Обзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работы

Часто появляется запрос на организацию как рабочего места под выполнение типовых задач или систему для подростка для учебы. В качестве такого варианта можно рассмотреть моноблок, совмещающий в корпусе от монитора все компоненты, которые в привычном сочетании размещаются в отдельно стоящем системном блоке. Как пример, Aspire C24-1600 на недорогой платформе Pentium Silver N6005 с 8 Гбайт оперативной памяти DDR4 и накопителем объемом 512 Гбайт, обеспечит достаточный уровень быстродействия, но при этом не даст возможности отвлекаться в играх.

Aspire C24-1600

Комплектация

Aspire C24-1600

Упакован в коробку из плотного картона со схематичным изображением и общими данными. Комплект включает подставку, пластиковый фиксатор для кабеля, внешний блок питания и различную документацию.

Aspire C24-1600

Внешний вид

Визуально и по габаритам моноблок не отличить от обычного монитора. Он занимает ограниченное пространство на рабочем столе и дает весомое преимущество в виде отсутствующих интерфейсных кабелей, необходимых для связи с системным блоком.

Aspire C24-1600

На столе устанавливается с помощью комплектной подставки. Выполнено оно в минималистичном формате, направленные в сторону лучи.

Aspire C24-1600

Эргономика подставки ограничена только наклоном панели вперед и назад. Креплений под VESA-кронштейн нет.

Aspire C24-1600

Универсальный и выдержанный внешний вид с преобладанием черного цвета. Внешние поверхности матовые, практично, нет проблем с пылью и следами пальцами.

Aspire C24-1600

По центру верхней рамки у Aspire C24-1600 объектив веб-камеры со шторкой, обеспечивающей приватность. Есть встроенный микрофон, как итог участвовать в видеоконференциях и использовать мессенджеры можно будет без внешней веб-камеры.

Aspire C24-1600

Правая и левая рамки узкие, что с учетом наличия HDMI позволит организовать рабочее пространство с дополнительным монитором.

Aspire C24-1600

Также на панели портов ввода и вывода включает два USB 2.0, USB 3.2 gen.1, два USB 3.2 gen.2, гнездо RJ-45, а также аудиоразъем. В центре гнездо питания, адаптер здесь с внешним исполнением.

Aspire C24-1600

На верхней грани выступающей части крышки, скрывающей платформу с установленными компонентами, помимо вентиляционной решетки есть заглушка под SD-карточку.

Aspire C24-1600

При использовании с беспроводными и клавиатурой и мышкой в видимой части не будет лишних проводов, для работы моноблок требует только подключения питания.

Экран

Установлена 24-дюймовая матрица с разрешением Full HD. Это TFT матрица. За время тестов Aspire C24-1600 использовался в качестве рабочей системы дома, под печать, браузер и просмотр роликов с Youtube. Во всех этих задачах сохранял хорошую читаемость и общую детализацию выводимых изображений.

Aspire C24-1600

Подсветка равномерна по всей площади, в изученном варианте не было засветов по периметру. Для панели доступен базовый набор параметров регулировки.

Платформа

В качестве платформы используется четырехъядерный Intel Pentium N6005 с тактовой частотой до 2 ГГц. Выполнен он по 10 нм техпроцессе на архитектуре Jaspare Lake.

Aspire C24-1600

Уровень TDP в 10 Вт обеспечит для моноблока низкий уровень энергопотребления и отсутствие проблем с перегревом. Это же было подтверждено бесшумной работой при нагрузке.

Aspire C24-1600

Установлены две планки по 4 Гбайт типа DDR4 с тактовой частотой 2133 МГц с таймингами 15-15-15-35.

Aspire C24-1600

Под хранение и операционную систему выделен твердотельный накопитель объемом 512 Гбайт с интерфейсом М.2. Он дает быстрый запуск приложений и короткое время на холодный старт.

Aspire C24-1600

Современные реалии требуют подключения системы к интернету и здесь владелец сможет выбрать между проводным гигабитным подключением или беспроводным Wi-Fi 802.11ac.

Aspire C24-1600

Отдельно приведем пример работы встроенной веб-камеры и микрофона.

Тест веб-камеры Aspire C24-1600

Итоги

Aspire C24-1600 станет хорошим выбором при поиске компьютера для учебы или выполнения типовых рабочих задачах. Формат моноблока позволяет начать работать сразу после распаковки, дает преимущество в виде отсутствия внешнего системного блока с ворохом проводов. К плюсам отнесем строго внешнего исполнения, набор интерфейсных разъемов, тихую работу при продолжительной нагрузке. К минусам ограниченную эргономику подставки и отсутствие VESA-креплений. Не устроить может TN-матрица, но IPS повысит конечную стоимость системы.
ASRock готовит компактные ПК на мощных процессорах…
Современный рынок компактных компьютеров выглядит достаточно странно, так как производители стараются дел…
Razer представила консоль Edge 5G…
Вчера компания Razer вышла на рынок портативных консолей со своим гаджетом под названием Razer Edge 5G, к…
Apple TV 4K теперь работает на процессоре A15 Bionic…
На текущий момент можно уверенно заявить, что Apple TV 4K — лучшая телевизионная приставка на рынке из вс…
Представлен Alienware Aurora R15 с RTX 40…
Большинство пользователей не покупает компьютеры в сборе, особенно если речь идёт об игровых решениях, та…
Аренда выделенного сервера (Dedicated Server): особенности и…
Заказывая услугу аренды выделенного сервера, клиент получает доступ к отдельной физической машине …
Creative представила Pebble Pro…
Сегодня известная на весь мир компания Creative Technology официально представила миру свои новейшие дина…
DIGMA представила сразу три портативные колонки…
Сегодня компания DIGMA, которую многие знают по различным цифровым устройствам и различной электронике, о…
У Starlink уже больше одного миллиона пользователей…
Несколько лет назад, когда Илон Маск только начал говорить о технологии Starlink, никто особо не верил, ч…
Игровой компьютер до 70 000 рублей для Full HD. Сборка AMD Ryzen 5 3600 и RTX 3050 летом 2022Игровой компьютер до 70 000 рублей для Full HD. Сборка AMD Ryzen 5 3600 и RTX 3050 летом 2022
Обзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работыОбзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работы
Обзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станцииОбзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станции
Обзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игрОбзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игр
Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor