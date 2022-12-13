Обзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работы

Упакован в коробку из плотного картона со схематичным изображением и общими данными. Комплект включает подставку, пластиковый фиксатор для кабеля, внешний блок питания и различную документацию.
На столе устанавливается с помощью комплектной подставки. Выполнено оно в минималистичном формате, направленные в сторону лучи.
Эргономика подставки ограничена только наклоном панели вперед и назад. Креплений под VESA-кронштейн нет.
Универсальный и выдержанный внешний вид с преобладанием черного цвета. Внешние поверхности матовые, практично, нет проблем с пылью и следами пальцами.
По центру верхней рамки у Aspire C24-1600 объектив веб-камеры со шторкой, обеспечивающей приватность. Есть встроенный микрофон, как итог участвовать в видеоконференциях и использовать мессенджеры можно будет без внешней веб-камеры.
Правая и левая рамки узкие, что с учетом наличия HDMI позволит организовать рабочее пространство с дополнительным монитором.
Также на панели портов ввода и вывода включает два USB 2.0, USB 3.2 gen.1, два USB 3.2 gen.2, гнездо RJ-45, а также аудиоразъем. В центре гнездо питания, адаптер здесь с внешним исполнением.
На верхней грани выступающей части крышки, скрывающей платформу с установленными компонентами, помимо вентиляционной решетки есть заглушка под SD-карточку.
При использовании с беспроводными и клавиатурой и мышкой в видимой части не будет лишних проводов, для работы моноблок требует только подключения питания.
Подсветка равномерна по всей площади, в изученном варианте не было засветов по периметру. Для панели доступен базовый набор параметров регулировки.
Уровень TDP в 10 Вт обеспечит для моноблока низкий уровень энергопотребления и отсутствие проблем с перегревом. Это же было подтверждено бесшумной работой при нагрузке.
Установлены две планки по 4 Гбайт типа DDR4 с тактовой частотой 2133 МГц с таймингами 15-15-15-35.
Под хранение и операционную систему выделен твердотельный накопитель объемом 512 Гбайт с интерфейсом М.2. Он дает быстрый запуск приложений и короткое время на холодный старт.
Современные реалии требуют подключения системы к интернету и здесь владелец сможет выбрать между проводным гигабитным подключением или беспроводным Wi-Fi 802.11ac.
Отдельно приведем пример работы встроенной веб-камеры и микрофона.