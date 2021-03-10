Обзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытием

Жители мегаполисов и крупных городов, даже самых современных и технологичных жилых комплексов, часто сталкиваются с проблемой качества воздуха. В квартирах это пыль, формальдегиды от корпусной мебели, шерсть домашних животных, а с наступлением весны еще и цветочная пыльца, и аллергены. Все это негативно отражается на самочувствии и провоцирует респираторные заболевания. Тестируемый сегодня очиститель воздуха Mia Air Compact эффективно удаляет различные типы загрязнений, предлагая многоступенчатую фильтрацию.

Mia Air Compact

Создан он турецкой компанией Mikropor, специализирующейся на производстве воздушных систем фильтрации.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона, надежно защищающую от получения повреждений при транспортировке. Комплект очистителя воздуха включает документацию на русском языке.

Внешний вид

Вышел в нескольких расцветках корпуса, что позволяет подобрать оптимальный вариант под интерьер. Цвета – белый, антрацит и красный.

Mia Air Compact

Выполнен из ABS пластика. Внешний вид аккуратный и нейтральный. Для него предполагается напольное размещение.

Mia Air Compact

На боковых гранях углубления в виде ручек под перенос устройства. В этой же части скрываются ремешки для разборки корпуса с целью получения доступа к фильтрам.

Mia Air Compact

Важно перед включением Mia Air Compact снять панели и убедится в отсутствии защитных пакетов на фильтрах. Соответствующее напоминание есть на бумажных ярлыках по краям.

Mia Air Compact

Крепятся они с помощью клипс. Такой способ нельзя назвать самым удобным – не все из них всегда правильно закрываются с первого раза. Хотелось бы видеть магнитный крепеж.

Mia Air Compact

По краям этих съемных панелей расположены вентиляционные решетки. Такое размещение обеспечивает максимальный охват воздуха в помещении.

Mia Air Compact

На верхней крышке – выпускная решетка. Она сопровождается дополнительным фильтром.

Mia Air Compact

В этой же зоне расположена панель управления, состоящая из четырех сенсорных кнопок. На нажатия реагируют корректно. Сама логика управления проста и понятна даже без изучения инструкции.

Mia Air Compact

Отдельного дисплея или индикации не предусмотрено. Вместо этого используются звуковые предупреждения и уведомления.

Mia Air Compact

Питание подается с помощью кабеля с евровилкой.

Тесты

После того как удалили транспортировочные комплекты, можно начинать эксплуатацию очистителя воздуха. Верхняя сенсорная панель регулирует скорость вращения. Предлагается три уровня мощности от 105 до 275 куб.м/час. В обычной эксплуатации с постоянно включенным Mia Air Compact достаточно первого уровня. Повышение мощности потребуется для проветривания, при задымлениях или других сценариях, когда необходимо повысить эффективность очистки воздуха.

Mia Air Compact

Помимо этого, поддерживается таймер с выбором временных интервалов в течение которых будет проводиться очистка. Со своей же стороны рекомендуем использовать оборудование в режиме 24/7. Более тонкие настройки и дистанционный мониторинг есть в старшей модели с Wi-Fi модулем и дисплеем.

Mia Air Compact

Рассчитано устройство на помещение площадью 25 квадратных метров. Это типовая комната в квартире или доме. Также подойдет для небольших офисов. Места для установки много не требует.

Mia Air Compact

В данном устройстве используется сразу четыре фильтра. По два с каждой из сторон. На входе это угольная фильтрация, отвечающая за улавливание химических частиц, а также крупной пыли. Это улавливание химических испарений, запаха табака и дыма. За ним идет HEPA-фильтр, фильтрующий частицы до 0.3 микрон. Достигается полная очистка воздуха, включая аллергены и пыльцу.

Mia Air Compact

На фильтры нанесено покрытие ANTIMIC, подавляющее размножение вирусов и бактерий. Устройство прошло официальную сертификацию против COVID-19. Он оказывает комплексное противовирусное воздействие.

Итоги по Mia Air Compact

Mia Air Compact эффективно решает задачи очистки воздуха в помещении от пыли, микроорганизмов, пыльцы, формальдегидов и других химических соединений. Три уровня мощности, таймер, центробежный вентилятор с защитой от перегрева, двусторонний забор воздуха, связка из угольного и HEPA-фильтров, покрытие ANTIMIC, аккуратный внешний вид. Не устроить могут отсутствие дисплея и способ фиксации стенок с помощью клипс.
Комментарии и отзывы Mia Air Compact
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