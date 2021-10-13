Обзор HIPER TOP RACER (HCT-0024). Набор радиоуправляемых машин с эффектной погоней

На прошлой неделе мы проводили тестирование радиоуправляемой машины HIPER Force HCT-0010, сегодня продолжая изучение модельной линейки в центре внимания будет набор HIPER Top Racer, состоящий сразу из двух автомобилей и двух пультов управления. Из интересного оборудования есть специальная планка катапульта и автоматический переворот при столкновении.

Комплектация

Средняя стоимость – 3190 рублей.

Поставляются в коробке с эффектным оформлением и информацией на русском языке. Комплект включает два пульта управления, две машинки, аккумуляторы, батареи, инструкцию, два зарядных кабеля.

Пульт ДУ

В комплекте идет два пульта управления выполненных в общей футуристичной стилистике. Питание осуществляют две АА-батарейки, хватает их на долго, устанавливаются в защищенный отсек.

На лицевой стороне два стика. Левый отвечает за акселератор (перемещения вперед и назад), а правый за руль (повороты вправо и влево). В центре механический тумблер питания.

Разобрать с управлением будет несложно. Они изначально привязываются к автомобилю без проведения дополнительных настроек. Дальность стабильного соединения давала четкое управление на площадке с большой площадью (до 15 метров).

Внешний вид и эксплуатация

Форма корпуса пульта обеспечивает удобный и надежный хват, а также отсутствие необходимости смещать хват при эксплуатации.Комплектуется HIPER TOP RACER двумя автомобилями. Выполнены они в разной стилистике.

Одна из них — это полицейский автомобиль, похожий Chevrolet Camaro. С интересным принтом.

Вторая спортивная машина с тюнингом. Вместе эта пара дает возможность играть в режиме полицейского и нарушителя.

Оба автомобиля выполнены из изноустойчивого пластика ABS. Они выдерживают столкновение друг с другом, а также препятствием.

Как и в случае с рассмотренным ранее автомобилем, стихия этих машин – асфальт и сухая ровная поверхность.

За перемещение отвечают колеса с литыми шинами. Нанесен протектор, улучшающий сцепление с дорогой.

Несмотря на качественный пластик злоупотреблять столкновения тоже не стоит. Здесь используется пластиковая рама, ожидаемо с учетом не высокой стоимости.

На основании можно обратить внимание на регулятор с возможностью смещения вправо или влево. Это своего рода развал-схождение, в зависимости от смещения корректируется смещение в соответствующее смещению сторону. Эту же регулировку можно использовать для улучшения дрифта.

Есть специальная планка – катапульта. Она опрокидывает автомобиль. Есть на двух автомобилях. Срабатывание при столкновении.

Батарейный отсек с крышкой, дополнительно фиксируемых с помощью крестовой отвертки. Комплектуется HIPER TOP RACER аккумулятором Ni-Cd с емкостью 700 мАч 3.6В.

Заряжается с помощью USB кабеля. В комплекте идет два кабеля, как результат оба автомобиля можно заряжать одновременно.

На одном заряде катались в среднем около 15 минут. Сам формат исполнения аккумулятора позволяет приобрести дополнительные, если планируются длительные сессии.

Итоги

Подсветка фар и стилизованный выхлоп сбоку.Невысокая стоимость HIPER TOP RACER делает этот набор отличным вариантом для игры с друзьями или взрослыми детьми. Простая подготовка к запуску, отсутствие дополнительных расходов для старта и эксплуатации, интересная стилизация «полиция – преступник», износоустойчивый пластик.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".