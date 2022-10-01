Обзор HYUNDAI HYMC-2407. Стильная мультиварка-скороварка за разумный прайс

Мультиварка уже давно для многих стала незаменимым бытовым прибором на кухне. Еще более практичным устройством является мультиварка-скороварка, которая благодаря создаваемому повышенному давлению способна ощутимо быстрее готовить. Сегодняшним нашим героем стала модель HYUNDAI HYMC-2407, обладающая 22 программами, мощностью 1000 Вт, чашей на 6 литров и функцией отложенного старта до 24 часа.

Комплектация

HYUNDAI HYMC-2407 поставляется в коробке из плотного картона с нанесением сверху полиграфии. Внутри нее находятся сама мультиварка-скороварка, чаша объемом 6 литров, съемная крышка, мерный стакан, пластиковая ложка, лопатка, контейнер для сбора конденсата, подставка для приготовления блюд на пару, кабель питания и руководство пользователя.

Внешний вид

В случае с HYUNDAI HYMC-2407 сразу видно, что производитель сильно поработал над дизайном. На его корпусе нет никаких вызывающих элементов, все выглядит аккуратно и гармонично. Со стороны она чем-то напоминает футуристичную кастрюлю. Корпус данной мультиварки-скороварки выполнен из глянцевого пластика черного цвета. Разводы от пальцев на нем собираются довольно легко, но они таким же быстрым образом удаляются обычной тряпкой.

Панель управления вызывает только положительные впечатления. Она состоит из небольшого дисплея и ряда кнопок. Все устроено интуитивно-понятно, поэтому в ее устройстве можно разобраться даже без инструкции, но почитать ее все-таки стоит.

По бокам мультиварки имеются ручки для ее переноски. Решение крайне удобное. Вес модели не сказать, что большой — 5 кг.

Как и у большинства мультиварок-скороварок верхняя крышка здесь съемная. В целом, это плюс ведь таким образом ее проще мыть. По центру крышки находится кнопка. При ее нажатии происходит принудительный отвод пара из клапана. Он к слову, расположился здесь же на крышке, только с краю.

Внутренний отсек полностью металлический. Внизу в основании находится нагревательный элемент с датчиком температуры.

Процесс готовки происходит в чаше с антипригарным покрытием с общим объемов 6 литров. Ее можно спокойно стирать в посудомоечной машине, но чистить металлической щеткой естественно нельзя.

На заднюю сторону мультиварки вывели небольшой контейнер для сбора конденсата, а также разъем для кабеля питания.

Снизу конструкции расположились четыре прорезиненные ножки и вентиляционные отверстия.

Управление

На панели управления для быстрого доступа есть 5 режимов: ручной, молочная каша, медленная варка, су вид и плов. Все остальные 17 программ находятся в меню. Перемещение по нему происходит посредством поочередного нажатия на одноименную кнопку «Меню». Проще говоря, до нужной программы нужно «докликать». К примеру, чтобы активировать программу тушения нужно нажать на кнопку «Меню» три раза.После того как вы определились с нужным режимом, можно на свое усмотрение подкорректировать время готовки. Делается это при помощи стрелок «<» и «>». У каждой программы свой шаг регулировки времени. Для большей наглядности мы вывели таблицу со всеми режимами.Спустя 3 секунды после того режим был выбран мультиварка автоматически начнет работать.

Тесты

Мощность HYUNDAI HYMC-2407 составляет 1000 Вт. Чтобы убедиться, как мультиварка-скороварка работает на деле, мы приготовили несколько наиболее популярных блюд. Мы начали с овсяной каши на молоке. Для ее приготовления было взято 70 грамм крупы, 440 мл. молока, 20 грамм масла и соль по вкусу. На ее приготовление понадобилось всего 12 минут. Спустя это время у нас вышла нежнейшая каша за счет повышенного давления. Перед тем, как открыть крышку необходимо зажать центральную кнопку, чтобы все созданное лишнее давление было выведено.Также все ингредиенты можно заранее закинуть в мультиварку и благодаря функции отложенный старт отсрочить процесс готовки. Таким образом, утром HYUNDAI HYMC-2407 начнет самостоятельно готовить свежую ароматную кашу.

Следующими на очереди стали котлеты на пару из индейки. Мы выбрали соответствующий режим, залили литр воды и установили металлическую полку. Спустя 10 минут у нас вышли пышные мягкие котлеты, приготовленные без капли масла.

Далее мы перешли к приготовлению борща. Для начала отварили говяжий бульон. На это понадобилось всего 30 минут благодаря тому же повышенную давлению. К слову, во время готовки давление может достигать аж 70 кПа. В случае чего система самостоятельно выпустит излишний пар через клапан.

В самом конце осталось процедить бульон, добавить в него зажарку, мясо, картофель, капусту и свеклу. Через 30 минут у нас вышел вкусный красивый борщ.

Итоги

HYUNDAI HYMC-2407 продемонстрировала себя, как достойную мультиварку-скороварку без каких-либо подводных камней. У нее привлекательный дизайн, удобные ручки на корпусе для переноски, большая чаша на 6 литров, есть 22 встроенные программы, интуитивно-понятное управление и надежный клапан для вывода давления. Все эти доводы делают данную модель привлекательным вариантом для покупки, особенно за свой ценник. К ее минусам стоит отнести отсутствие комплектной книги рецептов.