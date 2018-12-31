Обзор EZVIZ Mini Trooper. Беспроводная система видеонаблюдения

Долгое время при необходимости организации видеонаблюдения требовались не только серьезные финансовые вложения, но и помощь технических специалистов. В рамках «Лаборатории» мы уже рассматривали несколько актуальных решений, поддерживающих удаленный доступ, хранение данных в облаке и масштабирование. Одним из лидеров этой сфере является компания Hikvision, представившая не так давно EZVIZ MINI TROOPER.

Комплектация

Эту систему можно приобрести как в составе набора с одной или двумя камерами. Рекомендованная стоимость составляет 16990 и 24990 рублей соответственно.Поставляется в коробке из плотного картона со светлым оформлением. Внутри скрывается две отдельные коробки, одна с базой, вторая с камерой. На боковой грани нанесена наклейка с серийным номером, данными авторизации и QR-кодом.

Внешний вид

Комплект включает базовую станцию, видеокамеру, базу для установки, патч-корд и техническую документацию.Первое, что обращает на себя внимание необычный дизайн базы. Напоминающий тело жука с крыльями.

Основу корпуса EZVIZ Mini Trooper составляет пластик. Белоснежная матовая поверхность. «Крылья» из полупрозрачного материала.

Под «крыльями» светодиодный индикатор сетевого подключения и вентиляционная решетка. По центру подсвечиваемая по периметру кнопка управления.

«Крылья» выполняют функцию антенн. В открытом положении улучшается уровень приема.

Станция может подключаться к сети, как проводом с помощью RJ-45, так и по двухдиапазонными Wi-Fi.

Внешний блок питания конструкцией не предусмотрен, подключается напрямую к розетке. В основании нанесена информация с названием сети, паролем и QR-кодом.

Комплектная камера компактная. Она выполнена в той же стилистике. Тыльная часть с магнитом. Зафиксировать можно будет на любой металлической поверхности или комплектном основании. Еще одним вариантом является установка на кронштейн.

На нижней поверхности откидная крышка, скрывающая отсек под четыре батарейки CR123A. Они также идут в комплекте.

Управление

С фронтальной стороны объектив, микрофон, фоторезистор, ИК-датчик и светодиодный индикатор.Провести взаимодействие с камерой EZVIZ Mini Trooper можно обратившись к веб-интерфейсу. Потребуется авторизация.

Вторым шагом выбирается домашняя сеть, вносится пароль. Каждый этап сопровождается подсказками.

Остается провести синхронизацию с камерой. Задается логин и пароль для последующей авторизации.

Софт для смартфона

Для взаимодействия с камерой потребуется загрузка приложения EZVIZ. Создается учетная запись или выбирается ранее созданная.

Добавление проводится сканированием QR-кода на коробке/базе/камере.

Проводим базовые настройки системы и обновление прошивки по необходимости. Есть поддержка шифрования изображения.

После добавления изображение с камеры выводится на главный экран. Каждой камере можно будет присвоить свое имя.

EZVIZ Mini Trooper умеет выводить PUSH-уведомления при обнаружении движения или срабатывании датчиков.

По событиям сохраняется снимок и участок с видео. Есть архив с отснятыми файлами.

Съемка камерой EZVIZ Mini Trooper

Приложение позволит контролировать оставшийся заряд батареек, выбирать качество съемки.

Итоги по EZVIZ Mini Trooper

Комплекта из четырех батареек в экономном режиме работы хватит на 90 дней автономной работы. С повышением качества съемки время работы будет сокращаться.Одним из главных преимуществ EZVIZ Mini Trooper является полное отсутствие проводов. Нет необходимости в проведении монтажа, приглашении специалистов, исключается риск повреждения дорогостоящего ремонта. Подобную систему можно будет развернуть в офисе, магазине, складе, организовав удаленное видеонаблюдение со срабатыванием по событиям.