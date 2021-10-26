Обзор HIPER DESERT KING. Радиоуправляемая машина Бигфут

На прошлой неделе мы делились опытом заездов и эксплуатации радиоуправляемой машины HIPER BEAST 4WD, одной из особенностей которой была система полного привода и коллекторный мотор. Тестируемый сегодня автомобиль HIPER DESERT KING также получил полный привод, но при этом его еще отличает увеличенный дорожный просвет, а также пружинные амортизаторы.

HIPER DESERT KING

Средняя стоимость – 6290 рублей.

Комплектация

Упакована в массивную коробку с качественной полиграфией. Внутри она дополнительно зафиксирована пластиковыми стяжками, предотвращающими тряску и повреждения при переноске.

HIPER DESERT KING

Комплект включает пульт ДУ, аккумулятор для автомобиля и кабель для его зарядки, сам автомобиль, руководство пользователя на русском языке.

HIPER DESERT KING

HIPER DESERT KING обзор

Внешний вид

Эта модель выполнена в виде Monster Truck (Бигфут). Колеса с большим радиусом и подвеска с высоким дорожным просветом.

HIPER DESERT KING

Автомобили в таком исполнении участвуют в шоу и за время своего существования заняли свою отдельную нишу. На общих дорогах их, конечно, не увидишь, но показательные заезды с ними способны вызвать восторг и повышенное внимание со стороны публики.

HIPER DESERT KING

Если же брать конкретно эту радиоуправляемую машину, то ей такое исполнение дало увеличенный дорожный просвет. И с учетом того, что тут полный привод, это дает ей хорошую проходимость на грунтовке и пересеченной местности.

HIPER DESERT KING

Это дополняется пружинными амортизаторами на каждом из колес. Между собой группы колес зафиксированы на общих мостах. Дополнительно каждый мост удерживает по несколько ребер.

HIPER DESERT KING

Колеса могут подниматься или опускаться независимо, ограничиваясь только ходом амортизаторов. Общая жесткость и надежность ходовой системы у HIPER DESERT KING высокая.

HIPER DESERT KING

Стилизованные диски, на которых установлены «зубатые» покрышки. Они полые, еще один плюс в пользу проходимости и компенсации неровностей.

HIPER DESERT KING

Основание из износоустойчивого пластика. Отсутствуют выступающие элементы конструкции.

HIPER DESERT KING

Отсек с аккумулятором Li-Ion 7.4В защищается крышкой с дополнительной фиксацией при помощи винта. Есть тумблер питания.

HIPER DESERT KING

Для зарядки аккумулятора в комплекте идет контроллер с USB-коннектором. Повышенных требований к источнику нет, пойдет и свободный разъем на ноутбуке или зарядка от смартфона.

HIPER DESERT KING

Полный цикл зарядки занимает около 4 часов. Заряженная батарея в последующем в зависимости от интенсивности и типа покрытия даст до 40 минут игры.

HIPER DESERT KING

Каркас кузова выполнен из пластика, но внешние элементы кузова — это металлические пластины с нанесенными на них деталями.

HIPER DESERT KING

Крыша держится на трубчатой раме. Внутри проработанный салон с двумя сиденьями и несъемными пилотами.

HIPER DESERT KING

На тыльной части запасное колесо. Оно несъемное и меньше по диаметру в сравнении с ведущими. Помимо декоративной функции может смягчать удары при движении задним ходом.

HIPER DESERT KING

Развивает HIPER DESERT KING до 15 километров в час. Скорость действительно высокая при езде по асфальту. На грунтовке, включая песок и листья, мощность мотора дает хорошую проходимость и отсутствие пробуксовки.

HIPER DESERT KING

Габариты, скорость и жесткость каркаса ограничивают возможность игры детям без контроля родителей. Для заездов выбираем безлюдные места. Сам процесс освоения не занимает много времени.

Пульт ДУ

Управляется при помощи пульта ДУ. Выполнен он в традиционном для спортивных и дорогих моделей исполнении. Из упрощений у него нет настройки частотного диапазона, он изначально привязан к машине.

HIPER DESERT KING

Для начала игры требуется установить в отсек три пальчиковые батарейки. Хватает их надолго, также на время ожидания питание можно выключить.

HIPER DESERT KING

Ручка с пистолетным хватом. Курок двигается вперед и назад. Нажатие – газ, отклонение от себя – движение задним ходом.

HIPER DESERT KING

Поворотный барабан на правой грани – это руль. С помощью него идут повороты вправо и влево. Радиус действия до 50 метров.

HIPER DESERT KING

Итоги

HIPER DESERT KING – эффектная радиоуправляемая машина с хорошей проходимостью, выполненная в стилистике «Бигфут». Высокий клиренс, большой диаметр колес, пружинные амортизаторы, длительное время игры от комплектного аккумулятора с емкостью 1200 мАч, удобный по способу управления пульт ДУ, зарядка от USB, металлический корпус.
Комментарии и отзывы HIPER DESERT KING
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