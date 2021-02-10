Обзор Hyundai MIO-HY051. Недорогая мини-печь

Традиционное сейчас сочетание варочной панели и духовки есть возможность поставить далеко не всегда, это и ограниченное место в квартирах, изначальное отсутствие ниши под духовку, проживание в съемной квартире или частые переезды, да даже банальное отсутствие лишних средств на покупку встраиваемой техники. Для таких сценариев хорошим вариантом станут мини-печи, они стоят дешевле, предполагают возможность переноса и не требуют проведения монтажа. Как пример, тестируемая сегодня HYUNDAI MIO-HY051 с мощностью 1500 Вт поддерживает максимальную температуру нагрева до 230 градусов.

HYUNDAI MIO-HY051

Рекомендованная стоимость составляет 4 990 рублей. Сопровождается двухлетней гарантией производителя.

HYUNDAI MIO-HY051 обзор

Комплектация

HYUNDAI MIO-HY051

Упакована в коробку с изображением устройства и данными по ключевым особенностям. Стартовый набор включает противень, решетку, прихватку, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

HYUNDAI MIO-HY051

Внешний вид

Если ранее вы не сталкивались с подобным типом устройств, то по внешнему виду она близка к микроволновым печкам, но немногим больше по габаритам. На этом все сходства заканчиваются, принцип работы у этих устройств разный.

HYUNDAI MIO-HY051

Выполнен в корпусе серебристого цвета. Основу составляет металл. На задней стенке выступ с установленным ограничителем.

HYUNDAI MIO-HY051

Важно при установке не располагать устройство рядом со стенками, сохраняя возможность свободного отвода тепла. Это же касается близкого расположения к стене, именно для этого изначально предусмотрели выступ.

HYUNDAI MIO-HY051

Большую часть площади лицевой стороны занимает стеклянная дверца с продолговатой ручкой. Открывается она без каких-либо дополнительных шарниров. Движение свободное.

HYUNDAI MIO-HY051

Ручка с хромированной стилизацией вдоль всей длины. В нижней части нанесен логотип производителя.

HYUNDAI MIO-HY051

Управляется HYUNDAI MIO-HY051 при помощи трех регуляторов, расположенных в ряд. Первый выставляет температуру, второй выставляет один из режимов, третий задает время работы. Контролировать можно при помощи светодиодного индикатора.

HYUNDAI MIO-HY051

При срабатывании таймера издается хорошо слышимый звонок. В целом управление мини-печью интуитивное.

HYUNDAI MIO-HY051

Стоит устройство на четырех пластиковых ножках. Расположение устойчивое. Место выхода кабеля снизу. Сечение широкое. Вилка с заземлением.

HYUNDAI MIO-HY051

Внутренняя часть камеры из металла. По краям металлические направляющие для размещения решетки и противня.

HYUNDAI MIO-HY051

Есть встроенная подсветка. Яркость лампы достаточна под объем камеры. При включении нагрева лампочка будет активна всегда, позволяя контролировать степень готовки.

HYUNDAI MIO-HY051

Размещать посуду для готовки можно на комплектной решетке. Под нее выбирается одно из трех положений. Есть металлический противень черного цвета.

HYUNDAI MIO-HY051

Снизу расположена съемная пластина. Она необходима для улавливания жира и последующего простого обслуживания.

HYUNDAI MIO-HY051

Тесты

HYUNDAI MIO-HY051

Максимальная мощность мини-печи составляет 1500 Вт. Эта мощность достигается в режимах с верхним и нижним нагревом. При выборе только одного из нагревов сокращается вдвое.

HYUNDAI MIO-HY051

С помощью регулятора для HYUNDAI MIO-HY051 можно выставить температурный режим от 90 до 230 градусов. При достижении температуры печь выключает нагрев, поддерживая его при остывании. Устройство предлагает пять режимов работы:
  • верхний нагрев,
  • нижний нагрев,
  • верхний нагрев с конвекцией,
  • нижний нагрев с конвекцией,
  • верхний и нижний нагрев с конвекцией.
Для примера приготовим стейки лосося с луком и имбирным соусом. Предварительно подготовив соус, его рецепт мы уже публиковали в одном из прошлых обзоров, смазали им поверхность стейков. Посолили и добавили измельченный лук.

HYUNDAI MIO-HY051

Установили в мини-печь с режимом верхнего и нижнего нагрева. Для первых 5 минут выставлена температура в 210 градусов с предварительным нагревом печи. После достижения температуры установлен комплектный противень. По прошествии 5 минут со срабатыванием таймера, температура уменьшена до 180 градусов и добавлены еще 10 минут.

HYUNDAI MIO-HY051

Пропекание рыбы равномерное. Крышка и корпус за это время нагревались умеренно. Посторонних запахов и шумов замечено не было.

HYUNDAI MIO-HY051

HYUNDAI MIO-HY051

Итоги по HYUNDAI MIO-HY051

Золото. Выбор редакции MegaObzorHYUNDAI MIO-HY051 подойдет не только для разогрева уже готовых блюд, но и приготовления, включая выпекание. Таймер, несколько режимов работы, конвекция, широкий диапазон регулировки температур, аккуратный внешний вид, равномерный нагрев, комплектные решетка и противень, 2 года гарантии. В сегменте до 5000 рублей получаем добротный бытовой прибор.
HYUNDAI MIO-HY051 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы HYUNDAI MIO-HY051
Обзоры:
Лучшая микроволновка. Samsung MW5000TЛучшая микроволновка. Samsung MW5000T
Топ 5 практичных подарков близким на Новый Год. Jabra Elite 85tТоп 5 практичных подарков близким на Новый Год. Jabra Elite 85t
Обзор Clever&Clean HV-450 (5in1). Беспроводной пылесос с влажной и сухой уборкамиОбзор Clever&Clean HV-450 (5in1). Беспроводной пылесос с влажной и сухой уборками
Новости:
Обзор Candy Smart Pro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-Fi

В конце прошлого года мы провели детальное тестирование стирально...
Лучший робот-пылесос. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1S

Роботы-пылесосы перестали быть чем-то невероятным и удивительным, так как они все чаще встречаются дома и...
Обзор HAIER HG-701. Продуманный электрогриль для любых блюд

В период пандемии все мы начали в разы больше проводить времени дома и это является самым подходящим моме...
Обзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с 2K QHD и GPS-информаторомОбзор Mio MiVue 812. Видеорегистратор с 2K QHD и GPS-информатором
Лучшие пусковые устройства для автомобиля. CARKU Pro-60Лучшие пусковые устройства для автомобиля. CARKU Pro-60
Обзор TP-LINK Archer AX73. Двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 и OneMeshОбзор TP-LINK Archer AX73. Двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 и OneMesh
Обзор Robomow RX50 Pro S. Робот газонокосилка для вашего домаОбзор Robomow RX50 Pro S. Робот газонокосилка для вашего дома
Лучшие наушники для игр. JBL C100SIЛучшие наушники для игр. JBL C100SI
Кинокамера Canon EOS C70 получила одобре...
Кинокамера Canon EOS C70 получила одобреПредставленная в сентябре этого года кинокамера Canon Cinema EOS C70 получила одобрение Netflix. Это знач...
Материнские платы MSI X570, B550 и A520 ...
Материнские платы MSI X570, B550 и A520 MSI объявила, что материнские платы 500-ой серии будут поддерживать новую функцию памяти AMD Smart Access...
Новый Apple iPad будет выпущен весной 20...
Новый Apple iPad будет выпущен весной 20В сети начали появляться сообщения, что компания Apple разрабатывает iPad следующего поколения. iPad нача...
Лучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AOR...
Лучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AORК счастью, видеокарты линейки RTX 3070 уже отправились в продажу и они даже есть в магазинах — достаточно...
Процессор 2006 года Intel Celeron D 347 ...
Процессор 2006 года Intel Celeron D 347 Китайский оверклокер "IVANQU0208" смог разогнать 14 летний процессор Intel Celeron D 347 до рекордной час...
Камеру Fujifilm GFX100S показали на ренд...
Камеру Fujifilm GFX100S показали на рендВ сети появились качественные изображения среднеформатной камеры Fujifilm GFX100S, официальный анонс кото...
Представлен ПК-корпус SilverStone FARA H...
Представлен ПК-корпус SilverStone FARA HКомпания SilverStone представила компьютерный корпус FARA H1 M, который разделен на два отсека. Новинка х...
ViewSonic тестирует технологию цветовой ...
ViewSonic тестирует технологию цветовой Компания ViewSonic объявила о тестировании функции цветовой слепоты совместно с TÜV SÜD, это экспертная о...
Объектив Laowa 10mm f/2 Zero-D MFT оцене...
Объектив Laowa 10mm f/2 Zero-D MFT оценеКомпания Venus Optics пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью Laowa 10mm f/2 Zero-D ...
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон дл...
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон длНе так давно стартовали продажи недорогого смартфона INOI 5 2021, оснащенного 5.5-дюймовым дисплеем с соо...
Стали известны новые характеристики Vivo...
Стали известны новые характеристики VivoКомпания Vivo, скоро представить смартфоны Vivo X60, X60 Pro и X60 Pro+ в Китае. Ожидается, что модели Vi...
Смартфон Vivo X60 Pro+ уже доступен для ...
Смартфон Vivo X60 Pro+ уже доступен для Компания Vivo начала принимать предзаказы на еще не представленный официально смартфон X60 Pro+, который ...
Обзор Cooler Master MCA-U000R-KFVK01. Кронштейн для вертикальной установки видеокартыОбзор Cooler Master MCA-U000R-KFVK01. Кронштейн для вертикальной установки видеокарты
Обзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.АлисаОбзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.Алиса
Обзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройстваОбзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройства
Обзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-FiОбзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor