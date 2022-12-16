Обзор Cuchen Airwash. Мойка воздуха с многоступенчатой фильтрацией

Качество воздуха в квартире напрямую влияет на здоровье, общее самочувствие и комфорт. Ключевыми его параметрами являются влажность, температура и чистота. Если с температурой все понятно, то влажность и чистоту поддерживают специальные приборы. Для одновременного очищения и увлажнения используется бытовой прибор – мойка воздуха. Они в отличие от распространенных ультразвуковых увлажнителей, дешевле в эксплуатации за счет отсутствия необходимости использования расходников, не создает взвеси пыли и соли в воздухе и на мебели.

Комплектация

Изучаемая сегодня мойка воздуха Cuchen Airwash оснащена антибактериальным барабаном, серебряным nano-Zilver фильтром, резервуаром объемом 5 литров, индикацией уровня влажности и поддерживает цифровое управление.Покупатель получает ее упакованной в коробку из плотного картона со стильным оформлением, внутри которой зафиксирована в палет из пенопласта, обеспечивающего безопасную перевозку.

Комплект включает само устройство в сборе и руководство пользователя на русском языке.

Cuchen Airwash обзор

Внешний вид

Выполнено в корпусе из пластика с преобладанием белого цвета. Стильный и практичный внешний вид, подходящий под разные интерьеры.

Предполагая вертикальное размещение на ровной поверхности, с учетом расположения панели на верхней грани, оптимальнее на полу.

Тут пять механических кнопок с нанесенной маркировкой, соответствующей выполняемым действиям. Контроль ведется через группу светодиодных индикаторов, отображающих уровень влажности и активные режимы работы. Есть LED-дисплей.

Дополнен этот набор круглым дисплеем на лицевой стороне корпуса Cuchen Airwash. Здесь шкала с выводом информации по уровню влажности в помещении, информация как в виде шкалы, так и цифр. Есть индикатор отсутствия воды в резервуаре.

На верхней грани крышка, скрывающая нишу со съемным баком для воды. У него есть ручка для удобного и простого извлечения.

Бак выполнен из полупрозрачного пластика с емкостью в 5 литров. Крышка у него совмещена с клапаном для подачи воды.

Сбоку съемная решетка с угольным фильтром Eco-Air Plus. Он удаляет крупные загрязнения и поглощает химические ингредиенты.

На обратной стороне корпуса выдвижной поддон с барабанным фильтром, водяной фильтр и поплавковый датчик уровня воды.

Фильтр у него выполнен из пятидесяти дисков с насечками и антибактериальным покрытием. Его конструкция выполнена с учетом повышения полезной площади и лучшего удержания влаги во время работы. Его можно промывать и очищать. Для повышения уровня влажности барабан лишь на 1/3 утоплен в резервуаре с водой. Таким образом площадь и эффективность испарения значительно выше, чем у многих конкурентов.

Помимо барабанного фильтра и отмеченного выше угольного, также есть серебряный фильтр Nano-Zilver с керамическими шариками, предотвращающими образование грибков и плесени.

Тесты

Устройство изначально собрано и готово к эксплуатации, необходимо только наполнить бак чистой водой и можно включать. В отличие от ультразвуковых моделей, где воду разбивает на мельчайшие частицы мембрана, здесь воздух увлажняется естественным образом методом холодного испарения. Постоянно вращающийся барабан с 50 пластинами, которые обдуваются поступающим воздухом из помещения. При этом все мельчайшие загрязнения, присутствующие в воздухе останутся на дне контейнера. Из мойки воздуха рассеивается только чистый и увлажненный воздух. И здесь есть важное инженерное решение: воздух направляется не напрямую вверх, как делается в большинстве других моделей, а под углом в 30 градусов, эффективнее увлажняя всю площадь помещения.

Sleep – тихая работа для использования во время сна,

Infant – режим для детских комнат, поддерживающий уровень влажности 66%,

Auto – автоматический режим поддержания уровня 55%,

Health – режим для поддержания влажности для увлажнения кожи.

У Cuchen Airwash есть несколько уровней мощности: Low, High и Turbo. Также можно выбрать один из режимов работы:Также влажность можно будет выставить вручную, выбрав в диапазоне от 40 до 70%, шагом в 10%. Как показала практика эксплуатации и замеры беспроводными датчиками умного дома, определяет он ее точно. Тесты при этом совпали с отопительным сезоном, во время работы длительно поддерживал уровень в 50%. Работает бесшумно, не мешает работе и сну.

Отметим уменьшение количества пыли на полках и мебели уже в течение первой недели работы. Решается вопрос статического электричества на одежде и поверхностях. И как бы банально это не звучало, комфортнее дышать с работающей в помещении мойкой воздуха.

Обслуживание у нее простое. В среднем один раз в неделю в зависимости от условий в помещении нужно будет извлечь и промыть барабанный фильтр. Для удобства очистки его можно разобрать, почистив каждый диск в отдельности. По необходимости очищается бак для воды. Также можно продуть рамку с угольным фильтром.

Итоги

Cuchen Airwash – эффективное решение для поддержания комфортного уровня влажности в помещении и очистки воздуха от пыли. Стильное внешнее исполнение, большая емкость бака, высокая эффективность увлажнения, простое обслуживание, выбор режимов работы и интенсивности, многоступенчатая фильтрация. Не устроить может отсутствие опции управления со смартфона.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".