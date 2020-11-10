Обзор CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03. Очиститель воздуха с УФ и ионизацией

Сложная эпидемиологическая ситуация в мире с вирусными респираторными заболеваниями заставила многих из нас задуматься о своем здоровье. Тестируемый сегодня очиститель воздуха CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03 позволяет снизить риски и улучшить качество воздуха в помещении. Здесь в отличие от большинства очистителей, применяется не только механическая фильтрация воздуха от пыли и загрязнений, но и обработка с помощью ультрафиолета.

CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03

К моменту публикации его уже можно свободно приобрести в российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 11 900 рублей.

CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку из крафт-картона с общей информацией по устройству. Внутри зафиксирован во вспененную подложку, предотвращающую возможность получения повреждений при транспортировке. Комплект включает инструкцию и питающий кабель.

CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03

Внешний вид

Корпус цилиндрической формы, выполненный из белого пластика. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев и пылью.

CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03

В нижней части по периметру распределены вентиляционные отверстия, через которые воздух поступает внутрь корпуса.

CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03

На основании скрывается сменный фильтр Clever&Clean CARBON 360°. Для его удобного снятия предусмотрена ручка на крышке. Фиксируется при помощи винтового крепления.

CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03

На крышке у CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03 выпускная решетка, отверстия которой распределены радиально.

CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03

В центре блок управления. Его периметр подсвечивается. Подсветка здесь несет информационную функцию, отображая текущий уровень загрязнения воздуха.

CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03

Управление устройством осуществляется при помощи группы сенсорных кнопок. Каждая сопровождается понятной индикацией. При активации подсвечиваются.

CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03

Также выводятся данные по скорости работы вентилятора и текущий уровень загрязнения воздуха. Есть отдельный индикатор, сигнализирующий о необходимости замены фильтра.

CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03

Кабель питания съемный. Так упрощается его замена при случайном обрыве. Подключается к евророзетке.

Тесты

Рассчитан CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03 на использование в помещениях с площадью до 30 квадратных метров. Подойдет для эксплуатации в небольшом офисе, квартире или доме. Как и любой очиститель воздуха, для максимальной эффективности очистки рекомендуется использовать в режиме 24/7. Мы за время длительных тестов использовали режим автоматического подбора скорости вращения. С ним обороты регулируются в зависимости от текущей степени загрязнения воздуха.

CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03

Также можно выбрать скорость вручную в пределах трех уровней. На первом уровне его работу не слышно, подойдет для использования в ночное время в спальне или детской. Второй уровень с легким шелестом. На третьем уровне работы вентилятора слышно.

CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03

В системе предусмотрена возможность задать расписание включения и выключения через заданный интервал времени в пределах от 1 до 12 часов, шагом в 1 час. В один клик переводится в режим сна.

CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03

Для фильтрации используется композитный фильтр очистки CARBON 360. Он многосоставной. Состоит из фильтра предварительной и тонкой очистки HEPA, а также угля с каталитическим элементом. Задерживаются частицы размером до 0.1 микрона. Помимо взвеси, эффективно справляется с посторонними запахами, например, запахом сигарет. Удаляет опасные химические соединения, такие как формальдегиды, аммониевые соединения и сульфиты, выделяемые корпусной мебелью и другими источниками.

CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03

Производитель явно не отмечает ресурс замены фильтрующего элемента. О необходимости призван сигнализировать отдельный индикатор на корпусе. Отдельно элемент стоит 2900 рублей. В CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03 установлен блок с УФ-светодиодами. Скрываются они внутри корпуса. Очищенный воздух, попадая внутрь камеры, обрабатывается ультрафиолетовым светом с длиной волны 254 нм. Разрушает микроорганизмы и структуру ДНК и РНК, предотвращая дальнейшее размножение и снижая вирулентность. Такой способ, согласно многочисленным научным публикациям, устраняет 99.9% микроорганизмов, включая вирусы.

CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03

Размещение его в скрытой части корпуса позволяет использовать в помещении с находящимися в нем людьми и домашними животными. Ресурс установленной тут лампы составляет 50 000 часов. Помимо этого, доступен режим ионизации. Включается вручную. Его суть заключается в насыщении воздуха заряженными ионами. Они связываются с мелкодисперсной пылью. Снижает наэлектризованность предметов в помещении.

Итоги по CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03

Золото. Выбор редакции MegaObzorCLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03 помимо задачи очистки воздуха в помещении, эффективно решает вопрос снижения количества микроорганизмов в помещении, обеспечивая профилактику возникновения респираторных заболеваний. Аккуратное исполнение, сенсорное управление, информативная подсветка, отображение данных по степени загрязненности воздуха, недорогой сменный фильтр, использование многоступенчатой фильтрации воздуха, ионизатор, УФ-лампа с высоким ресурсом службы.
CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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