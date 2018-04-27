Обзор Case Logic Prevaler BackPack. Вместительный рюкзак для города и путешествий

Рюкзаки пользуются большой популярностью у разновозрастной аудитории. Секрет успеха кроется в удобстве переноски вещей и свободе эксплуатации. Рюкзак можно использовать и во время прогулок по городу, и в дальних путешествиях, и во время активных занятий спортом. Нужно лишь выбрать удобную модель под свои требования и задачи. Продолжая изучение актуальных рюкзаков, сегодня мы рассмотрим Case Logic Prevaler BackPack. Обзор будет интересен как для тех, кто находится в поиске своего первого рюкзака, так и тех, кто планирует заменить уже имеющийся.

Case Logic Prevaler BackPack обзор

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах, список предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид

Для понимания размера рюкзака и его вместимости всегда можно брать в расчет габариты ноутбука, который заявлен производителем в качестве поддерживаемого. Case Logic Prevaler BackPack поддерживает модели с диагональю 17.3 дюйма.

Внутреннее пространство объемом 34 литра, общий вес около 500 граммов. Несмотря на кажущиеся внешне компактные габариты, внутри него действительно большое пространство.

Для удобства распределения предметов внутри рюкзака оно разделено на три отдельные зоны, в каждой из которых есть свой индивидуальный набор дополнительных карманчиков и ниш.

В самом дальнем отсеке можно разместить ноутбук, планшет и документы. Средний самый объемный. Оставшийся подойдет под мелочевку.

Используются замки с высоким ресурсом службы, все три молнии с парой поводков, так упрощается доступ к отсеку, создается запас при выходе из строя одного из поводков в паре. В дороге эту пару можно будет использовать для дополнительной защиты от несанкционированного доступа, скрепив их стяжкой.

Основным материалом в Case Logic Prevaler выступает нейлон, устойчивый к воде и загрязнениям. Прогулки под дождем за время тестов не приводили к намоканию внутреннего содержимого.

Доступна эта модель в зеленом и синем вариантах исполнения. В зависимости от выбранной версии меняется цвет спинки, язычков и центральной полосы на фронтальной стороне рюкзака.

Не забыли про дополнительные карманы на внешней стороне рюкзака. Со стороны спины есть небольшой кармашек, в который помещаются документы и кошелек. Такое расположение подстрахует от потери и кражи в помещениях с большим скоплением людей.

Также стоит отметить наличие сбоку сетчатого кармана. Здесь можно разместить бутылку с водой.

Длину лямок можно регулировать под индивидуальные параметры владельца. Возможно, любителей путешествий может расстроить отсутствие зацепа для ручки чемодана.

Тесты

С момента начала эксплуатации и до публикации прошло более месяца. За это время мы использовали его в качестве повседневного рюкзака и брали в несколько поездок.

Как показала практика, он удобен в эксплуатации и не создает проблем с аккуратной организацией расположения предметов внутри.

Широкие лямки Case Logic Prevaler не врезаются в плечи. Возможно, здесь не помешали бы дополнительные кармашки под проездной и карточку, как в ряде моделей конкурентов. Распределение по спине не создает усталости при ношении тяжелого содержимого.

Итоги по Case Logic Prevaler

Case Logic Prevaler BackPack станет отличным выбором для городской эксплуатации и в качестве туристического рюкзака. Выглядит рюкзак аккуратно и неброско, предлагая продуманную организацию внутреннего пространства. Если добавить сюда еще привлекательную стоимость относительно предложений конкурентов, выбор становится очевиден.