Обзор HIPER ROBERT H-OT14. Танцующий и поющий робот

Робототехника сейчас изучается и привлекает внимание не только профессионалов или студентов технических вузов, но и часто появляется в виде дополнительных или постоянных занятий в программах школ и детских садов. Программирование действий и создание проектов разной сложности на разных платформах начиная от LEGO и Adruino. Изучаемого сегодня робота HIPER ROBERT несмотря на развлекательную направленность, можно также использовать для изучения базовых программ с построением действий и движений.

HIPER ROBERT H-OT14

Средняя стоимость – 7390 рублей. Для подобных моделей и возможностей это недорогой ценовой сегмент.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением робота, на обратной стороне приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает USB-C кабель, руководство пользователя на русском языке.

HIPER ROBERT H-OT14

Внешний вид

«Роберт», а именно такое имя получил наш технологичный красавец, выполнен в виде андроида, в оформлении которого преобладают светлые цвета.

HIPER ROBERT H-OT14

Круглая голова, на лицевой стороне которой под черной панелью скрываются два глаза. Цвет их подсветки можно настроить, выбрав из предлагаемого набора.

HIPER ROBERT H-OT14

По краям уши, в которых интегрированы механические кнопки управления. В зависимости от длительности нажатия можно переключать треки или изменять громкость.

HIPER ROBERT H-OT14

Еще одна клавиша на груди. Это кнопка включения, она же изменяет танец и ставит воспроизведение на паузу.

HIPER ROBERT H-OT14

Высота HIPER ROBERT в районе 12 сантиметров. Вес 326 граммов. Свободно помещается на рабочем столе или полке.

HIPER ROBERT H-OT14

Ноги с увеличенной площадью для обеспечения устойчивого положения даже в тех случаях, когда корпус наклонен в сторону и «Роберт» стоит только на одной ноге.

HIPER ROBERT H-OT14

На спине зафиксирован рюкзак, являющийся общей частью корпуса, в котором расположен динамик мощностью 5 Вт.

HIPER ROBERT H-OT14

В основании его защищенный слот для карты памяти формата microSD, установленный сюда накопитель не потеряется даже при выполнении самых оживленных танцевальных движений. Поддерживаются емкие накопители

HIPER ROBERT H-OT14

Зарядка встроенной батареи проводится через разъем USB-C. В комплекте есть соответствующий кабель. В качестве источника можно использовать любой свободный USB.

HIPER ROBERT H-OT14

Полностью заряженной батареи хватает на 4 часа воспроизведения музыки и выполнения движений.

Софт

Для дистанционного управления HIPER ROBERT оснащен модулем Bluetooth 4.2. С момента соединения со смартфоном или планшетом появляется возможность вывода звука на встроенный в него динамик. Определяется именно как акустический элемент.

HIPER ROBERT H-OT14

Но для него есть и бесплатное приложение «Robert». Мы проверяли работу с Android и iOS устройствам. Стабильное и устойчивое соединение на разных платформах. Из особенностей, которые заметили и передали разработчиками – некорректное масштабирование интерфейса на планшетах iPad.

HIPER ROBERT H-OT14

В главном его окне выводятся изображение робота, его имя, статус соединения, кнопки дистанционного управления и создания программы.

HIPER ROBERT H-OT14

В ручном управлении можно выбрать один из семи цветов для глаз, перемещать шагами в четырех направлениях. Жесты руками, ногами или комбинацией из них.

HIPER ROBERT H-OT14

В разделе программирования выбирается одна из 12 мелодий и необходимые действия. После завершения можно просмотреть работу созданного сценария и сохранить для дальнейшего воспроизведения.

Тесты

Использовать HIPER ROBERT можно в нескольких сценариях. Наиболее часто за время тестов выводили на него звук, как на портативную колонку. Так любимые композиции сопровождаются ритмичными действиями. И на удивление, разработчикам удается точно передавать движениями темп и настроение воспроизводимых композиций.

Тест звука HIPER ROBERT

Есть запас по громкости, достаточный для размещения его на столе и прослушивания. Из минусов слышны действия моторов при быстрых движениях, но со временем перестаешь их замечать.

HIPER ROBERT H-OT14

Как и отмечали выше, эту модель можно использовать как базовый уровень для изучения создания сценариев ребенком или подростком. От простых сценариев до сложных комбинаций с движениями, световой индикацией и скоростью. Все это можно сразу наблюдать после завершения настройки.

HIPER ROBERT H-OT14

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER ROBERT – танцующий робот со встроенной акустикой мощностью 5 Вт в качестве источника звука, который поддерживает как Bluetooth, так и считывает треки с карты памяти. Футуристично внешнее исполнение, хорошие показатели автономной работы, поддержка емких накопителей, разнообразие движений, звуков и светового оформления. Помимо прослушивания музыки он может увлечь владельца базовыми навыками программирования.
HIPER ROBERT получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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