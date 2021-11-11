Обзор HIPER Monaco HBT-0032. Радиоуправляемый катер

В центре внимания сегодня радиоуправляемый катер HIPER Monaco, выполненный в масштабе 1:32 и оснащенный. Из его особенностей отмечаются высокие маневренность и управляемость.

Комплектация

Его продажи уже стартовали, и он доступен в среднем за 3990 рублей.Упакован в коробку с тематическим изображением и подробными данными по характеристикам. Комплект помимо катера включает аккумуляторы, зарядник, батарею 9V, пульт ДУ, пару декоративный вейкбордов и инструкцию на русском языке.

Внешний вид

Корпус выполнен из ударопрочного пластика белого цвета. Нанесены тематические декали по краям.

Форма корпуса обтекаемая, снижая сопротивление при движении по воде и обеспечивая хорошую управляемость. Собственно, здесь экспериментировать не стали, взяли то, что опробовано в реальных катерах.

Уделено внимание интерьеру. Покрытие с деревянной текстурой на полу, посадочные места и кресла, стилизованная панель управления.

По краям хромированные защитные бортики, соединяемые на крыше. По краям можно будет зафиксировать декоративные вейкборды с ботинками. Способ их крепления исключает потерю даже на виражах. Эту рамку можно использовать как ручку для переноски.

В тыльной части гибкая антенна, радиус удаления до 15 метров.

За перемещение HIPER Monaco отвечают два подвесных мотора. Они могут развивать скорость до 5 километров в час.

Помимо движения вперед, есть задний ход. Полезно для навигации и выезда на водную поверхность.

Весит лодка 500 граммов. Длина катера – 39 сантиметров. Комплектуется аккумулятором с емкостью 700 мАч.

Располагается под защитной крышкой с уплотнителем по периметру, предотвращая попадания воды внутрь. Прижимается с помощью пары фиксаторов, инструментов для открытия не требуется.

Сопровождается отдельной кнопкой питания. Находится она в тыльной части корпуса. Так можно будет не расходовать заряд аккумулятора при переноске.

Пульт ДУ

Заряжается с помощью компактного адаптера, подключаемого к USB. На полный цикл восстановления уходит 2 часа.В комплекте с лодкой идет пульт управления, использующий для соединения радиоканал 27 МГц. Выполнен из пластика синего цвета. Для него изначально предусмотрели в комплекте батарею 9V.

На лицевой стороне стилизация с приборами контроля параметров. Управляется при помощи двух стиков. Традиционный подход, когда левый отвечает за движение вперед и назад, а правый выполняет задачу руля поворачивая вправо и влево.

Тесты

Перед началом эксплуатации провели сеанс зарядки батареи. Процесс сборки для выезда на воду не занимает много времени и не требует специальных навыков. Пульт изначально настроен и привязан к катеру.

HIPER Monaco хорошо держится на воде, не переворачивается. Темп езды у нее размеренный. Под контролем взрослых можно будет давать управлять детям. Одного заряда батареи хватает на 12 минут игры.

Наши тестовые заезды проходили на озере в осеннее время года. Производитель отдельно предостерегает от использования в соленной воде. Первый заезд рекомендуем провести с осторожностью и не удаляя лодку на заметное расстояние. Плюс и в дальнейшем нужно будет учитывать, сохраняя дистанцию до 15 метров.

Итоги

HIPER Monaco – радиоуправляемый катер с невысокой стоимостью, хорошей маневренностью, простым управлением, привлекательным внешним видом, удобным способом зарядки от USB. Данную модель можно рассматривать в качестве подарка.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".