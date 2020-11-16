Обзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710U

С момента тестирования последнего неттопа у нас в редакции прошло уже достаточно много времени, за это время произошел серьезный скачок производительности, устанавливаемых процессоров. Этот формат исполнения дает сразу ряд преимуществ в сценариях, когда не требуется наличие в системе дискретной видеокарты. Тестируемый сегодня Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2) построен на базе процессора Intel Core i7-10710U.

Комплектация

Внешний вид

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Стоит учесть, что для запуска системы потребуется самостоятельная покупка памяти и накопителя. Такой подход к комплектации получил широкое распространение в этом ценовом сегменте.Поставляется в коробке, оформленной в фирменных цветах компании. На обратной стороне описан список доступных интерфейсных разъемов. Стартовый набор включается VESA пластину для крепления на монитор, набор винтов, блок питания и сетевой кабель.По габаритам он немногим превышает размеры комплектного адаптера питания. Он заметно меньше, чем корпуса, рассчитанные под mini-ITX платы. Габариты составляют 117x51x112 мм.

Помимо обычного расположения на рабочем столе, можно будет зафиксировать с помощью комплектной металлической VESA пластины на обратной стороне монитора. Так можно будет получить в итоге полное отсутствие проводов в видимом пространстве.

В оформлении используется сочетание темно-серого и черных цветов. Крышка с глянцевым покрытием.

На лицевую панель Intel NUC 10 выведены USB Type-C, скоростной USB, спаренный аудиоразъем и кнопка включения.

С обратной стороны гнездо питания, HDMI, гнездо RJ-45, пара скоростных USB, USB Type-C (поддерживает вывод изображения) и замок Кенсингтона.

На боковых гранях вентиляционная решетка. Есть слот под полноразмерный слот для карты памяти SD.

Винтовые крепления под крепежную пластину на основании. Наклейка с техническими данными. Есть прорезиненные ножки с расположенными в них винтовыми креплениями.

Начинка

После приобретения нужно будет провести самостоятельную установку накопителя и планки памяти. Есть возможность установить как традиционный диск типоразмера 2.5 дюйма, так и быстрый NVMe. Под них выделены отдельные посадочные места. Рекомендуем при подборе обратить внимание на твердотельные накопители, это не только быстрые скорости загрузки и запуска софта, но и бесшумная работа.

Установить в Intel NUC 10 можно до 64 Гбайт памяти в два слота SO-DIMM. Максимально поддерживаемая частота 2666 МГц.

Тесты

Также отметим, что операционную систему ставит сам пользователь. Мы проводили тестирование и проверку работы с официальным образом от Microsoft. Установка проходит быстро, все элементы системы определились корректно. Драйвера для корректной работы загружаются с сайта Intel.

Работает на базе шестиядерного процессора Intel Core i7-10710U. Его тактовая частота варьируется в диапазоне от 1100 до 4700 МГц. Максимальный уровень TDP не превышает 25 Вт, ему не требуется габаритная система охлаждения.

Встроенная графика UHD Graphics 620 с 192 ядрами CUDA. Поддерживается актуальный Intel Wi-Fi 6, реализованный силами AX201. Есть ИК-порт и Bluetooth 5.

Итоги по Intel NUC 10

Собранная система хорошо себя показала в повседневных задачах, работе с таблицами и простой графикой, интернет-серфинге. С учетом отсутствия дискретной графики, можно будет рассчитывать только на простые проекты.Intel NUC 10 станет хорошей альтернативой сборке рабочей системы в традиционных корпусах. Компактные габариты, возможность крепления на крышке монитора, отсутствие шума при работе. К плюсам отнесем возможность подключения до двух мониторов, хороший уровень быстродействия, поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, низкий уровень энергопотребления. Стоит учитывать, что память и накопитель приобретаются самостоятельно.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".