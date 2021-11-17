Обзор HIPER 360 CROSS (HCT-0008). Радиоуправляемая машинка-перевертыш

Тестируемую сегодня радиоуправляемую машину HIPER 360 CROSS отличает хорошая проходимость и возможность выполнять эффектные трюки. Собственно, это отражено в названии, перевороты на 360 градусов и мощный электромотор с быстрым ускорением. Из особенностей производитель отмечает накачиваемые колеса, скорость до 15 километров в час и полный набор комплектующих, позволяющих начать эксплуатацию сразу после покупки, без дополнительных расходов.

Комплектация

Средняя стоимость составляет 4 190 рублей, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет.

Упакована в коробку с изображением модели и данными по ее характеристикам. Комплект включает насос для подкачки колес, зарядный адаптер, аккумулятор для автомобиля и батарею для пульта, пульт, машину и руководство пользователя.

HIPER 360 CROSS обзор

Внешний вид

Первое что обращает на себя внимание это массивные пневматические колеса ярко-желтого цвета. Они заметно больше, чем кузов.

На внутренней стороне покрышек есть клапан, используемый для подкачки. Так можно будет изменять необходимое давление в колесах. Выполнение этой процедуры проходит с помощью комплектного насоса, выполненного в карманном формате.

Решение о самой необходимости накачивания можно принимать с помощью шаблона. Снижение давление улучшает проходимость по песку и грязи, повышение в свою очередь повышает прыгучесть и эффектность выполняемых трюков.

Кузов по внешнему виду напоминает Tesla Cybertruck, но с более сглаженными линиями. Окрашен в желтые и черные цвета. Есть стилизованные окна и двигатель.

В конструкции используется износоустойчивый ABS пластик. За время тестирования, выполнения трюков и продолжительной эксплуатации в агрессивном режиме сохранен изначальный внешний вид.

На основании защищенный отсек для установки аккумулятора. Занимает батарея всю длину корпуса, не смещая центр тяжести и не ухудшая управляемость. Есть механический тумблер питания.

Выполнена HIPER 360 CROSS в масштабе 1:10. Весит 914 граммов с учетом батарейки.

Пульт ДУ

Как и в рассмотренных ранее моделях, комплектное зарядное устройство идет с USB-разъемом. Упрощая зарядку вне дома.В комплекте с машиной идет компактный пульт ДУ из черного пластика. Основной набор управления состоит из двух стиков. Тут принцип управления отличается. Левый стик поворачивает направо, правая ручка поворачивает влево.

Если сместить обе ручки вперед плавно – двигается вперед, а если резко переворачивается. Для движения назад – плавно смещаем вниз или резко если нужно повернуться.

Смещение в разные стороны будет вращать машину в соответствующую сторону. После некоторого времени управления к нему привыкаешь и не испытываешь проблем с направлением в нужную сторону.

Тесты

Пульт питается от батарейки 9V. Она изначально идет в комплекте.

Для начала заездов потребуется провести сеанс заряда аккумулятора. На полный цикл уйдет около 150 минут. Хватает заряда на 12 минут активных заездов с выполнением трюков.

Пульт изначально настроен и готов к работе. Дальность управления до 20 метров. HIPER 360 CROSS можно эксплуатировать как дома, так и на улице. Массивные колеса и регулируемое давление в них не ограничивают по типу покрытия.

Мы использовали как в офисе, выполняя трюки с прыжками и разворотами. Мягкий протектор не повреждает линолеум и паркет. Но все же в комнате может не хватать площади, чтобы раскрыть в полной мере «задорный» нрав этой машинки. Из положительных моментов отметим выступающие колеса, относительно кузова, они смягчают удары со стенами и мебелью, предотвращая повреждения как игрушки, так и интерьера.

Уличные тесты совпали с началом снежного сезона. И снег не стал препятствием для заездов. Отлично преодолевает мягкие и слежавшиеся участки. Подпрыгивает на льду и кочках.

В вечернее время эффекта добавляют подсвечиваемые фары на бампере. В целом же машинка дарит позитивные эмоции от управления и выполняемых трюков с переворотами, фактически не оставляя по пути непреодолимых участков.

Итоги

HIPER 360 CROSS – отличный способ порадовать себя любимого или близких управлением маневренного внедорожника. Яркая окраска, элементы с подсветкой, простой способ зарядки, высокая дальность управления, развороты и повороты на 360. Из необычного – регулируемое давление пневматических колес.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".