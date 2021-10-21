Обзор HIPER ROBERT H-OT14. Танцующий и поющий робот

Средняя стоимость – 7390 рублей. Для подобных моделей и возможностей это недорогой ценовой сегмент.
Круглая голова, на лицевой стороне которой под черной панелью скрываются два глаза. Цвет их подсветки можно настроить, выбрав из предлагаемого набора.
По краям уши, в которых интегрированы механические кнопки управления. В зависимости от длительности нажатия можно переключать треки или изменять громкость.
Еще одна клавиша на груди. Это кнопка включения, она же изменяет танец и ставит воспроизведение на паузу.
Высота HIPER ROBERT в районе 12 сантиметров. Вес 326 граммов. Свободно помещается на рабочем столе или полке.
Ноги с увеличенной площадью для обеспечения устойчивого положения даже в тех случаях, когда корпус наклонен в сторону и «Роберт» стоит только на одной ноге.
На спине зафиксирован рюкзак, являющийся общей частью корпуса, в котором расположен динамик мощностью 5 Вт.
В основании его защищенный слот для карты памяти формата microSD, установленный сюда накопитель не потеряется даже при выполнении самых оживленных танцевальных движений. Поддерживаются емкие накопители
Зарядка встроенной батареи проводится через разъем USB-C. В комплекте есть соответствующий кабель. В качестве источника можно использовать любой свободный USB.
Полностью заряженной батареи хватает на 4 часа воспроизведения музыки и выполнения движений.
Но для него есть и бесплатное приложение «Robert». Мы проверяли работу с Android и iOS устройствам. Стабильное и устойчивое соединение на разных платформах. Из особенностей, которые заметили и передали разработчиками – некорректное масштабирование интерфейса на планшетах iPad.
В главном его окне выводятся изображение робота, его имя, статус соединения, кнопки дистанционного управления и создания программы.
В ручном управлении можно выбрать один из семи цветов для глаз, перемещать шагами в четырех направлениях. Жесты руками, ногами или комбинацией из них.
В разделе программирования выбирается одна из 12 мелодий и необходимые действия. После завершения можно просмотреть работу созданного сценария и сохранить для дальнейшего воспроизведения.
Как и отмечали выше, эту модель можно использовать как базовый уровень для изучения создания сценариев ребенком или подростком. От простых сценариев до сложных комбинаций с движениями, световой индикацией и скоростью. Все это можно сразу наблюдать после завершения настройки.