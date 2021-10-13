Обзор HIPER TOP RACER (HCT-0024). Набор радиоуправляемых машин с эффектной погоней

Средняя стоимость – 3190 рублей.
Поставляются в коробке с эффектным оформлением и информацией на русском языке. Комплект включает два пульта управления, две машинки, аккумуляторы, батареи, инструкцию, два зарядных кабеля.
На лицевой стороне два стика. Левый отвечает за акселератор (перемещения вперед и назад), а правый за руль (повороты вправо и влево). В центре механический тумблер питания.
Разобрать с управлением будет несложно. Они изначально привязываются к автомобилю без проведения дополнительных настроек. Дальность стабильного соединения давала четкое управление на площадке с большой площадью (до 15 метров).
Форма корпуса пульта обеспечивает удобный и надежный хват, а также отсутствие необходимости смещать хват при эксплуатации.
Одна из них — это полицейский автомобиль, похожий Chevrolet Camaro. С интересным принтом.
Вторая спортивная машина с тюнингом. Вместе эта пара дает возможность играть в режиме полицейского и нарушителя.
Оба автомобиля выполнены из изноустойчивого пластика ABS. Они выдерживают столкновение друг с другом, а также препятствием.
Как и в случае с рассмотренным ранее автомобилем, стихия этих машин – асфальт и сухая ровная поверхность.
За перемещение отвечают колеса с литыми шинами. Нанесен протектор, улучшающий сцепление с дорогой.
Несмотря на качественный пластик злоупотреблять столкновения тоже не стоит. Здесь используется пластиковая рама, ожидаемо с учетом не высокой стоимости.
На основании можно обратить внимание на регулятор с возможностью смещения вправо или влево. Это своего рода развал-схождение, в зависимости от смещения корректируется смещение в соответствующее смещению сторону. Эту же регулировку можно использовать для улучшения дрифта.
Есть специальная планка – катапульта. Она опрокидывает автомобиль. Есть на двух автомобилях. Срабатывание при столкновении.
Батарейный отсек с крышкой, дополнительно фиксируемых с помощью крестовой отвертки. Комплектуется HIPER TOP RACER аккумулятором Ni-Cd с емкостью 700 мАч 3.6В.
Заряжается с помощью USB кабеля. В комплекте идет два кабеля, как результат оба автомобиля можно заряжать одновременно.
На одном заряде катались в среднем около 15 минут. Сам формат исполнения аккумулятора позволяет приобрести дополнительные, если планируются длительные сессии.
Подсветка фар и стилизованный выхлоп сбоку.