Обзор Hyundai MIO-HY051. Недорогая мини-печь

Традиционное сейчас сочетание варочной панели и духовки есть возможность поставить далеко не всегда, это и ограниченное место в квартирах, изначальное отсутствие ниши под духовку, проживание в съемной квартире или частые переезды, да даже банальное отсутствие лишних средств на покупку встраиваемой техники. Для таких сценариев хорошим вариантом станут мини-печи, они стоят дешевле, предполагают возможность переноса и не требуют проведения монтажа. Как пример, тестируемая сегодня HYUNDAI MIO-HY051 с мощностью 1500 Вт поддерживает максимальную температуру нагрева до 230 градусов.

HYUNDAI MIO-HY051 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 4 990 рублей. Сопровождается двухлетней гарантией производителя.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением устройства и данными по ключевым особенностям. Стартовый набор включает противень, решетку, прихватку, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

Если ранее вы не сталкивались с подобным типом устройств, то по внешнему виду она близка к микроволновым печкам, но немногим больше по габаритам. На этом все сходства заканчиваются, принцип работы у этих устройств разный.

Выполнен в корпусе серебристого цвета. Основу составляет металл. На задней стенке выступ с установленным ограничителем.

Важно при установке не располагать устройство рядом со стенками, сохраняя возможность свободного отвода тепла. Это же касается близкого расположения к стене, именно для этого изначально предусмотрели выступ.

Большую часть площади лицевой стороны занимает стеклянная дверца с продолговатой ручкой. Открывается она без каких-либо дополнительных шарниров. Движение свободное.

Ручка с хромированной стилизацией вдоль всей длины. В нижней части нанесен логотип производителя.

Управляется HYUNDAI MIO-HY051 при помощи трех регуляторов, расположенных в ряд. Первый выставляет температуру, второй выставляет один из режимов, третий задает время работы. Контролировать можно при помощи светодиодного индикатора.

При срабатывании таймера издается хорошо слышимый звонок. В целом управление мини-печью интуитивное.

Стоит устройство на четырех пластиковых ножках. Расположение устойчивое. Место выхода кабеля снизу. Сечение широкое. Вилка с заземлением.

Внутренняя часть камеры из металла. По краям металлические направляющие для размещения решетки и противня.

Есть встроенная подсветка. Яркость лампы достаточна под объем камеры. При включении нагрева лампочка будет активна всегда, позволяя контролировать степень готовки.

Размещать посуду для готовки можно на комплектной решетке. Под нее выбирается одно из трех положений. Есть металлический противень черного цвета.

Снизу расположена съемная пластина. Она необходима для улавливания жира и последующего простого обслуживания.

Тесты

Максимальная мощность мини-печи составляет 1500 Вт. Эта мощность достигается в режимах с верхним и нижним нагревом. При выборе только одного из нагревов сокращается вдвое.

верхний нагрев,

нижний нагрев,

верхний нагрев с конвекцией,

нижний нагрев с конвекцией,

верхний и нижний нагрев с конвекцией.

С помощью регулятора для HYUNDAI MIO-HY051 можно выставить температурный режим от 90 до 230 градусов. При достижении температуры печь выключает нагрев, поддерживая его при остывании. Устройство предлагает пять режимов работы:Для примера приготовим стейки лосося с луком и имбирным соусом. Предварительно подготовив соус, его рецепт мы уже публиковали в одном из прошлых обзоров, смазали им поверхность стейков. Посолили и добавили измельченный лук.

Установили в мини-печь с режимом верхнего и нижнего нагрева. Для первых 5 минут выставлена температура в 210 градусов с предварительным нагревом печи. После достижения температуры установлен комплектный противень. По прошествии 5 минут со срабатыванием таймера, температура уменьшена до 180 градусов и добавлены еще 10 минут.

Пропекание рыбы равномерное. Крышка и корпус за это время нагревались умеренно. Посторонних запахов и шумов замечено не было.

Итоги по HYUNDAI MIO-HY051

HYUNDAI MIO-HY051 подойдет не только для разогрева уже готовых блюд, но и приготовления, включая выпекание. Таймер, несколько режимов работы, конвекция, широкий диапазон регулировки температур, аккуратный внешний вид, равномерный нагрев, комплектные решетка и противень, 2 года гарантии. В сегменте до 5000 рублей получаем добротный бытовой прибор.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".