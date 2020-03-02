Как выбрать надувную лодку

Любителям охоты, рыбалки или просто отдыха у воды, не обойтись без надувной лодки. С помощью килевой моторной лодки ваш отдых станет еще более увлекательным и веселым. На сегодняшний день моторно-килевые лодки пользуются большим спросом на рынке. Рыбаки экстремалы и просто любители смотрят в сторону килевых моторных лодок. Береговая охрана и спасательная служба полностью перешла на использование килевых моторных лодок.

В интернет-магазине лодки в Аква Мания вы сможете подобрать лодку для ваших задач и бюджета. Лодки используют шов с двойной герметизацией. Производитель использует перегородку для распределения давления. Модели оборудованы ручками для удобной транспортировки, а также веслами в случае отказа мотора.

Рым-ролик якорный обеспечивает легкий спуск и подъем якоря. Производитель использует ткань повышенной плотности - поливинилхлорида (ПВХ). Он обладает высоким качеством и особой прочностью.

Технологические особенности килевых моторных лодок

Килевые моторные лодки оборудуются килем - специальным отсеком на дне лодки, которая образует под водой треугольную форму для уменьшения сопротивляемости воды. Такая конструкция позволяет рассекать по воде, входить в повороты на большой скорости и обеспечивает устойчивость к переворачиваниям.

Разновидности килевых моторных лодок

развлекательные и спортивные

для проведения спасательных работ

для патрулирования водоемов

для охоты и ловли рыбы и тому подобное

Если вы надумали купить моторную лодку, при выборе стоит учитывать следующие параметры

Размер киля: он бывает коротким и длинным. Благодаря ему поверхность соприкосновения воды с дном лодки увеличивается. Длинный размер киля занимает всю поверхность дна лодки.

Наличие жесткой разборной палубы: обеспечивает дополнительную устойчивость и надежность.

Мощность двигателя: оптимальным выбором является двигатель мощностью до 15 лошадиных сил. Установка мотора устанавливается и снимается без особых усилий.