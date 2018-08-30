Обзор рюкзака Case Logic LoDo Medium Backpack

2018-08-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Case Logic LoDo Medium Backpack; [256]
В модельной линейке компании Case Logic есть рюкзаки под ноутбуки, ультрабуки, фотокамеры и дроны. В каждом из них учитывается конструкция внутренних отсеков и общая форма для удобного размещения определенного класса техники, но не секрет, что эксплуатировать эти рюкзаки можно в качестве универсальных решений для поездок на учебу, работу или в путешествия.

Case Logic LoDo Medium Backpack

Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, в центре внимания будет Case Logic LoDo Medium Backpack. Эта новинка уже появилась в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Case Logic LoDo Medium Backpack обзор

Внешний вид

Case Logic LoDo Medium Backpack можно смело отнести к «городским» рюкзакам. Компактные габариты, современный дизайн и хорошо продуманная функциональность.

Case Logic LoDo Medium Backpack

Визуально он напоминает компактную деловую сумку. Основным материалом выступает хлопковая парусина.

Case Logic LoDo Medium Backpack

Как показала практика ношения, этот материал практичный. Устойчив к загрязнению и может быть постиран в ходе длительной эксплуатации.

Case Logic LoDo Medium Backpack

На внешнем периметре отсутствуют декоративные элементы и нашивки с логотипами производителей.

Case Logic LoDo Medium Backpack

Нижняя зона представляет собой сложносоставной отсек, состоящий из двух отдельных блоков и общей зоны. Внутри дополнительные сетки под удобную организацию размещения внутри мелочевки.

Case Logic LoDo Medium Backpack

В двух скрытых карманах используется удобное магнитное крепление. Фиксируется надежно.

Case Logic LoDo Medium Backpack

Сверху усиливающие дуги и молния с лямками из кожи. Раскрывается внутренняя часть не полностью, из-за этого ограничивается возможность размещения крупногабаритных вещей.

Case Logic LoDo Medium Backpack

Хотя и свой плюс в этом тоже есть, носить Case Logic LoDo Medium Backpack можно в открытом состоянии без риска растерять содержимое.

Case Logic LoDo Medium Backpack

В основном отсеке выделено отделение под MacBook Pro 15 или 14-дюймовые ноутбуки на Windows.

Case Logic LoDo Medium Backpack

Отдельный отсек для планшета с диагональю до 10.1 дюйма. Сюда же вместо планшета удобно размещать документы и папки.

Case Logic LoDo Medium Backpack

С противоположной стороны сетка с молнией. Здесь мы размещали документы и кошелек. Размещение в этой зоне снижает риск кражи при ношении в оживленных местах.

Case Logic LoDo Medium Backpack

Справа и слева отсеки под бутылку для воды. Запас по глубине не оттягивает при резких движениях.

Case Logic LoDo Medium Backpack

На стороне, прилегающей к спине, три мягкие вставки. Длину наплечных ремней можно регулировать под личные предпочтения.

Case Logic LoDo Medium Backpack

Ремни широкие, равномерно распределяющие нагрузку на плечи. Скрытых ниш под карточки и мелочь в этой зоне, к сожалению, нет.

Case Logic LoDo Medium Backpack

В комплекте с Case Logic LoDo Medium Backpack не идет дополнительный защитный чехол от воды, но как показала практика ношения под дождем, необходимости в нем нет. Используемая хлопковая парусина сохраняет содержимое от попадания влаги.

Case Logic LoDo Medium Backpack

Визуально этот рюкзак не смотрится громоздким. Носить его могут комфортно девушки, подростки и мужчины. Вышел в трех расцветках: графит, темно-синий и светло-зеленый.

Он оказался удобным в небольших поездках, за счет компактных габаритов он позволяет взять с собой необходимый минимум личных вещей, включающий и рабочий ноутбук с планшетом.

Визуально рюкзак не выглядит дешево. Внешние поверхности устойчивы к истиранию. Фурнитура с запасом по прочности.

Итоги по Case Logic LoDo Medium Backpack

Case Logic LoDo Medium Backpack в целом достаточно интересное решение при поиске компактного городского рюкзака под ультрабук или компактный планшет. Из особенностей отметим функциональную компоновку отсеков, наличие дополнительных ниш и использование хлопковой парусины. Как и любая модель, он не лишен недостатков, нам не понравилось отсутствие мелких карманов под мелочевку, пластиковые карты и карту Тройка.

Комментарии:
Обзор блока питания Thermaltake Smart BX...
Обзор блока питания Thermaltake Smart BXВ скором времени в России будет представлена новая серия блоков питания Smart BX1 RGB с сертификатами 80 ...
Представлен монитор BenQ GL2460BH с врем...
Представлен монитор BenQ GL2460BH с времКомпания BenQ представила монитор GL2460BH, который получил 24-дюймовую TN матрицу. Новинка характеризует...
Представлен корпус Phanteks Enthoo Evolv...
Представлен корпус Phanteks Enthoo EvolvКомпания Phanteks пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Enthoo Evolv X, которая предназначена для соз...
Представлен флагманский смартфон Sony Xp...
Представлен флагманский смартфон Sony XpКак и ожидалось, сегодня компания Sony официально представила флагманский смартфон Xperia XZ3, слухи о ко...
Игровые проекторы нового поколения от So...
Игровые проекторы нового поколения от SoКомпания Sony представила три новых 4К проектора VPL-VW870ES, VPL-VW570ES и VPL-VW270ES с функциями для ...
Полный контроль над здоровьем со смарт б...
Полный контроль над здоровьем со смарт бКомпания Garmin выпустила новую версию смарт браслета Vivosmart 4. ...
Скоро Xiaomi выпустит в продажу серию мо...
Скоро Xiaomi выпустит в продажу серию мо5 сентября компания Xiaomi выпустит в свет свои новые смартфоны Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6A. ...
Смартфон HTC U12 Life получил пластиковы...
Смартфон HTC U12 Life получил пластиковыКомпания HTC пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью U12 Life, которая позиционируется к...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор рюкзака Case Logic LoDo Medium BackpackОбзор рюкзака Case Logic LoDo Medium Backpack
Обзор корпуса Cooler Master MasterBox MB510L (MCB-B510L-KANN-S01)Обзор корпуса Cooler Master MasterBox MB510L (MCB-B510L-KANN-S01)
Обзор Digma Plane 7561N 3G. Недорогой 3G-планшет с IPSОбзор Digma Plane 7561N 3G. Недорогой 3G-планшет с IPS
Обзор ASUS VivoBook S13 S330. Самый компактный 13-дюймовый ноутбукОбзор ASUS VivoBook S13 S330. Самый компактный 13-дюймовый ноутбук
Обзор CamShel DVR 210. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор CamShel DVR 210. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкой
Предварительный обзор Creative Sound Bla...
Предварительный обзор Creative Sound BlaВопрос качественного звучания интересует далеко не каждого пользователя, так что новинка Creative Sound B...
Предварительный обзор ID-Cooling ZoomFlo...
Предварительный обзор ID-Cooling ZoomFloВ последнее время пользователи стали больше времени уделять приобретению красивых комплектующих для своег...
Обзор News Break. Читаем мировые новости...
Обзор News Break. Читаем мировые новостиСовременный человек просто обязан читать разнообразные новости, чтобы оставаться на волне информации. Нел...
Предварительный обзор ASUS ProArt PA24AC...
Предварительный обзор ASUS ProArt PA24ACНа рынке очень много игровых мониторов — буквально каждый второй продукт получает название геймерский и п...
Обзор Bookly. Читать стало еще удобнее...
Обзор Bookly. Читать стало еще удобнееИногда мы пишем обзоры на полезные приложения, которые интересны лишь определенной массе людей — спортсме...
Предварительный обзор DJI Mavic 2. Zoom ...
Предварительный обзор DJI Mavic 2. Zoom На рынке огромное множество разнообразных квадрокоптеров и если вы откроете какой-то профильный интернет-...
Обзор Day One Journal. Ведем дневник...
Обзор Day One Journal. Ведем дневникПриложений для ведения заметок сейчас невероятно много — буквально каждый второй разработчик выпускает по...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DC...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DCСовременные пользователи не желают покупать зеркальные фотоаппараты по целому ряду причин. Первое — это д...
Обзор Super Spell Heroes. Интересная кар...
Обзор Super Spell Heroes. Интересная карДостаточно часто разработчики игровых продуктом стараются придумать что-то интересное и необычное, но у н...
Предварительный обзор Poco F1. Новинка о...
Предварительный обзор Poco F1. Новинка оИногда крупные компании запускают сторонние линейки своей продукции, чтобы опробовать новые стратегии раз...
Alfa Future People V 2018. Юбилейный год...
Alfa Future People V 2018. Юбилейный год10-12 августа под Нижним Новгородом прошел уже юбилейный пятый фестиваль электронной музыки Alfa Future P...
Предварительный обзор Hexgears X-1. Меха...
Предварительный обзор Hexgears X-1. МехаВ последнее время беспроводные клавиатуры, наушники и мышки пользуются повышенным спросом среди пользоват...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor