Обзор Genio AirClean 20. Очиститель воздуха с многослойным фильтром и УФ

Взвешенная в воздухе пыль - постоянный спутник квартир, домов и помещений, в которых находятся люди. Она негативно влияет на качество жизни, создает проблемы в работе электроники и повышает риск заболеваний. Тестируемый сегодня очиститель воздуха Genio AirClean 20 является младшей моделью в линейке Genio AirClean. Он рассчитан на помещение площадью 15-20 квадратных метров.

Комплектация

Из ключевых особенностей: оснащён многоступенчатым фильтром, есть таймер на выключение и поддерживает управление с помощью мобильного приложения. В маркетплейсе ОЗОН он доступен за 8990 рублей.Упакован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по техническим характеристикам. Комплект включает адаптер питания, фильтр и руководство пользователя на русском языке.

Genio AirClean 20 обзор

Внешний вид

Габариты корпуса у очистителя воздуха компактные. Диаметр основания 20 сантиметров, высота – 39. Его можно будет разместить на рабочем столе дома или в офисе.

Форма в виде цилиндра из пластика белого цвета. У него нейтральный внешний вид, подойдет под любой интерьер.

Вдоль периметра нижний зоны корпуса распределены вентиляционные отверстия, используемые для забора воздуха.

После очистки он рассеивается через решетку радиальной формы в верхней части. В центре расположен островок с четырьмя сенсорными кнопками управления.

С помощью этих кнопок можно включить/выключить работу, изменить скорость работы, задать время работы, включить УФ-лампу.

Основание Genio AirClean 20 представляет собой съемную крышку с резиновыми ножками. Оно снимается для установки или замены фильтра.

фильтр первичной очистки – фильтрует крупные загрязнения, например волосы. Его задача заключается в увеличении срока службы HEPA H13,

антибактериальное покрытие - содержит органические соли и агенты, которые предотвращают распространение бактерий,

HEPA-фильтр H13 – очищает воздух от взвешенных частиц размером с микрон,

угольный фильтр – впитывает химические соединения, например, формальдегиды и удаляет неприятные запахи.

Комплектный фильтр многослойный. Состоит из следующих слоёв:

Софт

Для питания используется внешний блок питания, подключаемый к розетке. Длина кабеля позволяет разместить очиститель на удалении от нее.

Genio AirClean 20 оснащен модулем Wi-Fi, с помощью которого он соединяется с домашней беспроводной сетью. Интерфейс приложения Genio Home полностью адаптирован под русскоязычных пользователей. Помимо трех моделей очистителей воздуха Genio, приложение управляет еще двумя роботами-пылесосами.

В окне управления выводится оценка воздуха в помещении и данные по активному режиму работы. Ниже кнопки смены скорости и управления таймером.

В отдельном окне включается УФ-обработка. Сбрасывается ресурс фильтра. Изменяется режим работы подсветки.

Тесты

Тестирование Genio AirClean 20 велось в типовой комнате в квартире. Управление очистителем воздуха интуитивно простое. Это можно делать как кнопками на корпусе самой климатической техники, так и приложением из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Основная задача — это очистка воздуха от пыли и взвешенных частиц. С этой задачей Genio AirClean 20 справился хорошо за счет своей многоступенчатой фильтрации. Показатель «скорость подачи чистоты воздуха» (обозначается CADR) составляет 130 кубических метров в минуту.

У данной модели очистителя 3 режима работы. В тестировании мы использовали чаще всего автоматический режим. В нем коррекция скорости работы происходит автоматически в зависимости от оценки качества воздуха датчиком загрязнённости PM 2.5. При увеличении взвеси в воздухе очиститель переходит на максимальную скорость, при уменьшении - снижает, продлевая ресурс службы фильтра и снижая энергопотребление.

Итоги

Еще отметим низкий уровень шума во время работы. Очиститель воздуха долгое время стоял рядом с монитором и ПК. Он не мешал записи голоса и не отвлекал во время работы.Установленная в очистителе воздуха УФ-лампа уничтожает бактерии и вирусы в воздухе, снижая риск респираторных заболеваний. Включать ее можно как постоянно, так и периодически, например, в рабочее время, обезопасив себя при работе в офисе.Genio AirClean 20 – умный очиститель воздуха с УФ-лампой, многоступенчатой фильтрацией (включая HEPA H13), выполненный в компактном корпусе. Аккуратное внешнее исполнение, приложение для смартфона, таймер, оценка качества воздуха и автоматическая коррекция скорости, три режима работы. Также в линейке представлены модели Genio AirClean 40 и Genio AirClean 60 – они выполняют те же функции, но рассчитаны на большие площади – до 45 и до 58 кв.м соответственно.