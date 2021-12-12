Обзор HIPER IoT Humidifier 3.5L. Умный увлажнитель с УФ-лампой и верхним заливом воды

Поддерживать рекомендованный уровень влажности в комнате с началом отопительного сезона и зимнего периода без увлажнителя не представляется возможным. Игнорирование же этого и длительное нахождение в помещении с низким уровнем влажности негативно сказывается на самочувствие и повышает риск респираторных заболеваний. Тестируемый сегодня ультразвуковой увлажнитель HIPER IoT Humidifier 3.5L поддерживает управление со смартфона, интегрируется в систему умного дома с голосовым ассистентом и поддерживает УФ-стерилизацию воды. Рассчитан он на площадь до 35 квадратных метров.

Комплектация

Его средняя стоимость 5 тысяч рублей.

Упакован в коробку из плотного картона с изображением бытового прибора и данными по его характеристикам. Комплект включает пульт ДУ, руководство пользователя на русском языке и щеточку для очистки мембраны.

Внешний вид

Выполнен в виде колоны в оформлении которой сочетаются белые и черные цвета. Технологичный и современный внешний вид.

Гармонично дополнит интерьер в комнате и при этом не потребует много места для установки. Подключается при помощи кабеля с евровилкой.

По центру лицевой панели расположена зона из черного глянцевого пластика с окошком, позволяющим контролировать оставшийся уровень воды в баке.

Ниже зона с цифровым дисплеем с дисплеем, отображающий целевой и текущий уровень влажности, индикатор отсутствия воды, УФ-лампы и текущий статус подключения.

Управляется HIPER IoT Humidifier 3.5L при помощи группы из шести сенсорных кнопок. Все они в виде сокращенной аннотации по выполняемым действия. С помощью них меняется уровень влажности, включается и выключается УФ-лампа, таймер, интенсивность увлажнения и включается режим сна.

В комплекте также есть компактный пульт ДУ. Набор кнопок на нем дублирует те, что расположены на сенсорной панели управления.

В верхней зоне помимо рассеиватель расположена крышка бака. Доливать и заливать жидкость можно не снимая бака.

При этом для обслуживания или очистки бак также можно полностью снять. Как итог подобрать под себя сможет сам пользователь.

В основании расположен блок с УФ-лампой, скрытый под крышкой для предотвращения ожога глаз, мембрана и колонна для направления пара.

Софт

HIPER IoT Humidifier 3.5L оснащен модулем Wi-Fi, используемым для добавления и последующего управления через приложение. Процесс добавления не требует навыков и не отнимает много времени. Управлять можно на смартфонах и планшетах с разной операционной системой.

В окне управления отображается текущий уровень влажности в помещении, режим работы. Отдельная кнопка для включения стерилизации воды.

Три режима работы: увлажнение, сон и работа.

Три уровня мощности: слабый, средний и сильный. В зависимости от выбранного меняется интенсивность подачи пара.

Таймер с выбором времени отключения после запуска.

Тесты

Окно с детальными настройками. Увлажнитель может связываться с другими компонентами в сценарии.Ультразвуковой увлажнитель предполагает использование деминерализованной воды. Обычная вода из крана в большинстве регионов, сократит срок службы мембраны, приведет к попаданию солевой пыли в воздух. За час HIPER IoT Humidifier 3.5L расходует до 300 мл воды. С учетом объема бака в 3.5 литра полного объема хватит на 11 часов беспрерывной работы.

При полном расходе воды в баке увлажнитель автоматически отключается, предотвращая повреждение мембраны. Доливать воду можно будет не снимая бака. Удобней, чем переноска до раковины.

Включение УФ-лампы предотвратит рост микроорганизмов и водорослей в воде, особенно актуально если вода расходуется медленно или увлажнитель отключается в течение дня. Исключает неприятные запахи. Включается и выключается она самим пользователем.

Этот увлажнитель в течение нескольких недель активно эксплуатировался в детской, поддерживая уровень влажности на уровне 45%. С помощью приложения и выбора расписания он выключался на время отсутствия детей в помещении и заранее включался для достижения нужного уровня ко времени сна.

Итоги

В ночное время не отключали, работает бесшумно. Не мешает. Проблем в ходе длительной эксплуатации выявлено было.HIPER IoT Humidifier 3.5L – умный увлажнитель воздуха с простым заливом воды, УФ-лампой, емкостью бака в 3.5 литра, тремя уровнями интенсивности рассеивания воды, таймером и дистанционным управлением. Гармонично дополняет интерьер комнаты, поддерживает сенсорное управление и сопровождается пультом ДУ. Интеграция в систему умного дома с голосовым управлением и приложение на русском языке. Не устроить может отсутствие отсека для аромамасла.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".