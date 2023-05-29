iPhone 16 Pro получит увеличенную диагональ дисплея

По планам Apple, если верить информации инсайдеров, в следующем году в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут использованы более крупные дисплеи. В этом году компания, возможно, остановится на 6,1-дюймовом и 6,7-дюймовом дисплеях для iPhone 16 Pro и Pro Max соответственно, однако в следующем поколении точно появятся большие дисплеи. И они могут принести дополнительные преимущества с точки зрения дизайна, хотя изначально это не совсем очевидно. Согласно последним данным, больший размер дисплея на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max позволит улучшить камеру на задней панели, возможно, наделив её перископическим объективом и большим основным сенсором.

Кроме того, инсайдеры заявляют, что, как уже упоминалось ранее, модели iPhone 15 Pro и Pro Max будут иметь такой же размер дисплея, как и текущие модели, но рамки вокруг экрана будут значительно уменьшены. Данные уменьшенные рамки придадут устройствам совершенно новый вид с фронтальной стороны. Кроме того, сообщается, что увеличенная диагональ дисплея в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max создаст свободное пространство внутри устройства, которое можно будет использовать для различных целей. Например, Apple может разместить большие сенсоры и установить более ёмкий аккумулятор. Впрочем, производитель может использовать данное пространство совершенно иначе, так что в конечном итоге никто точно не сможет сказать, как именно будет выглядеть гаджет нового поколения. Тем более, что он ещё только в разработке.
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