Обзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектов

Тестируемый сегодня ConceptD 500 от Acer создавался для тех, у кого работа или хобби связаны с творческими профессиями, работающими с видео, графикой или 3D-моделями. В нем помимо выверенного внешнего вида и внимания к мельчайшим деталям, установлена видеокарта NVIDIA Quadro P4000 и процессором Intel Core i9.

ConceptD 500

Мы этот ПК длительно использовали в качестве рабочей станцией для обработки фотографий, рендера видео в 4К-разрешении и сегодня готовы поделиться видно опытом эксплуатации.

Комплектация

Поставляется в коробке из транспортировочного картона. Внутри которой покупатель обнаружит переходники с USB-C на USB, с DisplayPort на HDMI и с DisplayPort на DVI-D. А также различную документацию.

ConceptD 500

Внешний вид

Если учитывать высокий уровень комплектующих которые используются в системе габариты у него компактные. Это же удачно дополняет преобладание белого цвета в его оформлении и отсутствие прямых углов.

ConceptD 500

Вообще внешнему виду тут уделено повышенное внимание. Он отлично смотрится в интерьере.

ConceptD 500

Вентиляционная панель со сложным геометрических рисунком на фронтальной стороне черного цвета. В верхней ее части есть выдвижной кронштейн для размещения наушников.

ConceptD 500

Матовое покрытие боковых граней удачно сочетается с верхней панелью с текстурой под дерево. На ней есть сразу несколько элементов, которые мы активно использовали в ходе эксплуатации.

ConceptD 500

Это отмеченная зона с QI-зарядкой. Корректно работало с iPhone 12 Pro и OnePlus 9 Pro. Размещенный на верхней панели телефон не соскальзывает.

ConceptD 500

Есть панель разъемов, включающая три полноразмерных USB, один USB-С, раздельные аудиоразъемы, слот для карты памяти SD, светодиодные индикаторы.

ConceptD 500

Здесь же кнопка включения и отдельная клавиша, отвечающая за управление подсветкой. Это фоновое свечение желтого цвета, она его включает или выключает.

ConceptD 500

Задняя часть корпуса ConceptD 500 с вентиляционной решеткой внешне напоминает динамик. Гармонично дополняет общий внешний вид корпуса.

ConceptD 500

Расположение блок питания внешнее. Мы не зря отмечали выше внимание к мелочам, решетка блока питания также исполнена в светлом цвете, как и панель портов ввода/вывода материнской платы.

ConceptD 500

Включает она шесть полноразмерных USB, размещенных группами в три ряда, это спецификации USB 3.2 gen.1, USB 3.2 gen.2 и USB 2.0. Помимо них PS/2, гнездо RJ-45, три аудиоразъема.

ConceptD 500

Для подключения мониторов панель видеокарты включает USB-C и три DisplayPort. Напомним, в комплекте есть переходники на DVI-D и HDMI. К этой системе можно подключить до 4 мониторов.

ConceptD 500

В верхней и нижней части есть алюминиевые металлические кронштейны, используемые для сбора интерфейсных и питающих кабелей в общие пучки.

ConceptD 500

Оснащение и тесты

У нас на тестах старшая версия компоновки. Построена она на базе процессора Intel Core i9-9900K, выполненном по 14 нм техпроцессу. Его частота варьируется от 3.6 до 5.0 ГГц.

ConceptD 500

ConceptD 500

ConceptD 500

Используется воздушная система охлаждения. При продолжительном рендере в Adobe Premier рабочая температура составляла 87 градусов. В синтетической загрузке CPU/FPU в течение 30 минут поднималась до 98 градусов с дальнейшим снижением частот. Отметим низкий уровень шума даже при продолжительных нагрузках.

ConceptD 500

Установлено 64 Гбайт памяти типа DDR4 с тактовой частотой 2666 МГц и таймингами 19-19-19-43. Такой объем позволял создавать сложные сценарии и эффекты в After Effects и работать без видимых зависаний с таймланом при монтаже 4К-роликов.

ConceptD 500

Под хранение файлов выделено два накопителя. Для быстрой загрузки системы и рабочих приложений SSD-диск объемом 512 Гбайт.

ConceptD 500

ConceptD 500

Для рабочих файлов и документов отдельынй жесткий диск объемом 2 Тбайт.

ConceptD 500

В системе используется видеокарта NVIDIA Quadro RTX 4000 с 8 Гбайт графической памяти. У нее в отличие от игрового семейства GeForce RTX больше тензорных и RT-ядер, существенно повышающих скорость вычислений, включая и те, что основаны на глубоком обучении.

ConceptD 500

ConceptD 500

ConceptD 500

Еще одним ее преимуществом в сравнение с игровыми видеокартами является уровень TDP до 160 Вт. В итоге системный блок ConceptD 500 при максимальной нагрузке на все элементы системы не потреблял выше 350 Вт.

ConceptD 500

ConceptD 500

ConceptD 500

Но помимо вычислений и заметного сокращения времени на рендер видеороликов в Adobe Premier или расчетах в Blender, она позволяла играть в современные игры в разрешении 2К. Для примера приводим мониторинг в Batman Arkham Knight и Shadow of the Tomb Raider.

Batman: Arkham Knight тест QHD: ConceptD 500

Batman: Arkham Knight тест QHD: ConceptD 500

Система поддерживает актуальный набор модулей связи. Это Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth.

Система

Предустановлена операционная система Windows 10 Pro с дальнейшим бесплатным обновлением до Windows 11. Есть встроенная утилита ConceptD Palette для проведения мониторинга и настроек. В главном окне ее выводятся данные по использованию ресурсов.

ConceptD 500

Мониторинг в виде графика за длительный интервал времени.

ConceptD 500

Выбор приложений для запуска.

ConceptD 500

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorConceptD 500 от Acer – готовая система, рассчитанная на обработку ресурсоемких рабочих нагрузок и обеспечивающая плавную и стабильную работу с приложениями, графикой, видеороликами и 3D-моделями. К его преимуществам отнесем большой объем оперативной памяти, видеокарту NVIDIA Quadro RTX 4000, сочетающую высокий уровень производительности при проведении расчетов и низкий уровень энергопотребления, два накопителя для хранения данных и быстрой работы системы с общим объемом в 2.5 Тбайт, 64 Гбайт оперативной памяти, хороший набор портов ввода/вывода, возможность подключения до 4 мониторов. В сравнение с корпусами, рассчитанными на самостоятельную сборку компонентов, это решение выделяет продуманный дизайн, встроенная зона с беспроводной зарядкой, держатель для наушников, элементы для аккуратной укладки кабелей. Как итог получаем отличный вариант «из коробки» получить готовую систему для того, чтобы приступить к работе и творчеству.
ConceptD 500 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ConceptD 500
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