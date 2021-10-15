Обзор HIPER Beast 4WD (HCT-0014). Радиоуправляемая машина в духе Безумный макс

Средняя стоимость – 4490 рублей. Доступна в ключевых магазинах и маркетплейсах.
Комплект включает аккумулятор, пульт ДУ с батарейками, зарядное устройство с USB-разъемом, руководство пользователя и крестовую отвертку.
Пистолетный хват. Акселератором выступает курок. И для перемещения вперед и назад не нужно менять хват.
Вторая рука, а в случае этого пульта это правая, управляется поворотами вправо и влево. Колесо расположено на правой грани.
В основании отсек для батареек. Энергопотребление низкое, хватит установленных надолго.
Установлены массивные колеса с «зубастой» резиной. Она дает хорошую проходимость и сцепление не только с ровным покрытием, но и грунтовкой.
В конструкции используется независимая подвеска на каждом из колес. Да, тут ход у нее небольшой, но это пружинные амортизаторы, которые в ценовом сегменте до 5000 рублей встретить было приятно.
На фронтальной стороне кузова расположен стилизованный двигатель с патрубками. Вместо капота каркас из труб.
Интересно смотрится стилизованный радиатор с фарами. Используется хромированное покрытие, улучшающее восприятие пластика.
Под кожухом также есть стилизации с усиленными рамами красного цвета и другими элементами салона.
Вообще в целом внешнему виду тут уделили внимание, проработав мелкие детали. Это же касается деталей, нанесенных на защитный кожух, выполненный из ударопрочного ABS-пластика.
На основании у HIPER BEAST 4WD ровная пластиковая рама. Спереди и сзади дополнительные защитные накладки, несмотря на то, что это тоже пластик, он смягчает контакты с землей и распределяет энергию при ударах.
Есть отдельный тумблер питания и механический регулятор для проведения «развал-схождения». Смещение его влево может корректировать смену положения в соответствующую сторону, например, если машину при движении ведет вправо или при выставлении в крайние положения для выполнения эффектных поворотов.
На основании находится отсек под аккумулятор. Он закрывается крышкой с плотным прилеганием. Ее случайное открытие предотвращает винт с крестовой шляпкой.
Сопровождается автомобиль Li-Ion батарейкой с емкостью 1200 мАч 7.4В. Его зарядка проходит с помощью адаптера с USB-разъемом. Повышенных требований к источнику нет, подойдет адаптер от телефона или внешняя батарейка.
В качестве источника питания используется распространённый вариант исполнения. Не составит проблемы подобрать замену или приобрести дополнительные.
Комплектного в HIPER BEAST 4WD хватает примерно на 15 минут в зависимости от покрытия, по которому он перемещается.
Проходимость у автомобиля отличная, мы катались, гоняли по грунтовке, по лесным тропинкам. Он продемонстрировал хорошую устойчивость при преодолении неровностей.
За счет того, что привод есть на каждое колесо, пролетает без пробуксовки участки с песком и мягким грунтом. На команды управления с пульта ДУ реагирует без заметных задержек, управляемость отличная.