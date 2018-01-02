Обзор Case logic Laptop Backpack 16. Современный городской рюкзак за приемлемую стоимость

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Говорят женщина может прожить с небольшой сумочкой целую неделю. Тяжело даже представить что она сможет сделать имея при себе большую сумку. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию стильный городской рюкзак, который сумеет уместить в себе не только различную мелочевку, но и, к примеру, свой ноутбук. Встречайте, перед вами Case logic Laptop Backpack 16. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Стоимость

Современного человека вообще невозможно представить без какой-либо сумки, либо рюкзака, который может понадобиться в любой момент. Case logic позволяет уместить в себе все, что необходимо: ноутбук, смартфон, аккумулятор, воду, очки, личные вещи. Да, возможно кто-то скажет, что для ноутбука можно приобрести отдельную сумку. Но если сравнивать цены, то можно будет увидеть, что стоимость не будет сильно отличаться. На момент написания обзора средняя стоимость Case logic составляла приблизительно 4000 рублей.

Особенности

Размер: 42.4 x 24.1 x 35.6 см

Подходит для устройств: 38.6 x 4.6 x 27.4 см

Отсек для ноутбука: до 16 дюймов

Вес: 0.7 кг

Объем: 25 л

Материалы: Полиэстер

Гарантия: 2 года

Цвет: Черный

Специальное отделение для гаджетов

Потайной карман на застежке

Отделение для очков

Вместительные боковые карманы на молнии

Стеганая уплотненная передняя панель

Дышащая сеточка и мягкая ткань задней панели

Панель-органайзер с просторным футляром

Регулируемые наплечные ремни

Внешний вид

Рюкзаки всегда пользовались популярностью среди населения. Но все еще остаются те, которые придерживаются совершенно других правил и не считают нужным приобретать подобные решения. В нашем распоряжении рюкзак, выполненный в черном цвете. К качеству материалов никаких нареканий не появилось, все выполнено качественно и надежно. Кроме того, производитель дает два года гарантии на рюкзак. Новинка, по своему дизайну, понравится многим покупателям. Здесь нет ничего лишнего и каждый отсек или кармашек продуман до мелочей.

На уплотненной передней панели можно увидеть специальный, несъемный ремешок, который можно использовать для различных целей: как ручку, закрепить на нее значки и т.д.

Здесь же находится первый отсек, который можно использовать под различную мелочевку. Кроме основного отсека, разработчики добавили внутрь отсека два дополнительных кармашка под различные гаджеты: смартфоны, зарядные устройства и т.д. Порадовало то, что сюда добавили отсеки для ручек и карандашей.

Отдельное внимание следует уделить дополнительному отсеку, который защищен замком. Внутри можно хранить важные документы, к примеру паспорт или кошелек.

Частенько многие сталкиваются с проблемой, когда некуда девать солнцезащитные, либо очки для улучшения зрения. Для удобства разработчики добавили на верхнюю часть рюкзака специальный, дополнительный отсек, который позволит не переживать за их сохранность.

На боковых гранях рюкзака также имеются закрывающиеся на молнию кармашки для бутылок с водой.

Порадовала конструкция наплечных ремней, верхняя часть которых являются частью самого рюкзака и они отлично прилегают к телу.

Внутренняя часть ремней получила под свое управление дышащую, сетчатую, мягкую ткань.

Благодаря специальным ремешкам вы всегда сможете настроить под свой рост наплечные ремни. Они выполнены в красном цвете.

Кроме того, следует отметить то, что ремешки получили дополнительную фиксацию, что позволило увеличить срок их службы.

Case logic

Основной отсек рюкзака разделен на две части, одна из которых предназначена для транспортировки ноутбуков до 16 дюймов. Второй отсек можно использовать для различных вещей.До момента публикации обзора мы эксплуатировали данный рюкзак приблизительно две недели, и он был использован в качестве основного. Case logic отлично показал себя в работе и сумел уместить в себе все необходимые нам вещи.

В основном рюкзак использовался для перевозки ноутбука, планшета для записей, ежедневника, личных документов, смартфона, зарядного устройства и других личных вещей. Все вещи отлично уместились внутри. Кроме того, осталось еще куча свободного места. Объем рюкзака составляет 25 л, чего вполне достаточно для использования не только в городе, но и для путешествий. Наличие дополнительных отсеков позволяет уместить в Case logic все необходимое.

Итоги

За все время тестов у нас к данному рюкзаку никаких нареканий не появилось. Удобный, стильный, современный рюкзак отлично подойдет для повседневного использования. Благодаря своим небольшим габаритам Case logic очень удобен в пользовании. Среди плюсов можно отметить следующее: качественные материалы, отличная сборка, удобная форма, современный дизайн и конечно же доступная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.