Обзор HAIER JADE AS25JBJHRA-W. Премиум кондиционер с самоочисткой

Не так давно мы провели тестирование высокотехнологичного кондиционера серии HAIER FLEXIS SUPER MATCH с функциями самоочистки, режимом «комфортный сон», УФ-лампой и Nano Aqua. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки изучим старшую серию, в центре внимания HAIER JADE AS25JBJHRA-W.

Внешний вид

В официальном интернет-магазине HAIER он доступен за 106 000 рублейКондиционер и внешний блок упакованы в отдельные коробки из транспортировочного картона и зафиксированы внутри с помощью ложементов. Комплект включает монтажный набор, различную документацию, пульт ДУ с батарейками и кронштейн под пульт на стену. Монтаж и установка кондиционера выполнялась специалистами. Она была выполнена с минимальным количеством грязи и заняла примерно 2 часа. Внутренний блок изготовлен из белоснежного пластика. Внешний вид блока технологичный и современный.

Есть выбор из трех версий цветового исполнения: белая, серебристая и розовое-золото. Можно будет подобрать под свой интерьер. В правой зоне на лицевой панели расположен индикаторный блок и дисплей. На него при работе выводятся рабочие статусы, температура в помещении и требуемая во время настройки.

В ночное время подсветку экрана можно будет выключить. Хотя с учетом расположения он не отвлекает (в нашем случае монтаж проведен в спальной комнате).

Верхняя панель открывается. Под ней расположена группа фильтров. В этой серии применена новейшая технология очистки теплообменника. Используя процесс теплового расширения оттайки удаляются пыль и микроорганизмы. Внутренний теплообменник имеет покрытие Blue Fin. Оно исключает появление коррозии в ходе длительной эксплуатации.

Установлен супер IDF-фильтр, позволяющий HAIER JADE AS25JBJHRA-W выполнять функцию очистки воздуха. Работает этот режим на основе получаемых с датчика данных о концентрации частиц в воздухе. При повышении концентрации частиц размером более 2.5 мкм IDF-фильтр перемещается в зону воздушного потока, улавливая мельчайшие частицы.

Горизонтальные и вертикальные створки дают объемный воздушный поток. Так владелец сможет с помощью пульта выбирать оптимальное направление воздуха в зависимости от своих пожеланий.

Направление также может меняться по команде экодатчика. Он определяет нахождение людей в помещении и меняет режим работы и направление потока для комфорта и экономии энергии.

Подняв крышку в правой части, получаем доступ к отсеку с Wi-Fi модулем. Его можно заменить на адаптер управления Rubetek или Sprut. Тут же находится скрытая кнопка ручного включения/выключения кондиционера.

Внешний блок выполнен в традиционном для Haier исполнении: металлический корпус с вентиляционной решеткой.

Обратная сторона корпуса также защищена. Внутри под кожухом скрываются штуцерные соединения для подключения “магистрали хладагента”. Используется современный фреон R32. В схемотехнике и конструкции используются компоненты с высокой надежностью, позволяющие эксплуатировать кондиционер в широком температурном диапазоне.

Пульт ДУ

Внешний блок отличает низкий уровень шума. Работающий кондиционер не будет слышен в квартире и не будет мешать окружающим. Тестируемая нами модель соответствует классу эффективности A++/A++. Рассчитана на эксплуатацию в помещениях площадью до 25 квадратных метров.В комплекте с HAIER JADE AS25JBJHRA-W идет пульт управления. Как и внутренний блок выглядит технологично. На лицевой панели набор из клавиш управления режимами работы, скоростью вентиляторов и температурой.

Есть встроенный монохромный дисплей для просмотра ключевых параметров работы. Дисплей хорошо читается и в ночное время.

Под откидной крышкой скрывается дополнительный набор кнопок. Вся маркировка на кнопки нанесена наглядными символами и русскими буквами.

hOn

Пульт можно закрепить на ровной поверхности с помощью комплектного держателя.Устройство оснащено модулем Wi-Fi, позволяющим управлять кондиционером дистанционно с помощью приложения. Оно бесплатное, загрузить можно для iOS и Android устройств. Процесс добавления проходит с помощью наглядных подсказок.

После добавления кондиционер отображается в списке устройств. Отметим, что помимо климатической техники в этом же приложении ведется управление сушильными и стиральными машинами, духовыми шкафами и другой совместимой техникой.

В окне управления HAIER JADE AS25JBJHRA-W отображается информация по текущему режиму работы, требуемой и текущей температурам.

Предустановлен набор различных программ, среди которых есть тихие и ночной режим.

С помощью приложения изменяется направление воздушного потока. Включаются и выключаются дополнительные параметры.

Владелец сможет задать расписание для включения и выключения кондиционера в определенные дни и в нужное время.

Rubetek

Приложение с недавнего времени поддерживает интеграцию в экосистему Яндекс с голосовым помощником Алиса. После этого кондиционером можно управлять дистанционно.

Отдельно рассмотрим возможность интеграции с системой умного дома Rubetek. Для этого необходимо будет заменить Wi-Fi модуль, установив соответствующий адаптер управления. Процесс прост, не требует помощи специалиста. Важно, что после замены управление через hOn будет ограничено, одномоментно кондиционер может работать только в одном из приложений.

После добавления кондиционер отображается в виде отдельной плитки с данными по температуре. Проходит управление кондиционером с выбором температуры.

Недоступны возможности по включению режимов и дополнительным опциям, таким как управление экосенсором и самоочисткой. Такая же интеграция будет для связывания работы устройства с беспроводными датчиками Rubetek или другими устройствами. Например, при включении режима ОХРАНА, кондиционер автоматически выключится или наоборот.

Эта экосистема также дает доступ к интеграции с Яндекс.Алиса. Мы провели тесты и эксплуатацию с двумя вариантами, оба считаем рабочими.

Тесты

Тестирование HAIER JADE AS25JBJHRA-W велось в течение июля-августа 2021 года, для этого времени были характерна жаркая погода в Казани. Кондиционер был установлен в спальной комнате и в этот период включался и работал большую часть дня.

Набор программ и режимов, а также точный выбор требуемой температуры и направления воздуха, давал возможность не выключать его в ночное время или при нахождении в комнате детей возрастом 7-10 лет. Необходимый климат в помещении поддерживался корректно.

Полностью бесшумный, кондиционер не привлекает к себе внимание во время работы и не мешает спать. С интервалами в 2 недели включали функцию самоочистки. Важно для безопасной эксплуатации поддерживать чистоту внутреннего модуля, предотвращая развития грибков и других микроорганизмов.

По управлению тоже все отлично. Наличие Wi-Fi модуля давало возможность заранее включить кондиционер перед возвращением домой. При входе в дом там уже было комфортно, без предварительного ожидания достижения требуемых температур. Его также можно выключить/выключить дистанционно, даже находясь в другой стране, например, если требуется поддержание температуры для домашних растений или питомцев, например, аквариумных рыбок.

Итоги

HAIER JADE AS25JBJHRA-W – высокотехнологичный кондиционер с экодатчиком, Wi-Fi модулем и дистанционным управлением через приложение hOn, оснащенный информативным дисплеем, функцией самоочистки внутреннего и внешнего блоков, супер IDF-фильтром для очистки воздуха от микрочастиц, датчиками влажности и качества воздуха, пультом ДУ с дисплеем. Кондиционер способен создавать объемный воздушный поток, отличается высоким классом энергоэффективности и сверхтихой работой.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".