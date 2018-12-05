Обзор LEATHERMAN SURGE. Мультитул 21-в-1

2018-12-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - LEATHERMAN SURGE; [118]
Сегодняшний обзор ориентирован в первую очередь на мужскую аудиторию нашего сайта. В центре внимания будет мультитул LEATHERMAN SURGE, выполненный в форм-факторе 19-в-1. Сразу 19 инструментов в одном корпусе, включающий ножи, плоскогубцы, кусачки, инструменты зачистки проводов, держатели для бит, пилу и даже алмазный надфиль. Этот мультитул относится к флагманскому сегменту.

LEATHERMAN SURGE

К моменту публикации его продажи уже стартовали давно, приобрести его можно у официального дилера LEATHERMAN в России (ссылка: https://ileatherman.ru/multituly/surge ) с рекомендованной стоимостью в 11610 руб. (промокод на скидку 15% - MEGAOBZOR)

Комплектация

LEATHERMAN SURGE

Поставляется в компактной коробке с традиционным для этого производителя оформлением. Внутри коробки помимо самого мультитула, находится нейлоновый чехол, съемный алмазный напильник.

LEATHERMAN SURGE

Внешний вид

LEATHERMAN SURGE доступен в нескольких вариантах цветового исполнения. У нас на тестах неокрашенная полированная сталь. Важно отметить, что этот мультитул не является холодным оружием.

LEATHERMAN SURGE

Его можно носить с собой в условиях мегаполиса. В комплекте есть удобный нейлоновый чехол, который можно будет зафиксировать на ремне. Внутри чехла только один основной отсек.

LEATHERMAN SURGE

В закрытом состоянии можно будет получить доступ к четырем инструментам: прямой нож, серрийторный нож, пила, ножницы.

LEATHERMAN SURGE

Развернуть эти инструменты можно одной рукой. Все они могут быть сняты. Часть крепится зацепами, часть винтами.

LEATHERMAN SURGE

Нож с упорным отверстием. Выполнен он из стали 420 HC, длина 7.87 см. Эта сталь идет с повышенным содержанием углерода, отлично держит заточку. Заточка Clip Point, есть клиновидные спуски.

LEATHERMAN SURGE

Серрейторный нож, сделан из той же марки стали. Лезвие волнообразное. Он может пригодиться для разрезания ткани, ремней или одежды.

LEATHERMAN SURGE

Острые ножницы с быстрым доступом. Есть пружинный механизм разводящий бранши, но работает только после полного открытия ножниц. Они достаточно прочные и могут использоваться для грубых материалов.

LEATHERMAN SURGE

Установленную пилу, владелец LEATHERMAN SURGE может заменить на напильник. Этот модуль съемный. Также можно приобрести держатель для бит.

LEATHERMAN SURGE

Разложив ножки, становятся доступными плоскогубцы и все остальные инструменты, скрытые в ручках.

LEATHERMAN SURGE

Плоскогубцы – основной инструмент мультитула. Они удобны в работе. Они тут также сменные, в ходе активной эксплуатации, владелец сможет заменить их в случае повреждения или износа, для этого надо обратиться в сервисный центр и в течении 25 лет ремонт любой поломки будет бесплатный.

LEATHERMAN SURGE

Также есть кусачки под разные типы материалов и круглогубцы. Работать можно с мягкой и твёрдой проволокой. Есть выемка для зажима витой пары или клемм.

LEATHERMAN SURGE

Есть универсальный открыватель для бутылок и консервных банок. Его же можно будет использовать для снятия изоляции проводов.

LEATHERMAN SURGE

Рядом с ним находится держатель для бит с установленной крестовой (с другой стороны шлицевой). На сайте производителя есть дополнительные наборы бит.

LEATHERMAN SURGE

На другой ножке скрывается плоские отвертки шириной 3 и 8мм. Они же могут выступать рычагом для разбора или приподнятия деталей.

LEATHERMAN SURGE

Третей в этой ножке находится универсальное шило с вогнутой заточкой. Как показала практика эксплуатции LEATHERMAN SURGE, его можно использовать для создания отверстий и продевания нити во время шитья.

LEATHERMAN SURGE

Справа и слева имеется замок Piano Lock, предотвращающий самопроизвольное складывание во время работы. Также блокируются и внешние инструменты, при помощи замка Liner Lock.

На внутреннюю поверхность рукоятки нанесены дюймовая и сантиметровая линейка в виде насечек. https://ileatherman.ru/multituly/surge
Подводя итоги в одном мультитуле доступны:
  • Прямой нож выполнен из нержавеющей закаленной стали марки 420HC. Лезвие чрезвычайно острое, очень долго держит заточку. Имеется специальное отверстие для открывания одной рукой;
  • Серрейторный нож (с волнообразной режущей кромкой) – очень острое лезвие (420HC). Подходит для перерезания более мягких и волокнистых материалов: тросы, веревки, ремни. Так же есть отверстие для открывания одной рукой;
  • Острогубцы, для работы с проволокой, металлическими жилами;
  • Плоскогубцы сверхмощные, необходимые в работе и в быту;
  • Сменные кусачки – незаменимы при ремонтных работах. Способны разрезать монету достоинством в 1 рубль! Проверено!
  • Кусачки особо мощные перекусывают гвозди на раз!
  • Инструмент для зачистки проводов снимает изоляцию легко и быстро;
  • Кусачки для стальных тросов режут уверенно и быстро;
  • Обжим электрических наконечников — комфорт при работе с электрикой;
  • Полноразмерные ножницы. Очень мощные, без труда справятся с листом пластика и тонким металлом;
  • Битодержатель для больших бит. К мультитулу Leatherman Surge прилагается бита с самыми популярными наконечниками: крестообразным и шлицевым. Можно расширить возможность вашего инструмента набором бит Bit Kit;
  • Напильник съемный для обработки дерева, металла, пластика;
  • Алмазный надфиль съемный для более тонких работ;
  • Пила съемная перепилит внушительный сучек секунд за 20;
  • Держатель для пилы, напильника и надфиля. Подходит как для входящих в комплект насадок, так и для стандартных пил Bosсh;
  • Открывалка для бутылок и консервных банок. Ну как же без нее на отдыхе и в походе?!
  • Линейка — сантиметры и дюймы;
  • Большая отвертка плоская 8 мм мощная, силовая. Ею удобно пользоваться при раскрытии мультитула буквой Г — таким образом создается удобный рычаг; а еде удобнее буквой Т.
  • Нож-шило с отверстием;

Итоги по LEATHERMAN SURGE

LEATHERMAN SURGE станет отличным выбором при поиске мультитула с широкой функциональностью и расширенным набором инструментов. Купить можно у официального дилера LEATHERMAN в России https://ileatherman.ru/multituly/surge промокод на скидку 15% - MEGAOBZOR. Произвел он положительное впечатление. Хорошо сбалансированный и удачный вариант исполнения с использованием качественных материалов и продуманной конструкцией. Не устроить может реализация линейки и отсутствие дополнительных отсеков в комплектном нейлоновом чехле. Стоит дописать про размеры, что он больше других мультитулов лезерман, и если человека пугают размеры и важна компактность, то стоит присмотреться к модели Wave Plus, Charge Plus или Rebar.

Комментарии:
"Яндекс.Телефон" оценен в 17 990 рублей...
Как и ожидалось, компания «Яндекс» представила сегодня свой первый фирменный смартфон, получивший соответ...
Мероприятие OnePlus 6T McLaren Edition с...
Мероприятие OnePlus 6T McLaren Edition сOnePlus берет все возможное из своего партнерства с McLaren. Компания начала рассылать приглашения на мер...
Обзор GPS-видеорегистратора CARCAM Q7 с ...
Обзор GPS-видеорегистратора CARCAM Q7 с Сегодня героем нашего обзора будет обновленный CARCAM Q7 с матрицей OmniVision 4689. Это функциональный в...
Qualcomm анонсирует первый в мире ультра...
Qualcomm анонсирует первый в мире ультраQualcomm анонсировала еще один новый продукт на Snapdragon Tech Summit 2018 в виде 3D Sonic Sensor. Компа...
Умный дверной звонок от Xiaomi...
Умный дверной звонок от XiaomiXiaomi Zero Smart Doorbell - это умный дверной звонок, который может взаимодействовать с помощником голос...
Скромный Meizu C9 по отличной цене...
Скромный Meizu C9 по отличной ценеНаряду с индийским дебютом Meizu 16-го и M6T Meizu развернули совершенно новый телефон - C9. Это смартфон...
Xiaomi ZMI Aura 27W - внешний аккумулято...
Xiaomi ZMI Aura 27W - внешний аккумулятоXiaomi предлагает расширенную версию энергоблока с дисплеем - Xiaomi ZMI Aura на 20000 мАч. Новинка выгл...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. Мульти...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. МультиНе так давно мы опубликовали обзор мультитула LEATHERMAN SURGE, выполненного в форм-фактор 19-в-1. Тестир...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Rombica Ray W1800. Домашний LED проектор с Wi-FiОбзор Rombica Ray W1800. Домашний LED проектор с Wi-Fi
Обзор HyperX Alloy FPS RGB. Лучшая механическая клавиатура для сетевых шутеров и игрОбзор HyperX Alloy FPS RGB. Лучшая механическая клавиатура для сетевых шутеров и игр
Обзор SteelSeries Rival 710 Black USB. Мышка с OLED-экраном и топовым сенсоромОбзор SteelSeries Rival 710 Black USB. Мышка с OLED-экраном и топовым сенсором
Обзор be quiet! Pure Power 11 CM 600W. Модульный блок питания 80Plus GoldОбзор be quiet! Pure Power 11 CM 600W. Модульный блок питания 80Plus Gold
Обзор Digma TWS-03. Bluetooth-наушники с микрофономОбзор Digma TWS-03. Bluetooth-наушники с микрофоном
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. Мульти...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. МультиНе так давно мы опубликовали обзор мультитула LEATHERMAN SURGE, выполненного в форм-фактор 19-в-1. Тестир...
Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS. Мультитул 17...
Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS. Мультитул 17Не так давно мы изучили два мультитула LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI и LEATHERMAN SURGE, сегодня продолжая и...
Обзор LEATHERMAN SURGE. Мультитул 21-в-1...
Обзор LEATHERMAN SURGE. Мультитул 21-в-1Сегодняшний обзор ориентирован в первую очередь на мужскую аудиторию нашего сайта. В центре внимания буде...
Обзор Volcan Defend the Tower. В такое в...
Обзор Volcan Defend the Tower. В такое вКак вы относитесь к космосу в игровых новинках? Думаю, очень сложно не любить технологии будущего, космич...
Предварительный обзор MSI Oculux NXG251R...
Предварительный обзор MSI Oculux NXG251RЗа последние несколько месяцев на рынок вышло столько игровых мониторов, что даже сосчитать трудно. Буква...
Обзор Flashing Lights. Работаем на благо...
Обзор Flashing Lights. Работаем на благоСтоит отметить, что через нашу редакцию проходит очень много игр — вы даже не представляете, насколько мн...
Пресс-конференция совместной программы С...
Пресс-конференция совместной программы С4 декабря в г.Казань, в главном здании Сбербанка на улице Бутлерова д.44, состоялась пресс-конференция, п...
Предварительный обзор DJI Osmo Pocket. К...
Предварительный обзор DJI Osmo Pocket. КСовременный рынок экшн-камер способен порадовать абсолютно любого пользователя. Кто-то купит дорогую GoPr...
Обзор Escape Doodland. Нестандартный ран...
Обзор Escape Doodland. Нестандартный ранМы привыкли к тому, что разработчики игр на ПК не делают раннеров, так как это прерогатива мобильных плат...
Предварительный обзор ZTE Nubia Red Magi...
Предварительный обзор ZTE Nubia Red MagiВ последнее время на рынке игровых смартфонов появилось довольно много интересных моделей — компании поня...
Предварительный обзор Spire Ergo. Удобна...
Предварительный обзор Spire Ergo. УдобнаНа современном рынке игровых клавиатур предостаточно разнообразных моделей на любой вкус и цвет — вы може...
Обзор Make More! Неплохой кликер...
Обзор Make More! Неплохой кликерВ последнее время на мобильном рынке появилось очень много кликеров. Причина весьма простая — создавать т...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor