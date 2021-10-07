Обзор HIPER Force HCT-0010. Радиоуправляемая машина с системой генерации пара

Средняя стоимость 3590 рублей.
Комплект включает аккумулятор, кабель для ее зарядки, бутылку для заливки воды в резервуар, отвертку, пульт управления и инструкцию на русском языке.
Управлять удобно. Расположение кнопок и элементов не требует изменение хвата.
Питается от двух батареек формата АА. Крышка отсека дополнительно фиксируется с помощью винта. Есть механический тумблер питания.
На верхнем торце триггеры, отвечающие за включение парогенератора и активацию деморежима.
Два стика. Левый отвечает за движение вперед и назад, а правый за повороты в сторону. Общее управление интуитивно и в целом соответствует такому типу радиоуправляемой техники.
На полный цикл восстановления уходит 3 часа. Есть встроенный контроллер.
Данная батарея позволяет обеспечить до 25 минут заездов. Для увеличения времени автономной работы можно будет приобрести дополнительные аккумуляторы.
Выполнена в виде гоночного болида. Агрессивная расцветка с преобладанием красного цвета в оформлении.
Корпус выполнен из АБС-пластика. Он достаточно прочный и устойчивый к деформациям. Но все же злоупотреблять не стоит, это не OFFROAD.
Рама у него также выполнена из пластика. На основании отдельными элементами соединяются передний и задний бампер. Здесь же механический тумблер питания.
Данный автомобиль не предполагает перемещение по грязи и лужам. Основная стихия – чистый и ровный асфальт.
Установлены колеса с полыми шинами. Нанесен протектор, улучшающий сцепление.
В тыльной части антикрыло и стилизованная рама. Есть выхлоп. Этот элемент подсвечивается.
Отдельного внимания заслуживает система парового выхлопа. Для ее работы необходимо в специальный бак залить воды. Активируется он нажатием на клавишу.
Выглядит в этом режиме HIPER HCT-0010 Force потрясно. По внешним признакам напоминает бензиновые автомобили.
Стилизованный салон автомобиля с креслом. Стекла или их имитация в конструктиве не используются.
Разобраться в эксплуатации несложно. Достаточно провести зарядку аккумулятора и установить батареи в пульт ДУ. Пульт изначально привязан к машине и отдельно настройку проводить необходимости нет.
На элементы управления реагирует без видимых задержек. Скорость набирает быстро, поэтому заранее лучше подобрать безлюдное место с достаточной площадью для перемещения автомобиля. Детям можно управлять только под присмотром взрослого.