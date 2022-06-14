Лучшие кондиционеры с Алисой и Wi-Fi. Выбор сплит-системы 2022

Несмотря на ограниченное по времени лето на большей части территории России, даже его хватает для того, чтобы столкнуться с проблемой охлаждения температуры воздуха в наших квартирах. Они позволяют точно настроить температуру, к слову, помимо охлаждения многие из них могут использоваться и для подогрева в интервале пока не запущено централизованное отопление. В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование сразу нескольких сплит-систем, сейчас же хотим выделить отдельную дополнительную функцию – управление со смартфона и голосовое взаимодействие через виртуального ассистента Алиса.

Лучшие кондиционеры с Алисой и Wi-Fi

Это не только развлечение или упрощение включения/выключения, а также выбор температуры, но и возможность взаимодействовать с климатической техникой дистанционно. Запустить охлаждение во время прогулки или перед возвращением домой с работы. Само же наличие Wi-Fi в стоимости сплит-системы в 2022 году заметно не отражается.

Ballu BSDI-09HN1

Эта сплит-система рассчитана на помещения до 35 квадратных метров. Выполнена в традиционном исполнении. Информация по целевой температуре в помещении и текущей выводится в виде информативного LED-дисплея. У этой систем легкий монтаж и низкий уровень шума. Может эксплуатироваться в спальне. Есть память для хранения выставленных настроек. Также стоит отметить увеличенную площадь теплообменника, антикорозийное покрытие и пульт ДУ с экраном.

Ballu BSDI-09HN1

Electrolux EACS/I-09HAT/N3

Кондиционер из линейки ATRIUM инверторного типа. Внешний блок у него может эксплуатироваться при температуре до -15 градусов, станет хорошим выбором, когда помимо охлаждения требуется еще и подогрев воздуха в помещении в переходные периоды. Пользователи этой модели отмечают низкий уровень шума и аккуратный внешний вид, гармонично дополняющий общий интерьер.

Electrolux EACS/I-09HAT/N3

Rovex RS-07MDX1

Недорогая модель с приложением доступным как на Android, так и iOS. Управлять можно через приложение с русскоязычным интерфейсом или с помощью пульта ДУ. Несмотря на невысокую стоимость используется LED-дисплей на внутреннем блоке. Задействован фильтр 3-в-1 с системой самоочистки. Из функций поддерживает комфортный сон и комфорт вокруг. Поддерживает защиту от утечек и образования наледи. Запоминает положение жалюзи. Рассчитан на помещения до 21 квадратных метров, вполне подойдет для типовых комнат.

Kentatsu KSGA21HFAN1

Kentatsu KSGA21HFAN1

Еще одна относительно недорогая модель с классическим исполнением. Работает в режимах осушения, вентиляции, обогрева и охлаждения. Оснащен фильтром, задерживающим пыль в воздухе. Есть дисплей, отображающий температуру. Антикоррозийное покрытие, гибкая система подключения, автоматический перезапуск, самодиагностика, режим для включения во время сна. Таймер для включения и отключения.

Kentatsu KSGA21HFAN1

Daichi A25AVQ1/A25FV1_UNL

Доступ к облачному сервису этот производитель предлагает по подписке. Есть несколько вариантов доступа к сервису. Год обойдется в 2799 рублей, бессрочный доступ в 11196 рублей. Оправдывают эту оплату увеличенным сроком гарантийного обслуживания, дистанционными консультации, а также онлайн мониторингом и диагностикой. Для интеграции с «Умным домом Яндекс» наличие активной подписки обязательно. Управление с пульта ДУ и ключевые функции работают без оплаты подписки.

Daichi A25AVQ1/A25FV1_UNL

Haier AS09NS5ERA

Сплит-система с приложением, объединяющим различные типы бытовой техники, доступным для iOS и Android. Эта модель продвинутая и предлагает сразу ряд конкурентных преимуществ, относительно представленных выше. Среди них модуль O2 Fresh, устанавливаемый на внешнем блоке и подающий в помещении свежий воздух пропуская его через фильтр. Условно заменяет установку рекуператора. Также есть ультрафиолетовая лампа, предотвращающая развитие болезнетворной микрофлоры во внутреннем блоке.

Haier AS09NS5ERA

ПараметрBallu BSDI-09HN1Electrolux EACS/I-09HAT/N3Rovex RS-07MDX1Kentatsu KSGA21HFAN1Daichi A25AVQ1/A25FV1_UNLHaier AS09NS5ERA
Класс энерг.AAAAAA++
Площадь32 м²25 м²21 м²25 м²25 м²25 м²
Режимывентиляция, ночной, осушениевентиляция, ночной, осушениевентиляция, ночной, турбоночнойвентиляция, ночной, осушениевентиляция, ночной, осушение
Потреблямая мощность820 Вт822 Вт640 Вт710 Вт780 Вт710 Вт
Мощность охлаждения2900 Вт2640 Вт2200 Вт2340 Вт2500 Вт2800 Вт
ИнверторныйДаДаНетНетНетДа
Стоимость38890 руб51000 руб22000 руб24000 руб28600 руб67200 руб
Лучшие кондиционеры с Алисой и Wi-Fi. Выбор сплит-системы 2…
Несмотря на ограниченное по времени лето на большей части территории России, даже его хватает для того, ч…
Обзор Polaris PUH 4040 Wi-Fi IQ Home. Умный ультразвуковой у…
Поддержание микроклимата в помещении очень важно не только для комфорта, это напрямую влияет на здоровье.…
Обзор Genio AirClean 20. Очиститель воздуха с многослойным ф…
Взвешенная в воздухе пыль - постоянный спутник квартир, домов и помещений, в которых находятся люди. Она …
Лучшие кондиционеры с Алисой и Wi-Fi. Выбор сплит-системы 2022Лучшие кондиционеры с Алисой и Wi-Fi. Выбор сплит-системы 2022
Обзор Polaris PUH 4040 Wi-Fi IQ Home. Умный ультразвуковой увлажнитель с голосовым управлениемОбзор Polaris PUH 4040 Wi-Fi IQ Home. Умный ультразвуковой увлажнитель с голосовым управлением
Обзор HIPER IoT Humidifier 3.5L. Умный увлажнитель с УФ-лампой и верхним заливом водыОбзор HIPER IoT Humidifier 3.5L. Умный увлажнитель с УФ-лампой и верхним заливом воды
Обзор Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home. Микатермический обогреватель с голосовым управлениемОбзор Polaris PMH 2115 Wi-Fi IQ Home. Микатермический обогреватель с голосовым управлением
Обзор Genio AirClean 20. Очиститель воздуха с многослойным фильтром и УФОбзор Genio AirClean 20. Очиститель воздуха с многослойным фильтром и УФ
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor