Обзор Genio AirClean 20. Очиститель воздуха с многослойным фильтром и УФ

Взвешенная в воздухе пыль - постоянный спутник квартир, домов и помещений, в которых находятся люди. Она негативно влияет на качество жизни, создает проблемы в работе электроники и повышает риск заболеваний. Тестируемый сегодня очиститель воздуха Genio AirClean 20 является младшей моделью в линейке Genio AirClean. Он рассчитан на помещение площадью 15-20 квадратных метров.

Genio AirClean 20

Из ключевых особенностей: оснащён многоступенчатым фильтром, есть таймер на выключение и поддерживает управление с помощью мобильного приложения. В маркетплейсе ОЗОН он доступен за 8990 рублей.
Genio AirClean 20 на ОЗОН

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Комплект включает адаптер питания, фильтр и руководство пользователя на русском языке.

Genio AirClean 20

Genio AirClean 20 обзор

Внешний вид

Габариты корпуса у очистителя воздуха компактные. Диаметр основания 20 сантиметров, высота – 39. Его можно будет разместить на рабочем столе дома или в офисе.

Genio AirClean 20

Форма в виде цилиндра из пластика белого цвета. У него нейтральный внешний вид, подойдет под любой интерьер.

Genio AirClean 20

Вдоль периметра нижний зоны корпуса распределены вентиляционные отверстия, используемые для забора воздуха.

Genio AirClean 20

После очистки он рассеивается через решетку радиальной формы в верхней части. В центре расположен островок с четырьмя сенсорными кнопками управления.

Genio AirClean 20

С помощью этих кнопок можно включить/выключить работу, изменить скорость работы, задать время работы, включить УФ-лампу.

Genio AirClean 20

Основание Genio AirClean 20 представляет собой съемную крышку с резиновыми ножками. Оно снимается для установки или замены фильтра.

Genio AirClean 20

Комплектный фильтр многослойный. Состоит из следующих слоёв:
  • фильтр первичной очистки – фильтрует крупные загрязнения, например волосы. Его задача заключается в увеличении срока службы HEPA H13,
  • антибактериальное покрытие - содержит органические соли и агенты, которые предотвращают распространение бактерий,
  • HEPA-фильтр H13 – очищает воздух от взвешенных частиц размером с микрон,
  • угольный фильтр – впитывает химические соединения, например, формальдегиды и удаляет неприятные запахи.

Genio AirClean 20

Для питания используется внешний блок питания, подключаемый к розетке. Длина кабеля позволяет разместить очиститель на удалении от нее.

Софт

Genio AirClean 20

Genio AirClean 20 оснащен модулем Wi-Fi, с помощью которого он соединяется с домашней беспроводной сетью. Интерфейс приложения Genio Home полностью адаптирован под русскоязычных пользователей. Помимо трех моделей очистителей воздуха Genio, приложение управляет еще двумя роботами-пылесосами.

Genio AirClean 20

В окне управления выводится оценка воздуха в помещении и данные по активному режиму работы. Ниже кнопки смены скорости и управления таймером.

Genio AirClean 20

Genio AirClean 20

В отдельном окне включается УФ-обработка. Сбрасывается ресурс фильтра. Изменяется режим работы подсветки.

Genio AirClean 20

Тесты

Тестирование Genio AirClean 20 велось в типовой комнате в квартире. Управление очистителем воздуха интуитивно простое. Это можно делать как кнопками на корпусе самой климатической техники, так и приложением из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Основная задача — это очистка воздуха от пыли и взвешенных частиц. С этой задачей Genio AirClean 20 справился хорошо за счет своей многоступенчатой фильтрации. Показатель «скорость подачи чистоты воздуха» (обозначается CADR) составляет 130 кубических метров в минуту.

Genio AirClean 20

У данной модели очистителя 3 режима работы. В тестировании мы использовали чаще всего автоматический режим. В нем коррекция скорости работы происходит автоматически в зависимости от оценки качества воздуха датчиком загрязнённости PM 2.5. При увеличении взвеси в воздухе очиститель переходит на максимальную скорость, при уменьшении - снижает, продлевая ресурс службы фильтра и снижая энергопотребление.

Genio AirClean 20

Еще отметим низкий уровень шума во время работы. Очиститель воздуха долгое время стоял рядом с монитором и ПК. Он не мешал записи голоса и не отвлекал во время работы.

Установленная в очистителе воздуха УФ-лампа уничтожает бактерии и вирусы в воздухе, снижая риск респираторных заболеваний. Включать ее можно как постоянно, так и периодически, например, в рабочее время, обезопасив себя при работе в офисе.

Итоги

Genio AirClean 20 – умный очиститель воздуха с УФ-лампой, многоступенчатой фильтрацией (включая HEPA H13), выполненный в компактном корпусе. Аккуратное внешнее исполнение, приложение для смартфона, таймер, оценка качества воздуха и автоматическая коррекция скорости, три режима работы. Также в линейке представлены модели Genio AirClean 40 и Genio AirClean 60 – они выполняют те же функции, но рассчитаны на большие площади – до 45 и до 58 кв.м соответственно.
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