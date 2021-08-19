darkFlash представила корпус Blade-X с открытой конструкцией

Бренд darkFlash представил новый корпус Blade-X с открытой конфигурацией для демонстрации компонентов.

Новинка поддерживает установку материнских плат форм-фактора ATX, M-ATX или ITX, кулер высотой до 170 мм и видеокарты длиной до 450 мм. Blade-X совместим для сборки систем водяного охлаждения, радиаторов до 420 мм. Есть три слота для 2,5-дюймовых накопителей и два отсека для 3,5-дюймовых.

Корпус имеет две алюминиевые ручки толщиной 27 мм для переноски и для прочности конструкции. darkFlash Blade-X оснащен ARGB-полосами. Размеры корпуса 622x346x384 мм. Панель ввода включает 2 порта USB 3.0, 2 порта USB 2.0, разъем 3,5 мм для аудиовхода, разъем 3,5 мм для аудиовыхода и кнопка питания.

Цена корпуса Blade-X составляет 399 долларов.

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