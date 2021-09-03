Обзор HAIER JADE AS25JBJHRA-W. Премиум кондиционер с самоочисткой

В официальном интернет-магазине HAIER он доступен за 106 000 рублей
Есть выбор из трех версий цветового исполнения: белая, серебристая и розовое-золото. Можно будет подобрать под свой интерьер. В правой зоне на лицевой панели расположен индикаторный блок и дисплей. На него при работе выводятся рабочие статусы, температура в помещении и требуемая во время настройки.
В ночное время подсветку экрана можно будет выключить. Хотя с учетом расположения он не отвлекает (в нашем случае монтаж проведен в спальной комнате).
Верхняя панель открывается. Под ней расположена группа фильтров. В этой серии применена новейшая технология очистки теплообменника. Используя процесс теплового расширения оттайки удаляются пыль и микроорганизмы. Внутренний теплообменник имеет покрытие Blue Fin. Оно исключает появление коррозии в ходе длительной эксплуатации.
Установлен супер IDF-фильтр, позволяющий HAIER JADE AS25JBJHRA-W выполнять функцию очистки воздуха. Работает этот режим на основе получаемых с датчика данных о концентрации частиц в воздухе. При повышении концентрации частиц размером более 2.5 мкм IDF-фильтр перемещается в зону воздушного потока, улавливая мельчайшие частицы.
Горизонтальные и вертикальные створки дают объемный воздушный поток. Так владелец сможет с помощью пульта выбирать оптимальное направление воздуха в зависимости от своих пожеланий.
Направление также может меняться по команде экодатчика. Он определяет нахождение людей в помещении и меняет режим работы и направление потока для комфорта и экономии энергии.
Подняв крышку в правой части, получаем доступ к отсеку с Wi-Fi модулем. Его можно заменить на адаптер управления Rubetek или Sprut. Тут же находится скрытая кнопка ручного включения/выключения кондиционера.
Внешний блок выполнен в традиционном для Haier исполнении: металлический корпус с вентиляционной решеткой.
Обратная сторона корпуса также защищена. Внутри под кожухом скрываются штуцерные соединения для подключения “магистрали хладагента”. Используется современный фреон R32. В схемотехнике и конструкции используются компоненты с высокой надежностью, позволяющие эксплуатировать кондиционер в широком температурном диапазоне.
Внешний блок отличает низкий уровень шума. Работающий кондиционер не будет слышен в квартире и не будет мешать окружающим. Тестируемая нами модель соответствует классу эффективности A++/A++. Рассчитана на эксплуатацию в помещениях площадью до 25 квадратных метров.
Есть встроенный монохромный дисплей для просмотра ключевых параметров работы. Дисплей хорошо читается и в ночное время.
Под откидной крышкой скрывается дополнительный набор кнопок. Вся маркировка на кнопки нанесена наглядными символами и русскими буквами.
Пульт можно закрепить на ровной поверхности с помощью комплектного держателя.
После добавления кондиционер отображается в списке устройств. Отметим, что помимо климатической техники в этом же приложении ведется управление сушильными и стиральными машинами, духовыми шкафами и другой совместимой техникой.
В окне управления HAIER JADE AS25JBJHRA-W отображается информация по текущему режиму работы, требуемой и текущей температурам.
Предустановлен набор различных программ, среди которых есть тихие и ночной режим.
С помощью приложения изменяется направление воздушного потока. Включаются и выключаются дополнительные параметры.
Владелец сможет задать расписание для включения и выключения кондиционера в определенные дни и в нужное время.
Приложение с недавнего времени поддерживает интеграцию в экосистему Яндекс с голосовым помощником Алиса. После этого кондиционером можно управлять дистанционно.
Отдельно рассмотрим возможность интеграции с системой умного дома Rubetek. Для этого необходимо будет заменить Wi-Fi модуль, установив соответствующий адаптер управления. Процесс прост, не требует помощи специалиста. Важно, что после замены управление через hOn будет ограничено, одномоментно кондиционер может работать только в одном из приложений.
После добавления кондиционер отображается в виде отдельной плитки с данными по температуре. Проходит управление кондиционером с выбором температуры.
Недоступны возможности по включению режимов и дополнительным опциям, таким как управление экосенсором и самоочисткой. Такая же интеграция будет для связывания работы устройства с беспроводными датчиками Rubetek или другими устройствами. Например, при включении режима ОХРАНА, кондиционер автоматически выключится или наоборот.
Эта экосистема также дает доступ к интеграции с Яндекс.Алиса. Мы провели тесты и эксплуатацию с двумя вариантами, оба считаем рабочими.
Набор программ и режимов, а также точный выбор требуемой температуры и направления воздуха, давал возможность не выключать его в ночное время или при нахождении в комнате детей возрастом 7-10 лет. Необходимый климат в помещении поддерживался корректно.
Полностью бесшумный, кондиционер не привлекает к себе внимание во время работы и не мешает спать. С интервалами в 2 недели включали функцию самоочистки. Важно для безопасной эксплуатации поддерживать чистоту внутреннего модуля, предотвращая развития грибков и других микроорганизмов.
По управлению тоже все отлично. Наличие Wi-Fi модуля давало возможность заранее включить кондиционер перед возвращением домой. При входе в дом там уже было комфортно, без предварительного ожидания достижения требуемых температур. Его также можно выключить/выключить дистанционно, даже находясь в другой стране, например, если требуется поддержание температуры для домашних растений или питомцев, например, аквариумных рыбок.