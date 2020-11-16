Обзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710U

С момента тестирования последнего неттопа у нас в редакции прошло уже достаточно много времени, за это время произошел серьезный скачок производительности, устанавливаемых процессоров. Этот формат исполнения дает сразу ряд преимуществ в сценариях, когда не требуется наличие в системе дискретной видеокарты. Тестируемый сегодня Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2) построен на базе процессора Intel Core i7-10710U.

Intel NUC 10 BXNUC10I7FNH2

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Стоит учесть, что для запуска системы потребуется самостоятельная покупка памяти и накопителя. Такой подход к комплектации получил широкое распространение в этом ценовом сегменте.

Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в фирменных цветах компании. На обратной стороне описан список доступных интерфейсных разъемов. Стартовый набор включается VESA пластину для крепления на монитор, набор винтов, блок питания и сетевой кабель.

Внешний вид

По габаритам он немногим превышает размеры комплектного адаптера питания. Он заметно меньше, чем корпуса, рассчитанные под mini-ITX платы. Габариты составляют 117x51x112 мм.

Intel NUC 10 BXNUC10I7FNH2

Помимо обычного расположения на рабочем столе, можно будет зафиксировать с помощью комплектной металлической VESA пластины на обратной стороне монитора. Так можно будет получить в итоге полное отсутствие проводов в видимом пространстве.

Intel NUC 10 BXNUC10I7FNH2

В оформлении используется сочетание темно-серого и черных цветов. Крышка с глянцевым покрытием.

Intel NUC 10 BXNUC10I7FNH2

На лицевую панель Intel NUC 10 выведены USB Type-C, скоростной USB, спаренный аудиоразъем и кнопка включения.

Intel NUC 10 BXNUC10I7FNH2

С обратной стороны гнездо питания, HDMI, гнездо RJ-45, пара скоростных USB, USB Type-C (поддерживает вывод изображения) и замок Кенсингтона.

Intel NUC 10 BXNUC10I7FNH2

На боковых гранях вентиляционная решетка. Есть слот под полноразмерный слот для карты памяти SD.

Intel NUC 10 BXNUC10I7FNH2

Винтовые крепления под крепежную пластину на основании. Наклейка с техническими данными. Есть прорезиненные ножки с расположенными в них винтовыми креплениями.

Intel NUC 10 BXNUC10I7FNH2

Начинка

После приобретения нужно будет провести самостоятельную установку накопителя и планки памяти. Есть возможность установить как традиционный диск типоразмера 2.5 дюйма, так и быстрый NVMe. Под них выделены отдельные посадочные места. Рекомендуем при подборе обратить внимание на твердотельные накопители, это не только быстрые скорости загрузки и запуска софта, но и бесшумная работа.

Intel NUC 10 BXNUC10I7FNH2

Установить в Intel NUC 10 можно до 64 Гбайт памяти в два слота SO-DIMM. Максимально поддерживаемая частота 2666 МГц.

Intel NUC 10 BXNUC10I7FNH2

Тесты

Также отметим, что операционную систему ставит сам пользователь. Мы проводили тестирование и проверку работы с официальным образом от Microsoft. Установка проходит быстро, все элементы системы определились корректно. Драйвера для корректной работы загружаются с сайта Intel.

Intel NUC 10 BXNUC10I7FNH2

Работает на базе шестиядерного процессора Intel Core i7-10710U. Его тактовая частота варьируется в диапазоне от 1100 до 4700 МГц. Максимальный уровень TDP не превышает 25 Вт, ему не требуется габаритная система охлаждения.

Intel NUC 10 BXNUC10I7FNH2

Встроенная графика UHD Graphics 620 с 192 ядрами CUDA. Поддерживается актуальный Intel Wi-Fi 6, реализованный силами AX201. Есть ИК-порт и Bluetooth 5.

Intel NUC 10 BXNUC10I7FNH2

Собранная система хорошо себя показала в повседневных задачах, работе с таблицами и простой графикой, интернет-серфинге. С учетом отсутствия дискретной графики, можно будет рассчитывать только на простые проекты.

Итоги по Intel NUC 10

Золото. Выбор редакции MegaObzorIntel NUC 10 станет хорошей альтернативой сборке рабочей системы в традиционных корпусах. Компактные габариты, возможность крепления на крышке монитора, отсутствие шума при работе. К плюсам отнесем возможность подключения до двух мониторов, хороший уровень быстродействия, поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, низкий уровень энергопотребления. Стоит учитывать, что память и накопитель приобретаются самостоятельно.
Intel NUC 10 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Intel NUC 10 BXNUC10I7FNH2
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