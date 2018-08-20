Обзор видеокарты MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G в камуфляже CAMO SQUAD. Ждем выход NVIDIA GTX 2060

Ожидается, что первоначально компания NVIDIA анонсирует выход старших видеокарт GTX 2070, GTX 2080 и GTX 2080 Ti. Это позволяет сделать вывод, что как минимум несколько месяцев будут оставаться актуальными младшие решения на архитектуре PASCAL. Мы уже рассматривали сегодня GTX 1050 Ti, сейчас же хотим уделить внимание эксклюзивному варианту MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G, выполненному в камуфляже CAMO SQUAD.

Комплектация

Её отличия заключаются в наличии камуфляжной окраске, как в материнских платах с одноименным названием. В остальном она полностью соответствует MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G, широко представленной в российских магазинах, список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Версию MSI GeForce GTX 1060 CAMO SQUAD российские издания оставили без внимания, заполним этот пробел. Поставляется видеокарта в коробке из плотного картона, ряд элементов которой оформлен в уникальном камуфляже. Внутреннее пространство заполнено вспененным материалом. Комплект традиционный.

Внешний вид

MSI GeForce GTX 1060 CAMO SQUAD 6G в новом камуфляже выглядит брутально и интересно. Изменили цвет передней половины кожуха и «жабр» во второй его половине.

На тыльной панели под подключение мониторов выведено три DisplayPort, один HDMI и один DVI-D. Напомним, поддержки D-SUB в 10-серии и не ожидается в будущем поколении.

Режимы работы подсветки и эффекты позаимствованы с MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G. Светится зона с логотипом производителя на боковой грани.

Питание подается через один 8-пиновый разъем на углу печатной платы. Поддержки SLI нет.

Под разукрашенным пластиковым кожухом скрывается радиатор, обдуваемый двумя 100мм вентиляторами. Тут используется специальная обработка крыльчатки, снижающая уровень шума. Поддерживается режим выключения в режиме отсутствия нагрузки.

Радиатор массивен, покрывает всю площадь печатной платы. Медное основание никелированно. Впаяно пять медных тепловых трубок.

Печатная плата с фронтальной стороны с дополнительным защитным металлическим кожухом. Она также участвует в отводе тепла от чипов памяти.

Тесты

3DMark Time Spy

Референсная плата отличается от рассмотренных ранее решений на этом чипе. Она стала длиннее. Как итог максимальная длина составляет тут 27.7 см, на материнской плате перекрывает два слота на материнской плате.В MSI GeForce GTX 1060 CAMO SQUAD 6G используется шестифазная подсистема питания, со схемой «5+1». Применены компоненты с высоким ресурсом службы.Работает ядро на частоте 1594 МГц. Доступны 6 Гбайт графической памяти, используются чипы SAMSUNG. Остальные параметры мы уже детально рассматривали.

Star Wars Battlefront II (DX12)

Все тесты в играх проводились на максимальных настройках графики в Full HD разрешении.

Battlefield 1 (DX12)

Rise of Tomb Rider (DX12)

Ghost Recon - Wildlands (DX11)

FarCry 5 (DX11)

Middle-Earth Shadow of War (DX11)

Destiny 2 (DX11)

Разгон

Итоги по MSI GeForce GTX 1060 CAMO SQUAD 6G

Мы дополнительно смогли повысить тактовые частоты процессора до 1690 МГц, зафиксировав во время мониторинга частоту в BOOST 3 – 2020 МГц.MSI GeForce GTX 1060 CAMO SQUAD 6G продемонстрировала хороший уровень быстродействия и высокоэффективное охлаждение. Видеокарта имеет потенциал для дальнейшего ручного разгона. В условиях конца лета и осени 2018 года, данную карту можно рекомендовать для тех, кто не готов потратиться на GeForce GTX 2070 или собирает систему из БУ-компонентов. Как и ранее в современных играх в Full HD разрешении она демонстрирует достаточно комфортный уровень быстродействия.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".