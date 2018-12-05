Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. Мультитул 19-в-1

Не так давно мы опубликовали обзор мультитула LEATHERMAN SURGE, выполненного в форм-фактор 19-в-1. Тестируемый сегодня LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI, будет интересен для тех, кто помимо функциональности ценит компактность. Тут также в одном корпусе собрано сразу 19 инструментов. На него предоставляется 25 летняя гарантия.
Приобрести его можно у официального дилера LEATHERMAN в России(ссылка: https://ileatherman.ru/multituly/surge ) с рекомендованной стоимостью в 17220 руб. (промокод на скидку 15% - MEGAOBZOR).
Комплектация
Поставляется в коробке, оформленной в фирменных цветах компании. Комплект включает набор бит и техническую документацию.
Внешний видLEATHERMAN CHARGE PLUS TTI выполнен из титанового сплава. Его длина в сложенном состоянии составляет 10 см, вес – 252 грамма.
Комплектный чехол позволит удобно разместить его на ремне. Он также не является холодным оружием и может эксплуатироваться в городских условиях.
Помимо этого, есть кольцо для установки на брелок с ключами , сюда же может быть установлен паракорд. Еще один вариант съемная металлическая клипса для хранения внутри кармана или на ремне без чехла.
Четыре инструмента находятся в быстром доступе, к ним можно получить доступ без раскрытия ручек: нож, пила, серрейторный нож и напильник с алмазным покрытием.
Основной нож выполнен из порошковой нержавеющей стали CPM S30V. Длина режущей кромки 71мм.
Серрейторный клинок со стропорезом сделан из стали 420CH. Заточка острая. Глубина стропореза 8 мм, длина режущей кромки 73 мм.
Есть пила с ассиметричным зубьями и напильник с алмазным напылением. Все четыре инструмента с фиксаторами Liner-Lock, предотвращающими случайное закрытие во время работы.
Пассатижи со сменными модулями, которые в случае износа или повреждения можно будет заменить после обращения в сервисный центр, в течение 25 лет эта операция будет бесплатной.
В основании есть выемка для обжатия клемм и витой пары. Они же выполняют функцию острогубцев и кусачек.
Раскрыв ручки получаем доступ к открывателю для консервов, который также подойдет для удаления изоляции проводов.
У LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI есть держатель для бит. В комплекте идет хороший набор бит под с удобным пластиковым основанием для хранения.
Отдельно доступен держатель для бит малого размера. По умолчанию тут зафиксирована крестовая бита, с обратной стороны которой находится плоская. Пригодится для разбора мелкой техники.
Не забыли про плоскую отвертку средних размеров, она же подойдет для использования в качестве упора.
Острые ножницы с подпружиненным механизмом. Они справляются не только с мягкими материалами, но проволокой.
Все эти инструменты фиксируются после раскрытия при помощи Piano Lock. Риск самопроизвольного закрытия или смещения исключен.
Суммарно получаем следующий набор инструментов:
- Острогубцы
- Пассатижи
- СМЕННЫЕ кусачки для твердой проволоки
- СМЕННЫЕ кусачки для проволоки
- Обжим
- Инструменты для зачистки проводов
- Нож S30V
- Серрейторный нож, сталь 420HC
- Пила
- Ножницы с пружинящим механизмом
- Режущий крюк
- Линейка (19 см)
- Открывалка для консервов
- Открывалка для бутылок
- Напильник по дереву / металлу
- Напильник с алмазоподобным покрытием
- Держатель для больших бит
- Держатель для малых бит
- Средняя отвертка