Обзор HIPER Roller Dancer. Маневренная радиоуправляемая машинка с гироскопом

Тестируемая сегодня радиоуправляемая машина HIPER Roller Dancer не будет простаивать в зимнее время, позволяя наслаждаться трюками, не выходя из квартиры. Ее же в отличие от трех рассмотренных ранее машин этого производителя, можно рассматривать для покупки подросткам. Из особенностей ее выделяются вертикальная езда или вращение, световые эффекты и встроенный гироскоп.

HIPER Roller Dancer

Средняя стоимость – 3290 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с примерами трюков в исполнении этого автомобиля. комплект ее включает аккумулятор, кабель для ее зарядки, пульт ДУ, отвертка с крестовиной, пульт ДУ, машинку, руководство пользователя и гарантийный талон.

HIPER Roller Dancer

HIPER Roller Dancer обзор

Пульт ДУ

В комплекте идет компактный пульт ДУ, выполненный в виде космического челнока. В оформлении сочетаются черный и серебристый цвет.

HIPER Roller Dancer

Для его работы требуется установка двух пальчиковых батареек. Крышка отсека дополнительно защищена винтом с крестовой шляпкой.

HIPER Roller Dancer

Он изначально настроен и привязан к автомобилю. На лицевой стороне два стика. Левый отвечает за движение вперед и назад. Правый – повороты вправо и влево. Дополнен этот набор кнопками переключения режима гироскопа и включения демо режима.

HIPER Roller Dancer

Пульт легкий и компактный. Дает дальность до 35 метров, этого с запасом не только для движения по квартире или на улице.

HIPER Roller Dancer

Внешний вид

Габариты у автомобиля тоже компактные. Вместе с пультом они легко помещаются в рюкзаке или сумке.

HIPER Roller Dancer

Длина корпуса 16 сантиметров. Для оформления выбраны яркие цвета. Выглядит HIPER Roller Dancer эффектно.

HIPER Roller Dancer

На крышке зона с логотипом бренда и названием модули. Есть декоративные элементы из полупрозрачного пластика, подсвечиваемые во время работы.

HIPER Roller Dancer

Сам корпус и его исполнение симметричное. Перемещаться он может на одной из двух сторон. Это позволяет не терять управление и возможность движения при переворотах.

HIPER Roller Dancer

Диаметр колес с полыми шинами больше по высоте чем корпус. Это еще один плюс в пользу маневренности.

HIPER Roller Dancer

На покрышках есть текстурные накладки, улучшающие сцепление с разными типами поверхностей. Они же хорошо гасят неровности дороги.

HIPER Roller Dancer

Отсек для аккумулятора типа Li-Ion 3.7В с емкостью 500 мАч защищен крышкой с винтовой фиксацией. Исключено его случайное падение при трясках. В режиме ожидания можно отключить питание при помощи тумблера на боковой грани.

HIPER Roller Dancer

Зарядить можно от сетевого адаптера смартфона или доступного у ПК и ноутбука. Полного заряда хватает на 17 минут, восстановление отнимает 2 часа.

HIPER Roller Dancer

Управлять HIPER Roller Dancer, можно не выходя из квартиры. Перемещается по полу в горизонтальном или вертикальном положении.

HIPER Roller Dancer

Нажатием на кнопку гироскопа встает на два колеса и в этом положении может двигаться. Она умеет вращаться на 360 градусов.

HIPER Roller Dancer

В сухую погоду владелец сможет не ограничиваться квартирой, взяв ее с собой на улицу, включая езду по грунтовке.

HIPER Roller Dancer

Максимально данный автомобиль развивает до 10 км/ч. Скорость не основная стихия этой модельки, но те трюки которая она умеет выполнять с лихвой закрывает этот недостаток.

HIPER Roller Dancer

Сами эффекты и трюки дополняет подсветка во время работы. В вечернее время эффектность выполнения маневров повышается. На нажатия и смещение стиков на пульте автомобиль реагирует без заметных задержек.

Итоги

HIPER Roller Dancer – отличный вариант порадовать себя любимого или подростка без заметных затрат. Возможность езды в помещении и на улице, горизонтальное и вертикальное движение, встроенный гироскоп, подсветка и эффекты, хорошая автономность, простая зарядка от USB.
Комментарии и отзывы HIPER Roller Dancer
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