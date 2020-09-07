Обзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки окон со страховочным устройством

Весна и осень традиционное время для очистки окон в домах и квартирах. Чаще всего они моются механически с помощью салфеток, тряпок и подручных средств. Но в условиях мегаполиса мойка наружного стекла чревата не только потерей времени, но и риском выпасть из окна. Эффективно решить эту задачу может робот-мойщик окон Ecovacs WINBOT X с автономным питанием и страховочным устройством с датчиком вакуума.

Ecovacs WINBOT X

Продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость его составляет 29 990 рублей.

Ecovacs WINBOT X обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона со светлым оформлением и ручкой для удобной переноски. Внутри комплектующие распределены по отдельным нишам. Комплект включает страховочный трос со страховочным устройством, четыре салфетки из микрофибры, пульт ДУ с парой батареек, салфетку для протирки корпуса, блок питания, пульверизатор, руководство пользователя и гарантийный талон.

Ecovacs WINBOT X

Внешний вид

Выполнен в корпусе квадратной формы из белого пластика с немарким покрытием. По центру верхней крышки расположена ручка с удобным хватом.

Ecovacs WINBOT X

В основании ручки механическая кнопка со светодиодным индикатором. Устройство поддерживает вывод голосовых и звуковых уведомлений.

Ecovacs WINBOT X

На нижней стороне две гусеницы на роликах. Они отвечают за перемещение по поверхности стекла.

Ecovacs WINBOT X

В центре решетка всасывающей турбины. Механический переключатель работы с индикаторами. По периметру расположена съемная салфетка из микрофибры.

Ecovacs WINBOT X

В комплекте есть четыре сменные салфетки, которые можно менять по ходу уборки. Они рассчитаны на многоразовое применение.

Ecovacs WINBOT X

Вес Ecovacs WINBOT X составляет 1.8 кг. Ширина и длина рабочей поверхности 24,5 сантиметра.

Ecovacs WINBOT X

Оснащен встроенным аккумулятором с емкостью 3000 мАч. Рассчитан он на очистку окон в течение 50 минут.

Ecovacs WINBOT X

Важной составляющей этой модели стало страховочное устройство, выполненное в виде вакуумной присоски.

Ecovacs WINBOT X

Она прикрепляется к роботу при помощи страховочного троса. Он автоматически собирается на корпусе присоски, обеспечивая необходимое натяжение. Во время работы робот считывает данные со страховочного устройства, при возникновении проблем с надежностью фиксации работа останавливается до восстановления силы прижима.

Ecovacs WINBOT X

Также сам робот оснащен датчиком давления. Плюс по периметру находятся датчики края поверхности, предотвращающие падение, например, при уборке стеклянной столешницы. Управлять можно как автоматически, так и с помощью комплектного пульта ДУ.

Тесты

Ecovacs WINBOT X умеет проводить влажную и сухую уборку. Помимо стекол, использовать его можно на зеркалах, плитке, наливном половом покрытии, стенках в душевых кабинах. Мощность 75 Вт. За прижим к стеклу отвечает мощный насос, создающий прижим вакуумом.

Ecovacs WINBOT X

Движения робота не ограничивает питающий кабель. Питание полностью автономное. За страховку отвечает устройство с тросом. Оно передает данные по частоте 2.4 ГГц. Работа стартует только при правильной установке страховки. При появлении риска падения блок натягивает кабель, осуществляя активную защиту.

Ecovacs WINBOT X

Предлагаем рассмотреть работу на примере очистке окон в многоквартирном доме. Поверхность стекол со средним уровнем загрязнений, пылью и пыльцой. После нанесения моющего средства на поверхность салфеток из микрофибры, проводится фиксация страховочного блока. Дальше с помощью ручки робот устанавливается на окно. К этой же точке потом он вернется после завершения сеанса уборки.

Ecovacs WINBOT X

За определение маршрута отвечает интеллектуальная система. Проходит всю площадь стекла. Качественным отличием от моделей с вращающимися валиками является то, что он не оставляет неочищенных участков в углах окна. Но из-за отсутствия вращения салфеток, участки с засохшими сильными загрязнениями лучше предварительно замочить моющим средством для стекол.

Ecovacs WINBOT X

Времени автономной работы хватает для очистки стекол в трехкомнатной квартире. Помимо этого, мы использовали его для очистки столешницы из искусственного камня и стеклянных панелей в душевой. С задачей очистки справился на отлично, не оставляя разводов и не пройденных участков.

Итоги по Ecovacs WINBOT X

Золото. Выбор редакции MegaObzorEcovacs WINBOT X эффективно и безопасно решает вопрос очистки окон. Страховочное устройство с обратной связью, интеллектуальное построение маршрута, надежное крепление к поверхности, пульт ДУ, сменные салфетки из микрофибры, аккуратный внешний вид. В отличие от моделей конкурентов, также проходит углы окон. Не устроить может отсутствие режима уборки с постоянно подключенным питанием к розетке.
Ecovacs WINBOT X получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Ecovacs WINBOT X
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