Обзор HIPER Monaco HBT-0032. Радиоуправляемый катер

В центре внимания сегодня радиоуправляемый катер HIPER Monaco, выполненный в масштабе 1:32 и оснащенный. Из его особенностей отмечаются высокие маневренность и управляемость.

HIPER Monaco

Его продажи уже стартовали, и он доступен в среднем за 3990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с тематическим изображением и подробными данными по характеристикам. Комплект помимо катера включает аккумуляторы, зарядник, батарею 9V, пульт ДУ, пару декоративный вейкбордов и инструкцию на русском языке.

HIPER Monaco

Внешний вид

Корпус выполнен из ударопрочного пластика белого цвета. Нанесены тематические декали по краям.

HIPER Monaco

Форма корпуса обтекаемая, снижая сопротивление при движении по воде и обеспечивая хорошую управляемость. Собственно, здесь экспериментировать не стали, взяли то, что опробовано в реальных катерах.

HIPER Monaco

Уделено внимание интерьеру. Покрытие с деревянной текстурой на полу, посадочные места и кресла, стилизованная панель управления.

HIPER Monaco

По краям хромированные защитные бортики, соединяемые на крыше. По краям можно будет зафиксировать декоративные вейкборды с ботинками. Способ их крепления исключает потерю даже на виражах. Эту рамку можно использовать как ручку для переноски.

HIPER Monaco

В тыльной части гибкая антенна, радиус удаления до 15 метров.

HIPER Monaco

За перемещение HIPER Monaco отвечают два подвесных мотора. Они могут развивать скорость до 5 километров в час.

HIPER Monaco

Помимо движения вперед, есть задний ход. Полезно для навигации и выезда на водную поверхность.

HIPER Monaco

Весит лодка 500 граммов. Длина катера – 39 сантиметров. Комплектуется аккумулятором с емкостью 700 мАч.

HIPER Monaco

Располагается под защитной крышкой с уплотнителем по периметру, предотвращая попадания воды внутрь. Прижимается с помощью пары фиксаторов, инструментов для открытия не требуется.

HIPER Monaco

Сопровождается отдельной кнопкой питания. Находится она в тыльной части корпуса. Так можно будет не расходовать заряд аккумулятора при переноске.

HIPER Monaco

Заряжается с помощью компактного адаптера, подключаемого к USB. На полный цикл восстановления уходит 2 часа.

Пульт ДУ

В комплекте с лодкой идет пульт управления, использующий для соединения радиоканал 27 МГц. Выполнен из пластика синего цвета. Для него изначально предусмотрели в комплекте батарею 9V.

HIPER Monaco

На лицевой стороне стилизация с приборами контроля параметров. Управляется при помощи двух стиков. Традиционный подход, когда левый отвечает за движение вперед и назад, а правый выполняет задачу руля поворачивая вправо и влево.

HIPER Monaco

Тесты

HIPER Monaco

Перед началом эксплуатации провели сеанс зарядки батареи. Процесс сборки для выезда на воду не занимает много времени и не требует специальных навыков. Пульт изначально настроен и привязан к катеру.

HIPER Monaco

HIPER Monaco хорошо держится на воде, не переворачивается. Темп езды у нее размеренный. Под контролем взрослых можно будет давать управлять детям. Одного заряда батареи хватает на 12 минут игры.

HIPER Monaco

Наши тестовые заезды проходили на озере в осеннее время года. Производитель отдельно предостерегает от использования в соленной воде. Первый заезд рекомендуем провести с осторожностью и не удаляя лодку на заметное расстояние. Плюс и в дальнейшем нужно будет учитывать, сохраняя дистанцию до 15 метров.

HIPER Monaco

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER Monaco – радиоуправляемый катер с невысокой стоимостью, хорошей маневренностью, простым управлением, привлекательным внешним видом, удобным способом зарядки от USB. Данную модель можно рассматривать в качестве подарка.
HIPER Monaco получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы HIPER Monaco
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