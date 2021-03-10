Обзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытием

Жители мегаполисов и крупных городов, даже самых современных и технологичных жилых комплексов, часто сталкиваются с проблемой качества воздуха. В квартирах это пыль, формальдегиды от корпусной мебели, шерсть домашних животных, а с наступлением весны еще и цветочная пыльца, и аллергены. Все это негативно отражается на самочувствии и провоцирует респираторные заболевания. Тестируемый сегодня очиститель воздуха Mia Air Compact эффективно удаляет различные типы загрязнений, предлагая многоступенчатую фильтрацию.

Комплектация

Внешний вид

Создан он турецкой компанией Mikropor, специализирующейся на производстве воздушных систем фильтрации.Упакован в коробку из плотного картона, надежно защищающую от получения повреждений при транспортировке. Комплект очистителя воздуха включает документацию на русском языке.Вышел в нескольких расцветках корпуса, что позволяет подобрать оптимальный вариант под интерьер. Цвета – белый, антрацит и красный.

Выполнен из ABS пластика. Внешний вид аккуратный и нейтральный. Для него предполагается напольное размещение.

На боковых гранях углубления в виде ручек под перенос устройства. В этой же части скрываются ремешки для разборки корпуса с целью получения доступа к фильтрам.

Важно перед включением Mia Air Compact снять панели и убедится в отсутствии защитных пакетов на фильтрах. Соответствующее напоминание есть на бумажных ярлыках по краям.

Крепятся они с помощью клипс. Такой способ нельзя назвать самым удобным – не все из них всегда правильно закрываются с первого раза. Хотелось бы видеть магнитный крепеж.

По краям этих съемных панелей расположены вентиляционные решетки. Такое размещение обеспечивает максимальный охват воздуха в помещении.

На верхней крышке – выпускная решетка. Она сопровождается дополнительным фильтром.

В этой же зоне расположена панель управления, состоящая из четырех сенсорных кнопок. На нажатия реагируют корректно. Сама логика управления проста и понятна даже без изучения инструкции.

Отдельного дисплея или индикации не предусмотрено. Вместо этого используются звуковые предупреждения и уведомления.

Тесты

Питание подается с помощью кабеля с евровилкой.После того как удалили транспортировочные комплекты, можно начинать эксплуатацию очистителя воздуха. Верхняя сенсорная панель регулирует скорость вращения. Предлагается три уровня мощности от 105 до 275 куб.м/час. В обычной эксплуатации с постоянно включенным Mia Air Compact достаточно первого уровня. Повышение мощности потребуется для проветривания, при задымлениях или других сценариях, когда необходимо повысить эффективность очистки воздуха.

Помимо этого, поддерживается таймер с выбором временных интервалов в течение которых будет проводиться очистка. Со своей же стороны рекомендуем использовать оборудование в режиме 24/7. Более тонкие настройки и дистанционный мониторинг есть в старшей модели с Wi-Fi модулем и дисплеем.

Рассчитано устройство на помещение площадью 25 квадратных метров. Это типовая комната в квартире или доме. Также подойдет для небольших офисов. Места для установки много не требует.

В данном устройстве используется сразу четыре фильтра. По два с каждой из сторон. На входе это угольная фильтрация, отвечающая за улавливание химических частиц, а также крупной пыли. Это улавливание химических испарений, запаха табака и дыма. За ним идет HEPA-фильтр, фильтрующий частицы до 0.3 микрон. Достигается полная очистка воздуха, включая аллергены и пыльцу.

Итоги по Mia Air Compact

На фильтры нанесено покрытие ANTIMIC, подавляющее размножение вирусов и бактерий. Устройство прошло официальную сертификацию против COVID-19. Он оказывает комплексное противовирусное воздействие.Mia Air Compact эффективно решает задачи очистки воздуха в помещении от пыли, микроорганизмов, пыльцы, формальдегидов и других химических соединений. Три уровня мощности, таймер, центробежный вентилятор с защитой от перегрева, двусторонний забор воздуха, связка из угольного и HEPA-фильтров, покрытие ANTIMIC, аккуратный внешний вид. Не устроить могут отсутствие дисплея и способ фиксации стенок с помощью клипс.