iPhone 14 Pro Max проиграл битву за прочность

Современные смартфоны — довольно хрупкие устройства, которые с огромным трудом переживают даже просто повседневную эксплуатацию, что уж говорить о каких-либо проблема с падениями или физическим воздействием. Производитель пытается в максимально тонкий корпус впихнуть максимальное количество комплектующих, при этом сделать смартфон более или менее привлекательным для потенциального покупателя. В итоге устройства очень хрупкие — и энтузиаст решил проверить, насколько. Для этого он взял смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max, после чего сбросил их на довольно твёрдую поверхность с большой высоты. Смартфоны ударились о твёрдую поверхность, получив механические повреждения, после чего пользователь оценил, насколько они серьёзные.

Оказалось, что iPhone 14 Pro Max намного менее прочный, чем конкурент от Samsung — устройство буквально покрылось трещинами на тыльной стороне, так что носить такой гаджет банально небезопасно. Мелкие кусочки стекла могут попасть в руку пользователя и порезать или что ещё хуже. Со смартфонов от южнокорейского гиганта всё более или менее прилично — на самом деле сразу и не понимаешь, что он треснут. Лишь в верхнем правом углу панели можно заметить незначительное повреждение, которое на самом деле нельзя назвать чем-то проблематичным. Таким смартфоном вполне можно было бы пользоваться на постоянной основе даже без ремонта, либо же можно надеть чехол и пользоваться гаджетом без опасений.
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