Обзор Gemlux GL-EB18. Яйцеварка с емкостью для яиц пашот

Очень часто для завтрака делается выбор в пользу яиц. Простота изготовления, большее количество вариантов готовки. Хороший состав по белкам и углеводам, а также возможность комбинирования с другими продуктами. Тестируемая сегодня Gemlux GL-EB18 позволяет упростить процесс варки яиц, получить нужные степени проварки и даже приготовить яйца пашот.

Gemlux GL-EB18

Яйцеварка находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает емкость для яиц пашот, площадку для восьми яиц, градуированный стаканчик. руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением устройства и данными по характеристикам.

Gemlux GL-EB18

Внешний вид

Основание выполнено из пластика. Наружная часть с хромированной накладкой. Габариты у нее компактные.

Gemlux GL-EB18

В центре расположен нагревательный элемент. Эта часть углублена, выполняя функцию емкости для воды.

Gemlux GL-EB18

На фронтальной панели Gemlux GL-EB18 выведен поворотный регулятор с круговой светодиодной подсветкой. Нанесены градуировки, соответствующие временному интервалу.

Gemlux GL-EB18

Есть прозрачная крышка с несколькими вырезами для отвода пара во время работы. На боковых частях ручки.

Gemlux GL-EB18

Внутрь можно будет установить или поддон под восемь яиц или емкость с четырьмя отсеками для яиц пашот.

Gemlux GL-EB18

Лишнюю длину кабеля можно будет собрать на основании. По периметру резиновые уплотнители, предотвращающие скольжение по ровной поверхности.

Gemlux GL-EB18

Тесты

Вместе с яйцеваркой идет градуированный стаканчик. В его основании находится иголка для яиц. По рекомендации необходимо пробить крышку яйца для предотвращения растрескивания при варке. Мы за время тестов с такой проблемой не сталкивались при варке цельных яиц.

Gemlux GL-EB18

Сам процесс прост. Предлагаем рассмотреть на примере обычной варки яиц в скорлупе. Для начала потребуется залить по рекомендации нужный объем в нишу с нагревателем. 120 мл согласно рекомендованной таблице.

Gemlux GL-EB18

Важно чтобы воды было достаточно, связано с тем, что при испарении всей воды работа автоматически останавливается. Так исключается риск возгорания из-за перегрева.

Gemlux GL-EB18

После промывания яиц под краном. Нужное количество яиц устанавливается в поддон. Яица в нем стоят устойчиво. Извлекать в последующем можно будет весь поддон целиком с помощью боковых ручек. Закрываем крышку Gemlux GL-EB18 и выбираем нужное время.

Gemlux GL-EB18

В инструкции есть рекомендации по времени готовки в зависимости от результата, который хотите получить. Закипание воды проходит в течение примерно 30 секунд. Далее идет процесс варки без участия пользователя. Останавливается варка или по прошествии выбранного времени или после выкипания всей воды.

Gemlux GL-EB18

После приготовления яйца необходимо остудить для простого удаления скорлупы. Для примера приведем разные степени готовности в зависимости от времени. В течение первых семи минут получаем яйца всмятку.

Gemlux GL-EB18

Для степени в мешочек потребуется примерно 9-10 минут. Эту степень проварки сложнее всего получить при варке на плите.

Gemlux GL-EB18

Для полной проварки потребуется около 15 минут для восьми яиц в контейнере.

Gemlux GL-EB18

Отдельно отметим возможность готовки яиц пашот в этой яицеварке. В комплекте идет емкость из черного пластика для четырех яиц. При приготовлении меньшего количества яиц свободные емкости нужно будет заполнить водой. Для начала необходимо смазать поверхность с помощью сливочного или растительного масла. Так будет проще извлечь яица после приготовления без повреждения.

Gemlux GL-EB18

Далее разбиваем скорлупу и заливаем отсеки. Один отсек – одно яйцо. Наливаем воды примерно 120-150 мл. Ставим контейнер, закрываем крышкой.

Gemlux GL-EB18

Оптимальный результат получен при установке 10 минут. Так белок получается приятной консистенции, а желток остается мягким.

Gemlux GL-EB18

Такой способ готовки использовали наиболее часто. Помимо вкусовых свойств, не требуется последующая чистка скорлупы. Квадратная форма оптимальна для тостов или подачи в качестве отдельного завтрака.

Gemlux GL-EB18

Итоги по Gemlux GL-EB18

Золото. Выбор редакции MegaObzorGemlux GL-EB18 при своей невысокой стоимости заметно упрощает готовку завтрака. Получение нужной степени проварки сразу восьми яиц одновременно, минимальный набор действий для приготовления. Отдельным плюсом является поддержка готовки яиц пашот без дополнительных затрат на покупку емкости.
Gemlux GL-EB18 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Gemlux GL-EB18
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