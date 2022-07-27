Игровой компьютер для 4K. Сборка RTX 3080 и Core i5-12600K летом 2022

Продолжающееся падение криптовалюты ожидаемо насытило рынок видеокартами. В России к этому добавился и еще сниженный курс на «евро-доллар», а также параллельный импорт. Как итог вторая половина лета 2022 года стала оптимальным временем для сборки игрового ПК. Сегодня мы соберем игровой ПК с видеокартой GeForce RTX 3080 под Quad HD и Ultra HD с высокими настройками графики.

Palit GeForce RTX 3080 GamingPro 10GB

Мы выбрали самое доступное предложение из представленных на российском рынке. В отличие от Aliexpress с ней не будет риска нарваться на восстановленные или использованные в майнинге видеокарты. Также плюсом является гарантийное обслуживание.

Выбрана версия с 10 Гбайт графической памяти. Как показала практика тестов и сравнительный анализ, заметной разницы в производительности замечено не было. При этом разницу в 10-15 тысяч рублей можно с большей эффективностью потратить на больший объем SSD-накопителя или оперативной памяти.Palit GeForce RTX 3080 GamingPro оснащена трехвентиляторным охлаждением с массивным двухсекционным радиатором. Обратная ее сторона защищена металлической пластиной. Десятифазная подсистема питания и чипы памяти Micron. У нее хорошие отзывы от пользователей в ключевых магазинах, а также низкий процент возникающих проблем (2% согласно сети ДНС).

Intel Core i5-12600K

В системе используется процессор с актуальным сокетом LGA-1700 и поддержкой всех современных интерфейсов. Это Intel Core i5-12600K, демонстрирующий оптимальное соотношение производительности и стоимости. Его же можно будет разогнать до частоты 5000 МГц, не сталкиваясь с проблемами перегрева.

MSI PRO Z690-A WIFI DDR4

Основой для сборки станет материнская плата MSI PRO Z690-A WIFI DDR4. Она одна из самых доступных среди решений на флагманском чипсете. При этом цепь питания даст стабильную работу на высоких частотах и при продолжительной нагрузке. Скоростные порты ввода и вывода.

Patriot Memory VIPER RGB 32 ГБ

Оперативная память выбрана объемом 32 Гбайт. Это DDR4 с тактовой частотой 3600 МГц. Выбран этот стандарт из-за дороговизны DDR5, как в случае самих планок, так и разницы в стоимости материнских плат. Набор в сборке наш был выбран из-за скидки, если подсветка не требуется, можно обратить внимание на линейку Patriot Memory VIPER STEEL с простым металлическим радиатором, сэкономив 3-4 тысячи рублей.

Jonsbo SHADOW 240 ARGB Ver 2.0

Отводит тепло, одна из самых доступных систем жидкостного охлаждения с радиатором 240 мм, Jonsbo SHADOW 240 ARGB Ver 2.0. Это мультиплатформенное решение с умеренным уровнем шума, медным основанием и разноцветной подсветкой.

ADATA 1 ТБ M.2 ASX6000PNP-1TT-C

Операционная система и игры устанавливаются на твердотельный накопитель форм-фактора 2280 с интерфейсом PCIe 3.0. Для дополнительного отвода тепла на него ставится доступный на материнской плате радиатор. Быстрые скорости работы с данными, быстрые загрузки и запуск приложений/игр, а также отсутствие лишних питающих и интерфейсных кабелей.

AeroCool Aero Bronze 750M

Питание системы будет обеспечивать блок питания AeroCool Aero Bronze 750M с сертификатом 80 PLUS Bronze с мощностью 750 Вт. Эта серия хорошо себя показала, в частности у нас в редакции трудится такой блок питания и используется в режиме 24/7. При относительно невысокой стоимости тут полностью модульный кабель-менеджмент.

PHANTEKS Eclipse P360A White

Собрано все в корпусе PHANTEKS Eclipse P360A White с сетчатой лицевой панелью, предустановленным набором вентиляторов и стенкой из закаленного стекла. Тут есть скоростной набор портов, возможность скрыть все лишние кабели, а также защита от пыли. За счет стеклянной стенки система будет радовать не только тихой работой и низкими рабочими температурами, но и внешним видом.

Тесты

3DMark 11

PCMARK 10

CPU Profile

TimeSpy

NightRaid

FireStrike Extreme