Обзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытием

Создан он турецкой компанией Mikropor, специализирующейся на производстве воздушных систем фильтрации.
КомплектацияУпакован в коробку из плотного картона, надежно защищающую от получения повреждений при транспортировке. Комплект очистителя воздуха включает документацию на русском языке.
Внешний видВышел в нескольких расцветках корпуса, что позволяет подобрать оптимальный вариант под интерьер. Цвета – белый, антрацит и красный.
Выполнен из ABS пластика. Внешний вид аккуратный и нейтральный. Для него предполагается напольное размещение.
На боковых гранях углубления в виде ручек под перенос устройства. В этой же части скрываются ремешки для разборки корпуса с целью получения доступа к фильтрам.
Важно перед включением Mia Air Compact снять панели и убедится в отсутствии защитных пакетов на фильтрах. Соответствующее напоминание есть на бумажных ярлыках по краям.
Крепятся они с помощью клипс. Такой способ нельзя назвать самым удобным – не все из них всегда правильно закрываются с первого раза. Хотелось бы видеть магнитный крепеж.
По краям этих съемных панелей расположены вентиляционные решетки. Такое размещение обеспечивает максимальный охват воздуха в помещении.
На верхней крышке – выпускная решетка. Она сопровождается дополнительным фильтром.
В этой же зоне расположена панель управления, состоящая из четырех сенсорных кнопок. На нажатия реагируют корректно. Сама логика управления проста и понятна даже без изучения инструкции.
Отдельного дисплея или индикации не предусмотрено. Вместо этого используются звуковые предупреждения и уведомления.
Питание подается с помощью кабеля с евровилкой.
ТестыПосле того как удалили транспортировочные комплекты, можно начинать эксплуатацию очистителя воздуха. Верхняя сенсорная панель регулирует скорость вращения. Предлагается три уровня мощности от 105 до 275 куб.м/час. В обычной эксплуатации с постоянно включенным Mia Air Compact достаточно первого уровня. Повышение мощности потребуется для проветривания, при задымлениях или других сценариях, когда необходимо повысить эффективность очистки воздуха.
Помимо этого, поддерживается таймер с выбором временных интервалов в течение которых будет проводиться очистка. Со своей же стороны рекомендуем использовать оборудование в режиме 24/7. Более тонкие настройки и дистанционный мониторинг есть в старшей модели с Wi-Fi модулем и дисплеем.
Рассчитано устройство на помещение площадью 25 квадратных метров. Это типовая комната в квартире или доме. Также подойдет для небольших офисов. Места для установки много не требует.
В данном устройстве используется сразу четыре фильтра. По два с каждой из сторон. На входе это угольная фильтрация, отвечающая за улавливание химических частиц, а также крупной пыли. Это улавливание химических испарений, запаха табака и дыма. За ним идет HEPA-фильтр, фильтрующий частицы до 0.3 микрон. Достигается полная очистка воздуха, включая аллергены и пыльцу.
На фильтры нанесено покрытие ANTIMIC, подавляющее размножение вирусов и бактерий. Устройство прошло официальную сертификацию против COVID-19. Он оказывает комплексное противовирусное воздействие.