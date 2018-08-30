Обзор рюкзака Case Logic LoDo Medium Backpack

В модельной линейке компании Case Logic есть рюкзаки под ноутбуки, ультрабуки, фотокамеры и дроны. В каждом из них учитывается конструкция внутренних отсеков и общая форма для удобного размещения определенного класса техники, но не секрет, что эксплуатировать эти рюкзаки можно в качестве универсальных решений для поездок на учебу, работу или в путешествия.

Case Logic LoDo Medium Backpack обзор

Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, в центре внимания будет Case Logic LoDo Medium Backpack. Эта новинка уже появилась в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид

Case Logic LoDo Medium Backpack можно смело отнести к «городским» рюкзакам. Компактные габариты, современный дизайн и хорошо продуманная функциональность.

Визуально он напоминает компактную деловую сумку. Основным материалом выступает хлопковая парусина.

Как показала практика ношения, этот материал практичный. Устойчив к загрязнению и может быть постиран в ходе длительной эксплуатации.

На внешнем периметре отсутствуют декоративные элементы и нашивки с логотипами производителей.

Нижняя зона представляет собой сложносоставной отсек, состоящий из двух отдельных блоков и общей зоны. Внутри дополнительные сетки под удобную организацию размещения внутри мелочевки.

В двух скрытых карманах используется удобное магнитное крепление. Фиксируется надежно.

Сверху усиливающие дуги и молния с лямками из кожи. Раскрывается внутренняя часть не полностью, из-за этого ограничивается возможность размещения крупногабаритных вещей.

Хотя и свой плюс в этом тоже есть, носить Case Logic LoDo Medium Backpack можно в открытом состоянии без риска растерять содержимое.

В основном отсеке выделено отделение под MacBook Pro 15 или 14-дюймовые ноутбуки на Windows.

Отдельный отсек для планшета с диагональю до 10.1 дюйма. Сюда же вместо планшета удобно размещать документы и папки.

С противоположной стороны сетка с молнией. Здесь мы размещали документы и кошелек. Размещение в этой зоне снижает риск кражи при ношении в оживленных местах.

Справа и слева отсеки под бутылку для воды. Запас по глубине не оттягивает при резких движениях.

На стороне, прилегающей к спине, три мягкие вставки. Длину наплечных ремней можно регулировать под личные предпочтения.

Ремни широкие, равномерно распределяющие нагрузку на плечи. Скрытых ниш под карточки и мелочь в этой зоне, к сожалению, нет.

В комплекте с Case Logic LoDo Medium Backpack не идет дополнительный защитный чехол от воды, но как показала практика ношения под дождем, необходимости в нем нет. Используемая хлопковая парусина сохраняет содержимое от попадания влаги.

Итоги по Case Logic LoDo Medium Backpack

Визуально этот рюкзак не смотрится громоздким. Носить его могут комфортно девушки, подростки и мужчины. Вышел в трех расцветках: графит, темно-синий и светло-зеленый.Он оказался удобным в небольших поездках, за счет компактных габаритов он позволяет взять с собой необходимый минимум личных вещей, включающий и рабочий ноутбук с планшетом.Визуально рюкзак не выглядит дешево. Внешние поверхности устойчивы к истиранию. Фурнитура с запасом по прочности.Case Logic LoDo Medium Backpack в целом достаточно интересное решение при поиске компактного городского рюкзака под ультрабук или компактный планшет. Из особенностей отметим функциональную компоновку отсеков, наличие дополнительных ниш и использование хлопковой парусины. Как и любая модель, он не лишен недостатков, нам не понравилось отсутствие мелких карманов под мелочевку, пластиковые карты и карту Тройка.