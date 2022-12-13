Обзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работы

Часто появляется запрос на организацию как рабочего места под выполнение типовых задач или систему для подростка для учебы. В качестве такого варианта можно рассмотреть моноблок, совмещающий в корпусе от монитора все компоненты, которые в привычном сочетании размещаются в отдельно стоящем системном блоке. Как пример, Aspire C24-1600 на недорогой платформе Pentium Silver N6005 с 8 Гбайт оперативной памяти DDR4 и накопителем объемом 512 Гбайт, обеспечит достаточный уровень быстродействия, но при этом не даст возможности отвлекаться в играх.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона со схематичным изображением и общими данными. Комплект включает подставку, пластиковый фиксатор для кабеля, внешний блок питания и различную документацию.

Внешний вид

Визуально и по габаритам моноблок не отличить от обычного монитора. Он занимает ограниченное пространство на рабочем столе и дает весомое преимущество в виде отсутствующих интерфейсных кабелей, необходимых для связи с системным блоком.

На столе устанавливается с помощью комплектной подставки. Выполнено оно в минималистичном формате, направленные в сторону лучи.

Эргономика подставки ограничена только наклоном панели вперед и назад. Креплений под VESA-кронштейн нет.

Универсальный и выдержанный внешний вид с преобладанием черного цвета. Внешние поверхности матовые, практично, нет проблем с пылью и следами пальцами.

По центру верхней рамки у Aspire C24-1600 объектив веб-камеры со шторкой, обеспечивающей приватность. Есть встроенный микрофон, как итог участвовать в видеоконференциях и использовать мессенджеры можно будет без внешней веб-камеры.

Правая и левая рамки узкие, что с учетом наличия HDMI позволит организовать рабочее пространство с дополнительным монитором.

Также на панели портов ввода и вывода включает два USB 2.0, USB 3.2 gen.1, два USB 3.2 gen.2, гнездо RJ-45, а также аудиоразъем. В центре гнездо питания, адаптер здесь с внешним исполнением.

На верхней грани выступающей части крышки, скрывающей платформу с установленными компонентами, помимо вентиляционной решетки есть заглушка под SD-карточку.

Экран

При использовании с беспроводными и клавиатурой и мышкой в видимой части не будет лишних проводов, для работы моноблок требует только подключения питания.Установлена 24-дюймовая матрица с разрешением Full HD. Это TFT матрица. За время тестов Aspire C24-1600 использовался в качестве рабочей системы дома, под печать, браузер и просмотр роликов с Youtube. Во всех этих задачах сохранял хорошую читаемость и общую детализацию выводимых изображений.

Платформа

Подсветка равномерна по всей площади, в изученном варианте не было засветов по периметру. Для панели доступен базовый набор параметров регулировки.В качестве платформы используется четырехъядерный Intel Pentium N6005 с тактовой частотой до 2 ГГц. Выполнен он по 10 нм техпроцессе на архитектуре Jaspare Lake.

Уровень TDP в 10 Вт обеспечит для моноблока низкий уровень энергопотребления и отсутствие проблем с перегревом. Это же было подтверждено бесшумной работой при нагрузке.

Установлены две планки по 4 Гбайт типа DDR4 с тактовой частотой 2133 МГц с таймингами 15-15-15-35.

Под хранение и операционную систему выделен твердотельный накопитель объемом 512 Гбайт с интерфейсом М.2. Он дает быстрый запуск приложений и короткое время на холодный старт.

Современные реалии требуют подключения системы к интернету и здесь владелец сможет выбрать между проводным гигабитным подключением или беспроводным Wi-Fi 802.11ac.

Тест веб-камеры Aspire C24-1600

Итоги

Отдельно приведем пример работы встроенной веб-камеры и микрофона.Aspire C24-1600 станет хорошим выбором при поиске компьютера для учебы или выполнения типовых рабочих задачах. Формат моноблока позволяет начать работать сразу после распаковки, дает преимущество в виде отсутствия внешнего системного блока с ворохом проводов. К плюсам отнесем строго внешнего исполнения, набор интерфейсных разъемов, тихую работу при продолжительной нагрузке. К минусам ограниченную эргономику подставки и отсутствие VESA-креплений. Не устроить может TN-матрица, но IPS повысит конечную стоимость системы.