Обзор HIPER Shadow FPV. Недорогой квадрокоптер с камерой

Пилотирование редко кого может оставить равнодушным. Но как и любой навык он требует времени на освоение и зачастую этап обучения заканчивается плачевными результатами для пилотируемого средства. Тестируемый сегодня HIPER Shadow FPV относится к недорогому ценовому сегменту и он может стать хорошей основой для освоения управления квадрокоптерами, а также в целом порадовать не только подростков, но и взрослых.

HIPER Shadow FPV

Приобрести его можно в ключевых российских магазинах. Со средней стоимостью 6 200 рублей.

Комплектация

Упакован в ярко-оформленную коробку из плотного картона, внутри которой зафиксирован в прозрачный пластик, предотвращающий повреждения при транспортировке.

HIPER Shadow FPV

Комплект включает дополнительный набор пропеллеров желтого цвета, защиту для них, крестовую отвертку, пульт управления, инструкцию на русском языке.

Внешний вид

Его вес с установленным аккумулятором составляет 156 граммов. Он не попадает под ограничения российского законодательства.

HIPER Shadow FPV

Классическая конструкция для такого типа пилотируемых средств. Основной корпус и четыре направленных в сторону луча с двигателями.

HIPER Shadow FPV

Основным материалом выступает ударопрочный пластик черного цвета. Пропеллеры окрашены в оранжевый, улучшая видимость при полетах на удалении от оператора.

HIPER Shadow FPV

Пропеллеры крепятся к осям с помощью винтов. Суммарно с комплектными есть два набора, позволяя заменить при повреждении.

HIPER Shadow FPV

На основании каждого из лучей HIPER Shadow FPV посадочные ножки с подсвечиваемыми зонами. Светятся красным или зеленым в зависимости от стороны.

HIPER Shadow FPV

С тыльной стороны скрывается слот для карты памяти формата microSD. Она используется для хранения фото и видеофайлов, записанных в ходе полетов.

HIPER Shadow FPV

На фронтальной части по центру объектив с защитным стеклом. Он без системы стабилизации и не поддерживает изменение угла съемки, ожидаемо с учетом цены.

HIPER Shadow FPV

Выведена кнопка питания. Включается и выключается длительным нажатием на нее.

HIPER Shadow FPV

Аккумулятор скрывается под крышкой. Зарядный USB-кабель подсоединяется напрямую к батарейке.

Пульт

HIPER Shadow FPV

В комплекте с квадрокоптером идет пульт управления с фиксатором под смартфон. Крепление телескопическое, подходит под смартфоны с разной диагональю экрана.

HIPER Shadow FPV

Классический набор элементов дополнен триммером курса, возврата одной кнопки, триммер крена и тангажа.

HIPER Shadow FPV

Питается пульт от четырех ААА батареек. Они в комплект не входят. Крышка отсека дополнительно зажимается винтом.

Софт

Для iOS и Android доступно бесплатное приложение для визуального контроля и управления.

HIPER Shadow FPV

С телефона нужно будет подключиться к точке доступа, активируемой дроном. Выводится потоковое изображение с камеры и дополнительные элементы управления.

HIPER Shadow FPV

Записанные на карту памяти файлы можно просмотреть и перенести в память телефона.

Тесты

HIPER Shadow FPV

HIPER Shadow FPV прост в освоении, плюс сам производитель в комплектной инструкции подробно описал особенности управления, калибровки и корректировки положения.

HIPER Shadow FPV

Левый стик отвечает за набор высоты и снижение, а также повороты вправо и влево. Правый стик за полет вперед и назад, а также смещение в стороны.

HIPER Shadow FPV

Дополнительно можно проводить триммирование с дрейфом вперед и назад, боком и разворотами. Эти элементы используются для корректировки смещения коптера в нейтральном положении ручек. Оптимально проводить настройку на открытой местности с достаточным местом на маневры.

HIPER Shadow FPV

Несмотря на то что эта модель не попадает под ограничения законодательства не рекомендуем летать рядом с людьми и выбирать, особенно на этапе обучения, городскую застройку.

HIPER Shadow FPV

Комплектный пульт дает возможность удаляться на 60 метров в условиях открытой местности. На команды реагирует без заметных задержек, связь не теряет. Можно выполнять трюки с разворотами и кульбитами.

HIPER Shadow FPV

Поддерживается съемка в HD-разрешении. На какие-то шедевры аэросъемки рассчитывать не стоит, но как предоставляемая возможность интересно.

Тест съемки HIPER Shadow FPV

Итоги

HIPER Shadow FPV - интересный вариант подарка для подростка, а также себя любимого, позволяющий при невысокой стоимости освоить особенности управления квадрокоптером. Дополнительный набор пропеллеров, съемная боковая защита, легкий вес, простой способ зарядки, возможность визуального контроля с экрана смартфона. Минусы условны и связаны со стоимостью, это смещение при ветре и низкое разрешение съемки.
Комментарии и отзывы HIPER Shadow FPV
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