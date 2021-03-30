Обзор Candy CMXG20DR. Яркая микроволновая печь с базой рецептов

Микроволновую печь можно встретить на большинстве российских кухонь, а также офисах и просто помещениях, где требуется быстрый и простой нагрев готовых блюд. Но большинство пользователей использует микроволновые печи для разморозки и разогрева, хотя они являются отличными помощниками в приготовлении пищи, фактически способными заменить духовой шкаф при необходимости. Наглядным примером такой альтернативы является тестируемая сегодня Candy CMXG20DR c официальным приложением simply-Fi, где можно найти большую базу вкусных рецептов приготовления в микроволновой печи и советов по эксплуатации.

Комплектация

Данная печь относится к недорогому ценовому сегменту. На момент публикации средняя стоимость держится в районе 5 000 рублей.

Печь упакована в коробку из эко-картона со схематичным изображением устройства. В виде пиктограмм представлены основные особенности устройства. Для предотвращения получения царапин при переноске на внешние поверхности нанесены защитные пленки, которые необходимо удалить перед началом эксплуатации. Комплект поставки включает решетку гриль, стеклянную подставку и набор различной документации.

Внешний вид

Внешний вид этой микроволновой печи способен подарить массу положительных эмоций при распаковке и последующей эксплуатации.

Она будет ярким элементом на кухне. Но, к сожалению, чаще всего выбирают более скромные расцветки, в этой серии они, к слову, есть.

Корпус выполнен из металла, окрашенного в насыщенно красный цвет. Внешние поверхности не маркие, следы от пальцев не остаются.

Общие габариты у нее характерные для такого типа устройств. На обратной стороне присутствует выступ, предотвращающий расположение вплотную к стене.

На лицевой панели расположена дверца с окрашенной в серебристый цвет ручкой. Открывается удобно, без излишних усилий, но и самопроизвольно не откроется.

Панель разъемов у Candy CMXG20DR включает символьно-цифровой дисплей ряд из пяти механических кнопок и селектор выбора параметров.

С помощью клавиш можно выбирать режимы работы, активировать функцию разморозки, задавать таймер и текущее время, выбирать программу.

Наиболее часто используемую функцию с разогревом можно включать разовым нажатием на кнопку «+30», добавляя по 30 секунд.

Селектор необходим для выбора программ. Он будет интересен тем, кто использует микроволновую печь для готовки блюд.

Внутри за вращение отвечает тарелка из стекла. На нее опционально можно поставить решетку гриль. Принцип работы данной модели – стеклянный поворотный стол, на который можно установить и решетку для гриля, которая идет в комплекте.

Подключение к электросети осуществляется при помощи кабеля с заземлением. Сечение у кабеля широкое.

Софт

Владельцы Candy CMXG20DR могут воспользоваться специальным приложением simply-Fi, предоставляющим доступ к сотням рецептов, созданных специально для приготовления пищи в микроволновой печи . После добавления в аккаунт устройства путем ввода его серийного номера оно будет выводиться на главном экране в виде соответствующей плитки.

Прямого управления для микроволновой печи нет в отличие от других типов устройств Candy с Wi-Fi, Bluetooth или NFC.

Для простоты поиска в приложении предлагается каталог продуктов с последующим подбором под них рецептов.

Также доступен общий список со всеми рецептами. Здесь можно найти как простые варианты для быстрого приготовления, так и сложные рецепты. Десерты, вторые блюда, супы и даже напитки. Выбор хороший, особенно для тех кто впервые начинает готовить в микроволновых печах.

Тесты

Само приложение русифицированно, интуитивно понятное, работает стабильно.Мощность микроволн – 700 Вт, мощность гриля – 1000 Вт. Предлагается 5 уровней мощности, несколько режимов, включая комбинирование микроволн и гриля. Предустановлено 40 рецептов автоматического приготовления, есть режим разморозки.

Для удобства и визуального контроля во время нагрева или готовки внутренняя камера подсвечивается. При завершении издается хорошо слышимый звуковой сигнал. Доступна блокировка от детей.

Разморозка фарша

Нагрев готовых продуктов

Картофель с сельдью

Картофель по-деревенски

Куринные крылышки

Итоги по Candy CMXG20DR

Управление интуитивное. Тут есть как быстрый запуск, так и детальные настройки с требуемыми параметрами. Контролировать время готовки, таймер, время и программу можно с помощью символьно-цифрового дисплея.Для начала рассмотрим часто используемые сценарии, один из них - разморозка. Положив замороженный фарш на тарелку, поместили его в микроволновую печь. Необходимо задать примерный или точный вес. На основе этих данных будет автоматически подобрано необходимое время для разморозки. В итоге мы получили полностью размягченный комок фарша без сворачивания и пересушенных участков.Здесь все также просто. Можно подогревать различные типы готовых блюд. Каких-либо особенностей нет, проблем в ходе активной эксплуатации выявлено не было.Первым блюдом сделали достаточно простое, но вкусное - то картофель в мундире и соленая сельдь с луком. Предварительно промытый картофель необходимо проткнуть в нескольких местах для предотвращения разваливания в процессе приготовления. Положили картофель на тарелку и запустили Candy CMXG20DR. Через уже 5 минут получили равномерно проваренный картофель, готовый к употреблению.Теперь усложним. Картофель нарезаем дольками. Просушиваем с помощью бумажного кухонного полотенца. Отдельно смешиваем растительное масло со специями и размятым чесноком. Смазываем дольки этой смесью. оместив всё в микроволновую печь, выбрали комбинированный режим «микроволны+гриль». На полную готовку потребовалось около 30 минут. На выходе получили полностью готовый картофель с корочкой и сочным основанием.Замариновали куриные крылышки. Разместили на глубокой тарелке. В комбинированном режиме потребовалось 35 минут на готовку. Переворачивать и следить за ней во время готовки необходимости нет. Крылышки получились с ароматной корочкой. Вкусно.Candy CMXG20DR – функциональная микроволновая печь с ярким и смелым дизайном. С этим устройством можно не только разогревать и размораживать, но и готовить сложные блюда. Последнее будет актуально, если нет возможности установить отдельную духовку и варочную панель, а также для тех,кто не готов тратить много усилий на приготовление. Эта модель сопровождается 40 предустановленными программами и приложением с набором рецептов. Отдельным плюсом станет комбинированный режим «микроволны+ гриль».получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".