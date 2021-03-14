Лучшие генераторы. Hyundai HHY 10000FE

Бензиновый генератор Hyundai HHY 10000FE (7500 Вт)

Генератор необходим для электроснабжения загородного дома, для подключения бытовых приборов на даче во время отключения электричества. Генераторные станции подразделяются по виду топлива: бензиновые, дизельные и газовые. Сегодня мы составили рейтинг, куда вошли лучшие бензиновые генераторы.

Генератор HYUNDAI очень прост в эксплуатации и прекрасно подойдет в качестве альтернативного источника питания вашего дома. Генератор служит для снабжения электричеством различных потребителей, в том числе и потребителей с высокими пусковыми токами.Данная модель широко используется на строительных площадках. На генераторе установлены две розетки: первая на 16 ампер, а вторая на 32 ампера.

Розетки электростанции имеют крышки с самовозвратным механизмом, которые предотвращают попадание грязи и пыли.

Отличительной чертой данной модели является высококачественный, четырехтактный, мощный двигатель.

Особенности бензинового генератора Hyundai HHY 10000FE

Встроенная система автоматического запуска (ATS) позволяет в автоматическом режиме контролировать включение/выключение генератора (при отключении напряжения в городской сети)

Бензомотор 4-тактного типа IC460 не требует специализированного обслуживания, продуктивно сжигает горючее с передачей энергии практически без потерь

Легкий и быстрый старт с электрическим стартером

Датчик уровня масла с опцией незамедлительной остановки при снижении его до предельно допустимой отметки

Долговечность электростанции обеспечена 100% медной обмоткой

Надежный альтенатор сглаживает отклонения вольтажа, приводя его значение к стандарту

Бесперебойная подача электроэнергии на протяжении 14 часов

Своевременное выключение при нагреве или чрезмерной нагрузке

Розетки на 16 и 32 А и выход для аккумулятора и низковольтных приборов

Трёхфазный генератор (380/220 вольт). На одну жилу приходится 1/3 мощности генератора

Предусмотрен запас мощности для включения электроинструмента и оборудования с пусковым током

Бензиновый генератор Fubag BS 8500 XD ES (6400 Вт)

Fubag BS 8500 XD ES– мощный бензиновый генератор, который позволяет снять 8,0 кВт номинальной мощности как для одно-, так и для трехфазного режимов работы.Оптимальный выбор при необходимости обеспечить мобильным электричеством оборудование с различным видом нагрузки.

Электростанция оснащена электростартером, аккумулятор в комплекте. На панель управления установлены 3 розетки для одно- и трехфазных потребителей и силовые клеммы для возможности снять всю мощность станции.

Особенности бензинового генератора Fubag BS 8500 XD ES

Лучший выбор для работ с различным высоконагруженным профессиональным оборудованием

Профессиональный OHV-двигатель FUBAG

Электростартер с бортовым аккумулятором

Системы защиты от перепадов нагрузки, отключение при пониженном уровне масла

Автоматический декомпрессор

Переключение режимов работы 380 В /220 В позволяет снять со станции полную максимальную мощность в любом режиме

Многофункциональный дисплей

1 розетка 220 В/16 А, розетка 220 В/32 А, 1 розетка 380 В и силовые клеммы для подключения мощных потребителей

Бензиновый генератор РЕСАНТА БГ 8000 Р (6500 Вт)

Мультифункциональный цифровой дисплей позволит контролировать основные параметры. Электростанцию Fubag BS 8500 XD ES часто покупают для работ в строительных бригадах, мастерских и для других пользователей многочисленного одно- и трехфазного оборудования.

В условиях временного или постоянного отсутствия электроэнергии обеспечить питание электрооборудования можно с помощью генератора РЕСАНТА модели БГ 8000 P.Бензогенератор демонстрирует высокий КПД и хорошие показатели мощности. Генератор РЕСАНТА БГ 8000 P имеет увеличенный ресурс двигателя, медную обмотку альтернатора. Оснащен многофункциональным цифровым дисплеем с индикацией величины напряжения, частоты тока и счетчиком моточасов.

Генератор оснащен надежным одноцилиндровым двигателем, который работает на неэтилированном бензине. Сфера применения установки включает в себя, как коммерческие объекты (магазины, ларьки, офисы), так и загородные дома, дачи, подсобные хозяйства. При покупке бензинового генератора Ресанта БГ 8000 P, Вы останетесь довольны его прекрасной производительностью и компактным внешним видом. Защита от перегруза и недостатка масла позволяют увеличить срок службы и предохраняет от непредвиденных ситуаций. Антивибрационная система позволяет снизить вибрацию и повысить устойчивость аппарата. Система регулировки оборотов позволяет экономить топливо и ресурс.

Бензиновый генератор ТСС SGG 7000 EA (7000 Вт)

Ручной стартер обеспечивает возможность запуска в любых условиях. Керамическое напыление на поршне позволяет избежать преждевременного износа и образование нагара от плохого топлива. Медная обмотка альтернатора позволяет производить электричество высокого качества.

Бензогенератор с электростартом и с разъемом для подключения блока автоматики. TSS SGG 7000 EA предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 230 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 7 кВт.Однофазный бензиновый генератор ТСС совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения.

Бензиновая электростанция с максимальной мощностью 7.5 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания.

Российский бензогенератор может применяться на даче, в гараже, строительстве, для уличной торговли или летнего кафе, а также, при выездах в автопутешествия. Электрогенератор бензиновый работает на бензине АИ-92. Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.

В бензиновых генераторах используются двигатели воздушного охлаждения с верхним расположением клапанов (OHV) и мощностью 12,5 кВт (17 л.с.), оснащенные электронной системой зажигания. Верхнее расположение клапанов (OHV) увеличивает моторесурс, уменьшает теплонапряженность двигателя и позволяет получить более высокую выходную мощность в меньшем рабочем объеме, полное и эффективное сгорание топлива, уменьшение кремниевых отложений и увеличение ресурса работы клапанов.

Бензиновый генератор A-iPower A8500EA (8000 Вт)

Бензогенераторы TSS оснащаются синхронным генератором с автоматическим регулятором напряжения, обеспечивающим высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивости к перегрузкам.

Бензиновый генератор A-iPower A8500EA станет Вашим надежным источником питания при отсутствии электроэнергии. Этот генератор с максимальной мощностью 8500 Вт и номинальной мощностью 8000 Вт работает до 9.6 часов при 100% нагрузке.A-iPower A8500EA оснащен мощным гильзованным 4-тактным OHV-двигателем объемом 459 куб. см с электрическим стартером. На панели управления находятся две стандартные розетки 230В/16А, одна силовая розетка 230В/32А, клеммы для снятия полной мощности, и разъем USB, от которого можно подзарядить смартфон, планшет и другие гаджеты. На цифровой дисплей в режиме реального времени выводятся сведения о работе генератора.

Электростартер обеспечивает быстрый и лёгкий запуск двигателя (аккумулятор входит в комплект поставки). К этой модели можно подключить блок автоматики, который сам запустит генератор, если в доме отключится основное электроснабжение.

A-iPower A8500EA оснащен автоматами защиты, которые при перегрузке предотвратят выход из строя и остановят генератор. Также система защиты предотвратит запуск двигателя при снижении уровня масла.

На генератор A-iPower A8500EA распространяется 4-х летняя расширенная гарантия, при регистрации на сайте производителя. A-iPower – это американское качество и высочайшая надёжность.