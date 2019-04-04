Обзор Logitech ConferenceCam Rally. Лучшее решение для видеоконференций?

2019-04-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Logitech ConferenceCam Rally; [38]
Вчера в Москве компания Logitech провела презентацию новых решений для организации видеоконференций и принципов построения системы видеокоммуникаций. Главное внимание было уделено модульной конференц-камере Logitech Rally. Одним из её весомых преимуществ является отсутствие необходимости наличия навыков по развертыванию сетей и привлечения специалистов, позволяя заметно сократить затраты на обслуживание и установку.

Logitech ConferenceCam Rally

Подключается камера по USB интерфейсу к компьютеру, обеспечивается совместимость с приложениями, включая Microsoft Skype for Business, Microsoft Teams, Google Hangouts, Zoom, BlueJeans и многими другими. Logitech Rally позволяет избавиться от проблем с необходимостью подбора и учета размеров переговорной комнаты и освещения в ней, а также расстановки мебели и формы стола.

Logitech ConferenceCam Rally

Модульная система помимо камеры включает, микрофоны и громкоговорители с возможностью фиксации на стену, на потолок или монитор. Инновационная технология RightSense выполняет автоматическую калибровку цветопередачи, яркости и уровня звука в соответствии с размерами помещений и в постоянном режиме мониторит условия проведения видеоконференций, внося необходимые коррективы в настройки оборудования.

Она уже доступна в российских магазинах, как можно заметить в сводной таблице её стоимость позволяет оснащать все помещения для совещания, а не только VIP-комнаты для переговоров. Её же можно рассматривать для небольших переговорных и просторных конференц-залов. Подойдет она для крупных корпораций и небольших компаний.

Logitech ConferenceCam Rally

Работает в режиме Ultra HD 4K, реализуя широкие возможности технологии PTZ (Pan-Tilt-Zoom). Раздельные микрофоны улучшают качество аудиосигнала, эффективно подавляя шумы и эхо. Фронтальные динамики обеспечивают более насыщенный звук по сравнению со спикерфонами. Отдельное внимание уделено системе кабель-менеджмента и возможностям интеграции в профессиональную инфраструктуру.

Logitech ConferenceCam Rally

Крейг Хилл (Craig Hill), руководитель направления видеорешений для бизнеса Logitech в России и СНГ, Турции, странах Африки и Ближнего Востока: «Сегодня компания Logitech ассоциирует область видеокоммуникаций уже не с высокотехнологичным оборудованием, наличие которого у той или иной компании является признаком состоятельности и пафоса, а с эффективностью бизнес-процессов и повышением конкурентоспособности за счет возможности быстро собирать рабочие группы, где бы они ни были – в разных офисах, в дороге, в разных странах, и предоставлять им возможность качественно выполнить задачу. Офисные пространства и менталитет сотрудников меняются. С одной стороны, массовый переход на открытые пространства требует наличия небольших закрытых помещений для работы над задачами отдельными группами; с другой, возможность удаленной работы становится нормой, и надо быть готовыми к этим изменениям, поскольку это дополнительно мотивирует сотрудников».

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