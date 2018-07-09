Обзор Dyson Pure Cool Link tower TP00. Напольный вентилятор с фильтрацией воздуха

2018-07-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dyson Pure Cool Link tower TP00; [168]
Вентиляторы Dyson, пожалуй, самые технологичные и футуристичные. Чего стоит только полное отсутствие вращающихся лопастей в активной зоне вентилятора, но это далеко не все преимущества. Как заявляет производитель, Dyson Pure Cool Link tower TP00 улавливается до 99.5% частиц размером 0.1 микрона. Поддерживаемая технология позволяет рассматривать его для детских комнат и аллергиков.

Dyson Pure Cool Link

К моменту публикации он уже появился в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Dyson Pure Cool Link обзор

Комплектация

Поставляется Dyson Pure Cool Link tower в вытянутой коробке из плотного картона с ручкой для переноски. Подробно описаны технические характеристики и особенности работы фирменных технологий. Комплект включает набор документации, основание, фильтрующий элемент, пульт ДУ с батарейками.

Dyson Pure Cool Link

Внешний вид

Dyson Pure Cool Link tower представлен в нескольких цветовых расцветках корпуса: белой, серебристой и темно-синей. Основным материалом выступает пластик.

Dyson Pure Cool Link

Наружное покрытие с зеркальным эффектом. Следы пальцев на такой поверхности будут не заметны, обслуживание не затруднительно. Раструб у вентилятора и защитный кожух фильтрующего блока серебристого цвета.

Dyson Pure Cool Link

Фильтр цилиндрической формы. Забор воздуха проходит по всей круговой площади фильтра, далее выдувается через воздуховод в основании.

Dyson Pure Cool Link

Снимается кожух движением вверх вместе с фильтрующим элементом. Состоит он из нескольких слоев с HEPA и активированным углем.

Dyson Pure Cool Link

Для лучшего улавливания уголь имеет пропитку из трис(гидроксиметил)аминометана. Фильтр сменяемый.

Dyson Pure Cool Link

Тут отсутствуют лопасти в основной части вентилятора, за движение воздуха отвечает фирменная технология Air Multiplier.

Dyson Pure Cool Link

Это не только технологично, но и безопасно, особенно если вентилятор планируется эксплуатировать в комнате с домашними животными и детьми.

Dyson Pure Cool Link

Высота в сборе составляет 102 см, вес 3.67 кг. Конструкция легкая, его можно переносить с место на место. Стоит на ровной поверхности устойчиво. Основной сценарий установки – напольное размещение.

Dyson Pure Cool Link

Dyson Pure Cool Link tower поддерживает возможность управления потоком воздуха, выбирая между направленным режимом и вращением вправо и влево.

Dyson Pure Cool Link

В основании вентилятора есть механическая кнопка и монохромный дисплей, отображающий техническую информацию.

Dyson Pure Cool Link

Управлять удобно при помощи комплектного пульта ДУ. Регулируется интенсивность обдува, выбирается временной интервал, активируется вращение.

Dyson Pure Cool Link

Для того чтобы исключить риск потери разместить его можно будет в верхней зоне, тут он удерживается магнитом.

Dyson Pure Cool Link

Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра с евровилкой. Широкое сечение и диаметр защитной оболочки. Кабель устойчив к запутыванию и излому.

Тесты

Процесс сборки не вызывает затруднений. Все интуитивно понятно и подробно описано в инструкции. После сборки вентилятор сразу готов к работе. Dyson Pure Cool Link tower используется только для охлаждения, как результат регулировка температуры в этой модели не предусмотрена, только интенсивность обдува.

Dyson Pure Cool Link

Тестирование вентилятора совпало с жарким периодом на территории средней полосы России. При температуре в помещении, превышающей 30 градусов после включения, наблюдается снижение температуры.

В диапазоне от 1 до 5 работает тихо, при повышении интенсивности обдува появляется равномерный и нераздражающий шум. Активация режима вращения негативно на уровень шума не влияет.

Одной из важной функцией и преимуществом относительно классических вентиляторов является фильтрация воздуха. При регулярной эксплуатации заметно уменьшается количество пыли мелких частиц в воздухе. Быстрее удаляются посторонние запахи. Для регулярной очистки пользователь сможет задать временной интервал активной работы.

Итоги по Dyson Pure Cool Link tower

Dyson Pure Cool Link tower – вентилятор с функцией очистителя воздуха, станет хорошим выбором в тех сценариях когда приоритетом ставится еще и повышенная безопасность. К его сильным сторонам отнесем простоту обслуживания, высокий ресурс службы, удобное управление, высокую эффективность очистки от газообразных веществ и мелких частиц, стильный и технологичный дизайн. Задуматься о целесообразности покупки может только стоимость.

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Обзор Dyson Pure Cool Link tower TP00. Напольный вентилятор с фильтрацией воздухаОбзор Dyson Pure Cool Link tower TP00. Напольный вентилятор с фильтрацией воздуха
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