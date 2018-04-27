Обзор Case Logic Prevaler BackPack. Вместительный рюкзак для города и путешествий

2018-04-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Case Logic Prevaler BackPack; [189]
Рюкзаки пользуются большой популярностью у разновозрастной аудитории. Секрет успеха кроется в удобстве переноски вещей и свободе эксплуатации. Рюкзак можно использовать и во время прогулок по городу, и в дальних путешествиях, и во время активных занятий спортом. Нужно лишь выбрать удобную модель под свои требования и задачи. Продолжая изучение актуальных рюкзаков, сегодня мы рассмотрим Case Logic Prevaler BackPack. Обзор будет интересен как для тех, кто находится в поиске своего первого рюкзака, так и тех, кто планирует заменить уже имеющийся.

Case Logic Prevaler BackPack

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах, список предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Case Logic Prevaler BackPack обзор

Внешний вид

Для понимания размера рюкзака и его вместимости всегда можно брать в расчет габариты ноутбука, который заявлен производителем в качестве поддерживаемого. Case Logic Prevaler BackPack поддерживает модели с диагональю 17.3 дюйма.

Case Logic Prevaler BackPack

Внутреннее пространство объемом 34 литра, общий вес около 500 граммов. Несмотря на кажущиеся внешне компактные габариты, внутри него действительно большое пространство.

Case Logic Prevaler BackPack

Для удобства распределения предметов внутри рюкзака оно разделено на три отдельные зоны, в каждой из которых есть свой индивидуальный набор дополнительных карманчиков и ниш.

Case Logic Prevaler BackPack

В самом дальнем отсеке можно разместить ноутбук, планшет и документы. Средний самый объемный. Оставшийся подойдет под мелочевку.

Case Logic Prevaler BackPack

Используются замки с высоким ресурсом службы, все три молнии с парой поводков, так упрощается доступ к отсеку, создается запас при выходе из строя одного из поводков в паре. В дороге эту пару можно будет использовать для дополнительной защиты от несанкционированного доступа, скрепив их стяжкой.

Case Logic Prevaler BackPack

Основным материалом в Case Logic Prevaler выступает нейлон, устойчивый к воде и загрязнениям. Прогулки под дождем за время тестов не приводили к намоканию внутреннего содержимого.

Case Logic Prevaler BackPack

Доступна эта модель в зеленом и синем вариантах исполнения. В зависимости от выбранной версии меняется цвет спинки, язычков и центральной полосы на фронтальной стороне рюкзака.

Case Logic Prevaler BackPack

Не забыли про дополнительные карманы на внешней стороне рюкзака. Со стороны спины есть небольшой кармашек, в который помещаются документы и кошелек. Такое расположение подстрахует от потери и кражи в помещениях с большим скоплением людей.

Case Logic Prevaler BackPack

Также стоит отметить наличие сбоку сетчатого кармана. Здесь можно разместить бутылку с водой.

Case Logic Prevaler BackPack

Длину лямок можно регулировать под индивидуальные параметры владельца. Возможно, любителей путешествий может расстроить отсутствие зацепа для ручки чемодана.

Case Logic Prevaler BackPack

Тесты

Case Logic Prevaler BackPack

С момента начала эксплуатации и до публикации прошло более месяца. За это время мы использовали его в качестве повседневного рюкзака и брали в несколько поездок.

Case Logic Prevaler BackPack

Как показала практика, он удобен в эксплуатации и не создает проблем с аккуратной организацией расположения предметов внутри.

Case Logic Prevaler BackPack

Широкие лямки Case Logic Prevaler не врезаются в плечи. Возможно, здесь не помешали бы дополнительные кармашки под проездной и карточку, как в ряде моделей конкурентов. Распределение по спине не создает усталости при ношении тяжелого содержимого.

Case Logic Prevaler BackPack

Итоги по Case Logic Prevaler

Case Logic Prevaler BackPack станет отличным выбором для городской эксплуатации и в качестве туристического рюкзака. Выглядит рюкзак аккуратно и неброско, предлагая продуманную организацию внутреннего пространства. Если добавить сюда еще привлекательную стоимость относительно предложений конкурентов, выбор становится очевиден.

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Обзор Case Logic Prevaler BackPack. Вместительный рюкзак для города и путешествийОбзор Case Logic Prevaler BackPack. Вместительный рюкзак для города и путешествий
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