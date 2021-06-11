Обзор HYUNDAI HYMC-1611. Мультиварка с 15 автоматическими программами

Тестируемая сегодня мультиварка HYUNDAI HYMC-1611 поддерживает 15 автоматических программ и оснащен чашей объем 5 литров. Из особенностей отмечаются сенсорное управление, ЖК-дисплей и отложенный старт.

Комплектация

Ее можно приобрести в российских магазинах за 5 190 рублей.Поставляется в коробке с качественной полиграфией. Внутри зафиксирована пенопластом. Комплект включает мерный стаканчик, пластиковые ложку и лопатку, контейнер для готовки н пару, руководство пользователя.

Внешний вид

Аккуратное исполнение с сочетанием коричневого и черного цвета. Основным материалом выступает пластик.

Форма в виде капсулы с плавными линиями. Внешние поверхности с лакированным покрытием, убирать следы пальцев с него не проблематично.

Есть складная ручка, упрощающая переноску бытового прибора. В собранном состоянии она остается неприметной.

Крышка с отдельным блоком клапана. На лицевой стороне механический фиксатор. Открывается и закрывается плавно.

На тыльной стороне контейнер для сбора конденсата. Выполнен он из прозрачного пластика.

Сопровождается HYUNDAI HYMC-1611 керамической чашей объемом 5 литров. На внутреннюю ее сторону нанесена градуировка шагом в 0.5 литра.

На внутренней стороне съемный насадка из стали. По периметру силиконовый уплотнитель. Его можно будет снять для очистки.

Внутри камеры нагревательный элемент, равномерно распределяющий тепло по всему объему чаши.

Кабель питания съемки. Рядом с гнездом механический тумблер. Комплектный кабель с широким сечением и евровилкой с заземлением.

По центру фронтальной стороны символьно-цифровой дисплей. Разделен он на две основные части. В верхней зоне выводится информация по текущему статусу, температуре готовки и времени до завершения.

Ниже в виде отдельных плиток представлены 15 автоматических программ и одна программа «МУЛЬТИПОВАР».

Тесты

По периметру экрана распределены сенсорные кнопки, зоны которых обозначены наглядной и понятной индикацией.Предустановлен хороший набор автоматических программ, различающихся временем готовки и температурой. Включает он следующие предустановки: молочная каша, тушение, жарка, суп, на пару, макароны, томление, варка, выпечка, крупы, плов, йогурт, пицца, хлеб и десерты. В режиме «МУЛЬТИПОВАР» можно задать собственный пресет.

Помимо этого можно изменить температуру и время для выбранного режима. Поддерживается отложенный старт через заданный интервал времени. HYUNDAI HYMC-1611 можно использовать и для разогрева уже готовой еды.

Мы за время тестирования использовали для готовки разных блюд. Приготовленный в ней куриный суп лапша в сравнение с готовкой в кастрюле на варочной панели получается насыщенным. Лучше раскрывается вкус ингредиентов. Все этапы готовки, включая зажарку можно проводить с помощью встроенных программ.

Итоги

Некоторое время мультиварка использовалась в бытовке мастерской. В ней варили первые и вторые блюда. Помимо традиционной кухни можно готовить овощи и продукты на пару, для этого в комплекте есть съемный пластиковый контейнер с перфорацией на дне.HYUNDAI HYMC-1611 – мультиварка с большим количеством встроенных программ, отложенным стартом, керамической чашей объемом 5 литров, наглядным дисплеем, режимами разогрева и МУЛЬТИПОВАР. Успешно справляется с готовкой разных типов блюд, включая выпекание десертов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".