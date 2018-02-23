iRobot Braava 380t создан для сухой и влажной уборки

iRobot Braava 380t - незаменимый домашний помощник созданный для сухой и, что более важно, влажной уборки, так что ни пылесосить, ни мыть полы вам больше не придется. Его функционал сравним с быстрой уборкой при помощи швабры. Устройство само по себе очень компактное, что позволяет хранить его на полу или под столом, и он не займет много места. Сзади есть откидная подпружиненная ручка для транспортировки робота. Снизу у робота есть вход для блока питания из комплекта, а сзади – контактные площадки для зарядки от док-станции. Весит аппарат всего 1,8 кг, а размеры устройства составляют: 210*210*70 мм. О стоимости новинки пока не сообщается.