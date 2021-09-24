Обзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектов

Мы этот ПК длительно использовали в качестве рабочей станцией для обработки фотографий, рендера видео в 4К-разрешении и сегодня готовы поделиться видно опытом эксплуатации.
Вообще внешнему виду тут уделено повышенное внимание. Он отлично смотрится в интерьере.
Вентиляционная панель со сложным геометрических рисунком на фронтальной стороне черного цвета. В верхней ее части есть выдвижной кронштейн для размещения наушников.
Матовое покрытие боковых граней удачно сочетается с верхней панелью с текстурой под дерево. На ней есть сразу несколько элементов, которые мы активно использовали в ходе эксплуатации.
Это отмеченная зона с QI-зарядкой. Корректно работало с iPhone 12 Pro и OnePlus 9 Pro. Размещенный на верхней панели телефон не соскальзывает.
Есть панель разъемов, включающая три полноразмерных USB, один USB-С, раздельные аудиоразъемы, слот для карты памяти SD, светодиодные индикаторы.
Здесь же кнопка включения и отдельная клавиша, отвечающая за управление подсветкой. Это фоновое свечение желтого цвета, она его включает или выключает.
Задняя часть корпуса ConceptD 500 с вентиляционной решеткой внешне напоминает динамик. Гармонично дополняет общий внешний вид корпуса.
Расположение блок питания внешнее. Мы не зря отмечали выше внимание к мелочам, решетка блока питания также исполнена в светлом цвете, как и панель портов ввода/вывода материнской платы.
Включает она шесть полноразмерных USB, размещенных группами в три ряда, это спецификации USB 3.2 gen.1, USB 3.2 gen.2 и USB 2.0. Помимо них PS/2, гнездо RJ-45, три аудиоразъема.
Для подключения мониторов панель видеокарты включает USB-C и три DisplayPort. Напомним, в комплекте есть переходники на DVI-D и HDMI. К этой системе можно подключить до 4 мониторов.
В верхней и нижней части есть алюминиевые металлические кронштейны, используемые для сбора интерфейсных и питающих кабелей в общие пучки.
Используется воздушная система охлаждения. При продолжительном рендере в Adobe Premier рабочая температура составляла 87 градусов. В синтетической загрузке CPU/FPU в течение 30 минут поднималась до 98 градусов с дальнейшим снижением частот. Отметим низкий уровень шума даже при продолжительных нагрузках.
Установлено 64 Гбайт памяти типа DDR4 с тактовой частотой 2666 МГц и таймингами 19-19-19-43. Такой объем позволял создавать сложные сценарии и эффекты в After Effects и работать без видимых зависаний с таймланом при монтаже 4К-роликов.
Под хранение файлов выделено два накопителя. Для быстрой загрузки системы и рабочих приложений SSD-диск объемом 512 Гбайт.
Для рабочих файлов и документов отдельынй жесткий диск объемом 2 Тбайт.
В системе используется видеокарта NVIDIA Quadro RTX 4000 с 8 Гбайт графической памяти. У нее в отличие от игрового семейства GeForce RTX больше тензорных и RT-ядер, существенно повышающих скорость вычислений, включая и те, что основаны на глубоком обучении.
Еще одним ее преимуществом в сравнение с игровыми видеокартами является уровень TDP до 160 Вт. В итоге системный блок ConceptD 500 при максимальной нагрузке на все элементы системы не потреблял выше 350 Вт.
Но помимо вычислений и заметного сокращения времени на рендер видеороликов в Adobe Premier или расчетах в Blender, она позволяла играть в современные игры в разрешении 2К. Для примера приводим мониторинг в Batman Arkham Knight и Shadow of the Tomb Raider.
Мониторинг в виде графика за длительный интервал времени.
Выбор приложений для запуска.