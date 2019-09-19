Обзор Dyson Pure Hot+Cool HP05. Очиститель воздуха с обогревом и охлаждением

В прошлом году мы проводили детальное тестирование очистителя воздуха Dyson Pure Cool, не так давно компания обновила эту линейку. И сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации Dyson Pure Hot+Cool. Новинка поддерживает функции обогрева и вентиляции, как результат он будет актуален для круглогодичной эксплуатации. Обеспечивается быстрый и равномерный обогрев помещения в осенний и зимний период, вентиляций и охлаждения летом. Здесь внесен целый ряд улучшений в сравнении с предыдущим поколением.

Dyson Pure Hot+Cool HP05 обзор

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблицу, составленную на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован очиститель воздуха в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает пульт управления с батарейками и набор документации. Предоставляется двухлетнее гарантийное обслуживание.

Внешний вид

Визуально сохранен узнаваемый стиль. Основная часть корпуса Dyson Pure Hot+Cool выполнена из белоснежного пластика. Помимо визуальной привлекательности, он еще и практичен. Легко удаляются возможные загрязнения, полученные в ходе эксплуатации.

Нижняя часть воздуховода и защитная решетка окрашены в серебристый цвет. Они также выполнены из пластика.

Есть возможность изменения угла наклона рабочей части. Так будет меняться направление воздушного потока.

Дополнительно к этому сам блок может вращаться в диапазоне 350 градусов. Наклон блока не ограничивает подвижность.

Как и ранее, кожух вместе с фильтром съемные. Зажимаем пару фиксаторов и снимаем для замены фильтрующего элемента.

Фильтрующий элемент многослойный. Состоит из слоя с активированным углем и HEPA из боросиликатного стекловолокна. Внешний кожух отсекает крупные частицы. В новом поколении в три раза увеличили количество активированного угля и сделали HEPA фильтр более глубоким и плотным.

Таким образом, здесь отсекаются не только мельчайшие частицы, но и такие вредные соединения, как формальдегиды.

На корпусе выведена единственная механическая кнопка, отвечающая за включение. Остальное управление проводится с помощью комплектного пульта.

Все кнопки с понятной маркировкой. Разобраться с управлением будет несложно и без изучения подробной инструкции. Хранить пульт можно будет сверху на корпусе вентилятора, в этой зоне находится магнитное крепление.

Очиститель воздуха обзавелся информативным цветным ЖК-дисплеем. На него выводится вся техническая информация, анимация при изменении режимов работы, температура и влажность в помещении.

На экране также отображается уровень загрязнения воздуха и содержание различных частиц: частицы PM 10 (то есть взвешенные в воздухе частицы размером менее 10 мкм, например: пыльца, пыль, плесень); частицы PM 2,5 (частицы размером менее 2,5 мкм, например: органические частицы, продукты сгорания); оксид азота (NO2); летучие органические соединения (VOCs).

Тесты

Мы эксплуатировали Dyson Pure Hot+Cool в условиях жилой квартиры. Основное время он стоял в спальне, в которой мы проводим около трети нашей жизни. Помимо уличной пыли, в воздухе могу присутствовать летучие органические вещества от косметики и средств личной гигиены, аллергены и формальдегиды от мебели. Это же касается остальных комнат в квартире. Все это поглощает многослойная система фильтрации. Улавливается примерно 99,95% частиц размером до 0.1 микрона.

Поддерживается технология Air Multiplier в паре с углом вращения до 350 градусов. Каждую секунду на максимальной мощности через фильтры проходит до 290 литров воздуха. Очиститель воздуха поддерживает несколько уровней мощности обдува и диапазона вращения. Важно отметить, что в открытой части отсутствуют подвижные элементы вращения, позволяя рассматривать установку в детской комнате без риска получения механических травм. Работает очиститель тихо, на низких скоростях его работу не слышно. При выходе на максимальные обороты появляется равномерный низкочастотный гул.

С помощью комплектного пульта выбирается необходимая температура, если очиститель работает в режиме обогрева. Температура в помещении берется с датчика внутри корпуса очистителя воздуха. Минимальная температура 1 градус цельсия, максимальная 37 градусов. Для эффективного обогрева была оптимизирована геометрия контурного усилителя. Во время обогрева отсутствуют посторонние запахи. Также отметим, что внешние элементы корпуса при продолжительной работе заметно не нагреваются, опять же исключая риск ожога. Температура поддерживается автоматически на заданном уровне. При снижении температуры воздуха в помещении , автоматически включается обогрев и увеличивается скорость обдува. При достижении необходимого уровня температуры обогрев автоматически выключается.

Появился режим рассеянного воздушного потока, в котором поток воздуха поступает через заднюю часть устройства. При выборе этого режима дефлектор перемещается, блокируя переднюю апертуру, отводя воздух через заднюю часть кольцеобразного распределителя воздуха.

Замена фильтрующего элемента проводится в среднем раз в год. Новый фильтр обойдется примерно в 5000-6000 рублей. Проблем с доступностью расходников нет. Сама замена простая и не требует специальных навыков.

Итоги по Dyson Pure Hot+Cool HP05

Обновленный Dyson Pure Hot+Cool получил информативный дисплей, новый фильтр и режим рассеянного воздушного потока. Преимуществом этого очистителя воздуха является безопасность для окружающих. Несмотря на то, что основная его задача заключается в устранении загрязнения воздуха в помещении он также эффективно контролирует и температурный режим.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".