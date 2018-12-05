Обзор LEATHERMAN SURGE. Мультитул 21-в-1...

Сегодняшний обзор ориентирован в первую очередь на мужскую аудиторию нашего сайта. В центре внимания будет мультитул LEATHERMAN SURGE, выполненный в форм-факторе 19-в-1. Сразу 19 инструментов в одном корпусе, включающий ножи, плоскогубцы, кусачки, инструменты зачистки проводов, держатели для бит, пилу и даже алмазный надфиль. Этот мультитул относится к флагманскому сегменту.

Комплектация

К моменту публикации его продажи уже стартовали давно, приобрести его можно у официального дилера LEATHERMAN в России (ссылка: https://ileatherman.ru/multituly/surge ) с рекомендованной стоимостью в 11610 руб. (

Поставляется в компактной коробке с традиционным для этого производителя оформлением. Внутри коробки помимо самого мультитула, находится нейлоновый чехол, съемный алмазный напильник.

Внешний вид

LEATHERMAN SURGE доступен в нескольких вариантах цветового исполнения. У нас на тестах неокрашенная полированная сталь. Важно отметить, что этот мультитул не является холодным оружием.

Его можно носить с собой в условиях мегаполиса. В комплекте есть удобный нейлоновый чехол, который можно будет зафиксировать на ремне. Внутри чехла только один основной отсек.

В закрытом состоянии можно будет получить доступ к четырем инструментам: прямой нож, серрийторный нож, пила, ножницы.

Развернуть эти инструменты можно одной рукой. Все они могут быть сняты. Часть крепится зацепами, часть винтами.

Нож с упорным отверстием. Выполнен он из стали 420 HC, длина 7.87 см. Эта сталь идет с повышенным содержанием углерода, отлично держит заточку. Заточка Clip Point, есть клиновидные спуски.

Серрейторный нож, сделан из той же марки стали. Лезвие волнообразное. Он может пригодиться для разрезания ткани, ремней или одежды.

Острые ножницы с быстрым доступом. Есть пружинный механизм разводящий бранши, но работает только после полного открытия ножниц. Они достаточно прочные и могут использоваться для грубых материалов.

Установленную пилу, владелец LEATHERMAN SURGE может заменить на напильник. Этот модуль съемный. Также можно приобрести держатель для бит.

Разложив ножки, становятся доступными плоскогубцы и все остальные инструменты, скрытые в ручках.

Плоскогубцы – основной инструмент мультитула. Они удобны в работе. Они тут также сменные, в ходе активной эксплуатации, владелец сможет заменить их в случае повреждения или износа, для этого надо обратиться в сервисный центр и в течении 25 лет ремонт любой поломки будет бесплатный.

Также есть кусачки под разные типы материалов и круглогубцы. Работать можно с мягкой и твёрдой проволокой. Есть выемка для зажима витой пары или клемм.

Есть универсальный открыватель для бутылок и консервных банок. Его же можно будет использовать для снятия изоляции проводов.

Рядом с ним находится держатель для бит с установленной крестовой (с другой стороны шлицевой). На сайте производителя есть дополнительные наборы бит.

На другой ножке скрывается плоские отвертки шириной 3 и 8мм. Они же могут выступать рычагом для разбора или приподнятия деталей.

Третей в этой ножке находится универсальное шило с вогнутой заточкой. Как показала практика эксплуатции LEATHERMAN SURGE, его можно использовать для создания отверстий и продевания нити во время шитья.

Прямой нож выполнен из нержавеющей закаленной стали марки 420HC. Лезвие чрезвычайно острое, очень долго держит заточку. Имеется специальное отверстие для открывания одной рукой;

Серрейторный нож (с волнообразной режущей кромкой) – очень острое лезвие (420HC). Подходит для перерезания более мягких и волокнистых материалов: тросы, веревки, ремни. Так же есть отверстие для открывания одной рукой;

Острогубцы, для работы с проволокой, металлическими жилами;

Плоскогубцы сверхмощные, необходимые в работе и в быту;

Сменные кусачки – незаменимы при ремонтных работах. Способны разрезать монету достоинством в 1 рубль! Проверено!

Кусачки особо мощные перекусывают гвозди на раз!

Инструмент для зачистки проводов снимает изоляцию легко и быстро;

Кусачки для стальных тросов режут уверенно и быстро;

Обжим электрических наконечников — комфорт при работе с электрикой;

Полноразмерные ножницы. Очень мощные, без труда справятся с листом пластика и тонким металлом;

Битодержатель для больших бит. К мультитулу Leatherman Surge прилагается бита с самыми популярными наконечниками: крестообразным и шлицевым. Можно расширить возможность вашего инструмента набором бит Bit Kit;

Напильник съемный для обработки дерева, металла, пластика;

Алмазный надфиль съемный для более тонких работ;

Пила съемная перепилит внушительный сучек секунд за 20;

Держатель для пилы, напильника и надфиля. Подходит как для входящих в комплект насадок, так и для стандартных пил Bosсh;

Открывалка для бутылок и консервных банок. Ну как же без нее на отдыхе и в походе?!

Линейка — сантиметры и дюймы;

Большая отвертка плоская 8 мм мощная, силовая. Ею удобно пользоваться при раскрытии мультитула буквой Г — таким образом создается удобный рычаг; а еде удобнее буквой Т.

Нож-шило с отверстием;

Итоги по LEATHERMAN SURGE