Обзор Creative Aurvana Trio. Внутриканальные наушники с сабвуфером и двумя драйверами

В начале текущего года были впервые представлены внутриканальные наушники Creative Aurvana Trio, соответствующие «аудиофильскому уровню». Особенностями новинки стала установка сразу трех излучателей, каждый под определенный спектр воспроизводимых частот. Фирменная конструкция AuraSeal способна отсечь до 98% внешних шумов и поддерживают замену кабеля. Подобных решений в таком форм-факторе наберется не так уж и много, тем интереснее будет изучить возможности новинки от Creative.

Creative Aurvana Trio обзор

Средняя стоимость по данным сервиса Яндекс.Маркет составляет 9990 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Поставляется Creative Aurvana Trio в коробке из пластика, верхняя зона которого прозрачна, позволяя оценить внешний вид чашек еще до распаковки. Комплектующие скрываются внутри. Покупатель получает чехол для хранения, три пары сменных амбушюр, переходник для использования в самолете, набор технической документации.

Внешний вид

Несмотря на заявленную установку трех драйверов, инженерам удалось сохранить компактные размеры. Визуально Creative Aurvana Trio не отличаются от привычного формата.

Но при этом внутри каждой из чашек скрывается два арматурных драйвера и био-целлюзный динамический низкочастотный динамик. Распределены они по всей части основного блока. Внутреннее пространство используется максимально эффективно.

Основным материалом выступает металл, окрашенный в темно-серый цвет. Собраны добротно, эргономика продумана до мелочей.

На внешние стороны чашек нанесено название серии. Внутренняя часть с каналом под амбушюры из пластика. Нанесена маркировка по левой и правой стороне.

Многие кто имеет опыт эксплуатации наушников вкладышей, сталкивался с проблемой перетирания или обрыва кабеля подключения. К сожалению, любой кабель будет подвержен такому риску, вопрос только как быстро это произойдет. Согласитесь было бы обидно потерять 10000 рублей на такой случайно потере?

В тестируемых наушниках Creative Aurvana Trio используется съемный кабель с разъемом MMCX. Пользователь сможет заменить его в последующем или подобрать альтернативные варианты. Для примера, мы нашли даже варианты с беспроводным подключением Bluetooth APTX.

Такой вариант эксплуатации мы проверим в ближайшее время, дополнив обзор на основе полученного опыта эксплуатации.

Использование MMCX разъема, дает возможность поворота чашек относительно точки крепления, подбирая оптимальный вариант под свои уши.

Комплектный кабель с плетеной оплеткой. Он хорош, но его нельзя назвать идеальным, при неаккуратной эксплуатации будет запутываться.

На правой линии кнопка ответа на входящий вызов, перевода воспроизведения на паузу и отверстие микрофона.

Подключаются при помощи 4-пинового Г-образного кабеля. Коннектор позолоченный.

Владелец Creative Aurvana Trio сможет выбрать между четырьмя парами силиконовых амбушюр. Подбирая под анатомические особенности уха.

Тесты

В целом наушники производят впечатление премиального продукта. Сделано все со вкусом, отсутствуют вычурные декоративные элементы.Частотная характеристика от 5 до 40000 Гц. Импеданс – 16 Ом. За этими сухими цифрами, скрывается хорошо сбалансированная звуковая сцена на широком диапазоне частот. Инженерам в таком компактном размере удалось сделать баланс между верхними и низкими частотами, при этом не забыть про середину. Отдельные инструменты и нотки при воспроизведении сложных композиций. Первый опыт эксплуатации вызывает восторг и приятное удивление.

Обеспечивается высокий запас громкости. При выходе на максимальный уровень звук остается кристально чистым. Проработана звукоизоляции при подборе правильной пары амбушюр, можно полностью отсечь все внешние шумы, характерные для городского ритма жизни, позволяя погрузиться в мысли и насладиться звуком любимых композиций.

Эргономика без нареканий. Сидят Creative Aurvana Trio в ушах плотно, при резких движениях головы не выпадают. Чувства дискомфорта не возникает. Хотя честно признаемся, имея постоянный опыт эксплуатации, Creative Outlier Sports требуется время чтобы привыкнуть к наличию свисающего кабеля. Тут скорее дело личных предпочтений.

Наушники оснащены встроенным микрофоном, позволяющим ответить на входящий голосовой вызов, проводить запись аудиоподкастов и общаться в мессенджерах. Работает микрофон чисто, голос передается без искажений.

Итоги по Creative Aurvana Trio

Стоит понимать, что любые проводные наушники будут зависеть и от источника, который используется. Максимально раскрыть потенциал сможет плеер с поддержкой воспроизведения несжатого контента. Но и современный смартфон вполне подойдет, мы большую часть времени использовали наушники во время прогулки, прослушивая HQ-композиции из сервиса Яндекс.Музыка.Если сказать, что Creative Aurvana Trio поразили нас своей звуковой сценой, это ничего не сказать. Наушники ломают представление о том, на что способен этот форм-фактор, предлагая звучание аудиофильского уровня. Аккуратный дизайн, возможность смены кабеля, встроенный микрофон, сменные амбушюры, переходник для самолета и удобный чехол в комплекте. Да они стоят недешево, но это те самые наушники которые переживут несколько смен смартфонов и плееров.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".