Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. Мультитул 19-в-1

Не так давно мы опубликовали обзор мультитула LEATHERMAN SURGE, выполненного в форм-фактор 19-в-1. Тестируемый сегодня LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI, будет интересен для тех, кто помимо функциональности ценит компактность. Тут также в одном корпусе собрано сразу 19 инструментов. На него предоставляется 25 летняя гарантия.

Комплектация

Приобрести его можно у официального дилера LEATHERMAN в России(ссылка: https://ileatherman.ru/multituly/surge ) с рекомендованной стоимостью в 17220 руб. ().

Поставляется в коробке, оформленной в фирменных цветах компании. Комплект включает набор бит и техническую документацию.

Внешний вид

LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI выполнен из титанового сплава. Его длина в сложенном состоянии составляет 10 см, вес – 252 грамма.

Комплектный чехол позволит удобно разместить его на ремне. Он также не является холодным оружием и может эксплуатироваться в городских условиях.

Помимо этого, есть кольцо для установки на брелок с ключами , сюда же может быть установлен паракорд. Еще один вариант съемная металлическая клипса для хранения внутри кармана или на ремне без чехла.

Четыре инструмента находятся в быстром доступе, к ним можно получить доступ без раскрытия ручек: нож, пила, серрейторный нож и напильник с алмазным покрытием.

Основной нож выполнен из порошковой нержавеющей стали CPM S30V. Длина режущей кромки 71мм.

Серрейторный клинок со стропорезом сделан из стали 420CH. Заточка острая. Глубина стропореза 8 мм, длина режущей кромки 73 мм.

Есть пила с ассиметричным зубьями и напильник с алмазным напылением. Все четыре инструмента с фиксаторами Liner-Lock, предотвращающими случайное закрытие во время работы.

Пассатижи со сменными модулями, которые в случае износа или повреждения можно будет заменить после обращения в сервисный центр, в течение 25 лет эта операция будет бесплатной.

В основании есть выемка для обжатия клемм и витой пары. Они же выполняют функцию острогубцев и кусачек.

Раскрыв ручки получаем доступ к открывателю для консервов, который также подойдет для удаления изоляции проводов.

У LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI есть держатель для бит. В комплекте идет хороший набор бит под с удобным пластиковым основанием для хранения.

Отдельно доступен держатель для бит малого размера. По умолчанию тут зафиксирована крестовая бита, с обратной стороны которой находится плоская. Пригодится для разбора мелкой техники.

Не забыли про плоскую отвертку средних размеров, она же подойдет для использования в качестве упора.

Острые ножницы с подпружиненным механизмом. Они справляются не только с мягкими материалами, но проволокой.

Все эти инструменты фиксируются после раскрытия при помощи Piano Lock. Риск самопроизвольного закрытия или смещения исключен.

Острогубцы

Пассатижи

СМЕННЫЕ кусачки для твердой проволоки

СМЕННЫЕ кусачки для проволоки

Обжим

Инструменты для зачистки проводов

Нож S30V

Серрейторный нож, сталь 420HC

Пила

Ножницы с пружинящим механизмом

Режущий крюк

Линейка (19 см)

Открывалка для консервов

Открывалка для бутылок

Напильник по дереву / металлу

Напильник с алмазоподобным покрытием

Держатель для больших бит

Держатель для малых бит

Средняя отвертка