Обзор HIPER Shadow FPV. Недорогой квадрокоптер с камерой

Пилотирование редко кого может оставить равнодушным. Но как и любой навык он требует времени на освоение и зачастую этап обучения заканчивается плачевными результатами для пилотируемого средства. Тестируемый сегодня HIPER Shadow FPV относится к недорогому ценовому сегменту и он может стать хорошей основой для освоения управления квадрокоптерами, а также в целом порадовать не только подростков, но и взрослых.

Комплектация

Приобрести его можно в ключевых российских магазинах. Со средней стоимостью 6 200 рублей.Упакован в ярко-оформленную коробку из плотного картона, внутри которой зафиксирован в прозрачный пластик, предотвращающий повреждения при транспортировке.

Внешний вид

Комплект включает дополнительный набор пропеллеров желтого цвета, защиту для них, крестовую отвертку, пульт управления, инструкцию на русском языке.Его вес с установленным аккумулятором составляет 156 граммов. Он не попадает под ограничения российского законодательства.

Классическая конструкция для такого типа пилотируемых средств. Основной корпус и четыре направленных в сторону луча с двигателями.

Основным материалом выступает ударопрочный пластик черного цвета. Пропеллеры окрашены в оранжевый, улучшая видимость при полетах на удалении от оператора.

Пропеллеры крепятся к осям с помощью винтов. Суммарно с комплектными есть два набора, позволяя заменить при повреждении.

На основании каждого из лучей HIPER Shadow FPV посадочные ножки с подсвечиваемыми зонами. Светятся красным или зеленым в зависимости от стороны.

С тыльной стороны скрывается слот для карты памяти формата microSD. Она используется для хранения фото и видеофайлов, записанных в ходе полетов.

На фронтальной части по центру объектив с защитным стеклом. Он без системы стабилизации и не поддерживает изменение угла съемки, ожидаемо с учетом цены.

Выведена кнопка питания. Включается и выключается длительным нажатием на нее.

Пульт

Аккумулятор скрывается под крышкой. Зарядный USB-кабель подсоединяется напрямую к батарейке.

В комплекте с квадрокоптером идет пульт управления с фиксатором под смартфон. Крепление телескопическое, подходит под смартфоны с разной диагональю экрана.

Классический набор элементов дополнен триммером курса, возврата одной кнопки, триммер крена и тангажа.

Софт

Питается пульт от четырех ААА батареек. Они в комплект не входят. Крышка отсека дополнительно зажимается винтом.Для iOS и Android доступно бесплатное приложение для визуального контроля и управления.

С телефона нужно будет подключиться к точке доступа, активируемой дроном. Выводится потоковое изображение с камеры и дополнительные элементы управления.

Тесты

Записанные на карту памяти файлы можно просмотреть и перенести в память телефона.

HIPER Shadow FPV прост в освоении, плюс сам производитель в комплектной инструкции подробно описал особенности управления, калибровки и корректировки положения.

Левый стик отвечает за набор высоты и снижение, а также повороты вправо и влево. Правый стик за полет вперед и назад, а также смещение в стороны.

Дополнительно можно проводить триммирование с дрейфом вперед и назад, боком и разворотами. Эти элементы используются для корректировки смещения коптера в нейтральном положении ручек. Оптимально проводить настройку на открытой местности с достаточным местом на маневры.

Несмотря на то что эта модель не попадает под ограничения законодательства не рекомендуем летать рядом с людьми и выбирать, особенно на этапе обучения, городскую застройку.

Комплектный пульт дает возможность удаляться на 60 метров в условиях открытой местности. На команды реагирует без заметных задержек, связь не теряет. Можно выполнять трюки с разворотами и кульбитами.

Тест съемки HIPER Shadow FPV

Итоги

Поддерживается съемка в HD-разрешении. На какие-то шедевры аэросъемки рассчитывать не стоит, но как предоставляемая возможность интересно.HIPER Shadow FPV - интересный вариант подарка для подростка, а также себя любимого, позволяющий при невысокой стоимости освоить особенности управления квадрокоптером. Дополнительный набор пропеллеров, съемная боковая защита, легкий вес, простой способ зарядки, возможность визуального контроля с экрана смартфона. Минусы условны и связаны со стоимостью, это смещение при ветре и низкое разрешение съемки.