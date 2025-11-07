Обзор тестомеса HARPER HMP-02. Мешает и взбивает на 6 скоростях с импульсным режимом

Сегодня детально рассмотрим классический планетарный миксер HARPER HMP-02 с тремя привычными для такого типа бытовой техники насадками – крюком для замешивания теста, лопаткой для смешивания мягких продуктов, венчиком для взбивания. Мощный мотор, шесть скоростей и импульсный режим позволят выбрать оптимальный под актуальную задачу, от замешивания густого теста до нежнейшего крема или безе.

Комплектация

Коробка из плотного картона с полиграфией, изображение миксера и данные по техническим характеристикам. Комплект включает три вида насадок, крышка для чаши и сама чаша, руководство пользователя и сервисный талон.

Внешний вид

Конструкция у миксера классическая, неподвижное основание с декой для чаши (дежи) и подъемная часть с валом для насадок. За изменение положение отвечает рычаг блокировки на боковой грани.

Откидывающаяся часть корпуса поднимается примерно на 30 градусов. Для перевода в рабочее положение нужно немного надавить на верхнюю часть корпуса.

Шпиндель для крепления насадок выполнен из металла. На нем цилиндрический выступ, шайба и пружина. Для установки насадки необходимо немного надавить и повернуть.

На боковой стороне ручка, используемая для переключения скоростей с шестью позициями и отдельным положением для импульсного режима (P).

На основании шесть ножек на присосках. Они обеспечат устойчивое размещение на ровной поверхности. Есть ниша для укладки лишней длины кабеля. Нанесена наклейка с техническими данными.

Чаша объемом 4.7 литра. Выполнена из стали. Для удобства установки и снятия на боковой стороне есть ручка. Чаша сопровождается пластиковой крышкой, предотвращающей разбрызгивание. В деке она фиксируется поворотом.

Представлен планетарный миксер HARPER HMP-02 в черном и белом вариантах исполнения, позволяя подобрать под интерьер.

Все три насадки выполнены из стали. В комплекте крюк для замешивания теста, венчик для взбивания и насадка для смешивния.

Тесты

Для замешивания теста использовали насадку крюк со скоростью от 1 до 3.

Для взбивания сливок, белка яиц или мягкого крема насадку венчик, здесь пригодится весь диапазон с плавным увеличением и импульсным режимом.

Для смешивания мягких ингредиентов насадку крюк со скоростью от 1 до 4.

Мощность установленного двигателя 1000 Вт. Доступны шесть скоростей и импульсный режим, переключаемые при помощи регулятора на боковой грани.

Шум зависит от выбранной скорости, при этом на максимальном уровне HARPER HMP-02 остается умеренным. Перед началом эксплуатации чашу и насадки нужно будет промыть теплой мыльной водой. Корпус миксера можно протереть влажной салфеткой.

Взбивание белка и готовка безе

Кекс из белкового теста

Для начала в чашу поместили три яичных белка. Насадкой венчиком в течение всего минуты взбили его в пену.Далее в него добавили 250 граммов сахара и 100 мл сливок, а также немного орехов. Этой же насадкой на максимальной скорости размешали до устойчивой и однородной пены. Полученную смесь размещаем порционно на пергаменте и готовим в духовке при температуре 120 градусов.Для изучения насадки крюка приготовили тесто для кекса с повышенным содержанием белка. Для этого понадобится сама мука, растительное масло и яйцо. Все ингредиенты поместили в чашу HARPER HMP-02. Замешивали с постепенным увеличением скорости вращения. В процессе замешивания конструкция позволяет добавлять ингредиенты для получения нужно консистенции.

Получилось замечательное тесто и после небольшого отдыха в холодильнике отправляем в духовку.

Кекс получился пышным и с немного хрустящей корочкой.

Итоги

HARPER HMP-02 – доступный планетарный миксер с лаконичным внешним видом, удобными органами управления и простым обслуживанием. Три насадки в комплекте, пятилитровая чаша из стали с ручкой, шесть скоростей и импульсный режим, умеренным уровнем шума на максимальных оборотах. Простота и удобство сделают его крайне удобным на кухне.