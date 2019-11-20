Обзор Hisense ECOLife (AE-33R4BNS/AE-33R4BFS). Чистый воздух у вас в квартире

2019-11-20, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Hisense AE-33R4BNS; [251]
Аллергия – серьёзная болезнь, которая не даёт покоя людям по всему миру. С каждым годом все больше людей сталкиваются с её опасными проявлениями. Во многих странах даже выдают больничный на время ее обострения. Но если от пыльцы и прочих уличных раздражителей можно попытаться укрыться в квартире, то, что делать, если аллергеном является домашняя пыль? Даже если вы не начинаете задыхаться от нее, то частички отмершей кожи, микроскопические клещи, вредоносные микроорганизмы, пыль от ковров и постельного белья, шерсть животных – это не то, что вы хотели бы вдыхать. Ежедневная уборка может облегчить ситуацию, но взвесь в воздухе все равно остается: нужно очищать именно воздух. К счастью, технический прогресс на нашей стороне, и в продаже давно имеются различные мойки и очистители воздуха. Проанализировав рынок, я выбрал для себя очиститель воздуха с функцией увлажнения Hisense ECOLife.

Hisense ECOLife

Помимо очистки воздуха, этот прибор решает еще одну важную задачу – увлажнение. Знали ли вы, что в зимний период влажность в помещении падает до 20%, это даже ниже, чем в пустыне! Именно поэтому зимой трескается кожа, слизистые оболочки пересыхают, пропуская внутрь микробов, а деревянная мебель, музыкальные инструменты и паркет -рассыхаются. Еще одна «фишка» очистителя ECOLife - особая система ионизации nanoe, которая не только освежает воздух, но и помогает бороться с вредными микроорганизмами и дополнительно увлажнять помещение. Наконец, прибор не станет «белой вороной», а хорошо впишется практически в любой современный интерьер. При всем этом, цена на устройство оказалась вполне демократичной, так что долгих раздумий не было.

Ионизация или nanoe?

Как оказалось, существует две версии устройства: White Brilliant и Champagne Brilliant, причем отличаются они не только цветом, но и системой ионизации. У «белого» – классическая система ионизации, а вот в «золотой» версии – генерируются так называемые частицы nanoe, которые ранее были замечены в японских очистителях Panasonic. Суть технологии в том, что ионы обволакиваются молекулами воды, что значительно повышает время их жизни. Частицы успевают распространиться по помещению, и, благодаря малым размерам, проникнуть в самые труднодоступные места, нейтрализуя бактерии, вирусы и споры плесени, а также дополнительно увлажняя пространство. Hisense заверяет, что всего за час работы, в помещении уничтожается до 99% всех бактерий, а после обработки в течение суток, полностью прекращается рост плесени.

Комплектация

Прибор упакован в пенопласт и красочную картонную коробку с ручками. Внутри можно обнаружить пульт управления, набор документации и два фильтра: HEPA и угольный. Их необходимо извлечь из устройства, снять целлофан и установить обратно.

Hisense ECOLife

Дизайн

ECOLife имеет весьма заметные размеры (43.3x63.8x31.2 см) и, наверняка привлечет к себе внимание, поэтому дизайнеры не пожалели времени на проработку внешнего вида устройства: если среднестатистическая мойка воздуха представляет собой кубическую конструкцию из белого пластика, то здесь реализовано некое футуристическое сочетание форм, плавно перетекающих друг в друга.

Hisense ECOLife

Корпус изготовлен из пластика и покрыт переливающейся золотистой краской, с серебристым окаймлением. Черная верхняя панель имеет овальную форму и содержит сенсорные клавиши управления и решетку выпуска воздуха. Воздухозабор же осуществляется с задней части очистителя. Наличие колес позволяет передвигать довольно тяжелый агрегат (10,5 кг) без каких-либо проблем, а для переноски можно воспользоваться специальной ручкой.

Hisense ECOLife

Принцип работы

Всасывается воздух с помощью расположенного внутри вентилятора. Проходя через декоративную решетку, он встречает на своем пути несколько фильтрующих элементов. Первым расположен фильтр предварительной очистки, представляющий собой пластиковую сетку, которая задерживает крупный мусор, такой как шерсть, грязь, волосы и так далее. Примерно раз в месяц потребуется вынимать его и промывать в воде, причем устройство само подскажет, когда это необходимо сделать.

Hisense ECOLife

Далее, расположен HEPA-фильтр тонкой очистки, выполненный из волокнистого материала. На этом этапе происходит улавливание мельчайших загрязнений, включающих пыль, пыльцу, бактерии, вирусы и споры. Подобные фильтры были разработаны для защиты от радиации, поэтому до 99,95% частиц размером более 0,06 микрон оседают на нем. Производитель рекомендует производить его замену раз в год. Угольно-керамический фильтр, служит для удаления запахов и вредных соединений, например, формальдегида или бензола. Он рассчитан на 3 года использования.

Hisense ECOLife

Очищенный воздух попадает в мойку, которая представляет собой барабан из гофрированного материала Fibra CHM, опущенного на четверть в поддон с водой. Последняя поступает туда из съемного контейнера объемом 2 л, который пользователю приходится наполнять каждые 6 часов, о чем предупредит специальный датчик. Медленно вращаясь, барабан захватывает воду, а воздух, проходя через него, насыщается влагой. Такая схема увлажнения никогда не сделает воздух переувлажненным: больше влаги, чем нужно он просто не захватит. Кроме того, на этом этапе происходит финальная очистка: остатки мельчайших загрязнений, которым каким-то образом удалось миновать фильтры, оседают с водой в поддон. Данный модуль стоит раз в месяц промывать в проточной воде, а во время хранения или транспортировки прибора воду необходимо слить. На завершающем этапе, к очищенному и увлажненному воздуху добавляются отрицательные ионы либо частицы nanoe, в зависимости от модели.

Hisense ECOLife

Производительность прибора составляет 380 куб. м в час. Этого достаточно для очистки и увлажнения воздуха в квартире с площадью до 50 кв. м. При этом расход электроэнергии составит около 48 Вт в час.

Управление

Управлять ECOLife можно как используя пульт ДУ, так и с помощью сенсорных кнопок на верхней панели устройства. Индикация уровня загрязненности окружающего воздуха осуществляется с помощью подсветки: красная (сильно загрязненный), оранжевая (загрязненный) и зеленая (чистый). Для определения более точного содержания микрочастиц и влажности воздуха, можно воспользоваться специальным табло.

Hisense ECOLife

Есть пять режимов работы:
  • Smart – производительность регулируется автоматически, в соответствии с показаниями датчиков.
  • Dedust – режим для очистки помещения от пыли, а скорость работы кулеров регулируется вручную (4 градации).
  • De-odor – режим очистки от дыма, скорость также регулируется вручную.
  • Quiet – тихи й режим, который идеально подойдет во время отдыха, поскольку уровень производимого шума всего 23 дБ.
  • Sleep – похож на предыдущий, только спустя 10 с отключится подсветка, чтобы не мешать спать.
Ионизацию и увлажнение можно включать и отключать по желанию. Для удобства, имеется таймер, который умеет как включать прибор через определенное время, так и выключать. Есть тут и функция защиты от детей: через две минуты все клавиши на панели блокируются, и придется удерживать несколько секунд кнопку включения для разблокировки. К сожалению, эту функцию отключить не получится.

Эксплуатация

Судя по датчику ECOLife, содержание мелких частиц в воздухе перед началом очистки достигает 250 000 на 1 кб. м. После активации прибора в режиме Smart, первые несколько минут устройство работает на полную мощность и довольно громко, пока не сократит количество частиц до 10 000. После этого, вентиляторы переходят в бесшумный режим, в котором остаются слышны небольшой гул от работающего ионизатора, перетекающая вода и шелест выходящего воздуха. Примерно через 15 минут вообще перестаешь замечать работу очистителя. Влажность доводится до 65%. Выпускаемый поток воздуха кажется свежим, а дышать становится заметно приятнее. При этом, использование ECOLife, конечно, не освобождает от систематического проветривания, так как, при всех достоинствах, кислорода в комнату он не добавляет.

Hisense ECOLife

Использование ECOLife по 4 часа в сутки позволило мне избавится от проявлений аллергии на домашнюю пыль в собственной квартире. Поэтому считаю, что он просто необходим всем, кто страдает подобным, а также курильщикам и любителям вейпа. Прибор способен не только быстро очистить воздух от аллергенов, но и избавить его от всех следов дыма. К сожалению, устройство не позволяет регулировать температуру и направление потока, а также использовать масла для ароматерапии.

Вывод

Hisense ECOLife – это многофункциональное устройство, призванное улучшить комфорт в вашей квартире: прибор убирает пыль, уничтожает микроорганизмы и аллергены, устраняет запахи и дым, увлажняет и освежает воздух, снижает шанс заболеть. Сложная многоступенчатая система очистки позволяет сделать воздух не просто влажным и приятным, а буквально полезным. Прибор отлично выглядит и имеет разумную цену. Можем рекомендовать ECOLife всем, кто хочет дышать с комфортом, а для аллергиков устройство и вовсе может стать настоящим спасением.
Автор: Артем Костенко

Комментарии и отзывы Hisense AE-33R4BNS
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