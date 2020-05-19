Обзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилем

При выборе бытовой техники на кухню помимо надежности, функциональности и энергоэффективности также важным параметром выступает внешний вид. И в современных кухонных гарнитурах предпочтение отдается встраиваемой технике. Она гармонично вписывается в интерьер, да к тому же и выглядит технологично. Мы уже изучали варочные поверхности, духовые шкафы и посудомоечные машины. Сегодня в рамках рубрики «Лаборатория» детально рассмотрим встраиваемую микроволновую печь Candy MIC 20 GDFX.

Внешний вид

Приобрести ее можно в официальном магазине Candy с доставкой по России. Рекомендованная стоимость составляет 17 990 рублей.Также мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Помимо самой микроволновой печи, в комплект поставки входит стеклянный стол, круг поворотной платформы, подставка для гриля, шаблон для встраивания, саморез с заглушкой, подробная инструкция на нескольких языках, включая русский.

Установку микроволновой печи мы проверили самостоятельно. Размеры ниши для встраивания специально были рассчитаны под наиболее распространенные габариты встраиваемых микроволновых печей. Комплектный шаблон значительно упрощает разметку.

Микроволновая печь оборудована стандартной вилкой и подключается к заземленной розетке.

Хромированная дверца имеет тонированное окошко. Как и в случае с протестированным нами ранее духовым шкафом Candy FCPK626XL/E, здесь, помимо внимания к внешнему виду, производитель не забыл и про практичность. Поверхность Candy MIC 20 GDFX не собирает следы пальцев. Ее можно протирать влажной тряпкой.

Акцент на сочетание металла и стекла делает эту технику универсальной в вопросе внешнего вида. Гармонично впишется в кухню с разными видами фасадов.

Элементы управления сосредоточены справа: здесь выведен ряд из пяти кнопок управления, дополненный рукояткой и большой клавишей для открытия дверцы.

Контролировать рабочий статус и режимы можно с помощью компактного и информативного LED-дисплея. Важные изменения сопровождаются звуковыми подсказками.

Объем рабочей камеры составляет 20 литров. Внутреннее пространство выполнено из нержавеющей стали. Опять же проблем с очисткой не возникнет. Поворотный круг со стеклянным столом.

Во время работы и открытии крышки автоматически включается подсветка, упрощающая работу и повышающая информативность во время разогрева и готовки.

В этой модели на верхней стенке установлен кварцевый гриль.

Тесты

В отличие от протестированной ранее Candy CMXW 22 DS, тут отсутствуют подсказки по соответствию конкретных продуктов цифровой маркировке программ. Поэтому рекомендуем первое время держать под рукой инструкцию со списком. Само руководство достаточно подробное с иллюстрациями и детальными схемами для разных сценариев ее эксплуатации.

Управление микроволновой печью производится с помощью механических кнопок и рукоятки. Кнопки с внятной тактильной отдачей. Расположены на удалении друг от друга, исключая случайные нажатия. Наиболее частый сценарий действий с любой микроволновой печью - это разогрев в ней уже готовых продуктов. Здесь это можно будет сделать простым последовательным нажатием на кнопку «+30 секунд», выбирая нужный временной интервал. После завершения разогрева издается звуковое предупреждение.

Разморозка фарша

Максимальная мощность Candy MIC 20 GDFX составляет 800 Вт (пять уровней мощности). Мощность гриля – 1000 Вт. Поддерживаются блокировка от детей, разморозка и быстрый старт.Тестирование печи начнем с разморозки говяжьего фарша. Кусок весом 600 граммов размещен на тарелке. Выбрать можно между двумя вариантами разморозки: по весу или по времени. Первый вариант позволяет автоматически подобрать время в зависимости от веса, от 100 до 2000 граммов. Мы выбрали первый вариант, задав вес, соответствующий нашему куску.

По завершению программы в тарелке был полностью размороженный фарш.

Тефтели в томатном соусе

Этот фарш мы использовали в последующем для приготовления тефтелей. В фарш добавили прокрученный в блендере лук и небольшое количество белого хлеба. Сформированы тефтели в виде шариков. В глиняную посуду добавили соевый соус, переработанные в однородную массу помидоры. Посолили по вкусу. Смешали в однородную массу и добавили тефтели. Выставили режим «А-3, мясо» на 15 минут.

Картофель

Не добавляли масла и не помешивали в ходе готовки. Тефтели получились равномерно приготовленными, а соус густым и насыщенным.В качестве гарнира к тефтелям мы запекли картофель. Все очень просто и быстро. Промыли и очистили от кожуры. Нарезали на ломтики, которые рекомендуем просушить на бумажном полотенце. Разложили на тарелке, добавили немного масла.

Выставили режим «А-2, картофель» на 10 минут. Ломтики картофеля получились мягкими.

Лосось

Из простых рецептов приготовили лосось. Нарезанный на порции лосось выложили на тарелку, брызнули лимонным соком и добавили зелень/специи.

Программа «А-4, рыба» уже через 5 минут позволила получить равномерно приготовленный лосось без добавления масла в собственном соку. Вкусно и полезно.

Шоколадный пуддинг

Активация гриля при готовке мяса, птицы или рыбы даст еще и красивую корочку.Поделимся простым и быстрым рецептом приготовления шоколадного пуддинга. В стакан добавили яйцо, ложку тростникового сахара. Немного оливкового масла и две ложки молока. Размешиваем до получения однородной массы.

Добавляем две ложки какао (например, «Несквик»), две с половиной ложки муки. Чайную ложку разрыхлителя. Размешиваем в однородную массу.

Уход

Итоги по Candy MIC 20 GDFX

Ставим стакан в микроволновую печь Candy MIC 20 GDFX. Достаточно 3 минут для готовки. Получаем воздушный и ароматный пуддинг. Учтите, что за это время он успевает увеличиться в объеме примерно в 3 раза. Поэтому оставляйте запас в стакане под этот объем. Вкусное и быстрое лакомство детям и взрослым.Как отмечали выше, внешние поверхности можно протирать влажной тряпкой, удаляя остатки продуктов и брызг. Важно отметить, что предварительно печь рекомендуется отключить от розетки. Кольцо и поддон промываются в раковине без использования абразивных моющих средств.Candy MIC 20 GDFX – удобная и функциональная микроволновая печь с кварцевым грилем. Стильный внешний вид, практичность, простота управления, автоматические программы готовки, наличие в комплекте подставки для гриля. За время тестирования она продемонстрировала равномерный разогрев, приготовление и размораживание. К минусам отнесем отсутствие описания программ на самом корпусе.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".