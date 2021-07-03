Обзор HIPER Shadow FPV. Недорогой квадрокоптер с камерой

Приобрести его можно в ключевых российских магазинах. Со средней стоимостью 6 200 рублей.
Комплект включает дополнительный набор пропеллеров желтого цвета, защиту для них, крестовую отвертку, пульт управления, инструкцию на русском языке.
Классическая конструкция для такого типа пилотируемых средств. Основной корпус и четыре направленных в сторону луча с двигателями.
Основным материалом выступает ударопрочный пластик черного цвета. Пропеллеры окрашены в оранжевый, улучшая видимость при полетах на удалении от оператора.
Пропеллеры крепятся к осям с помощью винтов. Суммарно с комплектными есть два набора, позволяя заменить при повреждении.
На основании каждого из лучей HIPER Shadow FPV посадочные ножки с подсвечиваемыми зонами. Светятся красным или зеленым в зависимости от стороны.
С тыльной стороны скрывается слот для карты памяти формата microSD. Она используется для хранения фото и видеофайлов, записанных в ходе полетов.
На фронтальной части по центру объектив с защитным стеклом. Он без системы стабилизации и не поддерживает изменение угла съемки, ожидаемо с учетом цены.
Выведена кнопка питания. Включается и выключается длительным нажатием на нее.
Аккумулятор скрывается под крышкой. Зарядный USB-кабель подсоединяется напрямую к батарейке.
В комплекте с квадрокоптером идет пульт управления с фиксатором под смартфон. Крепление телескопическое, подходит под смартфоны с разной диагональю экрана.
Классический набор элементов дополнен триммером курса, возврата одной кнопки, триммер крена и тангажа.
Питается пульт от четырех ААА батареек. Они в комплект не входят. Крышка отсека дополнительно зажимается винтом.
С телефона нужно будет подключиться к точке доступа, активируемой дроном. Выводится потоковое изображение с камеры и дополнительные элементы управления.
Записанные на карту памяти файлы можно просмотреть и перенести в память телефона.
HIPER Shadow FPV прост в освоении, плюс сам производитель в комплектной инструкции подробно описал особенности управления, калибровки и корректировки положения.
Левый стик отвечает за набор высоты и снижение, а также повороты вправо и влево. Правый стик за полет вперед и назад, а также смещение в стороны.
Дополнительно можно проводить триммирование с дрейфом вперед и назад, боком и разворотами. Эти элементы используются для корректировки смещения коптера в нейтральном положении ручек. Оптимально проводить настройку на открытой местности с достаточным местом на маневры.
Несмотря на то что эта модель не попадает под ограничения законодательства не рекомендуем летать рядом с людьми и выбирать, особенно на этапе обучения, городскую застройку.
Комплектный пульт дает возможность удаляться на 60 метров в условиях открытой местности. На команды реагирует без заметных задержек, связь не теряет. Можно выполнять трюки с разворотами и кульбитами.
Поддерживается съемка в HD-разрешении. На какие-то шедевры аэросъемки рассчитывать не стоит, но как предоставляемая возможность интересно.