Обзор HIPER TOP RACER (HCT-0024). Набор радиоуправляемых машин с эффектной погоней

На прошлой неделе мы проводили тестирование радиоуправляемой машины HIPER Force HCT-0010, сегодня продолжая изучение модельной линейки в центре внимания будет набор HIPER Top Racer, состоящий сразу из двух автомобилей и двух пультов управления. Из интересного оборудования есть специальная планка катапульта и автоматический переворот при столкновении.

HIPER TOP RACER

Средняя стоимость – 3190 рублей.

Комплектация

HIPER TOP RACER

Поставляются в коробке с эффектным оформлением и информацией на русском языке. Комплект включает два пульта управления, две машинки, аккумуляторы, батареи, инструкцию, два зарядных кабеля.

HIPER TOP RACER

Пульт ДУ

В комплекте идет два пульта управления выполненных в общей футуристичной стилистике. Питание осуществляют две АА-батарейки, хватает их на долго, устанавливаются в защищенный отсек.

HIPER TOP RACER

На лицевой стороне два стика. Левый отвечает за акселератор (перемещения вперед и назад), а правый за руль (повороты вправо и влево). В центре механический тумблер питания.

HIPER TOP RACER

Разобрать с управлением будет несложно. Они изначально привязываются к автомобилю без проведения дополнительных настроек. Дальность стабильного соединения давала четкое управление на площадке с большой площадью (до 15 метров).

HIPER TOP RACER

Форма корпуса пульта обеспечивает удобный и надежный хват, а также отсутствие необходимости смещать хват при эксплуатации.

Внешний вид и эксплуатация

Комплектуется HIPER TOP RACER двумя автомобилями. Выполнены они в разной стилистике.

HIPER TOP RACER

Одна из них — это полицейский автомобиль, похожий Chevrolet Camaro. С интересным принтом.

HIPER TOP RACER

Вторая спортивная машина с тюнингом. Вместе эта пара дает возможность играть в режиме полицейского и нарушителя.

HIPER TOP RACER

Оба автомобиля выполнены из изноустойчивого пластика ABS. Они выдерживают столкновение друг с другом, а также препятствием.

HIPER TOP RACER

Как и в случае с рассмотренным ранее автомобилем, стихия этих машин – асфальт и сухая ровная поверхность.

HIPER TOP RACER

За перемещение отвечают колеса с литыми шинами. Нанесен протектор, улучшающий сцепление с дорогой.

HIPER TOP RACER

Несмотря на качественный пластик злоупотреблять столкновения тоже не стоит. Здесь используется пластиковая рама, ожидаемо с учетом не высокой стоимости.

HIPER TOP RACER

На основании можно обратить внимание на регулятор с возможностью смещения вправо или влево. Это своего рода развал-схождение, в зависимости от смещения корректируется смещение в соответствующее смещению сторону. Эту же регулировку можно использовать для улучшения дрифта.

HIPER TOP RACER

Есть специальная планка – катапульта. Она опрокидывает автомобиль. Есть на двух автомобилях. Срабатывание при столкновении.

HIPER TOP RACER

Батарейный отсек с крышкой, дополнительно фиксируемых с помощью крестовой отвертки. Комплектуется HIPER TOP RACER аккумулятором Ni-Cd с емкостью 700 мАч 3.6В.

HIPER TOP RACER

Заряжается с помощью USB кабеля. В комплекте идет два кабеля, как результат оба автомобиля можно заряжать одновременно.

HIPER TOP RACER

На одном заряде катались в среднем около 15 минут. Сам формат исполнения аккумулятора позволяет приобрести дополнительные, если планируются длительные сессии.

HIPER TOP RACER

Подсветка фар и стилизованный выхлоп сбоку.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorНевысокая стоимость HIPER TOP RACER делает этот набор отличным вариантом для игры с друзьями или взрослыми детьми. Простая подготовка к запуску, отсутствие дополнительных расходов для старта и эксплуатации, интересная стилизация «полиция – преступник», износоустойчивый пластик.
HIPER TOP RACER получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы HIPER TOP RACER
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