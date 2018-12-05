Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS. Мультитул 17-в-1

Не так давно мы изучили два мультитула LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI и LEATHERMAN SURGE, сегодня продолжая изучение модельной линейки, героем обзора будет LEATHERMAN WAVE PLUS. Это самый доступный мультитул из этой «тройки», но и он в нем предлагается сразу 17 инструментов. На него предоставляется 25 летнее гарантийное обслуживание.

Комплектация

Приобрести его можно у официального дилера LEATHERMAN в России (ссылка: https://ileatherman.ru/multituly/wave ) с рекомендованной стоимостью в 10190 рублей (

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с изображением логотип производителя. Комплект включает техническую документацию и набор документации.

Внешний вид

Выполнен LEATHERMAN WAVE PLUS из высокоуглеродистой стали марки 420HC. Длина в собранном состоянии не превышает 10 см, как можно заметить это компактный мультитул.

В комплекте с ним идет удобный нейлоновый чехол, позволяющий зафиксировать его на ремне. Закрывается при помощи кнопки.

Пассатижи со съемной конструкцией, позволяющей заменить при повреждении или износе. В течение 25 лет можно будет провести эту процедуру бесплатно при обращении в сервисный центр.

Плоскогубцы выполняют сразу четыре функции: кусачки проволоки, пассатижи, узкогубцы и кусачки для твердых сталей. Конструкция крепкая, позволяющая перекусить каленную проволоку.

Внутри одной из ручек находятся плоская отвертка 7 мм, держатель для миниатюрных бит. Изначально в нее зафиксирована крестовая и плоская бита.

Здесь же подпружиненные ножницы. С помощью них можно будет разрезать тонкий пластик или бумагу. Инструменты с защитой от случайного складывания.

С противоположной стороны держатель для фирменных бит. По умолчанию здесь установлена крестовая и плоская бита. Можно будет приобрести дополнительный набор. Также доступен опциональный удлинитель для бит.

Следующим инструментом в LEATHERMAN WAVE PLUS является открывалка для консервных банок. Её лезвие заточено с таким расчетом чтобы не было необходимости загибать металл, исключая риск порезаться об острые края банки. Её же можно использовать для снятия изоляции проводов.

На внешней стороне четыре инструмента: напильник, нож, пила, серрейторный нож. Извлекаются в собранном состоянии, есть защита от закрытия во время работы.

Нож изготовлен из нержавеющей закаленной стали марки 420HC. Открыт нож можно одной рукой.

Серрейторный нож с волнообразной кромкой. Он подойдет для разрезания ремней, веревок и троса.

Напильник с двумя типами покрытий. Одна сторона с алмазным напылением для тонких работ. Другая из нержавеющей стали 420HC, она оптимальна для металла или дерева.

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