Обзор HIPER Beast 4WD (HCT-0014). Радиоуправляемая машина в духе Безумный макс

Тестируемая сегодня радиоуправляемая машина HIPER BEAST 4WD выполнена в масштабе 1:12. В отличие от двух рассматриваемых ранее моделей, она не ограничивается только асфальтом и плиткой для перемещений и использует мощный коллекторный мотор, а также систему полного привода.

Комплектация

Средняя стоимость – 4490 рублей. Доступна в ключевых магазинах и маркетплейсах.Упакована в массивную коробку с эффектным изображением автомобиля и подробной информацией на русском языке.

HIPER BEAST 4WD обзор

Пульт ДУ

Комплект включает аккумулятор, пульт ДУ с батарейками, зарядное устройство с USB-разъемом, руководство пользователя и крестовую отвертку.Форма исполнения пульта ДУ с характерным исполнением, такая же форма и расположение элементов используется в моделях дорогого ценового сегмента и тех, что используются на гонках.

Пистолетный хват. Акселератором выступает курок. И для перемещения вперед и назад не нужно менять хват.

Вторая рука, а в случае этого пульта это правая, управляется поворотами вправо и влево. Колесо расположено на правой грани.

Внешний вид и эксплуатация

В основании отсек для батареек. Энергопотребление низкое, хватит установленных надолго.Отличием от рассмотренных ранее моделей также стала увеличенная дальность. По опыту заездов, стабильное соединение держалось и на удалении на 30 метров. Разница в дальности у них вдвое.Выполнен автомобиль HIPER BEAST 4WD в духе «Безумного макса». Постапокалиптический внешний вид.

Установлены массивные колеса с «зубастой» резиной. Она дает хорошую проходимость и сцепление не только с ровным покрытием, но и грунтовкой.

В конструкции используется независимая подвеска на каждом из колес. Да, тут ход у нее небольшой, но это пружинные амортизаторы, которые в ценовом сегменте до 5000 рублей встретить было приятно.

На фронтальной стороне кузова расположен стилизованный двигатель с патрубками. Вместо капота каркас из труб.

Интересно смотрится стилизованный радиатор с фарами. Используется хромированное покрытие, улучшающее восприятие пластика.

Под кожухом также есть стилизации с усиленными рамами красного цвета и другими элементами салона.

Вообще в целом внешнему виду тут уделили внимание, проработав мелкие детали. Это же касается деталей, нанесенных на защитный кожух, выполненный из ударопрочного ABS-пластика.

На основании у HIPER BEAST 4WD ровная пластиковая рама. Спереди и сзади дополнительные защитные накладки, несмотря на то, что это тоже пластик, он смягчает контакты с землей и распределяет энергию при ударах.

Есть отдельный тумблер питания и механический регулятор для проведения «развал-схождения». Смещение его влево может корректировать смену положения в соответствующую сторону, например, если машину при движении ведет вправо или при выставлении в крайние положения для выполнения эффектных поворотов.

На основании находится отсек под аккумулятор. Он закрывается крышкой с плотным прилеганием. Ее случайное открытие предотвращает винт с крестовой шляпкой.

Сопровождается автомобиль Li-Ion батарейкой с емкостью 1200 мАч 7.4В. Его зарядка проходит с помощью адаптера с USB-разъемом. Повышенных требований к источнику нет, подойдет адаптер от телефона или внешняя батарейка.

В качестве источника питания используется распространённый вариант исполнения. Не составит проблемы подобрать замену или приобрести дополнительные.

Комплектного в HIPER BEAST 4WD хватает примерно на 15 минут в зависимости от покрытия, по которому он перемещается.

Проходимость у автомобиля отличная, мы катались, гоняли по грунтовке, по лесным тропинкам. Он продемонстрировал хорошую устойчивость при преодолении неровностей.

Итоги

За счет того, что привод есть на каждое колесо, пролетает без пробуксовки участки с песком и мягким грунтом. На команды управления с пульта ДУ реагирует без заметных задержек, управляемость отличная.HIPER BEAST 4WD – радиоуправляемый автомобиль для веселых заездов по пересеченной местности, выполненный в духе постапокалипсиса. Полный привод, шасси из прочного пластика, пружинные амортизаторы, коллекторный мотор со скоростью до 20 км/ч, хорошие показатели автономной работы, внимание к мелким деталям в оформлении.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".