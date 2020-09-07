Обзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки окон со страховочным устройством

Весна и осень традиционное время для очистки окон в домах и квартирах. Чаще всего они моются механически с помощью салфеток, тряпок и подручных средств. Но в условиях мегаполиса мойка наружного стекла чревата не только потерей времени, но и риском выпасть из окна. Эффективно решить эту задачу может робот-мойщик окон Ecovacs WINBOT X с автономным питанием и страховочным устройством с датчиком вакуума.

Ecovacs WINBOT X обзор

Продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость его составляет 29 990 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку из плотного картона со светлым оформлением и ручкой для удобной переноски. Внутри комплектующие распределены по отдельным нишам. Комплект включает страховочный трос со страховочным устройством, четыре салфетки из микрофибры, пульт ДУ с парой батареек, салфетку для протирки корпуса, блок питания, пульверизатор, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в корпусе квадратной формы из белого пластика с немарким покрытием. По центру верхней крышки расположена ручка с удобным хватом.

В основании ручки механическая кнопка со светодиодным индикатором. Устройство поддерживает вывод голосовых и звуковых уведомлений.

На нижней стороне две гусеницы на роликах. Они отвечают за перемещение по поверхности стекла.

В центре решетка всасывающей турбины. Механический переключатель работы с индикаторами. По периметру расположена съемная салфетка из микрофибры.

В комплекте есть четыре сменные салфетки, которые можно менять по ходу уборки. Они рассчитаны на многоразовое применение.

Вес Ecovacs WINBOT X составляет 1.8 кг. Ширина и длина рабочей поверхности 24,5 сантиметра.

Оснащен встроенным аккумулятором с емкостью 3000 мАч. Рассчитан он на очистку окон в течение 50 минут.

Важной составляющей этой модели стало страховочное устройство, выполненное в виде вакуумной присоски.

Она прикрепляется к роботу при помощи страховочного троса. Он автоматически собирается на корпусе присоски, обеспечивая необходимое натяжение. Во время работы робот считывает данные со страховочного устройства, при возникновении проблем с надежностью фиксации работа останавливается до восстановления силы прижима.

Тесты

Также сам робот оснащен датчиком давления. Плюс по периметру находятся датчики края поверхности, предотвращающие падение, например, при уборке стеклянной столешницы. Управлять можно как автоматически, так и с помощью комплектного пульта ДУ.Ecovacs WINBOT X умеет проводить влажную и сухую уборку. Помимо стекол, использовать его можно на зеркалах, плитке, наливном половом покрытии, стенках в душевых кабинах. Мощность 75 Вт. За прижим к стеклу отвечает мощный насос, создающий прижим вакуумом.

Движения робота не ограничивает питающий кабель. Питание полностью автономное. За страховку отвечает устройство с тросом. Оно передает данные по частоте 2.4 ГГц. Работа стартует только при правильной установке страховки. При появлении риска падения блок натягивает кабель, осуществляя активную защиту.

Предлагаем рассмотреть работу на примере очистке окон в многоквартирном доме. Поверхность стекол со средним уровнем загрязнений, пылью и пыльцой. После нанесения моющего средства на поверхность салфеток из микрофибры, проводится фиксация страховочного блока. Дальше с помощью ручки робот устанавливается на окно. К этой же точке потом он вернется после завершения сеанса уборки.

За определение маршрута отвечает интеллектуальная система. Проходит всю площадь стекла. Качественным отличием от моделей с вращающимися валиками является то, что он не оставляет неочищенных участков в углах окна. Но из-за отсутствия вращения салфеток, участки с засохшими сильными загрязнениями лучше предварительно замочить моющим средством для стекол.

Итоги по Ecovacs WINBOT X

Времени автономной работы хватает для очистки стекол в трехкомнатной квартире. Помимо этого, мы использовали его для очистки столешницы из искусственного камня и стеклянных панелей в душевой. С задачей очистки справился на отлично, не оставляя разводов и не пройденных участков.Ecovacs WINBOT X эффективно и безопасно решает вопрос очистки окон. Страховочное устройство с обратной связью, интеллектуальное построение маршрута, надежное крепление к поверхности, пульт ДУ, сменные салфетки из микрофибры, аккуратный внешний вид. В отличие от моделей конкурентов, также проходит углы окон. Не устроить может отсутствие режима уборки с постоянно подключенным питанием к розетке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".