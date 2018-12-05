Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. Мультитул 19-в-1

2018-12-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI; [319]
Не так давно мы опубликовали обзор мультитула LEATHERMAN SURGE, выполненного в форм-фактор 19-в-1. Тестируемый сегодня LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI, будет интересен для тех, кто помимо функциональности ценит компактность. Тут также в одном корпусе собрано сразу 19 инструментов. На него предоставляется 25 летняя гарантия.

LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI

Приобрести его можно у официального дилера LEATHERMAN в России(ссылка: https://ileatherman.ru/multituly/surge ) с рекомендованной стоимостью в 17220 руб. (промокод на скидку 15% - MEGAOBZOR).

Комплектация

LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI

Поставляется в коробке, оформленной в фирменных цветах компании. Комплект включает набор бит и техническую документацию.

LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI

Внешний вид

LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI выполнен из титанового сплава. Его длина в сложенном состоянии составляет 10 см, вес – 252 грамма.

LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI

Комплектный чехол позволит удобно разместить его на ремне. Он также не является холодным оружием и может эксплуатироваться в городских условиях.

LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI

Помимо этого, есть кольцо для установки на брелок с ключами , сюда же может быть установлен паракорд. Еще один вариант съемная металлическая клипса для хранения внутри кармана или на ремне без чехла.

LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI

Четыре инструмента находятся в быстром доступе, к ним можно получить доступ без раскрытия ручек: нож, пила, серрейторный нож и напильник с алмазным покрытием.

LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI

Основной нож выполнен из порошковой нержавеющей стали CPM S30V. Длина режущей кромки 71мм.

LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI

Серрейторный клинок со стропорезом сделан из стали 420CH. Заточка острая. Глубина стропореза 8 мм, длина режущей кромки 73 мм.

LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI

Есть пила с ассиметричным зубьями и напильник с алмазным напылением. Все четыре инструмента с фиксаторами Liner-Lock, предотвращающими случайное закрытие во время работы.

LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI

Пассатижи со сменными модулями, которые в случае износа или повреждения можно будет заменить после обращения в сервисный центр, в течение 25 лет эта операция будет бесплатной.

LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI

В основании есть выемка для обжатия клемм и витой пары. Они же выполняют функцию острогубцев и кусачек.

LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI

Раскрыв ручки получаем доступ к открывателю для консервов, который также подойдет для удаления изоляции проводов.

LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI

У LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI есть держатель для бит. В комплекте идет хороший набор бит под с удобным пластиковым основанием для хранения.

LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI

Отдельно доступен держатель для бит малого размера. По умолчанию тут зафиксирована крестовая бита, с обратной стороны которой находится плоская. Пригодится для разбора мелкой техники.

LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI

Не забыли про плоскую отвертку средних размеров, она же подойдет для использования в качестве упора.

LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI

Острые ножницы с подпружиненным механизмом. Они справляются не только с мягкими материалами, но проволокой.

LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI

Все эти инструменты фиксируются после раскрытия при помощи Piano Lock. Риск самопроизвольного закрытия или смещения исключен.

LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI

Суммарно получаем следующий набор инструментов:
  • Острогубцы
  • Пассатижи
  • СМЕННЫЕ кусачки для твердой проволоки
  • СМЕННЫЕ кусачки для проволоки
  • Обжим
  • Инструменты для зачистки проводов
  • Нож S30V
  • Серрейторный нож, сталь 420HC
  • Пила
  • Ножницы с пружинящим механизмом
  • Режущий крюк
  • Линейка (19 см)
  • Открывалка для консервов
  • Открывалка для бутылок
  • Напильник по дереву / металлу
  • Напильник с алмазоподобным покрытием
  • Держатель для больших бит
  • Держатель для малых бит
  • Средняя отвертка
LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI станет отличным выбором для городской эксплуатации. Здесь в компактном размере предлагается хороший набор инструментов в компактном форм-факторе. Выверенная эргономика, повышенная надежность, 25 летнее гарантийное обслуживание. Купить можно у официального дилера LEATHERMAN в России https://ileatherman.ru/multituly/charge промокод на скидку 15% - MEGAOBZOR.

Комментарии:
"Яндекс.Телефон" оценен в 17 990 рублей...
Как и ожидалось, компания «Яндекс» представила сегодня свой первый фирменный смартфон, получивший соответ...
Мероприятие OnePlus 6T McLaren Edition с...
Мероприятие OnePlus 6T McLaren Edition сOnePlus берет все возможное из своего партнерства с McLaren. Компания начала рассылать приглашения на мер...
Обзор GPS-видеорегистратора CARCAM Q7 с ...
Обзор GPS-видеорегистратора CARCAM Q7 с Сегодня героем нашего обзора будет обновленный CARCAM Q7 с матрицей OmniVision 4689. Это функциональный в...
Qualcomm анонсирует первый в мире ультра...
Qualcomm анонсирует первый в мире ультраQualcomm анонсировала еще один новый продукт на Snapdragon Tech Summit 2018 в виде 3D Sonic Sensor. Компа...
Умный дверной звонок от Xiaomi...
Умный дверной звонок от XiaomiXiaomi Zero Smart Doorbell - это умный дверной звонок, который может взаимодействовать с помощником голос...
Скромный Meizu C9 по отличной цене...
Скромный Meizu C9 по отличной ценеНаряду с индийским дебютом Meizu 16-го и M6T Meizu развернули совершенно новый телефон - C9. Это смартфон...
Xiaomi ZMI Aura 27W - внешний аккумулято...
Xiaomi ZMI Aura 27W - внешний аккумулятоXiaomi предлагает расширенную версию энергоблока с дисплеем - Xiaomi ZMI Aura на 20000 мАч. Новинка выгл...
Razer показала Blade Stealth 13 (2019)...
Razer показала Blade Stealth 13 (2019)Компания Razer официально представила новый ноутбук Blade Stealth 13 (2019), который никак не связан с иг...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Rombica Ray W1800. Домашний LED проектор с Wi-FiОбзор Rombica Ray W1800. Домашний LED проектор с Wi-Fi
Обзор HyperX Alloy FPS RGB. Лучшая механическая клавиатура для сетевых шутеров и игрОбзор HyperX Alloy FPS RGB. Лучшая механическая клавиатура для сетевых шутеров и игр
Обзор SteelSeries Rival 710 Black USB. Мышка с OLED-экраном и топовым сенсоромОбзор SteelSeries Rival 710 Black USB. Мышка с OLED-экраном и топовым сенсором
Обзор be quiet! Pure Power 11 CM 600W. Модульный блок питания 80Plus GoldОбзор be quiet! Pure Power 11 CM 600W. Модульный блок питания 80Plus Gold
Обзор Digma TWS-03. Bluetooth-наушники с микрофономОбзор Digma TWS-03. Bluetooth-наушники с микрофоном
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. Мульти...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. МультиНе так давно мы опубликовали обзор мультитула LEATHERMAN SURGE, выполненного в форм-фактор 19-в-1. Тестир...
Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS. Мультитул 17...
Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS. Мультитул 17Не так давно мы изучили два мультитула LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI и LEATHERMAN SURGE, сегодня продолжая и...
Обзор LEATHERMAN SURGE. Мультитул 21-в-1...
Обзор LEATHERMAN SURGE. Мультитул 21-в-1Сегодняшний обзор ориентирован в первую очередь на мужскую аудиторию нашего сайта. В центре внимания буде...
Обзор Volcan Defend the Tower. В такое в...
Обзор Volcan Defend the Tower. В такое вКак вы относитесь к космосу в игровых новинках? Думаю, очень сложно не любить технологии будущего, космич...
Предварительный обзор MSI Oculux NXG251R...
Предварительный обзор MSI Oculux NXG251RЗа последние несколько месяцев на рынок вышло столько игровых мониторов, что даже сосчитать трудно. Буква...
Обзор Flashing Lights. Работаем на благо...
Обзор Flashing Lights. Работаем на благоСтоит отметить, что через нашу редакцию проходит очень много игр — вы даже не представляете, насколько мн...
Пресс-конференция совместной программы С...
Пресс-конференция совместной программы С4 декабря в г.Казань, в главном здании Сбербанка на улице Бутлерова д.44, состоялась пресс-конференция, п...
Предварительный обзор DJI Osmo Pocket. К...
Предварительный обзор DJI Osmo Pocket. КСовременный рынок экшн-камер способен порадовать абсолютно любого пользователя. Кто-то купит дорогую GoPr...
Обзор Escape Doodland. Нестандартный ран...
Обзор Escape Doodland. Нестандартный ранМы привыкли к тому, что разработчики игр на ПК не делают раннеров, так как это прерогатива мобильных плат...
Предварительный обзор ZTE Nubia Red Magi...
Предварительный обзор ZTE Nubia Red MagiВ последнее время на рынке игровых смартфонов появилось довольно много интересных моделей — компании поня...
Предварительный обзор Spire Ergo. Удобна...
Предварительный обзор Spire Ergo. УдобнаНа современном рынке игровых клавиатур предостаточно разнообразных моделей на любой вкус и цвет — вы може...
Обзор Make More! Неплохой кликер...
Обзор Make More! Неплохой кликерВ последнее время на мобильном рынке появилось очень много кликеров. Причина весьма простая — создавать т...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor