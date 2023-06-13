Обзор Airrobo HU450. Ультразвуковой увлажнитель для детской и спальни

Изучаемый сегодня ультразвуковой увлажнитель Airrobo HU450 способен решать все эти задачи, от конкурентов его отличает технология Calmist 3.0, суть которой заключается в использовании высокой частоты, на которой мембрана создает постоянный выход тумана, независимо от уровня воды, а также в использовании специально разработанного поплавка, на котором она размещена. За счет этого также снижается уровень шума во время работы прибора.
На боковой грани прозрачное окошко с рисками по максимальному и минимальному уровням воды. На этой же стороне расположена сенсорная панель, совмещенная со светодиодными индикаторами, отображающими выбранный режим интенсивности подачи тумана и таймер. Есть отдельная кнопка для включения режима сна, который, помимо изменения интенсивности рассеивания, также отключает подсветку индикаторов, не мешая в ночное время.
Сверху поворотный рассеиватель, с помощью которого можно менять направление рассеивания тумана. Эта часть представляет собой съемную крышку, за которой расположен резервуар объемом 4.3 литра.
В Airrobo HU450 удобно реализован залив воды, здесь нет необходимости снимать бак и уносить его для наполнения, заливать воду можно просто открыв крышку. Также при таком исполнении его просто чистить, убирая отложения солей и предотвращая рост бактерий, плесени.
Внутри можно обратить внимание на колонну из серого пластика, внутри нее как раз и находится поплавковый механизм с мембраной. В зависимости от уровня воды в резервуаре меняется и расположение мембраны.
На основании корпуса - прорезиненные ножки, они обеспечивают устойчивость увлажнителя и предотвращают смещение вдоль поверхности, на которую установлен прибор, во время его работы. Питание подается с помощью блока питания с евровилкой. Длина кабеля 1.5 метра.
Управление увлажнителем начинается с нажатия на кнопку питания. В течение 10 секунд после включения идет проверка уровня воды в резервуаре и подготовка для старта. Далее, если вода в резервуаре есть, увлажнитель начинает работать. При отсутствии воды прибор отключается. Эта же система будет работать в качестве защиты, предотвращая выход прибора из строя, если вовремя не долить воду в резервуар. Емкости резервуара, в зависимости от выбранной интенсивности подачи. хватает до 2 дней работы устройства, без необходимости долива.
Нажатие на кнопку интенсивности подачи меняет режим работы увлажнителя. Всего доступно три уровня. Встроенного гигрометра у увлажнителя нет, интенсивность и время подачи выбирается самим пользователем. Встроенный таймер при этом дает возможность выбрать между четырьмя вариантами продолжительности работы: 2 часа, 4 часа, 8 часов и постоянная подача до того момента, пока прибор не будет выключен, или не закончится вода в резервуаре.
При работе увлажнитель поднимает холодный туман на высоту 80 сантиметров. Состоит этот туман из мельчайших капель размером 1-5 мкм. Замечено, что прибор Airrobo HU450 работает тише, чем ультразвуковые увлажнители с традиционным исполнением. При размещении в детской не мешает сну. В плане производительности все отлично. Несмотря на то, что наши тесты проходили в летнее время, он повышал влажность в комнате, в которой размещался. Контроль за влажностью при этом вели с помощью беспроводного датчика в системе умного дома.