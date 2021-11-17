Обзор HIPER 360 CROSS (HCT-0008). Радиоуправляемая машинка-перевертыш

Средняя стоимость составляет 4 190 рублей, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет.
Упакована в коробку с изображением модели и данными по ее характеристикам. Комплект включает насос для подкачки колес, зарядный адаптер, аккумулятор для автомобиля и батарею для пульта, пульт, машину и руководство пользователя.
На внутренней стороне покрышек есть клапан, используемый для подкачки. Так можно будет изменять необходимое давление в колесах. Выполнение этой процедуры проходит с помощью комплектного насоса, выполненного в карманном формате.
Решение о самой необходимости накачивания можно принимать с помощью шаблона. Снижение давление улучшает проходимость по песку и грязи, повышение в свою очередь повышает прыгучесть и эффектность выполняемых трюков.
Кузов по внешнему виду напоминает Tesla Cybertruck, но с более сглаженными линиями. Окрашен в желтые и черные цвета. Есть стилизованные окна и двигатель.
В конструкции используется износоустойчивый ABS пластик. За время тестирования, выполнения трюков и продолжительной эксплуатации в агрессивном режиме сохранен изначальный внешний вид.
На основании защищенный отсек для установки аккумулятора. Занимает батарея всю длину корпуса, не смещая центр тяжести и не ухудшая управляемость. Есть механический тумблер питания.
Выполнена HIPER 360 CROSS в масштабе 1:10. Весит 914 граммов с учетом батарейки.
Как и в рассмотренных ранее моделях, комплектное зарядное устройство идет с USB-разъемом. Упрощая зарядку вне дома.
Если сместить обе ручки вперед плавно – двигается вперед, а если резко переворачивается. Для движения назад – плавно смещаем вниз или резко если нужно повернуться.
Смещение в разные стороны будет вращать машину в соответствующую сторону. После некоторого времени управления к нему привыкаешь и не испытываешь проблем с направлением в нужную сторону.
Пульт питается от батарейки 9V. Она изначально идет в комплекте.
Для начала заездов потребуется провести сеанс заряда аккумулятора. На полный цикл уйдет около 150 минут. Хватает заряда на 12 минут активных заездов с выполнением трюков.
Пульт изначально настроен и готов к работе. Дальность управления до 20 метров. HIPER 360 CROSS можно эксплуатировать как дома, так и на улице. Массивные колеса и регулируемое давление в них не ограничивают по типу покрытия.
Мы использовали как в офисе, выполняя трюки с прыжками и разворотами. Мягкий протектор не повреждает линолеум и паркет. Но все же в комнате может не хватать площади, чтобы раскрыть в полной мере «задорный» нрав этой машинки. Из положительных моментов отметим выступающие колеса, относительно кузова, они смягчают удары со стенами и мебелью, предотвращая повреждения как игрушки, так и интерьера.
Уличные тесты совпали с началом снежного сезона. И снег не стал препятствием для заездов. Отлично преодолевает мягкие и слежавшиеся участки. Подпрыгивает на льду и кочках.
В вечернее время эффекта добавляют подсвечиваемые фары на бампере. В целом же машинка дарит позитивные эмоции от управления и выполняемых трюков с переворотами, фактически не оставляя по пути непреодолимых участков.