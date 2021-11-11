Обзор HIPER Monaco HBT-0032. Радиоуправляемый катер

Его продажи уже стартовали, и он доступен в среднем за 3990 рублей.
Форма корпуса обтекаемая, снижая сопротивление при движении по воде и обеспечивая хорошую управляемость. Собственно, здесь экспериментировать не стали, взяли то, что опробовано в реальных катерах.
Уделено внимание интерьеру. Покрытие с деревянной текстурой на полу, посадочные места и кресла, стилизованная панель управления.
По краям хромированные защитные бортики, соединяемые на крыше. По краям можно будет зафиксировать декоративные вейкборды с ботинками. Способ их крепления исключает потерю даже на виражах. Эту рамку можно использовать как ручку для переноски.
В тыльной части гибкая антенна, радиус удаления до 15 метров.
За перемещение HIPER Monaco отвечают два подвесных мотора. Они могут развивать скорость до 5 километров в час.
Помимо движения вперед, есть задний ход. Полезно для навигации и выезда на водную поверхность.
Весит лодка 500 граммов. Длина катера – 39 сантиметров. Комплектуется аккумулятором с емкостью 700 мАч.
Располагается под защитной крышкой с уплотнителем по периметру, предотвращая попадания воды внутрь. Прижимается с помощью пары фиксаторов, инструментов для открытия не требуется.
Сопровождается отдельной кнопкой питания. Находится она в тыльной части корпуса. Так можно будет не расходовать заряд аккумулятора при переноске.
Заряжается с помощью компактного адаптера, подключаемого к USB. На полный цикл восстановления уходит 2 часа.
На лицевой стороне стилизация с приборами контроля параметров. Управляется при помощи двух стиков. Традиционный подход, когда левый отвечает за движение вперед и назад, а правый выполняет задачу руля поворачивая вправо и влево.
Перед началом эксплуатации провели сеанс зарядки батареи. Процесс сборки для выезда на воду не занимает много времени и не требует специальных навыков. Пульт изначально настроен и привязан к катеру.
HIPER Monaco хорошо держится на воде, не переворачивается. Темп езды у нее размеренный. Под контролем взрослых можно будет давать управлять детям. Одного заряда батареи хватает на 12 минут игры.
Наши тестовые заезды проходили на озере в осеннее время года. Производитель отдельно предостерегает от использования в соленной воде. Первый заезд рекомендуем провести с осторожностью и не удаляя лодку на заметное расстояние. Плюс и в дальнейшем нужно будет учитывать, сохраняя дистанцию до 15 метров.