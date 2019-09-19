Обзор Dyson Pure Hot+Cool HP05. Очиститель воздуха с обогревом и охлаждением

2019-09-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dyson Pure Hot+Cool HP05; [74]
В прошлом году мы проводили детальное тестирование очистителя воздуха Dyson Pure Cool, не так давно компания обновила эту линейку. И сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации Dyson Pure Hot+Cool. Новинка поддерживает функции обогрева и вентиляции, как результат он будет актуален для круглогодичной эксплуатации. Обеспечивается быстрый и равномерный обогрев помещения в осенний и зимний период, вентиляций и охлаждения летом. Здесь внесен целый ряд улучшений в сравнении с предыдущим поколением.

Dyson Pure Hot+Cool HP05

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблицу, составленную на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Dyson Pure Hot+Cool HP05 обзор

Комплектация

Упакован очиститель воздуха в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает пульт управления с батарейками и набор документации. Предоставляется двухлетнее гарантийное обслуживание.

Dyson Pure Hot+Cool HP05

Внешний вид

Визуально сохранен узнаваемый стиль. Основная часть корпуса Dyson Pure Hot+Cool выполнена из белоснежного пластика. Помимо визуальной привлекательности, он еще и практичен. Легко удаляются возможные загрязнения, полученные в ходе эксплуатации.

Dyson Pure Hot+Cool HP05

Нижняя часть воздуховода и защитная решетка окрашены в серебристый цвет. Они также выполнены из пластика.

Dyson Pure Hot+Cool HP05

Есть возможность изменения угла наклона рабочей части. Так будет меняться направление воздушного потока.

Dyson Pure Hot+Cool HP05

Дополнительно к этому сам блок может вращаться в диапазоне 350 градусов. Наклон блока не ограничивает подвижность.

Dyson Pure Hot+Cool HP05

Как и ранее, кожух вместе с фильтром съемные. Зажимаем пару фиксаторов и снимаем для замены фильтрующего элемента.

Dyson Pure Hot+Cool HP05

Фильтрующий элемент многослойный. Состоит из слоя с активированным углем и HEPA из боросиликатного стекловолокна. Внешний кожух отсекает крупные частицы. В новом поколении в три раза увеличили количество активированного угля и сделали HEPA фильтр более глубоким и плотным.

Dyson Pure Hot+Cool HP05

Таким образом, здесь отсекаются не только мельчайшие частицы, но и такие вредные соединения, как формальдегиды.

Dyson Pure Hot+Cool HP05

На корпусе выведена единственная механическая кнопка, отвечающая за включение. Остальное управление проводится с помощью комплектного пульта.

Dyson Pure Hot+Cool HP05

Все кнопки с понятной маркировкой. Разобраться с управлением будет несложно и без изучения подробной инструкции. Хранить пульт можно будет сверху на корпусе вентилятора, в этой зоне находится магнитное крепление.

Dyson Pure Hot+Cool HP05

Очиститель воздуха обзавелся информативным цветным ЖК-дисплеем. На него выводится вся техническая информация, анимация при изменении режимов работы, температура и влажность в помещении.

Dyson Pure Hot+Cool HP05

На экране также отображается уровень загрязнения воздуха и содержание различных частиц: частицы PM 10 (то есть взвешенные в воздухе частицы размером менее 10 мкм, например: пыльца, пыль, плесень); частицы PM 2,5 (частицы размером менее 2,5 мкм, например: органические частицы, продукты сгорания); оксид азота (NO2); летучие органические соединения (VOCs).

Dyson Pure Hot+Cool HP05

Тесты

Мы эксплуатировали Dyson Pure Hot+Cool в условиях жилой квартиры. Основное время он стоял в спальне, в которой мы проводим около трети нашей жизни. Помимо уличной пыли, в воздухе могу присутствовать летучие органические вещества от косметики и средств личной гигиены, аллергены и формальдегиды от мебели. Это же касается остальных комнат в квартире. Все это поглощает многослойная система фильтрации. Улавливается примерно 99,95% частиц размером до 0.1 микрона.

Dyson Pure Hot+Cool HP05

Поддерживается технология Air Multiplier в паре с углом вращения до 350 градусов. Каждую секунду на максимальной мощности через фильтры проходит до 290 литров воздуха. Очиститель воздуха поддерживает несколько уровней мощности обдува и диапазона вращения. Важно отметить, что в открытой части отсутствуют подвижные элементы вращения, позволяя рассматривать установку в детской комнате без риска получения механических травм. Работает очиститель тихо, на низких скоростях его работу не слышно. При выходе на максимальные обороты появляется равномерный низкочастотный гул.

Dyson Pure Hot+Cool HP05

С помощью комплектного пульта выбирается необходимая температура, если очиститель работает в режиме обогрева. Температура в помещении берется с датчика внутри корпуса очистителя воздуха. Минимальная температура 1 градус цельсия, максимальная 37 градусов. Для эффективного обогрева была оптимизирована геометрия контурного усилителя. Во время обогрева отсутствуют посторонние запахи. Также отметим, что внешние элементы корпуса при продолжительной работе заметно не нагреваются, опять же исключая риск ожога. Температура поддерживается автоматически на заданном уровне. При снижении температуры воздуха в помещении , автоматически включается обогрев и увеличивается скорость обдува. При достижении необходимого уровня температуры обогрев автоматически выключается.

Dyson Pure Hot+Cool HP05

Появился режим рассеянного воздушного потока, в котором поток воздуха поступает через заднюю часть устройства. При выборе этого режима дефлектор перемещается, блокируя переднюю апертуру, отводя воздух через заднюю часть кольцеобразного распределителя воздуха.

Dyson Pure Hot+Cool HP05

Замена фильтрующего элемента проводится в среднем раз в год. Новый фильтр обойдется примерно в 5000-6000 рублей. Проблем с доступностью расходников нет. Сама замена простая и не требует специальных навыков.

Dyson Pure Hot+Cool HP05

Итоги по Dyson Pure Hot+Cool HP05

Золото. Выбор редакции MegaObzorОбновленный Dyson Pure Hot+Cool получил информативный дисплей, новый фильтр и режим рассеянного воздушного потока. Преимуществом этого очистителя воздуха является безопасность для окружающих. Несмотря на то, что основная его задача заключается в устранении загрязнения воздуха в помещении он также эффективно контролирует и температурный режим.
Dyson Pure Hot+Cool получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Dyson Pure Hot+Cool HP05
Huawei Mate 30 Pro сможет снимать видео ...
Huawei Mate 30 Pro сможет снимать видео Сетевые источники поделились еще одной важной подробностью о флагманском смартфоне Huawei Mate 30 Pro, ко...
Samsung покорит Китай при помощи 5G...
Samsung покорит Китай при помощи 5GСотрудники компании Samsung заявили о своем желании занять большую долю рынка Китая за счет своих смартфо...
GeForce GTX 1650 Ti готовится к релизу...
GeForce GTX 1650 Ti готовится к релизуНа просторах интернета появилась информация о том, что новая видеокарта GeForce GTX 1650 Ti будет предста...
ASUS TUF Gaming VG259Q со странными пара...
ASUS TUF Gaming VG259Q со странными параОфициально представлен новый игровой монитор ASUS TUF Gaming VG259Q, который создан специально для тех, к...
Xiaomi Mi TV 4A с диагональю 70 дюймов...
Xiaomi Mi TV 4A с диагональю 70 дюймовВ линейке телевизоров Xiaomi Mi TV 4A появилась новая модель, которая может похвастаться диагональю в 70 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy M30...
Предварительный обзор Samsung Galaxy M30Когда-то давно Samsung делала непомерно дорогие смартфоны и называла их доступными, но теперь ситуация из...
HP Elite Dragonfly ноутбук бизнес класса...
HP Elite Dragonfly ноутбук бизнес классаHP представила новый ноутбук премиум-класса специально для бизнес-клиентов. ...
Redmi K20 Pro Exclusive Edition будет об...
Redmi K20 Pro Exclusive Edition будет обЗавтра официально представят смартфон Redmi K20 Pro Exclusive Edition. ...


Обзор Dyson Pure Hot+Cool HP05. Очиститель воздуха с обогревом и охлаждениемОбзор Dyson Pure Hot+Cool HP05. Очиститель воздуха с обогревом и охлаждением
Обзор HyperX FURY Black RGB DDR4-3200 2x8GB (HX432C16FB3AK2/16). Память для AMD и IntelОбзор HyperX FURY Black RGB DDR4-3200 2x8GB (HX432C16FB3AK2/16). Память для AMD и Intel
Обзор iBOX PRO-990. Компактный автомобильный видеорегистраторОбзор iBOX PRO-990. Компактный автомобильный видеорегистратор
Обзор Corsair Crystal Series 680X RGB White. Двухкамерный корпус со стеклянными панелямиОбзор Corsair Crystal Series 680X RGB White. Двухкамерный корпус со стеклянными панелями
Обзор Vizant 955 VENOM. Видеорегистратор зеркало с AndroidОбзор Vizant 955 VENOM. Видеорегистратор зеркало с Android
Предварительный обзор Samsung Galaxy M30...
Предварительный обзор Samsung Galaxy M30Когда-то давно Samsung делала непомерно дорогие смартфоны и называла их доступными, но теперь ситуация из...
Обзор Rebel Cops. Лучше не придумаешь...
Обзор Rebel Cops. Лучше не придумаешьВ продажу поступила игра Rebel Cops, которая позволит вам с головой погрузиться в увлекательный мир борьб...
Предварительный обзор Honor Play 3e. Сти...
Предварительный обзор Honor Play 3e. СтиСегодня пойдет речь о достаточно интересном и необычном смартфоне, который выглядит привлекательно, облад...
Обзор Arizona Derby. Шикарная гонка...
Обзор Arizona Derby. Шикарная гонкаСегодня мы поговорим о довольно интересной игре, которая длительное время оставалась незамеченной. Разраб...
Предварительный обзор Acer Nitro EI431CR...
Предварительный обзор Acer Nitro EI431CRПроизводителям нужно как-то удивлять своих потенциальных покупателей и ради этого приходится идти на весь...
Обзор Solasta: Crown of the Magister. Ши...
Обзор Solasta: Crown of the Magister. ШиСегодня мы поговорим о проекте, который пока что не добрался до релиза, но уже выглядит достаточно интере...
Предварительный обзор Maingear Element. ...
Предварительный обзор Maingear Element. Игровые ноутбуки пользуются невероятным спросом — пользователи готовы отдавать за них приличные деньги. И...
Предварительный обзор Deepcool Matrexx 5...
Предварительный обзор Deepcool Matrexx 5Давно мечтали о хорошем корпусе, который стоит своих денег на сто процентов? Сегодня мы поговорим о доста...
Предварительный обзор iPad. Скучное седь...
Предварительный обзор iPad. Скучное седьКомпания Apple официально представила новый планшетный компьютер, который создан для тех, кто хочет недор...
Предварительный обзор Fujifilm X-A7. Сти...
Предварительный обзор Fujifilm X-A7. СтиДля любителей фотографии, которые хотят себе новый классный фотоаппарат, подготовили довольно интересную ...
Обзор Witch Hunt. Охота на ведьм...
Обзор Witch Hunt. Охота на ведьмСегодня речь пойдет об игре про охоту, только охота эта не на животных, как мы привыкли, а на монстров ра...
Предварительный обзор iPhone 11 Pro. Топ...
Предварительный обзор iPhone 11 Pro. ТопКроме обычного iPhone 11 компания Apple позавчера представила еще и свой флагман iPhone 11 Pro и его увел...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor