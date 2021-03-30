Обзор Candy CMXG20DR. Яркая микроволновая печь с базой рецептов

Микроволновую печь можно встретить на большинстве российских кухонь, а также офисах и просто помещениях, где требуется быстрый и простой нагрев готовых блюд. Но большинство пользователей использует микроволновые печи для разморозки и разогрева, хотя они являются отличными помощниками в приготовлении пищи, фактически способными заменить духовой шкаф при необходимости. Наглядным примером такой альтернативы является тестируемая сегодня Candy CMXG20DR c официальным приложением simply-Fi, где можно найти большую базу вкусных рецептов приготовления в микроволновой печи и советов по эксплуатации.

Candy CMXG20DR

Данная печь относится к недорогому ценовому сегменту. На момент публикации средняя стоимость держится в районе 5 000 рублей.

Комплектация

Candy CMXG20DR

Печь упакована в коробку из эко-картона со схематичным изображением устройства. В виде пиктограмм представлены основные особенности устройства. Для предотвращения получения царапин при переноске на внешние поверхности нанесены защитные пленки, которые необходимо удалить перед началом эксплуатации. Комплект поставки включает решетку гриль, стеклянную подставку и набор различной документации.

Candy CMXG20DR

Внешний вид

Внешний вид этой микроволновой печи способен подарить массу положительных эмоций при распаковке и последующей эксплуатации.

Candy CMXG20DR

Она будет ярким элементом на кухне. Но, к сожалению, чаще всего выбирают более скромные расцветки, в этой серии они, к слову, есть.

Candy CMXG20DR

Корпус выполнен из металла, окрашенного в насыщенно красный цвет. Внешние поверхности не маркие, следы от пальцев не остаются.

Candy CMXG20DR

Общие габариты у нее характерные для такого типа устройств. На обратной стороне присутствует выступ, предотвращающий расположение вплотную к стене.

Candy CMXG20DR

На лицевой панели расположена дверца с окрашенной в серебристый цвет ручкой. Открывается удобно, без излишних усилий, но и самопроизвольно не откроется.

Candy CMXG20DR

Панель разъемов у Candy CMXG20DR включает символьно-цифровой дисплей ряд из пяти механических кнопок и селектор выбора параметров.

Candy CMXG20DR

С помощью клавиш можно выбирать режимы работы, активировать функцию разморозки, задавать таймер и текущее время, выбирать программу.

Candy CMXG20DR

Наиболее часто используемую функцию с разогревом можно включать разовым нажатием на кнопку «+30», добавляя по 30 секунд.

Candy CMXG20DR

Селектор необходим для выбора программ. Он будет интересен тем, кто использует микроволновую печь для готовки блюд.

Candy CMXG20DR

Внутри за вращение отвечает тарелка из стекла. На нее опционально можно поставить решетку гриль. Принцип работы данной модели – стеклянный поворотный стол, на который можно установить и решетку для гриля, которая идет в комплекте.

Candy CMXG20DR

Подключение к электросети осуществляется при помощи кабеля с заземлением. Сечение у кабеля широкое.

Candy CMXG20DR

Софт

Candy CMXG20DR

Владельцы Candy CMXG20DR могут воспользоваться специальным приложением simply-Fi, предоставляющим доступ к сотням рецептов, созданных специально для приготовления пищи в микроволновой печи . После добавления в аккаунт устройства путем ввода его серийного номера оно будет выводиться на главном экране в виде соответствующей плитки.

Candy CMXG20DR

Прямого управления для микроволновой печи нет в отличие от других типов устройств Candy с Wi-Fi, Bluetooth или NFC.

Candy CMXG20DR

Для простоты поиска в приложении предлагается каталог продуктов с последующим подбором под них рецептов.

Candy CMXG20DR

Также доступен общий список со всеми рецептами. Здесь можно найти как простые варианты для быстрого приготовления, так и сложные рецепты. Десерты, вторые блюда, супы и даже напитки. Выбор хороший, особенно для тех кто впервые начинает готовить в микроволновых печах.

Candy CMXG20DR

Само приложение русифицированно, интуитивно понятное, работает стабильно.

Тесты

Мощность микроволн – 700 Вт, мощность гриля – 1000 Вт. Предлагается 5 уровней мощности, несколько режимов, включая комбинирование микроволн и гриля. Предустановлено 40 рецептов автоматического приготовления, есть режим разморозки.

Candy CMXG20DR

Для удобства и визуального контроля во время нагрева или готовки внутренняя камера подсвечивается. При завершении издается хорошо слышимый звуковой сигнал. Доступна блокировка от детей.

Candy CMXG20DR

Управление интуитивное. Тут есть как быстрый запуск, так и детальные настройки с требуемыми параметрами. Контролировать время готовки, таймер, время и программу можно с помощью символьно-цифрового дисплея.

Разморозка фарша

Для начала рассмотрим часто используемые сценарии, один из них - разморозка. Положив замороженный фарш на тарелку, поместили его в микроволновую печь. Необходимо задать примерный или точный вес. На основе этих данных будет автоматически подобрано необходимое время для разморозки. В итоге мы получили полностью размягченный комок фарша без сворачивания и пересушенных участков.

Нагрев готовых продуктов

Здесь все также просто. Можно подогревать различные типы готовых блюд. Каких-либо особенностей нет, проблем в ходе активной эксплуатации выявлено не было.

Картофель с сельдью

Первым блюдом сделали достаточно простое, но вкусное - то картофель в мундире и соленая сельдь с луком. Предварительно промытый картофель необходимо проткнуть в нескольких местах для предотвращения разваливания в процессе приготовления. Положили картофель на тарелку и запустили Candy CMXG20DR. Через уже 5 минут получили равномерно проваренный картофель, готовый к употреблению.

Картофель по-деревенски

Теперь усложним. Картофель нарезаем дольками. Просушиваем с помощью бумажного кухонного полотенца. Отдельно смешиваем растительное масло со специями и размятым чесноком. Смазываем дольки этой смесью. оместив всё в микроволновую печь, выбрали комбинированный режим «микроволны+гриль». На полную готовку потребовалось около 30 минут. На выходе получили полностью готовый картофель с корочкой и сочным основанием.

Куринные крылышки

Замариновали куриные крылышки. Разместили на глубокой тарелке. В комбинированном режиме потребовалось 35 минут на готовку. Переворачивать и следить за ней во время готовки необходимости нет. Крылышки получились с ароматной корочкой. Вкусно.

Итоги по Candy CMXG20DR

Золото. Выбор редакции MegaObzorCandy CMXG20DR – функциональная микроволновая печь с ярким и смелым дизайном. С этим устройством можно не только разогревать и размораживать, но и готовить сложные блюда. Последнее будет актуально, если нет возможности установить отдельную духовку и варочную панель, а также для тех,кто не готов тратить много усилий на приготовление. Эта модель сопровождается 40 предустановленными программами и приложением с набором рецептов. Отдельным плюсом станет комбинированный режим «микроволны+ гриль».
Candy CMXG20DR получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Candy CMXG20DR
Обзоры:
Обзор Candy RapidO RO4 1276DWMC4-07. Стиральная машина с 9 быстрыми программами и Wi-Fi управлениемОбзор Candy RapidO RO4 1276DWMC4-07. Стиральная машина с 9 быстрыми программами и Wi-Fi управлением
Обзор STARWIND SPM7167. Лучший планетарный блендер для тестаОбзор STARWIND SPM7167. Лучший планетарный блендер для теста
Обзор HAIER HG-700. Капитальная мясорубка в минималистичном дизайнеОбзор HAIER HG-700. Капитальная мясорубка в минималистичном дизайне
Новости:
Лучший фен. Philips HP8233 ThermoProtect Ionic

Выбрать фен для дома и личного использования на самом деле достаточно тяжело, так как не все пользователи...
Лучшие хлебопечки для дома. REDMOND RBM-M1911

Хлебопечка — незаменимый прибор на кухне для приготовления хлебобулочных изделий. Достаточно положить про...
Обзор Polaris PHB 1583L Silent. Тихий погружной блендер 4-в-1

Тестируемый сегодня блендер Polaris PHB 1583L Silent, как можно догадаться по названию, отличается низким...
Обзор Candy CMXG20DR. Яркая микроволновая печь с базой рецептовОбзор Candy CMXG20DR. Яркая микроволновая печь с базой рецептов
Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?
Обзор Polaris PUH 9105 IQ Home. Увлажнитель воздуха с АлисойОбзор Polaris PUH 9105 IQ Home. Увлажнитель воздуха с Алисой
Обзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытиемОбзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытием
Обзор Razer Chroma Addressable RGB Controller. Полный контроль подсветкиОбзор Razer Chroma Addressable RGB Controller. Полный контроль подсветки
Vertu выпустила складной смартфон Ayxta ...
Vertu выпустила складной смартфон Ayxta Известный бренд Vertu выпустил в Китае складной смартфон Ayxta Fold 5G. Ayxta Fold 5G - это улучшенная ве...
Лучший ИБП. Powercom Macan Comfort MAC-2...
Лучший ИБП. Powercom Macan Comfort MAC-2Перебои в электросети негативно отражаются на работе большинства приборов, непрерывно питающихся от элект...
Мобильная версия Blade & Soul Revolution...
Мобильная версия Blade & Soul RevolutionРазработчик Netmarble имеет опыт в переносе MMORPG-проектов на мобильную версию. Netmarble выпустила Line...
Huawei создает Honor MagicBook без рамок...
Huawei создает Honor MagicBook без рамокСегодня инсайдер на Weibo, китайском веб-сайте микроблогов, поделился изображением, которое раскрывает во...
Монитор EIZO FlexScan EV2480 получил пор...
Монитор EIZO FlexScan EV2480 получил порКомпания EIZO представила офисный монитор FlexScan EV2480, который выйдет в черной и белой расцветках. Но...
Лучший бюджетный процессор. Intel Core i...
Лучший бюджетный процессор. Intel Core iНа рынке процессоров моделей в избытке — есть несколько поколений Ryzen, есть приличные процессоры от Int...
Представлен топовый камерофон Vivo X60 P...
Представлен топовый камерофон Vivo X60 PКак и было обещано, сегодня компания Vivo представила топовый смартфон Vivo X60 Pro+, который будет прете...
Лучшие швейные машины. Singer M2105...
Лучшие швейные машины. Singer M2105Швейная машина – это инструмент для изготовления и ремонта изделий из ткани, меха и кожи. В 2021 году рын...
Valve и Netflix выпустят мультсериал Dot...
Valve и Netflix выпустят мультсериал DotValve и Netflix объявили о создании мультсериала Dota: Dragon's Blood на основе популярной MOBA Dota 2. О...
Обзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельносто...
Обзор Candy CDPN 1D640PW-08. ОтдельностоС линейкой посудомоечных машин Candy Brava мы знакомились на примере встраиваемой CDIN 1D632PB-07. Сегодн...
Motorola Razr 5G начинает получать обнов...
Motorola Razr 5G начинает получать обновMotorola razr 5G - второй складной смартфон компании после Motorola Razr 2019. Этот телефон дебютировал с...
Обзор ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. Мате...
Обзор ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. МатеВ начале года компания Intel вместе с новыми процессорами анонсировала и обновленный чипсет. Тем не менее...
Обзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключениемОбзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключением
Обзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденьяОбзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденья
Обзор Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05. Ноутбук 2-в-1 с Intel Core i5 -1035G1Обзор Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05. Ноутбук 2-в-1 с Intel Core i5 -1035G1
Обзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышкиОбзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышки
Обзор AVerMedia PW315 (AVerMedia Technologies 315). Веб-камера Full HD 60FPSОбзор AVerMedia PW315 (AVerMedia Technologies 315). Веб-камера Full HD 60FPS
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor