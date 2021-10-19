Обзор HIPER Roller Dancer. Маневренная радиоуправляемая машинка с гироскопом

Средняя стоимость – 3290 рублей.
Для его работы требуется установка двух пальчиковых батареек. Крышка отсека дополнительно защищена винтом с крестовой шляпкой.
Он изначально настроен и привязан к автомобилю. На лицевой стороне два стика. Левый отвечает за движение вперед и назад. Правый – повороты вправо и влево. Дополнен этот набор кнопками переключения режима гироскопа и включения демо режима.
Пульт легкий и компактный. Дает дальность до 35 метров, этого с запасом не только для движения по квартире или на улице.
Длина корпуса 16 сантиметров. Для оформления выбраны яркие цвета. Выглядит HIPER Roller Dancer эффектно.
На крышке зона с логотипом бренда и названием модули. Есть декоративные элементы из полупрозрачного пластика, подсвечиваемые во время работы.
Сам корпус и его исполнение симметричное. Перемещаться он может на одной из двух сторон. Это позволяет не терять управление и возможность движения при переворотах.
Диаметр колес с полыми шинами больше по высоте чем корпус. Это еще один плюс в пользу маневренности.
На покрышках есть текстурные накладки, улучшающие сцепление с разными типами поверхностей. Они же хорошо гасят неровности дороги.
Отсек для аккумулятора типа Li-Ion 3.7В с емкостью 500 мАч защищен крышкой с винтовой фиксацией. Исключено его случайное падение при трясках. В режиме ожидания можно отключить питание при помощи тумблера на боковой грани.
Зарядить можно от сетевого адаптера смартфона или доступного у ПК и ноутбука. Полного заряда хватает на 17 минут, восстановление отнимает 2 часа.
Управлять HIPER Roller Dancer, можно не выходя из квартиры. Перемещается по полу в горизонтальном или вертикальном положении.
Нажатием на кнопку гироскопа встает на два колеса и в этом положении может двигаться. Она умеет вращаться на 360 градусов.
В сухую погоду владелец сможет не ограничиваться квартирой, взяв ее с собой на улицу, включая езду по грунтовке.
Максимально данный автомобиль развивает до 10 км/ч. Скорость не основная стихия этой модельки, но те трюки которая она умеет выполнять с лихвой закрывает этот недостаток.
Сами эффекты и трюки дополняет подсветка во время работы. В вечернее время эффектность выполнения маневров повышается. На нажатия и смещение стиков на пульте автомобиль реагирует без заметных задержек.