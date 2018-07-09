Обзор Dyson Pure Cool Link tower TP00. Напольный вентилятор с фильтрацией воздуха

Вентиляторы Dyson, пожалуй, самые технологичные и футуристичные. Чего стоит только полное отсутствие вращающихся лопастей в активной зоне вентилятора, но это далеко не все преимущества. Как заявляет производитель, Dyson Pure Cool Link tower TP00 улавливается до 99.5% частиц размером 0.1 микрона. Поддерживаемая технология позволяет рассматривать его для детских комнат и аллергиков.

Dyson Pure Cool Link обзор

К моменту публикации он уже появился в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Dyson Pure Cool Link tower в вытянутой коробке из плотного картона с ручкой для переноски. Подробно описаны технические характеристики и особенности работы фирменных технологий. Комплект включает набор документации, основание, фильтрующий элемент, пульт ДУ с батарейками.

Внешний вид

Dyson Pure Cool Link tower представлен в нескольких цветовых расцветках корпуса: белой, серебристой и темно-синей. Основным материалом выступает пластик.

Наружное покрытие с зеркальным эффектом. Следы пальцев на такой поверхности будут не заметны, обслуживание не затруднительно. Раструб у вентилятора и защитный кожух фильтрующего блока серебристого цвета.

Фильтр цилиндрической формы. Забор воздуха проходит по всей круговой площади фильтра, далее выдувается через воздуховод в основании.

Снимается кожух движением вверх вместе с фильтрующим элементом. Состоит он из нескольких слоев с HEPA и активированным углем.

Для лучшего улавливания уголь имеет пропитку из трис(гидроксиметил)аминометана. Фильтр сменяемый.

Тут отсутствуют лопасти в основной части вентилятора, за движение воздуха отвечает фирменная технология Air Multiplier.

Это не только технологично, но и безопасно, особенно если вентилятор планируется эксплуатировать в комнате с домашними животными и детьми.

Высота в сборе составляет 102 см, вес 3.67 кг. Конструкция легкая, его можно переносить с место на место. Стоит на ровной поверхности устойчиво. Основной сценарий установки – напольное размещение.

Dyson Pure Cool Link tower поддерживает возможность управления потоком воздуха, выбирая между направленным режимом и вращением вправо и влево.

В основании вентилятора есть механическая кнопка и монохромный дисплей, отображающий техническую информацию.

Управлять удобно при помощи комплектного пульта ДУ. Регулируется интенсивность обдува, выбирается временной интервал, активируется вращение.

Для того чтобы исключить риск потери разместить его можно будет в верхней зоне, тут он удерживается магнитом.

Тесты

Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра с евровилкой. Широкое сечение и диаметр защитной оболочки. Кабель устойчив к запутыванию и излому.Процесс сборки не вызывает затруднений. Все интуитивно понятно и подробно описано в инструкции. После сборки вентилятор сразу готов к работе. Dyson Pure Cool Link tower используется только для охлаждения, как результат регулировка температуры в этой модели не предусмотрена, только интенсивность обдува.

Итоги по Dyson Pure Cool Link tower

Тестирование вентилятора совпало с жарким периодом на территории средней полосы России. При температуре в помещении, превышающей 30 градусов после включения, наблюдается снижение температуры.В диапазоне от 1 до 5 работает тихо, при повышении интенсивности обдува появляется равномерный и нераздражающий шум. Активация режима вращения негативно на уровень шума не влияет.Одной из важной функцией и преимуществом относительно классических вентиляторов является фильтрация воздуха. При регулярной эксплуатации заметно уменьшается количество пыли мелких частиц в воздухе. Быстрее удаляются посторонние запахи. Для регулярной очистки пользователь сможет задать временной интервал активной работы.Dyson Pure Cool Link tower – вентилятор с функцией очистителя воздуха, станет хорошим выбором в тех сценариях когда приоритетом ставится еще и повышенная безопасность. К его сильным сторонам отнесем простоту обслуживания, высокий ресурс службы, удобное управление, высокую эффективность очистки от газообразных веществ и мелких частиц, стильный и технологичный дизайн. Задуматься о целесообразности покупки может только стоимость.