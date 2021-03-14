Лучшие генераторы. Hyundai HHY 10000FE

Генератор необходим для электроснабжения загородного дома, для подключения бытовых приборов на даче во время отключения электричества. Генераторные станции подразделяются по виду топлива: бензиновые, дизельные и газовые. Сегодня мы составили рейтинг, куда вошли лучшие бензиновые генераторы.

Бензиновый генератор Hyundai HHY 10000FE (7500 Вт)

Генератор HYUNDAI очень прост в эксплуатации и прекрасно подойдет в качестве альтернативного источника питания вашего дома. Генератор служит для снабжения электричеством различных потребителей, в том числе и потребителей с высокими пусковыми токами.
Данная модель широко используется на строительных площадках. На генераторе установлены две розетки: первая на 16 ампер, а вторая на 32 ампера.

Розетки электростанции имеют крышки с самовозвратным механизмом, которые предотвращают попадание грязи и пыли.

Отличительной чертой данной модели является высококачественный, четырехтактный, мощный двигатель.

Особенности бензинового генератора Hyundai HHY 10000FE

  • Встроенная система автоматического запуска (ATS) позволяет в автоматическом режиме контролировать включение/выключение генератора (при отключении напряжения в городской сети)
  • Бензомотор 4-тактного типа IC460 не требует специализированного обслуживания, продуктивно сжигает горючее с передачей энергии практически без потерь
  • Легкий и быстрый старт с электрическим стартером
  • Датчик уровня масла с опцией незамедлительной остановки при снижении его до предельно допустимой отметки
  • Долговечность электростанции обеспечена 100% медной обмоткой
  • Надежный альтенатор сглаживает отклонения вольтажа, приводя его значение к стандарту
  • Бесперебойная подача электроэнергии на протяжении 14 часов
  • Своевременное выключение при нагреве или чрезмерной нагрузке
  • Розетки на 16 и 32 А и выход для аккумулятора и низковольтных приборов
  • Трёхфазный генератор (380/220 вольт). На одну жилу приходится 1/3 мощности генератора
  • Предусмотрен запас мощности для включения электроинструмента и оборудования с пусковым током

Бензиновый генератор Fubag BS 8500 XD ES (6400 Вт)

Fubag BS 8500 XD ES– мощный бензиновый генератор, который позволяет снять 8,0 кВт номинальной мощности как для одно-, так и для трехфазного режимов работы.
Оптимальный выбор при необходимости обеспечить мобильным электричеством оборудование с различным видом нагрузки.

Электростанция оснащена электростартером, аккумулятор в комплекте. На панель управления установлены 3 розетки для одно- и трехфазных потребителей и силовые клеммы для возможности снять всю мощность станции.

Мультифункциональный цифровой дисплей позволит контролировать основные параметры. Электростанцию Fubag BS 8500 XD ES часто покупают для работ в строительных бригадах, мастерских и для других пользователей многочисленного одно- и трехфазного оборудования.

Особенности бензинового генератора Fubag BS 8500 XD ES

  • Лучший выбор для работ с различным высоконагруженным профессиональным оборудованием
  • Профессиональный OHV-двигатель FUBAG
  • Электростартер с бортовым аккумулятором
  • Системы защиты от перепадов нагрузки, отключение при пониженном уровне масла
  • Автоматический декомпрессор
  • Переключение режимов работы 380 В /220 В позволяет снять со станции полную максимальную мощность в любом режиме
  • Многофункциональный дисплей
  • 1 розетка 220 В/16 А, розетка 220 В/32 А, 1 розетка 380 В и силовые клеммы для подключения мощных потребителей

Бензиновый генератор РЕСАНТА БГ 8000 Р (6500 Вт)

В условиях временного или постоянного отсутствия электроэнергии обеспечить питание электрооборудования можно с помощью генератора РЕСАНТА модели БГ 8000 P.
Бензогенератор демонстрирует высокий КПД и хорошие показатели мощности. Генератор РЕСАНТА БГ 8000 P имеет увеличенный ресурс двигателя, медную обмотку альтернатора. Оснащен многофункциональным цифровым дисплеем с индикацией величины напряжения, частоты тока и счетчиком моточасов.

Генератор оснащен надежным одноцилиндровым двигателем, который работает на неэтилированном бензине. Сфера применения установки включает в себя, как коммерческие объекты (магазины, ларьки, офисы), так и загородные дома, дачи, подсобные хозяйства. При покупке бензинового генератора Ресанта БГ 8000 P, Вы останетесь довольны его прекрасной производительностью и компактным внешним видом. Защита от перегруза и недостатка масла позволяют увеличить срок службы и предохраняет от непредвиденных ситуаций. Антивибрационная система позволяет снизить вибрацию и повысить устойчивость аппарата. Система регулировки оборотов позволяет экономить топливо и ресурс.

Ручной стартер обеспечивает возможность запуска в любых условиях. Керамическое напыление на поршне позволяет избежать преждевременного износа и образование нагара от плохого топлива. Медная обмотка альтернатора позволяет производить электричество высокого качества.

Бензиновый генератор ТСС SGG 7000 EA (7000 Вт)

Бензогенератор с электростартом и с разъемом для подключения блока автоматики. TSS SGG 7000 EA предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 230 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 7 кВт.
Однофазный бензиновый генератор ТСС совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения.

Бензиновая электростанция с максимальной мощностью 7.5 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания.

Российский бензогенератор может применяться на даче, в гараже, строительстве, для уличной торговли или летнего кафе, а также, при выездах в автопутешествия. Электрогенератор бензиновый работает на бензине АИ-92. Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.

В бензиновых генераторах используются двигатели воздушного охлаждения с верхним расположением клапанов (OHV) и мощностью 12,5 кВт (17 л.с.), оснащенные электронной системой зажигания. Верхнее расположение клапанов (OHV) увеличивает моторесурс, уменьшает теплонапряженность двигателя и позволяет получить более высокую выходную мощность в меньшем рабочем объеме, полное и эффективное сгорание топлива, уменьшение кремниевых отложений и увеличение ресурса работы клапанов.

Бензогенераторы TSS оснащаются синхронным генератором с автоматическим регулятором напряжения, обеспечивающим высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивости к перегрузкам.

Бензиновый генератор A-iPower A8500EA (8000 Вт)

Бензиновый генератор A-iPower A8500EA станет Вашим надежным источником питания при отсутствии электроэнергии. Этот генератор с максимальной мощностью 8500 Вт и номинальной мощностью 8000 Вт работает до 9.6 часов при 100% нагрузке.
A-iPower A8500EA оснащен мощным гильзованным 4-тактным OHV-двигателем объемом 459 куб. см с электрическим стартером. На панели управления находятся две стандартные розетки 230В/16А, одна силовая розетка 230В/32А, клеммы для снятия полной мощности, и разъем USB, от которого можно подзарядить смартфон, планшет и другие гаджеты. На цифровой дисплей в режиме реального времени выводятся сведения о работе генератора.

Электростартер обеспечивает быстрый и лёгкий запуск двигателя (аккумулятор входит в комплект поставки). К этой модели можно подключить блок автоматики, который сам запустит генератор, если в доме отключится основное электроснабжение.

A-iPower A8500EA оснащен автоматами защиты, которые при перегрузке предотвратят выход из строя и остановят генератор. Также система защиты предотвратит запуск двигателя при снижении уровня масла.

На генератор A-iPower A8500EA распространяется 4-х летняя расширенная гарантия, при регистрации на сайте производителя. A-iPower – это американское качество и высочайшая надёжность.

Комментарии и отзывы Hyundai HHY 10000FE
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