Обзор HAIER FLEXIS SUPER MATCH AS50S2SF1FA-B. iPhone в мире кондиционеров

Сильная жара в этом году стала для многих весомым поводом, чтобы решиться на покупку кондиционера и подарить себе комфортное пребывание в квартире при любых погодных условиях. С задачей охлаждения и обогрева воздуха, а также его полным обеззараживанием от каких-либо бактерий способен справиться HAIER FLEXIS SUPER MATCH AS50S2SF1FA-B. Обо всех его плюсах и возможных недостатках поговорим в данном обзоре.

Внешний вид

Серия технологичных сплит-систем Flexis от Haier включает в себя четыре модели, рассчитанные на использование на площади до 25 м², до 35 м², до 50 м² и до 70 м². Их мощность в режиме охлаждения составляет 2600 Вт, 3500 Вт, 5200 Вт и 7000 Вт соответственно. Весь перечень функций в моделях идентичный.

К нам на тест попала версия на 5200 Вт. Она идеально подходит для работы в комнате размерами от 35 до 50 м². Для эффективного охлаждения и обогрева подобного помещения при абсолютно любых климатических условиях Haier оснастил данную сплит-систему большим внешним блоком весом 37.8 кг. При установке имейте это в виду, ведь для монтажа подобного блока понадобится два специалиста.Сам внешний блок имеет довольно узнаваемый дизайн за счет использования фирменной вентиляционной решетки и большого логотипа.

Обратная сторона дополнительно защищена металлической сеткой. Здесь же находится термодатчик, который постоянно контролирует уровень температуры теплообменника.

Под защитной быстросъемной крышкой прячутся штуцерные соединения, к которым подключаются медные трубки. В качестве хладагента используется самый современный фреон R32. Он менее опасен для окружающей среды, повышает холодопроизводительность системы приблизительно на 4% и снижает энергопотребление. Со временем все новые модели сплит-систем будут переходить именно на него.

Для более тщательного изучения внешнего блока мы сняли его лицевую крышку. После этого сразу стало ясно, чем обусловлен вес блока 37.8 кг. Конструкция имеет толстый двухрядный теплообменник толщиной 38 мм. Для конечного пользователя из этого вытекают одни плюсы: высокая степень надежности при работе в тяжелых климатических условиях, и в том числе энергоэффективность класса A++ (в режиме охлаждения за год расход электроэнергии составляет 700 кВт⋅ч)

Нижняя часть конструкции для устойчивости к коррозии полностью оцинкована. В ней проделан ряд отверстий для отвода воды.

Сам вентилятор имеет “керамический” двигатель от известного производителя Nidec. Работает тихо и за это вам однозначно скажут спасибо ваши соседи.

На правой стороне под плотным защитным утеплителем прячется японский компрессор от Mitsubishi. Он инверторный и в отличие от обычного работает постоянно, поэтому не начинает резко задувать леденящими потоками воздуха в те моменты, когда температура в комнате отличается от заданной. Благодаря этому шанс заболеть от кондиционера сведен к минимуму.В целом, внешний блок выполнен крайне добротно и аккуратно. Ощущается, что каждый элемент сделан с запасом и на хорошей инженерной культуре.

HAIER относит свою серию Flexis к премиальному сегменту, поэтому внутренний блок AS50S2SF1FA-B выполнен из соответствующих материалов и на должном высоком уровне. Дизайн корпуса минималистичный, лицевая панель имеет плавный изгиб, а боковые стороны обладают интересной скошенной формой. Сразу видно — в модели все нацелено на то, чтобы она гармонично смотрелась в любом интерьере.

Данный кондиционер можно приобрести в одном из трех цветов: матовом белом, черном и глянцевом шампань.

На правой стороне корпуса находится кнопка включения и экодатчик — датчик присутствия, реагирующий на проходящих рядом людей. У него есть два режима работы: направляет поток воздуха на движущиеся объекты или, наоборот, исключает попадание на них.

По центру лицевой панели находится дисплей. На нем отображается вся основная информация о текущем состоянии: актуальная температура в помещении, выставленный режим охлаждения, обогрева или осушения и Wi-Fi.

Лицевая крышка приоткрывается. За ней находятся два широких фильтра. Снимаются они довольно просто, достаточно отстегнуть две нижние клипсы. Сюда же можно установить пару дополнительных комплектных фильтров, которые улавливают пыль и косвенно борются с распространением различных посторонних запахов.

За самим фильтром расположился теплообменник, на который нанесено инновационное антикоррозийное покрытие Blue Fin (точно таким же покрытием защищен и теплообменник внешнего блока). Здесь же находится и та самая УФ-лампа, которая убивает бактерии на внутренней поверхности внутреннего блока, теплообменнике и фильтре, а также в проходящем через блок воздухе, помогая бороться с вирусами. В период межсезонья данный кондиционер можно использовать как профессиональный обеззараживатель воздуха, просто активировав режим УФ + циркуляция воздуха.

Справа под небольшой крышкой прячется Wi-Fi модуль. С помощью него осуществляется подключение к мобильному приложению hOn.

Управление

Для управления кондиционером имеется пульт ДУ. Он выглядит крайне нарядно и современно. На его лицевой части находится большой дисплей с мягкой синей подсветкой и ряд кнопок с самым необходимым функционалом. Кстати, данные кнопки обладают флуоресцентным покрытием, которое светится в темноте.

На этом перечень возможностей не ограничивается. Передняя крышка откидная и под ней прячутся еще больший ряд кнопок. С их помощью можно отрегулировать положение жалюзи, включить режим комфортный сон, функцию здоровый климат, режим вентиляции, отключить подсветку дисплея на кондиционере, выставить время, заблокировать кнопки пульта для защиты от детей и тд.

Пульт ДУ можно закрепить на стене с помощью комплектного держателя.

Приложение hOn

Управлять кондиционером можно и с помощью мобильного приложения hOn. Для этого его необходимо скачать в App Store или Play Market и пройти регистрацию. Далее, следуя инструкциям, потребуется ввести пароль от Wi-Fi, выбрать тип устройства и отсканировать штрих-код с нижней части внутреннего блока.

Приложение предлагает широкие возможности по удаленному управлению кондиционером. Здесь можно посмотреть актуальную температуру в помещении, выставить нужную температуру, установить подходящий режим работы, скорость подачи воздуха и настроить положение жалюзи.

Также в hOn можно настроить расписание запуска кондиционера по четырем параметрам: режим работы, точечно выставленная программа по всем параметрам, частоту использования данного расписания и время начала его работы. Со временем через приложение будут приходить обновления ПО кондиционера.

Тестирование

Cплит-система Haier Flexis Super Match умеет работать в 5 режимах: нагрев, охлаждение, осушение (снижение уровня влажности), авто и вентилятор (циркуляция воздуха без изменения температуры).Также есть две дополнительные программы для здоровья: ультрафиолетовая лампа и Nano Aqua. Первая нейтрализует вирусы, бактерии, грибки и споры находящиеся в обрабатываемом воздухе и тем самым обеспечивает эффективность его очистки в 92%. Вторая выполняет ионизацию молекул воды в воздухе, что позитивно сказывается на его чистоте помогает сохранить влажность кожи.

Любой кондиционер нуждается в периодической чистке, ведь его внутренняя область является тепличной средой для размножения различных вирусов и грибков. Многие игнорируют этот момент, так как для чистки необходимо вызывать специалистов, тратить свое время и деньги. Но это как раз тот случай, когда экономия неуместна: распространяясь по воздуху, данные микроорганизмы могут нанести серьезный вред здоровьюВ случае сплит-системы Flexis все куда проще. Она обладает режимом самоочистки SelfClean. Его принцип работы таков: поверхность теплообменника внутреннего, а затем и внешнего блока на определенное время замораживается, далее при оттаивании частицы грязи легко отходят и вытекают вместе с влагой через дренажное отверстие. После завершения самоочистки запускается функция стерилизации теплообменника SteriClean 56 °C.

У кондиционера имеются четыре скорости работы вентилятора: низкая, средняя, высокая и авто. При работе на низкой скорости достигается уровень шума всего в 32 дБ. Наши замеры были произведены с помощью мобильного приложения, все другие электрические приборы вокруг были отключены.На нашей практике самыми оптимальными настройками для использования Haier Flexis стали: выставленная температура в 24°C, низкая скорость вращения вентилятора, положение горизонтальной жалюзи в верхней позиции, а вертикальной зафиксированной по центру. С такими настройками о существовании включенного кондиционера в квартире практически забываешь. Он тихо направляет по всей комнате мягкие потоки свежего воздуха и не продувает, если пройти мимо него.

Температура в помещении понижается быстро . За час кондиционеру удалось охладить комнату с 27°C до 21°C, при выставленной средней скорости вращения вентилятора.

Внешний блок в режиме охлаждения способен работать при температуре окружающей среды от -20 до 43°C.В режиме нагрева сплит-система может работать, когда температура наружного воздуха варьируется в диапазоне от -20 до 24°C.Отдельно стоит выделить режим комфортного сна. При его активации запускается 6-часовая программа (в режиме охлаждения), которая устанавливает минимальную скорость вращения вентилятора и периодически повышает температуру воздуха на 1°C. Благодаря этому достигаются наиболее комфортные условия для сна и снижается уровень расхода электроэнергии.

Внутри приложения hOn можно смело выставлять расписание запуска данной программы на ежедневной основе.

Итоги

В заголовке данного обзора мы назвали сплит-систему HAIER FLEXIS SUPER MATCH AS50S2SF1FA-B iPhone'ом в мире кондиционеров. Это первая и самая точная ассоциация, которая всплывает в голове после его длительного тестирования. Посудите сами: у него привлекательный дизайн, много технологичных новшеств, качественная сборка и интуитивно-понятное управление. Все эти факторы с первых минут знакомства с кондиционером производят неизгладимые впечатления, после которых о нем хочется рассказывать и всячески советовать к приобретению. Хотелось бы отдельно отметить наиболее полезные, на наш взгляд, функции, как самоочистка (SelfClean), УФ-лампа, Nano Aqua и комфортный сон .получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".