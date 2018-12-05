Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS. Мультитул 17-в-1

2018-12-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - LEATHERMAN WAVE PLUS; [79]
Не так давно мы изучили два мультитула LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI и LEATHERMAN SURGE, сегодня продолжая изучение модельной линейки, героем обзора будет LEATHERMAN WAVE PLUS. Это самый доступный мультитул из этой «тройки», но и он в нем предлагается сразу 17 инструментов. На него предоставляется 25 летнее гарантийное обслуживание.

LEATHERMAN WAVE PLUS

Приобрести его можно у официального дилера LEATHERMAN в России (ссылка: https://ileatherman.ru/multituly/wave) с рекомендованной стоимостью в 10190 рублей (промокод на скидку 15% - MEGAOBZOR).

Комплектация

LEATHERMAN WAVE PLUS

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с изображением логотип производителя. Комплект включает техническую документацию и набор документации.

LEATHERMAN WAVE PLUS

Внешний вид

Выполнен LEATHERMAN WAVE PLUS из высокоуглеродистой стали марки 420HC. Длина в собранном состоянии не превышает 10 см, как можно заметить это компактный мультитул.

LEATHERMAN WAVE PLUS

В комплекте с ним идет удобный нейлоновый чехол, позволяющий зафиксировать его на ремне. Закрывается при помощи кнопки.

LEATHERMAN WAVE PLUS

Пассатижи со съемной конструкцией, позволяющей заменить при повреждении или износе. В течение 25 лет можно будет провести эту процедуру бесплатно при обращении в сервисный центр.

LEATHERMAN WAVE PLUS

Плоскогубцы выполняют сразу четыре функции: кусачки проволоки, пассатижи, узкогубцы и кусачки для твердых сталей. Конструкция крепкая, позволяющая перекусить каленную проволоку.

LEATHERMAN WAVE PLUS

Внутри одной из ручек находятся плоская отвертка 7 мм, держатель для миниатюрных бит. Изначально в нее зафиксирована крестовая и плоская бита.

LEATHERMAN WAVE PLUS

Здесь же подпружиненные ножницы. С помощью них можно будет разрезать тонкий пластик или бумагу. Инструменты с защитой от случайного складывания.

LEATHERMAN WAVE PLUS

С противоположной стороны держатель для фирменных бит. По умолчанию здесь установлена крестовая и плоская бита. Можно будет приобрести дополнительный набор. Также доступен опциональный удлинитель для бит.

LEATHERMAN WAVE PLUS

Следующим инструментом в LEATHERMAN WAVE PLUS является открывалка для консервных банок. Её лезвие заточено с таким расчетом чтобы не было необходимости загибать металл, исключая риск порезаться об острые края банки. Её же можно использовать для снятия изоляции проводов.

LEATHERMAN WAVE PLUS

На внешней стороне четыре инструмента: напильник, нож, пила, серрейторный нож. Извлекаются в собранном состоянии, есть защита от закрытия во время работы.

LEATHERMAN WAVE PLUS

Нож изготовлен из нержавеющей закаленной стали марки 420HC. Открыт нож можно одной рукой.

LEATHERMAN WAVE PLUS

Серрейторный нож с волнообразной кромкой. Он подойдет для разрезания ремней, веревок и троса.

LEATHERMAN WAVE PLUS

Напильник с двумя типами покрытий. Одна сторона с алмазным напылением для тонких работ. Другая из нержавеющей стали 420HC, она оптимальна для металла или дерева.

LEATHERMAN WAVE PLUS

Итоги по LEATHERMAN WAVE PLUS

LEATHERMAN WAVE PLUS при своей компактности, продемонстрировал хорошую функциональность и продуманность конструкции. Этот мультитул станет оптимальным вариантом для тех, кому нужен надежный инструмент в пределах быстрого доступа. Купить можно у официального дилера LEATHERMAN в России https://ileatherman.ru/multituly/wave промокод на скидку 15% - MEGAOBZOR.

Комментарии:
"Яндекс.Телефон" оценен в 17 990 рублей...
Как и ожидалось, компания «Яндекс» представила сегодня свой первый фирменный смартфон, получивший соответ...
Мероприятие OnePlus 6T McLaren Edition с...
Мероприятие OnePlus 6T McLaren Edition сOnePlus берет все возможное из своего партнерства с McLaren. Компания начала рассылать приглашения на мер...
Обзор GPS-видеорегистратора CARCAM Q7 с ...
Обзор GPS-видеорегистратора CARCAM Q7 с Сегодня героем нашего обзора будет обновленный CARCAM Q7 с матрицей OmniVision 4689. Это функциональный в...
Qualcomm анонсирует первый в мире ультра...
Qualcomm анонсирует первый в мире ультраQualcomm анонсировала еще один новый продукт на Snapdragon Tech Summit 2018 в виде 3D Sonic Sensor. Компа...
Умный дверной звонок от Xiaomi...
Умный дверной звонок от XiaomiXiaomi Zero Smart Doorbell - это умный дверной звонок, который может взаимодействовать с помощником голос...
Скромный Meizu C9 по отличной цене...
Скромный Meizu C9 по отличной ценеНаряду с индийским дебютом Meizu 16-го и M6T Meizu развернули совершенно новый телефон - C9. Это смартфон...
Xiaomi ZMI Aura 27W - внешний аккумулято...
Xiaomi ZMI Aura 27W - внешний аккумулятоXiaomi предлагает расширенную версию энергоблока с дисплеем - Xiaomi ZMI Aura на 20000 мАч. Новинка выгл...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. Мульти...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. МультиНе так давно мы опубликовали обзор мультитула LEATHERMAN SURGE, выполненного в форм-фактор 19-в-1. Тестир...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Rombica Ray W1800. Домашний LED проектор с Wi-FiОбзор Rombica Ray W1800. Домашний LED проектор с Wi-Fi
Обзор HyperX Alloy FPS RGB. Лучшая механическая клавиатура для сетевых шутеров и игрОбзор HyperX Alloy FPS RGB. Лучшая механическая клавиатура для сетевых шутеров и игр
Обзор SteelSeries Rival 710 Black USB. Мышка с OLED-экраном и топовым сенсоромОбзор SteelSeries Rival 710 Black USB. Мышка с OLED-экраном и топовым сенсором
Обзор be quiet! Pure Power 11 CM 600W. Модульный блок питания 80Plus GoldОбзор be quiet! Pure Power 11 CM 600W. Модульный блок питания 80Plus Gold
Обзор Digma TWS-03. Bluetooth-наушники с микрофономОбзор Digma TWS-03. Bluetooth-наушники с микрофоном
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. Мульти...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. МультиНе так давно мы опубликовали обзор мультитула LEATHERMAN SURGE, выполненного в форм-фактор 19-в-1. Тестир...
Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS. Мультитул 17...
Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS. Мультитул 17Не так давно мы изучили два мультитула LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI и LEATHERMAN SURGE, сегодня продолжая и...
Обзор LEATHERMAN SURGE. Мультитул 21-в-1...
Обзор LEATHERMAN SURGE. Мультитул 21-в-1Сегодняшний обзор ориентирован в первую очередь на мужскую аудиторию нашего сайта. В центре внимания буде...
Обзор Volcan Defend the Tower. В такое в...
Обзор Volcan Defend the Tower. В такое вКак вы относитесь к космосу в игровых новинках? Думаю, очень сложно не любить технологии будущего, космич...
Предварительный обзор MSI Oculux NXG251R...
Предварительный обзор MSI Oculux NXG251RЗа последние несколько месяцев на рынок вышло столько игровых мониторов, что даже сосчитать трудно. Буква...
Обзор Flashing Lights. Работаем на благо...
Обзор Flashing Lights. Работаем на благоСтоит отметить, что через нашу редакцию проходит очень много игр — вы даже не представляете, насколько мн...
Пресс-конференция совместной программы С...
Пресс-конференция совместной программы С4 декабря в г.Казань, в главном здании Сбербанка на улице Бутлерова д.44, состоялась пресс-конференция, п...
Предварительный обзор DJI Osmo Pocket. К...
Предварительный обзор DJI Osmo Pocket. КСовременный рынок экшн-камер способен порадовать абсолютно любого пользователя. Кто-то купит дорогую GoPr...
Обзор Escape Doodland. Нестандартный ран...
Обзор Escape Doodland. Нестандартный ранМы привыкли к тому, что разработчики игр на ПК не делают раннеров, так как это прерогатива мобильных плат...
Предварительный обзор ZTE Nubia Red Magi...
Предварительный обзор ZTE Nubia Red MagiВ последнее время на рынке игровых смартфонов появилось довольно много интересных моделей — компании поня...
Предварительный обзор Spire Ergo. Удобна...
Предварительный обзор Spire Ergo. УдобнаНа современном рынке игровых клавиатур предостаточно разнообразных моделей на любой вкус и цвет — вы може...
Обзор Make More! Неплохой кликер...
Обзор Make More! Неплохой кликерВ последнее время на мобильном рынке появилось очень много кликеров. Причина весьма простая — создавать т...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor