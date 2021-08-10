Обзор HAIER FLEXIS SUPER MATCH AS50S2SF1FA-B. iPhone в мире кондиционеров

К нам на тест попала версия на 5200 Вт. Она идеально подходит для работы в комнате размерами от 35 до 50 м². Для эффективного охлаждения и обогрева подобного помещения при абсолютно любых климатических условиях Haier оснастил данную сплит-систему большим внешним блоком весом 37.8 кг. При установке имейте это в виду, ведь для монтажа подобного блока понадобится два специалиста.
Обратная сторона дополнительно защищена металлической сеткой. Здесь же находится термодатчик, который постоянно контролирует уровень температуры теплообменника.
Под защитной быстросъемной крышкой прячутся штуцерные соединения, к которым подключаются медные трубки. В качестве хладагента используется самый современный фреон R32. Он менее опасен для окружающей среды, повышает холодопроизводительность системы приблизительно на 4% и снижает энергопотребление. Со временем все новые модели сплит-систем будут переходить именно на него.
Для более тщательного изучения внешнего блока мы сняли его лицевую крышку. После этого сразу стало ясно, чем обусловлен вес блока 37.8 кг. Конструкция имеет толстый двухрядный теплообменник толщиной 38 мм. Для конечного пользователя из этого вытекают одни плюсы: высокая степень надежности при работе в тяжелых климатических условиях, и в том числе энергоэффективность класса A++ (в режиме охлаждения за год расход электроэнергии составляет 700 кВт⋅ч)
Нижняя часть конструкции для устойчивости к коррозии полностью оцинкована. В ней проделан ряд отверстий для отвода воды.
Сам вентилятор имеет “керамический” двигатель от известного производителя Nidec. Работает тихо и за это вам однозначно скажут спасибо ваши соседи.
На правой стороне под плотным защитным утеплителем прячется японский компрессор от Mitsubishi. Он инверторный и в отличие от обычного работает постоянно, поэтому не начинает резко задувать леденящими потоками воздуха в те моменты, когда температура в комнате отличается от заданной. Благодаря этому шанс заболеть от кондиционера сведен к минимуму.
HAIER относит свою серию Flexis к премиальному сегменту, поэтому внутренний блок AS50S2SF1FA-B выполнен из соответствующих материалов и на должном высоком уровне. Дизайн корпуса минималистичный, лицевая панель имеет плавный изгиб, а боковые стороны обладают интересной скошенной формой. Сразу видно — в модели все нацелено на то, чтобы она гармонично смотрелась в любом интерьере.
Данный кондиционер можно приобрести в одном из трех цветов: матовом белом, черном и глянцевом шампань.
На правой стороне корпуса находится кнопка включения и экодатчик — датчик присутствия, реагирующий на проходящих рядом людей. У него есть два режима работы: направляет поток воздуха на движущиеся объекты или, наоборот, исключает попадание на них.
По центру лицевой панели находится дисплей. На нем отображается вся основная информация о текущем состоянии: актуальная температура в помещении, выставленный режим охлаждения, обогрева или осушения и Wi-Fi.
Лицевая крышка приоткрывается. За ней находятся два широких фильтра. Снимаются они довольно просто, достаточно отстегнуть две нижние клипсы. Сюда же можно установить пару дополнительных комплектных фильтров, которые улавливают пыль и косвенно борются с распространением различных посторонних запахов.
За самим фильтром расположился теплообменник, на который нанесено инновационное антикоррозийное покрытие Blue Fin (точно таким же покрытием защищен и теплообменник внешнего блока). Здесь же находится и та самая УФ-лампа, которая убивает бактерии на внутренней поверхности внутреннего блока, теплообменнике и фильтре, а также в проходящем через блок воздухе, помогая бороться с вирусами. В период межсезонья данный кондиционер можно использовать как профессиональный обеззараживатель воздуха, просто активировав режим УФ + циркуляция воздуха.
Справа под небольшой крышкой прячется Wi-Fi модуль. С помощью него осуществляется подключение к мобильному приложению hOn.
На этом перечень возможностей не ограничивается. Передняя крышка откидная и под ней прячутся еще больший ряд кнопок. С их помощью можно отрегулировать положение жалюзи, включить режим комфортный сон, функцию здоровый климат, режим вентиляции, отключить подсветку дисплея на кондиционере, выставить время, заблокировать кнопки пульта для защиты от детей и тд.
Пульт ДУ можно закрепить на стене с помощью комплектного держателя.
Приложение предлагает широкие возможности по удаленному управлению кондиционером. Здесь можно посмотреть актуальную температуру в помещении, выставить нужную температуру, установить подходящий режим работы, скорость подачи воздуха и настроить положение жалюзи.
Также в hOn можно настроить расписание запуска кондиционера по четырем параметрам: режим работы, точечно выставленная программа по всем параметрам, частоту использования данного расписания и время начала его работы. Со временем через приложение будут приходить обновления ПО кондиционера.
Любой кондиционер нуждается в периодической чистке, ведь его внутренняя область является тепличной средой для размножения различных вирусов и грибков. Многие игнорируют этот момент, так как для чистки необходимо вызывать специалистов, тратить свое время и деньги. Но это как раз тот случай, когда экономия неуместна: распространяясь по воздуху, данные микроорганизмы могут нанести серьезный вред здоровью
У кондиционера имеются четыре скорости работы вентилятора: низкая, средняя, высокая и авто. При работе на низкой скорости достигается уровень шума всего в 32 дБ. Наши замеры были произведены с помощью мобильного приложения, все другие электрические приборы вокруг были отключены.
Температура в помещении понижается быстро . За час кондиционеру удалось охладить комнату с 27°C до 21°C, при выставленной средней скорости вращения вентилятора.
Внешний блок в режиме охлаждения способен работать при температуре окружающей среды от -20 до 43°C.
Внутри приложения hOn можно смело выставлять расписание запуска данной программы на ежедневной основе.