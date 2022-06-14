Лучшие кондиционеры с Алисой и Wi-Fi. Выбор сплит-системы 2022

Несмотря на ограниченное по времени лето на большей части территории России, даже его хватает для того, чтобы столкнуться с проблемой охлаждения температуры воздуха в наших квартирах. Они позволяют точно настроить температуру, к слову, помимо охлаждения многие из них могут использоваться и для подогрева в интервале пока не запущено централизованное отопление. В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование сразу нескольких сплит-систем, сейчас же хотим выделить отдельную дополнительную функцию – управление со смартфона и голосовое взаимодействие через виртуального ассистента Алиса.

Ballu BSDI-09HN1

Это не только развлечение или упрощение включения/выключения, а также выбор температуры, но и возможность взаимодействовать с климатической техникой дистанционно. Запустить охлаждение во время прогулки или перед возвращением домой с работы. Само же наличие Wi-Fi в стоимости сплит-системы в 2022 году заметно не отражается.Эта сплит-система рассчитана на помещения до 35 квадратных метров. Выполнена в традиционном исполнении. Информация по целевой температуре в помещении и текущей выводится в виде информативного LED-дисплея. У этой систем легкий монтаж и низкий уровень шума. Может эксплуатироваться в спальне. Есть память для хранения выставленных настроек. Также стоит отметить увеличенную площадь теплообменника, антикорозийное покрытие и пульт ДУ с экраном.

Electrolux EACS/I-09HAT/N3

Кондиционер из линейки ATRIUM инверторного типа. Внешний блок у него может эксплуатироваться при температуре до -15 градусов, станет хорошим выбором, когда помимо охлаждения требуется еще и подогрев воздуха в помещении в переходные периоды. Пользователи этой модели отмечают низкий уровень шума и аккуратный внешний вид, гармонично дополняющий общий интерьер.

Rovex RS-07MDX1

Недорогая модель с приложением доступным как на Android, так и iOS. Управлять можно через приложение с русскоязычным интерфейсом или с помощью пульта ДУ. Несмотря на невысокую стоимость используется LED-дисплей на внутреннем блоке. Задействован фильтр 3-в-1 с системой самоочистки. Из функций поддерживает комфортный сон и комфорт вокруг. Поддерживает защиту от утечек и образования наледи. Запоминает положение жалюзи. Рассчитан на помещения до 21 квадратных метров, вполне подойдет для типовых комнат.

Kentatsu KSGA21HFAN1

Еще одна относительно недорогая модель с классическим исполнением. Работает в режимах осушения, вентиляции, обогрева и охлаждения. Оснащен фильтром, задерживающим пыль в воздухе. Есть дисплей, отображающий температуру. Антикоррозийное покрытие, гибкая система подключения, автоматический перезапуск, самодиагностика, режим для включения во время сна. Таймер для включения и отключения.

Daichi A25AVQ1/A25FV1_UNL

Доступ к облачному сервису этот производитель предлагает по подписке. Есть несколько вариантов доступа к сервису. Год обойдется в 2799 рублей, бессрочный доступ в 11196 рублей. Оправдывают эту оплату увеличенным сроком гарантийного обслуживания, дистанционными консультации, а также онлайн мониторингом и диагностикой. Для интеграции с «Умным домом Яндекс» наличие активной подписки обязательно. Управление с пульта ДУ и ключевые функции работают без оплаты подписки.

Haier AS09NS5ERA

Сплит-система с приложением, объединяющим различные типы бытовой техники, доступным для iOS и Android. Эта модель продвинутая и предлагает сразу ряд конкурентных преимуществ, относительно представленных выше. Среди них модуль O2 Fresh, устанавливаемый на внешнем блоке и подающий в помещении свежий воздух пропуская его через фильтр. Условно заменяет установку рекуператора. Также есть ультрафиолетовая лампа, предотвращающая развитие болезнетворной микрофлоры во внутреннем блоке.