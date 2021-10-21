Обзор HIPER ROBERT H-OT14. Танцующий и поющий робот

Робототехника сейчас изучается и привлекает внимание не только профессионалов или студентов технических вузов, но и часто появляется в виде дополнительных или постоянных занятий в программах школ и детских садов. Программирование действий и создание проектов разной сложности на разных платформах начиная от LEGO и Adruino. Изучаемого сегодня робота HIPER ROBERT несмотря на развлекательную направленность, можно также использовать для изучения базовых программ с построением действий и движений.

Комплектация

Средняя стоимость – 7390 рублей. Для подобных моделей и возможностей это недорогой ценовой сегмент.Упакован в коробку из плотного картона с изображением робота, на обратной стороне приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает USB-C кабель, руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

«Роберт», а именно такое имя получил наш технологичный красавец, выполнен в виде андроида, в оформлении которого преобладают светлые цвета.

Круглая голова, на лицевой стороне которой под черной панелью скрываются два глаза. Цвет их подсветки можно настроить, выбрав из предлагаемого набора.

По краям уши, в которых интегрированы механические кнопки управления. В зависимости от длительности нажатия можно переключать треки или изменять громкость.

Еще одна клавиша на груди. Это кнопка включения, она же изменяет танец и ставит воспроизведение на паузу.

Высота HIPER ROBERT в районе 12 сантиметров. Вес 326 граммов. Свободно помещается на рабочем столе или полке.

Ноги с увеличенной площадью для обеспечения устойчивого положения даже в тех случаях, когда корпус наклонен в сторону и «Роберт» стоит только на одной ноге.

На спине зафиксирован рюкзак, являющийся общей частью корпуса, в котором расположен динамик мощностью 5 Вт.

В основании его защищенный слот для карты памяти формата microSD, установленный сюда накопитель не потеряется даже при выполнении самых оживленных танцевальных движений. Поддерживаются емкие накопители

Зарядка встроенной батареи проводится через разъем USB-C. В комплекте есть соответствующий кабель. В качестве источника можно использовать любой свободный USB.

Софт

Полностью заряженной батареи хватает на 4 часа воспроизведения музыки и выполнения движений.Для дистанционного управления HIPER ROBERT оснащен модулем Bluetooth 4.2. С момента соединения со смартфоном или планшетом появляется возможность вывода звука на встроенный в него динамик. Определяется именно как акустический элемент.

Но для него есть и бесплатное приложение «Robert». Мы проверяли работу с Android и iOS устройствам. Стабильное и устойчивое соединение на разных платформах. Из особенностей, которые заметили и передали разработчиками – некорректное масштабирование интерфейса на планшетах iPad.

В главном его окне выводятся изображение робота, его имя, статус соединения, кнопки дистанционного управления и создания программы.

В ручном управлении можно выбрать один из семи цветов для глаз, перемещать шагами в четырех направлениях. Жесты руками, ногами или комбинацией из них.

Тесты

Тест звука HIPER ROBERT

В разделе программирования выбирается одна из 12 мелодий и необходимые действия. После завершения можно просмотреть работу созданного сценария и сохранить для дальнейшего воспроизведения.Использовать HIPER ROBERT можно в нескольких сценариях. Наиболее часто за время тестов выводили на него звук, как на портативную колонку. Так любимые композиции сопровождаются ритмичными действиями. И на удивление, разработчикам удается точно передавать движениями темп и настроение воспроизводимых композиций.Есть запас по громкости, достаточный для размещения его на столе и прослушивания. Из минусов слышны действия моторов при быстрых движениях, но со временем перестаешь их замечать.

Как и отмечали выше, эту модель можно использовать как базовый уровень для изучения создания сценариев ребенком или подростком. От простых сценариев до сложных комбинаций с движениями, световой индикацией и скоростью. Все это можно сразу наблюдать после завершения настройки.

Итоги

HIPER ROBERT – танцующий робот со встроенной акустикой мощностью 5 Вт в качестве источника звука, который поддерживает как Bluetooth, так и считывает треки с карты памяти. Футуристично внешнее исполнение, хорошие показатели автономной работы, поддержка емких накопителей, разнообразие движений, звуков и светового оформления. Помимо прослушивания музыки он может увлечь владельца базовыми навыками программирования.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".