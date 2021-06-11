Обзор HYUNDAI HYMC-1611. Мультиварка с 15 автоматическими программами

Тестируемая сегодня мультиварка HYUNDAI HYMC-1611 поддерживает 15 автоматических программ и оснащен чашей объем 5 литров. Из особенностей отмечаются сенсорное управление, ЖК-дисплей и отложенный старт.

HYUNDAI HYMC-1611

Ее можно приобрести в российских магазинах за 5 190 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке с качественной полиграфией. Внутри зафиксирована пенопластом. Комплект включает мерный стаканчик, пластиковые ложку и лопатку, контейнер для готовки н пару, руководство пользователя.

HYUNDAI HYMC-1611

Внешний вид

Аккуратное исполнение с сочетанием коричневого и черного цвета. Основным материалом выступает пластик.

HYUNDAI HYMC-1611

Форма в виде капсулы с плавными линиями. Внешние поверхности с лакированным покрытием, убирать следы пальцев с него не проблематично.

HYUNDAI HYMC-1611

Есть складная ручка, упрощающая переноску бытового прибора. В собранном состоянии она остается неприметной.

HYUNDAI HYMC-1611

Крышка с отдельным блоком клапана. На лицевой стороне механический фиксатор. Открывается и закрывается плавно.

HYUNDAI HYMC-1611

На тыльной стороне контейнер для сбора конденсата. Выполнен он из прозрачного пластика.

HYUNDAI HYMC-1611

Сопровождается HYUNDAI HYMC-1611 керамической чашей объемом 5 литров. На внутреннюю ее сторону нанесена градуировка шагом в 0.5 литра.

HYUNDAI HYMC-1611

На внутренней стороне съемный насадка из стали. По периметру силиконовый уплотнитель. Его можно будет снять для очистки.

HYUNDAI HYMC-1611

Внутри камеры нагревательный элемент, равномерно распределяющий тепло по всему объему чаши.

HYUNDAI HYMC-1611

Кабель питания съемки. Рядом с гнездом механический тумблер. Комплектный кабель с широким сечением и евровилкой с заземлением.

HYUNDAI HYMC-1611

По центру фронтальной стороны символьно-цифровой дисплей. Разделен он на две основные части. В верхней зоне выводится информация по текущему статусу, температуре готовки и времени до завершения.

HYUNDAI HYMC-1611

Ниже в виде отдельных плиток представлены 15 автоматических программ и одна программа «МУЛЬТИПОВАР».

HYUNDAI HYMC-1611

По периметру экрана распределены сенсорные кнопки, зоны которых обозначены наглядной и понятной индикацией.

Тесты

Предустановлен хороший набор автоматических программ, различающихся временем готовки и температурой. Включает он следующие предустановки: молочная каша, тушение, жарка, суп, на пару, макароны, томление, варка, выпечка, крупы, плов, йогурт, пицца, хлеб и десерты. В режиме «МУЛЬТИПОВАР» можно задать собственный пресет.

HYUNDAI HYMC-1611

Помимо этого можно изменить температуру и время для выбранного режима. Поддерживается отложенный старт через заданный интервал времени. HYUNDAI HYMC-1611 можно использовать и для разогрева уже готовой еды.

HYUNDAI HYMC-1611

Мы за время тестирования использовали для готовки разных блюд. Приготовленный в ней куриный суп лапша в сравнение с готовкой в кастрюле на варочной панели получается насыщенным. Лучше раскрывается вкус ингредиентов. Все этапы готовки, включая зажарку можно проводить с помощью встроенных программ.

HYUNDAI HYMC-1611

Некоторое время мультиварка использовалась в бытовке мастерской. В ней варили первые и вторые блюда. Помимо традиционной кухни можно готовить овощи и продукты на пару, для этого в комплекте есть съемный пластиковый контейнер с перфорацией на дне.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHYUNDAI HYMC-1611 – мультиварка с большим количеством встроенных программ, отложенным стартом, керамической чашей объемом 5 литров, наглядным дисплеем, режимами разогрева и МУЛЬТИПОВАР. Успешно справляется с готовкой разных типов блюд, включая выпекание десертов.
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Комментарии и отзывы HYUNDAI HYMC-1611
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