Обзор HIPER IoT Humidifier 3.5L. Умный увлажнитель с УФ-лампой и верхним заливом воды

Поддерживать рекомендованный уровень влажности в комнате с началом отопительного сезона и зимнего периода без увлажнителя не представляется возможным. Игнорирование же этого и длительное нахождение в помещении с низким уровнем влажности негативно сказывается на самочувствие и повышает риск респираторных заболеваний. Тестируемый сегодня ультразвуковой увлажнитель HIPER IoT Humidifier 3.5L поддерживает управление со смартфона, интегрируется в систему умного дома с голосовым ассистентом и поддерживает УФ-стерилизацию воды. Рассчитан он на площадь до 35 квадратных метров.

HIPER IoT Humidifier 3.5L

Его средняя стоимость 5 тысяч рублей.

Комплектация

HIPER IoT Humidifier 3.5L

Упакован в коробку из плотного картона с изображением бытового прибора и данными по его характеристикам. Комплект включает пульт ДУ, руководство пользователя на русском языке и щеточку для очистки мембраны.

HIPER IoT Humidifier 3.5L

Внешний вид

Выполнен в виде колоны в оформлении которой сочетаются белые и черные цвета. Технологичный и современный внешний вид.

HIPER IoT Humidifier 3.5L

Гармонично дополнит интерьер в комнате и при этом не потребует много места для установки. Подключается при помощи кабеля с евровилкой.

HIPER IoT Humidifier 3.5L

По центру лицевой панели расположена зона из черного глянцевого пластика с окошком, позволяющим контролировать оставшийся уровень воды в баке.

HIPER IoT Humidifier 3.5L

Ниже зона с цифровым дисплеем с дисплеем, отображающий целевой и текущий уровень влажности, индикатор отсутствия воды, УФ-лампы и текущий статус подключения.

HIPER IoT Humidifier 3.5L

Управляется HIPER IoT Humidifier 3.5L при помощи группы из шести сенсорных кнопок. Все они в виде сокращенной аннотации по выполняемым действия. С помощью них меняется уровень влажности, включается и выключается УФ-лампа, таймер, интенсивность увлажнения и включается режим сна.

HIPER IoT Humidifier 3.5L

В комплекте также есть компактный пульт ДУ. Набор кнопок на нем дублирует те, что расположены на сенсорной панели управления.

HIPER IoT Humidifier 3.5L

В верхней зоне помимо рассеиватель расположена крышка бака. Доливать и заливать жидкость можно не снимая бака.

HIPER IoT Humidifier 3.5L

При этом для обслуживания или очистки бак также можно полностью снять. Как итог подобрать под себя сможет сам пользователь.

HIPER IoT Humidifier 3.5L

В основании расположен блок с УФ-лампой, скрытый под крышкой для предотвращения ожога глаз, мембрана и колонна для направления пара.

HIPER IoT Humidifier 3.5L

Софт

HIPER IoT Humidifier 3.5L оснащен модулем Wi-Fi, используемым для добавления и последующего управления через приложение. Процесс добавления не требует навыков и не отнимает много времени. Управлять можно на смартфонах и планшетах с разной операционной системой.

HIPER IoT Humidifier 3.5L

В окне управления отображается текущий уровень влажности в помещении, режим работы. Отдельная кнопка для включения стерилизации воды.

HIPER IoT Humidifier 3.5L

Три режима работы: увлажнение, сон и работа.

HIPER IoT Humidifier 3.5L

Три уровня мощности: слабый, средний и сильный. В зависимости от выбранного меняется интенсивность подачи пара.

HIPER IoT Humidifier 3.5L

Таймер с выбором времени отключения после запуска.

HIPER IoT Humidifier 3.5L

Окно с детальными настройками. Увлажнитель может связываться с другими компонентами в сценарии.

Тесты

Ультразвуковой увлажнитель предполагает использование деминерализованной воды. Обычная вода из крана в большинстве регионов, сократит срок службы мембраны, приведет к попаданию солевой пыли в воздух. За час HIPER IoT Humidifier 3.5L расходует до 300 мл воды. С учетом объема бака в 3.5 литра полного объема хватит на 11 часов беспрерывной работы.

HIPER IoT Humidifier 3.5L

При полном расходе воды в баке увлажнитель автоматически отключается, предотвращая повреждение мембраны. Доливать воду можно будет не снимая бака. Удобней, чем переноска до раковины.

HIPER IoT Humidifier 3.5L

Включение УФ-лампы предотвратит рост микроорганизмов и водорослей в воде, особенно актуально если вода расходуется медленно или увлажнитель отключается в течение дня. Исключает неприятные запахи. Включается и выключается она самим пользователем.

HIPER IoT Humidifier 3.5L

Этот увлажнитель в течение нескольких недель активно эксплуатировался в детской, поддерживая уровень влажности на уровне 45%. С помощью приложения и выбора расписания он выключался на время отсутствия детей в помещении и заранее включался для достижения нужного уровня ко времени сна.

HIPER IoT Humidifier 3.5L

В ночное время не отключали, работает бесшумно. Не мешает. Проблем в ходе длительной эксплуатации выявлено было.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER IoT Humidifier 3.5L – умный увлажнитель воздуха с простым заливом воды, УФ-лампой, емкостью бака в 3.5 литра, тремя уровнями интенсивности рассеивания воды, таймером и дистанционным управлением. Гармонично дополняет интерьер комнаты, поддерживает сенсорное управление и сопровождается пультом ДУ. Интеграция в систему умного дома с голосовым управлением и приложение на русском языке. Не устроить может отсутствие отсека для аромамасла.
HIPER IoT Humidifier 3.5L получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы HIPER IoT Humidifier 3.5L
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