Обзор HIPER DESERT KING. Радиоуправляемая машина Бигфут

На прошлой неделе мы делились опытом заездов и эксплуатации радиоуправляемой машины HIPER BEAST 4WD, одной из особенностей которой была система полного привода и коллекторный мотор. Тестируемый сегодня автомобиль HIPER DESERT KING также получил полный привод, но при этом его еще отличает увеличенный дорожный просвет, а также пружинные амортизаторы.

Комплектация

Средняя стоимость – 6290 рублей.Упакована в массивную коробку с качественной полиграфией. Внутри она дополнительно зафиксирована пластиковыми стяжками, предотвращающими тряску и повреждения при переноске.

Комплект включает пульт ДУ, аккумулятор для автомобиля и кабель для его зарядки, сам автомобиль, руководство пользователя на русском языке.

HIPER DESERT KING обзор

Внешний вид

Эта модель выполнена в виде Monster Truck (Бигфут). Колеса с большим радиусом и подвеска с высоким дорожным просветом.

Автомобили в таком исполнении участвуют в шоу и за время своего существования заняли свою отдельную нишу. На общих дорогах их, конечно, не увидишь, но показательные заезды с ними способны вызвать восторг и повышенное внимание со стороны публики.

Если же брать конкретно эту радиоуправляемую машину, то ей такое исполнение дало увеличенный дорожный просвет. И с учетом того, что тут полный привод, это дает ей хорошую проходимость на грунтовке и пересеченной местности.

Это дополняется пружинными амортизаторами на каждом из колес. Между собой группы колес зафиксированы на общих мостах. Дополнительно каждый мост удерживает по несколько ребер.

Колеса могут подниматься или опускаться независимо, ограничиваясь только ходом амортизаторов. Общая жесткость и надежность ходовой системы у HIPER DESERT KING высокая.

Стилизованные диски, на которых установлены «зубатые» покрышки. Они полые, еще один плюс в пользу проходимости и компенсации неровностей.

Основание из износоустойчивого пластика. Отсутствуют выступающие элементы конструкции.

Отсек с аккумулятором Li-Ion 7.4В защищается крышкой с дополнительной фиксацией при помощи винта. Есть тумблер питания.

Для зарядки аккумулятора в комплекте идет контроллер с USB-коннектором. Повышенных требований к источнику нет, пойдет и свободный разъем на ноутбуке или зарядка от смартфона.

Полный цикл зарядки занимает около 4 часов. Заряженная батарея в последующем в зависимости от интенсивности и типа покрытия даст до 40 минут игры.

Каркас кузова выполнен из пластика, но внешние элементы кузова — это металлические пластины с нанесенными на них деталями.

Крыша держится на трубчатой раме. Внутри проработанный салон с двумя сиденьями и несъемными пилотами.

На тыльной части запасное колесо. Оно несъемное и меньше по диаметру в сравнении с ведущими. Помимо декоративной функции может смягчать удары при движении задним ходом.

Развивает HIPER DESERT KING до 15 километров в час. Скорость действительно высокая при езде по асфальту. На грунтовке, включая песок и листья, мощность мотора дает хорошую проходимость и отсутствие пробуксовки.

Пульт ДУ

Габариты, скорость и жесткость каркаса ограничивают возможность игры детям без контроля родителей. Для заездов выбираем безлюдные места. Сам процесс освоения не занимает много времени.Управляется при помощи пульта ДУ. Выполнен он в традиционном для спортивных и дорогих моделей исполнении. Из упрощений у него нет настройки частотного диапазона, он изначально привязан к машине.

Для начала игры требуется установить в отсек три пальчиковые батарейки. Хватает их надолго, также на время ожидания питание можно выключить.

Ручка с пистолетным хватом. Курок двигается вперед и назад. Нажатие – газ, отклонение от себя – движение задним ходом.

Поворотный барабан на правой грани – это руль. С помощью него идут повороты вправо и влево. Радиус действия до 50 метров.

Итоги

HIPER DESERT KING – эффектная радиоуправляемая машина с хорошей проходимостью, выполненная в стилистике «Бигфут». Высокий клиренс, большой диаметр колес, пружинные амортизаторы, длительное время игры от комплектного аккумулятора с емкостью 1200 мАч, удобный по способу управления пульт ДУ, зарядка от USB, металлический корпус.