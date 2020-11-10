Обзор CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03. Очиститель воздуха с УФ и ионизацией

Сложная эпидемиологическая ситуация в мире с вирусными респираторными заболеваниями заставила многих из нас задуматься о своем здоровье. Тестируемый сегодня очиститель воздуха CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03 позволяет снизить риски и улучшить качество воздуха в помещении. Здесь в отличие от большинства очистителей, применяется не только механическая фильтрация воздуха от пыли и загрязнений, но и обработка с помощью ультрафиолета.

CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03 обзор

К моменту публикации его уже можно свободно приобрести в российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 11 900 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку из крафт-картона с общей информацией по устройству. Внутри зафиксирован во вспененную подложку, предотвращающую возможность получения повреждений при транспортировке. Комплект включает инструкцию и питающий кабель.

Внешний вид

Корпус цилиндрической формы, выполненный из белого пластика. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев и пылью.

В нижней части по периметру распределены вентиляционные отверстия, через которые воздух поступает внутрь корпуса.

На основании скрывается сменный фильтр Clever&Clean CARBON 360°. Для его удобного снятия предусмотрена ручка на крышке. Фиксируется при помощи винтового крепления.

На крышке у CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03 выпускная решетка, отверстия которой распределены радиально.

В центре блок управления. Его периметр подсвечивается. Подсветка здесь несет информационную функцию, отображая текущий уровень загрязнения воздуха.

Управление устройством осуществляется при помощи группы сенсорных кнопок. Каждая сопровождается понятной индикацией. При активации подсвечиваются.

Также выводятся данные по скорости работы вентилятора и текущий уровень загрязнения воздуха. Есть отдельный индикатор, сигнализирующий о необходимости замены фильтра.

Тесты

Кабель питания съемный. Так упрощается его замена при случайном обрыве. Подключается к евророзетке.Рассчитан CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03 на использование в помещениях с площадью до 30 квадратных метров. Подойдет для эксплуатации в небольшом офисе, квартире или доме. Как и любой очиститель воздуха, для максимальной эффективности очистки рекомендуется использовать в режиме 24/7. Мы за время длительных тестов использовали режим автоматического подбора скорости вращения. С ним обороты регулируются в зависимости от текущей степени загрязнения воздуха.

Также можно выбрать скорость вручную в пределах трех уровней. На первом уровне его работу не слышно, подойдет для использования в ночное время в спальне или детской. Второй уровень с легким шелестом. На третьем уровне работы вентилятора слышно.

В системе предусмотрена возможность задать расписание включения и выключения через заданный интервал времени в пределах от 1 до 12 часов, шагом в 1 час. В один клик переводится в режим сна.

Для фильтрации используется композитный фильтр очистки CARBON 360. Он многосоставной. Состоит из фильтра предварительной и тонкой очистки HEPA, а также угля с каталитическим элементом. Задерживаются частицы размером до 0.1 микрона. Помимо взвеси, эффективно справляется с посторонними запахами, например, запахом сигарет. Удаляет опасные химические соединения, такие как формальдегиды, аммониевые соединения и сульфиты, выделяемые корпусной мебелью и другими источниками.

Производитель явно не отмечает ресурс замены фильтрующего элемента. О необходимости призван сигнализировать отдельный индикатор на корпусе. Отдельно элемент стоит 2900 рублей. В CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03 установлен блок с УФ-светодиодами. Скрываются они внутри корпуса. Очищенный воздух, попадая внутрь камеры, обрабатывается ультрафиолетовым светом с длиной волны 254 нм. Разрушает микроорганизмы и структуру ДНК и РНК, предотвращая дальнейшее размножение и снижая вирулентность. Такой способ, согласно многочисленным научным публикациям, устраняет 99.9% микроорганизмов, включая вирусы.

Итоги по CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03

Размещение его в скрытой части корпуса позволяет использовать в помещении с находящимися в нем людьми и домашними животными. Ресурс установленной тут лампы составляет 50 000 часов. Помимо этого, доступен режим ионизации. Включается вручную. Его суть заключается в насыщении воздуха заряженными ионами. Они связываются с мелкодисперсной пылью. Снижает наэлектризованность предметов в помещении.CLEVER&CLEAN HEALTHAIR UV-03 помимо задачи очистки воздуха в помещении, эффективно решает вопрос снижения количества микроорганизмов в помещении, обеспечивая профилактику возникновения респираторных заболеваний. Аккуратное исполнение, сенсорное управление, информативная подсветка, отображение данных по степени загрязненности воздуха, недорогой сменный фильтр, использование многоступенчатой фильтрации воздуха, ионизатор, УФ-лампа с высоким ресурсом службы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".