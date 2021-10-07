Обзор HIPER Force HCT-0010. Радиоуправляемая машина с системой генерации пара

Тестируемая сегодня радиоуправляемая машина HIPER HCT-0010 Force выполнена в масштабе 1:12 и предлагает сразу ряд интересных возможностей, а также особенностей технического оснащения. Среди них отмечается развиваемая до 15 километров в час скорость, до 25 минут автономной работы, звуковые эффекты и выхлоп струей пара.

Комплектация

Средняя стоимость 3590 рублей.Поставляется в эффектно оформленной коробке с изображением машины и данными по ключевым ее особенностям. Хорошо будет смотреться в качестве подарка.

Комплект включает аккумулятор, кабель для ее зарядки, бутылку для заливки воды в резервуар, отвертку, пульт управления и инструкцию на русском языке.

Пульт ДУ

В комплекте идет пульт управления, выполненный в виде руля гоночного автомобиля. Выглядит интересно.

Управлять удобно. Расположение кнопок и элементов не требует изменение хвата.

Питается от двух батареек формата АА. Крышка отсека дополнительно фиксируется с помощью винта. Есть механический тумблер питания.

На верхнем торце триггеры, отвечающие за включение парогенератора и активацию деморежима.

Автономная работа

Два стика. Левый отвечает за движение вперед и назад, а правый за повороты в сторону. Общее управление интуитивно и в целом соответствует такому типу радиоуправляемой техники.Машина HIPER HCT-0010 Force питается от перезаряжаемого аккумулятора с емкостью 700 мАч 6.0V. В комплекте идет кабель с коннектором, подключаемый к блоку питания с USB-разъемом, подойдут зарядники от смартфона.

На полный цикл восстановления уходит 3 часа. Есть встроенный контроллер.

Внешний вид

Данная батарея позволяет обеспечить до 25 минут заездов. Для увеличения времени автономной работы можно будет приобрести дополнительные аккумуляторы.

Выполнена в виде гоночного болида. Агрессивная расцветка с преобладанием красного цвета в оформлении.

Корпус выполнен из АБС-пластика. Он достаточно прочный и устойчивый к деформациям. Но все же злоупотреблять не стоит, это не OFFROAD.

Рама у него также выполнена из пластика. На основании отдельными элементами соединяются передний и задний бампер. Здесь же механический тумблер питания.

Данный автомобиль не предполагает перемещение по грязи и лужам. Основная стихия – чистый и ровный асфальт.

Установлены колеса с полыми шинами. Нанесен протектор, улучшающий сцепление.

В тыльной части антикрыло и стилизованная рама. Есть выхлоп. Этот элемент подсвечивается.

Отдельного внимания заслуживает система парового выхлопа. Для ее работы необходимо в специальный бак залить воды. Активируется он нажатием на клавишу.

Выглядит в этом режиме HIPER HCT-0010 Force потрясно. По внешним признакам напоминает бензиновые автомобили.

Стилизованный салон автомобиля с креслом. Стекла или их имитация в конструктиве не используются.

Разобраться в эксплуатации несложно. Достаточно провести зарядку аккумулятора и установить батареи в пульт ДУ. Пульт изначально привязан к машине и отдельно настройку проводить необходимости нет.

На элементы управления реагирует без видимых задержек. Скорость набирает быстро, поэтому заранее лучше подобрать безлюдное место с достаточной площадью для перемещения автомобиля. Детям можно управлять только под присмотром взрослого.

HIPER HCT-0010 Force обзор

Итоги

HIPER HCT-0010 Force – радиоуправляемая машина в стилистике гоночного болида с хорошими скоростными характеристиками, хорошими показателями автономной работы и дополнительными визуальными эффектами, среди которых выхлоп паром.