Обзор HIPER IoT Humidifier 3.5L. Умный увлажнитель с УФ-лампой и верхним заливом воды

Его средняя стоимость 5 тысяч рублей.
Упакован в коробку из плотного картона с изображением бытового прибора и данными по его характеристикам. Комплект включает пульт ДУ, руководство пользователя на русском языке и щеточку для очистки мембраны.
Гармонично дополнит интерьер в комнате и при этом не потребует много места для установки. Подключается при помощи кабеля с евровилкой.
По центру лицевой панели расположена зона из черного глянцевого пластика с окошком, позволяющим контролировать оставшийся уровень воды в баке.
Ниже зона с цифровым дисплеем с дисплеем, отображающий целевой и текущий уровень влажности, индикатор отсутствия воды, УФ-лампы и текущий статус подключения.
Управляется HIPER IoT Humidifier 3.5L при помощи группы из шести сенсорных кнопок. Все они в виде сокращенной аннотации по выполняемым действия. С помощью них меняется уровень влажности, включается и выключается УФ-лампа, таймер, интенсивность увлажнения и включается режим сна.
В комплекте также есть компактный пульт ДУ. Набор кнопок на нем дублирует те, что расположены на сенсорной панели управления.
В верхней зоне помимо рассеиватель расположена крышка бака. Доливать и заливать жидкость можно не снимая бака.
При этом для обслуживания или очистки бак также можно полностью снять. Как итог подобрать под себя сможет сам пользователь.
В основании расположен блок с УФ-лампой, скрытый под крышкой для предотвращения ожога глаз, мембрана и колонна для направления пара.
В окне управления отображается текущий уровень влажности в помещении, режим работы. Отдельная кнопка для включения стерилизации воды.
Три режима работы: увлажнение, сон и работа.
Три уровня мощности: слабый, средний и сильный. В зависимости от выбранного меняется интенсивность подачи пара.
Таймер с выбором времени отключения после запуска.
Окно с детальными настройками. Увлажнитель может связываться с другими компонентами в сценарии.
При полном расходе воды в баке увлажнитель автоматически отключается, предотвращая повреждение мембраны. Доливать воду можно будет не снимая бака. Удобней, чем переноска до раковины.
Включение УФ-лампы предотвратит рост микроорганизмов и водорослей в воде, особенно актуально если вода расходуется медленно или увлажнитель отключается в течение дня. Исключает неприятные запахи. Включается и выключается она самим пользователем.
Этот увлажнитель в течение нескольких недель активно эксплуатировался в детской, поддерживая уровень влажности на уровне 45%. С помощью приложения и выбора расписания он выключался на время отсутствия детей в помещении и заранее включался для достижения нужного уровня ко времени сна.
В ночное время не отключали, работает бесшумно. Не мешает. Проблем в ходе длительной эксплуатации выявлено было.