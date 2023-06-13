Обзор Airrobo HU450. Ультразвуковой увлажнитель для детской и спальни

Ультразвуковые увлажнители - простой и эффективный способ для поддержания комфортного микроклимата в помещении. Самой главной задачей, которую выполняет увлажнитель, является поддержание выбранного уровня влажности за счет рассеивания холодного тумана, создаваемого с помощью ультразвука. Наиболее актуален такой прибор в зимний период, когда воздух на улице сухой, и работают батареи. Но и летом есть ситуации, когда уровень влажности находится ниже рекомендованного, особенно при работе кондиционера.Сухой воздух может провоцировать возникновение респираторных инфекций, нарушать сон, повышать статическую электризацию одежды и негативно влияет на состояние предметов интерьера из дерева, книг и электроники. Также некоторые виды комнатных растений требуют поддержания уровня влажности.

Комплектация

Изучаемый сегодня ультразвуковой увлажнитель Airrobo HU450 способен решать все эти задачи, от конкурентов его отличает технология Calmist 3.0, суть которой заключается в использовании высокой частоты, на которой мембрана создает постоянный выход тумана, независимо от уровня воды, а также в использовании специально разработанного поплавка, на котором она размещена. За счет этого также снижается уровень шума во время работы прибора.Приятно оформленная коробка из плотного картона с изображением работающего увлажнителя, а также данные по техническим характеристикам. Комплект включает блок питания с евровилкой, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен увлажнитель в стильном корпусе из белоснежного пластика. Смотрится как цельная и монолитная конструкция, подойдет под различный тип интерьера. Боковые грани закруглены. Внешние поверхности матовые. Практично, не собирает следы пальцев и пыль.

На боковой грани прозрачное окошко с рисками по максимальному и минимальному уровням воды. На этой же стороне расположена сенсорная панель, совмещенная со светодиодными индикаторами, отображающими выбранный режим интенсивности подачи тумана и таймер. Есть отдельная кнопка для включения режима сна, который, помимо изменения интенсивности рассеивания, также отключает подсветку индикаторов, не мешая в ночное время.

Сверху поворотный рассеиватель, с помощью которого можно менять направление рассеивания тумана. Эта часть представляет собой съемную крышку, за которой расположен резервуар объемом 4.3 литра.

В Airrobo HU450 удобно реализован залив воды, здесь нет необходимости снимать бак и уносить его для наполнения, заливать воду можно просто открыв крышку. Также при таком исполнении его просто чистить, убирая отложения солей и предотвращая рост бактерий, плесени.

Внутри можно обратить внимание на колонну из серого пластика, внутри нее как раз и находится поплавковый механизм с мембраной. В зависимости от уровня воды в резервуаре меняется и расположение мембраны.

Тесты

На основании корпуса - прорезиненные ножки, они обеспечивают устойчивость увлажнителя и предотвращают смещение вдоль поверхности, на которую установлен прибор, во время его работы. Питание подается с помощью блока питания с евровилкой. Длина кабеля 1.5 метра.Как и в случае любого увлажнителя, для Airrobo HU450 оптимально использовать очищенную и деминерализованную воду. Подготовленная вода уменьшит образование солевых отложений на мембране и рассеивание их вместе с холодным туманом. Устройство изначально готово к работе, перед включением будет необходимо налить воду в резервуар, ориентируясь на минимальную и максимальную риски. После этого включить, выбрать необходимое время, в течение которого будет работать прибор, а также интенсивность подачи.

Управление увлажнителем начинается с нажатия на кнопку питания. В течение 10 секунд после включения идет проверка уровня воды в резервуаре и подготовка для старта. Далее, если вода в резервуаре есть, увлажнитель начинает работать. При отсутствии воды прибор отключается. Эта же система будет работать в качестве защиты, предотвращая выход прибора из строя, если вовремя не долить воду в резервуар. Емкости резервуара, в зависимости от выбранной интенсивности подачи. хватает до 2 дней работы устройства, без необходимости долива.

Нажатие на кнопку интенсивности подачи меняет режим работы увлажнителя. Всего доступно три уровня. Встроенного гигрометра у увлажнителя нет, интенсивность и время подачи выбирается самим пользователем. Встроенный таймер при этом дает возможность выбрать между четырьмя вариантами продолжительности работы: 2 часа, 4 часа, 8 часов и постоянная подача до того момента, пока прибор не будет выключен, или не закончится вода в резервуаре.

Итоги

При работе увлажнитель поднимает холодный туман на высоту 80 сантиметров. Состоит этот туман из мельчайших капель размером 1-5 мкм. Замечено, что прибор Airrobo HU450 работает тише, чем ультразвуковые увлажнители с традиционным исполнением. При размещении в детской не мешает сну. В плане производительности все отлично. Несмотря на то, что наши тесты проходили в летнее время, он повышал влажность в комнате, в которой размещался. Контроль за влажностью при этом вели с помощью беспроводного датчика в системе умного дома.Airrobo HU450 – ультразвуковой увлажнитель для детской или спальни, обеспечивающий повышение уровня влажности до рекомендованного диапазона от 40% до 60%. Поплавковый механизм с мембраной в нем заметно снизил уровень шума во время работы, при этом обеспечивая высокий уровень производительности образования холодного тумана. Из преимуществ отметим простое наполнение резервуара водой, аккуратный внешний вид, несколько режимов работы и таймер. Из особенностей - отсутствие встроенного гигрометра для контроля уровня влажности.