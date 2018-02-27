Обзор Candy CMXW 22 DS. Микроволновая печь с поддержкой COOK-inAPP

Микроволновую печь большинство пользователей использует для разогрева уже готовых блюд или разморозки продуктов, оставляя без внимания встроенные программы и возможность готовки. Тестируемая сегодня печь Candy CMXW 22 DS изначально делает акцент на использовании полного функционала этого типа устройств, предлагая поддержку программного обеспечения COOK-inAPP. Линейка включает несколько моделей, отличающихся объемом и наличием функции гриль. В рамках этого обзора мы рассмотрим её конструктивные особенности и изучим готовку в микроволновой печи на практике.

Candy CMXW 22 DS обзор

К моменту публикации она уже находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Candy CMXW 22 DS в коробке оформленной в строгой стилистике. На картон нанесены изображения, основные функции и характеристики микроволной печи.

Комплект включает основание, стеклянную подставку, набор технической документации.

Внешний вид

Выглядит Candy CMXW 22 DS современно и технологично. Серебристый корпус элегантно дополняет темное стекло дверцы.

Лицевая сторона и ручка выполнены из пластика. Остальная часть из металла. Качество сборки не вызывает нареканий.

На тыльной стороне наклейка с техническими данными. Шнур питания длиной около метра. Присутствует решетка вентиляции. Снизу четыре ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности.

Габариты корпуса составляют 289х461х365 мм. Диаметр диска 255 мм. Объем бака 22 литра. Угол открытия дверцы более 90 градусов. При открытии крышки внутреннее пространство подсвечивается, как и во время готовки.

Панель управления представлена группой из семи кнопок, поворотной шайбы и LED-дисплея. Все элементы у Candy CMXW 22 DS промаркированы, разобраться с предназначением не составит труда, плюс в комплекте идет детальная инструкция.

С помощью кнопок выставляется уровень мощности в нескольких диапазонах, выбираются готовые программы, активируется режим разморозки.

Доступна функция быстрого старта. Часть программ дублируются наглядными подсказками на дисплее. Часть действий сопровождаются звуковыми уведомлениями.

Софт

Candy CMXW 22 DS поддерживается программой Candy Simply-Fi. После регистрации учетной записи, будет предложено добавить серийный номер своей микроволновой печи. В эту же утилиту можно будет добавлять и другой тип поддерживаемой техники этого производителя. С помощью подсказок при первом старте демонстрируются конструктивные особенности и азы управления.

В окне управления отображаются три вкладки: советы, приготовление отдельных продуктов и составные рецепты. Оформление в виде плиток с фотографиями продуктов упрощает навигацию.

При выборе отдельного продукта можно просмотреть рекомендацию по времени и режиму готовки. Дополнительно приводятся рекомендации по выбранному продукту, а также возможные рецепты с его использованием.

Составные рецепты разделяются на несколько шагов, каждый из которых подробно описан и наглядно проиллюстрирован.

Тесты

Разморозка фарша

Печенный картофель

В списке присутствуют супы, второе, гарниры и десерты. Выбрать есть из чего, как простые в освоении рецепты, так и более сложные.Правила установки для Candy CMXW 22 DS схожи для любой микроволной печи. Ставим на ровную горизонтальную поверхность, оставив зазор не менее 10 сантиметров сзади и 20 сантиметров сверху. Все аксессуары этой модели можно мыть в посудомоечной машине. Корпус и дверцу можно протирать влажной тряпочкой без абразивов. При сильном загрязнении бака рекомендуем установить стакан с водой и прокипятить его, после этого жир можно будет легко удалить влажной тряпочкой.Для разморозки фарша необходимо выбрать режим «Разморозка». Для теста было загружено 500 граммов фарша глубокой заморозки. На его разморозку ушло примерно 15 минут. Он был полностью разморожен и готов для дальнейшей готовки.

Согласно рецепту картофель был промыт и разрезан на дольки. На поверхность нанесена соль. Картофель равномерно распределен по тарелке. После достижения половины заданного времени, открыли дверцу и смазали срезанную поверхность сливочным маслом. На выходе получаем равномерно пропеченный картофель, без прилипания и подгоревших участков.

Фаршированные кабачки

Удаляем сердцевину у кабачков. Нарезаем мякоть кабачка. Пропускаем морковь и помидор через мелкую мясорубку.

Смешиваем и распределяем смесь в заготовленных ранее кольцах. Выбираем режим «ОВОЩИ».

По прошествии пяти минут посыпаем сыром и оставляем еще на 2 минуты. Вкусная и полезная закуска.

Рыба в сливках и сливочном масле

Минтай нарезаем кубиками. Солим и перчим по вкусу. Выбираем режим «РЫБА». После звукового сигнала добавляем сливочное масло и 20% сливки. Оставляем еще на 2 минуты. Рыба приготовлена равномерно.

Запеченные овощи со сливочным маслом

Нарезаем морковь дольками. Промываем картошку в кожуре. Цукини нарезаем полукольцами. Солим по вкусу. Перемешиваем. Ставим готовиться в режиме «КАРТОШКА».

После звукового сигнала открываем и добавляем пол чайной ложки сметаны. Оставляем в этом же режиме еще на пять минут. Готовка идет с закрытой крышкой. Подаем вместе с минтаем, следим за тем, чтобы редакция не смела приготовленное блюдо до проведения фотосессии.

Итоги по Candy CMXW 22 DS

Как показала практика длительного теста Candy CMXW 22 DS, микроволновая печь может использоваться не только для банального разогрева и разморозки, но и для готовки сложносоставных рецептов. Тестируемая модель выступает полноценной альтернативой духовому шкафу в домашней эксплуатации. Все заявленные производителем функции работали корректно. Эта печь проста в эксплуатации, удобна и надежна в использовании. Приложение Simply-Fi упростит выход за привычные рамки эксплуатации этого типа бытовых приборов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".